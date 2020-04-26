مطالب بمحاكمة المتلاعبين بأموال صندوق كورونا

هسبريس من الرباط

طالب عدد من أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تشرف على تدبير مخصصات صندوق مواجهة فيروس كورونا المستجد المنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس، بمحاكمة المتلاعبين بأموال الصندوق.

المعطيات، التي توفرت لهسبريس، أكدت أن عددا من أعضاء اللجنة استشاطوا غضبا من التلاعبات التي يمكن أن تكون قد سجلت من طرف عدد من أرباب المقاولات والذين قدموا معطيات مغلوطة للجنة بهدف الاستفادة من "الأموال الموجهة لمواجهة الأزمة".

ورفض عدد من الأعضاء، حسب ما توفر لهسبريس من معطيات، الاكتفاء فقط بالغرامات في مواجهة المتلاعبين والمصرحين بمعطيات مغلوطة، معتبرين أن المطلوب هو تقديم كل من استفاد بدون وجه حق من أموال الصندوق إلى المحاكمة.

وسجلت اللجنة المعنية وجود العديد من الاختلالات في التصريحات التي قدمت لها؛ وهو ما سبق أن كشف عن جزء منه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عندما كشف أن مقاولات صرحت بآلاف الأجراء فقدوا شغلهم بسبب الجائحة، وهي التصريحات التي تبين في ما بعد أنها غير صحيحة.

من جهة أخرى، سُجّلت حسب أعضاء من لجنة اليقظة تحايلات من قبل عدد من الشركات والتي تصرح بأنها توقفت عن العمل للاستفادة من أموال الصندوق، في حين أنها تواصل عملها؛ لكنها تستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشق المتعلق بالمساعدة في مواجهة الجائحة.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني قد أكد، في حوار مع هسبريس، أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، موردا أن الصندوق يعمل على إرجاع المبالغ التي تم استرجاعها إلى ميزانية الدولة وستخضع جميع هذه العمليات لتدقيقات لاحقة من لدن المؤسسات المختصة.