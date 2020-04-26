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الرئيسية | مجتمع | مطالب بمحاكمة المتلاعبين بأموال صندوق كورونا

مطالب بمحاكمة المتلاعبين بأموال صندوق كورونا

مطالب بمحاكمة المتلاعبين بأموال صندوق كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 09:21

طالب عدد من أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تشرف على تدبير مخصصات صندوق مواجهة فيروس كورونا المستجد المنشئ بتعليمات من الملك محمد السادس، بمحاكمة المتلاعبين بأموال الصندوق.

المعطيات، التي توفرت لهسبريس، أكدت أن عددا من أعضاء اللجنة استشاطوا غضبا من التلاعبات التي يمكن أن تكون قد سجلت من طرف عدد من أرباب المقاولات والذين قدموا معطيات مغلوطة للجنة بهدف الاستفادة من "الأموال الموجهة لمواجهة الأزمة".

ورفض عدد من الأعضاء، حسب ما توفر لهسبريس من معطيات، الاكتفاء فقط بالغرامات في مواجهة المتلاعبين والمصرحين بمعطيات مغلوطة، معتبرين أن المطلوب هو تقديم كل من استفاد بدون وجه حق من أموال الصندوق إلى المحاكمة.

وسجلت اللجنة المعنية وجود العديد من الاختلالات في التصريحات التي قدمت لها؛ وهو ما سبق أن كشف عن جزء منه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عندما كشف أن مقاولات صرحت بآلاف الأجراء فقدوا شغلهم بسبب الجائحة، وهي التصريحات التي تبين في ما بعد أنها غير صحيحة.

من جهة أخرى، سُجّلت حسب أعضاء من لجنة اليقظة تحايلات من قبل عدد من الشركات والتي تصرح بأنها توقفت عن العمل للاستفادة من أموال الصندوق، في حين أنها تواصل عملها؛ لكنها تستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشق المتعلق بالمساعدة في مواجهة الجائحة.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني قد أكد، في حوار مع هسبريس، أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، موردا أن الصندوق يعمل على إرجاع المبالغ التي تم استرجاعها إلى ميزانية الدولة وستخضع جميع هذه العمليات لتدقيقات لاحقة من لدن المؤسسات المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Anouar Bennani الأحد 26 أبريل 2020 - 09:28
سبحان الله الرزاق العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده خزائن كل شيء وهو الله الرحمن الرحيم يرزق من يشاء بغير حساب فضلا وكرما وإحسانا ورحمة ونعمة من الله الكريم والحمد لله رب العالمين جل جلاله
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6
2 - التازي الأحد 26 أبريل 2020 - 09:32
هناك عائلات غنية إستفادت من الدعم ،كيف لعائلة تملك منزل و مشروع مدر للدخل و سيارة أن تتزاحم مع المعدومين من أجل 1200 درهم ؟
يجب تحريك المساطر الجنائية و الجبائية لاستردا هذه الأموال و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التحايل لسرقة أموال الفقراء.
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20
3 - Mounir الأحد 26 أبريل 2020 - 09:34
لقد كنت محقا عندما قلت لا اريد ان أشارك في هذا الصندوق لان مبدأ الشفافيه عندي هو كل شيء. دايما المغرب مقرون بالفساد و الزبونيه و التشافريت. المغرب هو هدا لا قضاء مستقل لا مجي بكري. مساكن المغاربه مهددون في رزقهم من بني جلدتهم.
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11
4 - مستقيم عبدالسلام الأحد 26 أبريل 2020 - 09:38
تحية طيبة لكافة المواطنات والمواطنين
انا متفق بشكل مطلق مع محاسبة كافة المقاولات التي تحايلت واستافادت بدون وجه حق. لكن يجب أيضا محاسبة كل المسؤولين الذين تلاعبوا بأموال الشعب فلا يجب تطبيق القانون بمنطق حلال علينا حرام عليكم.
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14
5 - الفاسي الأحد 26 أبريل 2020 - 09:50
لقد قلتها من قبل الجهل والفساد هما من سيلقون بالشعب المغربي إلى التهلكة
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8
6 - مغربي الأحد 26 أبريل 2020 - 09:52
يجب الضرب بيد من حديد ..على عديمي الضمير وفاقدي الإنسانية ..
الذين يستغلون الازمات للانقضاض على ما هو ليس من حقهم ..ويكرسوا معاناة اخوانهم...ويعمقوها ..في حين انه كان بالاحرى ان يكونوا هم من المساهمين ..
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6
7 - أبو إسحاق الأحد 26 أبريل 2020 - 09:54
يجب عدم التساهل في هذا الأمر خاصة وأن البيانات في مقابل التصريحات ستكشف اختلالات بالجملة، ويجب عدم التساهل، فقط تطبيق القانون .
المغرب أصلا يعاني من التهرب الضريبي ونرى بأعيننا كيف اغتنوا شرائح مهمة من المجتمع على حساب الدولة ولا يدفعون ما عليهم حقا من ضرائب وجبايات والأخطر تجد آلاف العمال تعمل لديهم والشركة تتماطل في دفع مستحقات بضع عشرات للصندوق الاجتماعي.
طبعا الفساد عم في الادارة والتجارة وفي المقاولة.
الله المستعان
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8 - عكاشة لخديم . الأحد 26 أبريل 2020 - 09:57
التدقيق واجب و المحاكمة لا مفر منها ، حتى لا يتكرر التلاعب مرة اخرى . كان على الجهة المختصة القيام بالمراقبة القبلية قبل بدء الصرف . وبما ان هناك العديد ممن استفدوا بطريقة ملتوية يجب تطبيق القانون على الجميع واذانة كل محتال اكل لاموال المحتجين بالباطل .
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9 - abelhamid الأحد 26 أبريل 2020 - 09:57
مانعرفه أن الرميد مخصص للفئات المعوزة،في حين أننا نجد أناسا يتهافتون على شراء الأراضي بالملايين استفادوا من صندوق جاءحة كرونا وهذا يحز في النفس كثيرا،كان من الواجب على هؤلاء مساعدة المحتاجين لا مضايقتهم والتسابق معهم
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10 - باااااااعْ الأحد 26 أبريل 2020 - 09:59
-سوف لن ولن وللن يحاكَموا أبدا إلا أكباش الفداء.
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11 - منير الأحد 26 أبريل 2020 - 10:00
هذه ستكون ذريعة، و سيترتب عنه وقف الدعم المالي للقطاع الغير المهيكل.. ومنهم من لم يتوصل به بعد مرور 37 يوم
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12 - محلل الأحد 26 أبريل 2020 - 10:01
أريد طرح سؤال إستعجالي ،عن الإجراءات اللتي يجب إتخادها لصالح الفئة اللتي لم تتوصل بمساهمة صندوق كورونا. رغم إرسال رقم بطاقة راميد إلى عنوان 1212.
وهو عدد مهم من الأسر ،اللتي هي في أمس الحاجة إلى الدعم من بينهم أخوكم المحلل وشكرا للتجاوب.
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13 - أستاذة وطنية الأحد 26 أبريل 2020 - 10:01
أرباب المقاولات ليس لهم الحق في الاستفادة من الصندوق المخصص للصحة اولا وملائكة الرحمان الذين يخاطرون بنفسهم من أجل انقاد الغير من أطباء وممرضين خاصة الممرضين الذين هم في الواجهة وحتى المنظفين ثم الشرطة والقياد والأطقم المصاحبة لهم ثم تخصيص الصندوق للاعمال الاجتماعية للفئات الهشة اما أصحاب المقاولات ما دخلهم في هذا شركات العالم كلها متضررة ولم يأخذوا مساعدات من الحكومات فقط المغاربة الطمع يقتلهم حتى وهم في أحسن الأحوال ويصطادون في الماء العكر
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14 - خديجة الأحد 26 أبريل 2020 - 10:05
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السرقة تجري في دم عديمي الضمير
لو عاقبت الدولة اللصوص الكبار الدين سرقوا أموال المغاربة cnss cih ....... _خاصة من أعلن عنهم مجلس جطو_ لما تجرأ أحد إلى السرقة بتاتا
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15 - lahbil الأحد 26 أبريل 2020 - 10:08
المعوزين والمعوزات ودوي الاحتياجات الخاصة في خير كان الفئة التي لم تنصفها الحكومة سواء بعد الجائحة او اثناء الجائحة هده الفئات مهمشة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية وحتى في الجانب الانساني فهي لاتجد قلب رحيم ولا احد يتكلم عنها فهي لاتستطيع الخروج للاحتجاج لاسماع صوتها فهي في الحجر الصحي مند زمان فرضه عليها المرض والفقر المدقع هده الفئات من المجتمع تعيش ظروف صعبة فمن واجب الحكومة التخفيف عنهم وانصافهم لانهم مواطنون مغاربة مثلهم مثل جميع المغاربة غريب عندما نسمع بمدارس حرة وشركات استفادت بالملايين ولم يطبق القانون ظدها في وقت الدي نجد فيه فئة معوزة ومعاقة لم تستفيد ولو بدرهم واحد فعلى اي دعم تتكلمون هناك ارتجالية في الاداء الحكومي مند بداية الجائحة على الحكومة تدارك هده الفئة لانها في حاجة للمساعدة هي اولى بدلك قبل فوات الاوان والتاريخ سيجل دلك
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