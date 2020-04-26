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كُتّاب وآراء
53 مؤسسة سجنية مغربية خالية من "كورونا"
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة سجنية بخصوص فيروس "كورونا" المستجد "كانت سلبية"، بعد التوصل بنتائج التحليلات التي أجريت لعينات نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية.
ووفق بلاغ للمديرية، فإن النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية جاءت أيضا سلبية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.
وبخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، يضيف البلاغ، "فأحدهم يتواجد في السجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع في السجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبية، بينما سُجلت حالتان إيجابيتان لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 7 موظفين خضعوا للتحاليل، وقد تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى".
وأضاف البلاغ أنه فيما يتعلق بالنزلاء، "فسُجلت ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 10 سجناء خضعوا للتحليلات، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء، والسجن المحلي بوركايز بفاس، وأخضعت كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى".