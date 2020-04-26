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الرئيسية | مجتمع | 53 مؤسسة سجنية مغربية خالية من "كورونا"

53 مؤسسة سجنية مغربية خالية من "كورونا"

53 مؤسسة سجنية مغربية خالية من "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 00:13

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة سجنية بخصوص فيروس "كورونا" المستجد "كانت سلبية"، بعد التوصل بنتائج التحليلات التي أجريت لعينات نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية.

ووفق بلاغ للمديرية، فإن النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية جاءت أيضا سلبية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.

وبخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، يضيف البلاغ، "فأحدهم يتواجد في السجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع في السجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبية، بينما سُجلت حالتان إيجابيتان لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 7 موظفين خضعوا للتحاليل، وقد تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى".

وأضاف البلاغ أنه فيما يتعلق بالنزلاء، "فسُجلت ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 10 سجناء خضعوا للتحليلات، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء، والسجن المحلي بوركايز بفاس، وأخضعت كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد الزموري الأحد 26 أبريل 2020 - 02:00
الحمد لله ونتمنى أن تكون كل النتائج المتبقية كلها سلبية بإذن الله ونطلب من الله تعالى أن يطلق سراح كل مسجون ومعانقته الحرية ولقاء أحبته في القريب العاجل يارب العالمين
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2 - مغربية وأفتخر الأحد 26 أبريل 2020 - 02:01
والحمدلله الحمد لله متنياتي الشفاء العاجل وليس الآجل للمصابين بهذا الوباء اللعين هذا الوباء القاتل ياربي تشافي وتعافي كل مريض وترحم كل المتوفين يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب
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