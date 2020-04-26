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مجموع الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" يتجاوز 4000 في المملكة

مجموع الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" يتجاوز 4000 في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 10:05

أوردت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 150 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4047 حالة في المغرب.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 22425 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

ووفق المصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 160 بسبب الفيروس، بينما ارتفع عدد المتعافين بـ20 حالة شفاء جديدة ليصل مجموعهم إلى 557.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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