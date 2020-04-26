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الرئيسية | مجتمع | 150 إصابة بـ"كوفيد 19" في 18 ساعة .. 90 حالة وسط جهة درعة

150 إصابة بـ"كوفيد 19" في 18 ساعة .. 90 حالة وسط جهة درعة

150 إصابة بـ"كوفيد 19" في 18 ساعة .. 90 حالة وسط جهة درعة
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 10:20

تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" حاجز الـ4000 حالة مؤكدة في المملكة، وجاء ذلك بعدما أكدت معطيات وزارة الصحّة اكتشاف 150 شخصا حاملا للفيروس خلال الساعات 18 الماضية.

وأبرز تحيين المعطيات نفسها، صباح اليوم السبت على الساعة العاشرة، أن أكبر كمّ من الحالات الجديدة يرتبط بجهة درعة تافيلالت التي رصد في حيزها الترابي 90 مريضا بجائحة "كوفيد 19".

وزارة الصحة أكدت 21 إصابة حديثة في طنجة تطوان الحسيمة و17 في جهة الدار البيضاء سطات، زيادة على 12 بفاس مكناس و5 في الرباط سلا القنيطرة، و4 بجهة مراكش آسفي و1 في كلميم وادي نون.

الحصيلة التراكمية الجديدة تجعل عدد المصابين في جهة البيضاء 1058 منذ بداية تفشي "كورونا" بالمملكة، و822 في جهة مراكش و523 على مستوى جهة طنجة، و515 بفاس مكناس و493 بجهة درعة.

ووصل مجموع الحالات المعلنة 304 في جهة الرباط و175 بجهة الشرق و78 في بني ملال خنيفرة، مقابل 50 بسوس ماسة و23 في كلميم وادي نون، و4 بالعيون الساقية الحمراء و2 في جهة الداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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