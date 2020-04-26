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جائحة "كورونا" تُطبق على العادات الاجتماعية وتُغيّب الطقوس الدينية‬

جائحة "كورونا" تُطبق على العادات الاجتماعية وتُغيّب الطقوس الدينية‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 26 أبريل 2020 - 22:55

طقوس اجتماعية في رمضان غيّبها زمن الوباء الذي يحّل هذه السنة على المغاربة بـ "نفحة كورونية"، بعدما أُجبر الصائمون على التخلّي عن العديد من التقاليد الدينية والعادات المجتمعية التي تعايَش معها الأفراد طوال عقود منصرمة.

وفقد المغاربة مجموعة من "العادات الرمضانية" التي تكيّفوا معها خلال هذا الشهر السنوي، من قبيل الرواج الاقتصادي الذي كان يطبع الأسواق، فضلا عن السمر الليلي وموائد الإفطار بين الأهل أو الأصدقاء، إلى جانب غياب التحضيرات المنزلية في الوسط العائلي.

وقد أطبق المرض على صلاة التراويح نتيجة إغلاق المساجد بسبب سيران "الطوارئ الصحية"، واختفت "الرائحة الرمضانية" للأسواق الشعبية التي تكون عادة مكتظة ساعات قليلة قبل موعد الإفطار، ولم يُوفّر الفيروس الجلسات الليلية المعتادة.

وبشأن الوقع النفسي والاجتماعي لتلك الطقوس الغائبة في الشهر الجاري، قال محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، إن "المغربي حُرم من الطقوس والتقاليد التي كانت لها أبعاد حميمية وموسمية، ولم يُحرم من الشعائر الدينية".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "رمضان قبل حلول فيروس كورونا كان يتسم بالتقارب الاجتماعي والرواج الاقتصادي المصاحبة للصوم، وهي مظاهر اجتماعية أكثر من كونها ذات أبعاد دينية، نذكر بينها رائحة الأسواق والإفطار بجنبات الشواطئ".

وتابع مسترسلا: "نذكر كذلك الموائد الرمضانية التي تجتمع فيها الأسر، والألعاب الاجتماعية الترفيهية المرافقة للصوم (لعب الورق مثلا)، والاحتفاء بالبنات في نصف رمضان أو ليلة القدر"، موردا أن "تلك الطقوس ساهمت في توطيد اللحمة الاجتماعية".

ويرى الأستاذ الجامعي أن "المشترك لا يكون على المستوى القيمي والرمزي فقط، وإنما أيضا عبر الممارسات الطقوسية والموسمية"؛ لكنه يلفت إلى أنه "ليس حرماناً نهائيا، وإنما حرمان ظرفي فقط، لأن الغاية تبرر الوسيلة مثلما يقال، ومن ثمة الصحة هي الأساس في هذه المرحلة".

وخلص الباحث في علم النفس الاجتماعي إلى أن "التخلي عن العادات الرمضانية في هذه الفترة يعتبر أيضا نوعا من التلاحم المجتمعي بشكل آخر؛ لأن المغربي أصبح واعيا بأنه لم يتنازل عنها مرغما، بل بطريقة إرادية.. ومن ثمة لن يكون الوقع النفسي ذاته عندما يتذكرها في حجره الصحي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Hamid الأحد 26 أبريل 2020 - 23:14
الحجر الصحي علم الناس أن التحكم في الرغبات أمر ممكن..يحتاج فقط دفعة من الخوف.
البعض امتنع عن التدخين والبعض توقف عن شرب الكحول والبعض لم يمارس رغباته الجنسية لأكثر من شهر والبعض تخلى عن هواياته ونشاطه اليومي . ....و البعض لم يخرج حتى من البيت .
فجأة تحول الانسان إلى كائن مطيع حين تعلق الأمر بالموت...مستعد أن يفعل أي شيء ويمتنع عن أي شيء مقابل أن يبقى حيا.
غريزة البقاء عند الإنسان وبدافع من الخوف تجعله ينسى همومه ومشاكله وحتى أمراضه القديمة...ويركز على النجاة من الموت.

لهذا السبب وجد الخوف ....فبدونه كان البشر انقرض منذ ملايين السنين.
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2 - امغار نا ريف الأحد 26 أبريل 2020 - 23:18
الوقاية افضل من العلاج مقولة حكيمة خاصة لما يعم الوباء مئاات بلدان العالم العظمى منها قبل المتخلفة ويظهر هدا الوباء سيطرته على المنافد الاقتصادية واضعافها ويتحدى الاقوى ثم الاقوى قبل الضعيف نحن نعلم انها ايام ويرحل الوباء ولهدا ما علينا الا بالصبر وان نحتسب امرنا الى الله خالق كل شيء فهو على كل شيء قدير وادا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون
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3 - Said الأحد 26 أبريل 2020 - 23:25
نحن دائما كندوز رمضان فالحجر الصحي16سنة كندوزو بحدي بعيد على الوالدبن مع اختي فقط لا نعرف ولا نتذوق معنى اللمة العائلية والحمد لله اختي فيها كلشي .والصلاة دائما اصلي بالمنزل اتخشع اكثر يعني انا عندي متبدل والو.
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4 - واقعي الأحد 26 أبريل 2020 - 23:28
من أهداف الصيام أن تحس بآلام الفقير و معاناته ، فالفقير لا يحتفل و لا "يحس بالأجواء" طوال العام، في حين جرت العادة أننا نبدر و نتهافت في هذا الشهر أكثر من غيره . اله يهدينا و يرفع عنا البلاء.
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5 - essaid الأحد 26 أبريل 2020 - 23:34
على العكس ،أجواء رمضان هذه السنة غيبت كذالك العديد من العادات السيئة ،كالتشرميل و انتشار الباعة المتجولين و ما يصاحب ذالك من مشاهد التنابز و ووو، كذالك من محامد الظروف تلاحم الاسرة ،وان غابة العائلة ،فالخير آت ان شاء الله، لان اساس المجتمع هو الاسرة فالعائلة تم القبيلة وووووووووالى وان نصل الى المتجع ،نسأل الله ان يرفع عنا البلاء
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6 - ابو قملة البرغوثي الأحد 26 أبريل 2020 - 23:36
لقد لخص الفيلسوف ابن الرواندي كل ما يقال عن الدين و غباء المتدينين عندما رأاهم يضربون كلبا لانه دخل المسجد . فقال : لماذا تضربونه ؟ لو كان له عقل لما دخل المسجد !!!
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7 - Ahmed الأحد 26 أبريل 2020 - 23:46
تغيير العادات والسلوك،عند الشخص، في الحياة هو أساس التطور.أما إذا كان الفرد حبيس العادات اليومية والتقاليد فلن يستطيع أن يتطلع إلى الأفضل .
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8 - Faer الأحد 26 أبريل 2020 - 23:54
المواعيد الغرامية بعد الفطر ارتحنا منهاالزقا ق
هادء هده السنة النساء لا تدخل البيت قبل الثانية صباحا. في رمضان!!!!!!!!!!
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9 - Taza haut الأحد 26 أبريل 2020 - 23:54
قد نختلف و نتفق في عدة اشياء و مع كل مشكلة تطرح مجموعة من الحلول و مجموعة من الاشكاليات و الانسان اليوم بين خيارين اما الالتزام او المغامرة بحياته و حيات غيره و في اعتقادي ان كل انسان التزم بالتعليمات فهو في قمة التطبيق الديني لانه يساهم في استمرار الحياة و مع ذلك تبقى اشكالية لقمة العيش الهجس لكل فاقد عمل او عاطل و الدولة بكل مجهوداتها لن تستطيع توفير الكفاية كلما طالت المدة فرجائنا في الله عز جلاله ان يخفف عنا و يرحمنا بجوده و كرمه و ان يرفع هذا البلاء عن العالم و الامة المسلمة و يبقى ماذا صنعنا و فعلنا ليستجيب لنا فلنتامل في كلام الله (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) فهل تغيرنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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10 - حطب تدفئة الأحد 26 أبريل 2020 - 23:54
نحن في هذا الوقت نصوم شهر ربيع الأول ولا نصوم شهر رمضان .الأصل في الشهور العربية أنها ثابتة في الزمن ولا يتغير توقيت قدومها
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