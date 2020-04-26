حصيلة كورونا 168 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة في المملكة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4065 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 23334 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 161 حالة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 593 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.