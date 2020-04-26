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الرئيسية | مجتمع | حصيلة كورونا 168 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة في المملكة

حصيلة كورونا 168 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة في المملكة

حصيلة كورونا 168 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4065 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 23334 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 161 حالة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 593 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Redouane 33 الأحد 26 أبريل 2020 - 16:16
أدخلو الناس بيوتهم غصبا تقضون على الفيروس فلقد بدأتم تتهاونون في الحالة الطوارئ ويا أيها الجهلة الذين تخرجون بلا سبب اتقوا الله فينا .حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم شعب ضحكت من جهله شعوب
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17
2 - مواطن الأحد 26 أبريل 2020 - 16:17
الحل هو نزول الجيش للشوارع وفرض الطوارء بالقوة..
نتمنى نزول الجيش لان المقدم والشيخ اثبتوا فشلهم في فرض الحجر على المواطنين..
نتمنى ذلك
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18
3 - مواطن غاضب الأحد 26 أبريل 2020 - 16:18
جل دول العالم بدأت تجني ثمار الحجر الصحي بهبوط في عداد المصابين و المتوفين و صعود عداد حالات الشفاء ، أما في بلادنا المغرب نحن في الاسبوع السادس من الحجر الصحي و عداد المصابين في تصاعد كل يوم و بؤر الوباء في تزايد ، هل فشلنا ؟ اذا كان الجواب نعم فلان مقاربة السلطة كانت ضعيفة في تطبيق الحجر الصحي ، اتسمت مقاربتها بالتساهل و غض العين و الارتباك إلى حد ما ، كيف نجحت دول كالاردن و لبنان في القضاء على وباء كرونا بالحجر الصحي و فشل المغرب مع العلم انهم فرضوا الحجر الصحي أسبوعا بعد المغرب ؟ ، أظن أنه حان الوقت أن يتكلف الجيش بتطبيق الحجر الصحي لأن وزارة الداخلية في نظري قد أخفقت في هذه المهمة .
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14
4 - Sabrina الأحد 26 أبريل 2020 - 16:20
نسبة الفتك راها قل من ربعة افلمية لان هادوك اللي ماتو فالاول الله يرحمهم جاو لسبيطار امعطلين .اوماكانوش الطبة عارفين يتعاملو امعا المرض اما دبا راهم اكتاسبو الخبرة وانشاء الله غادي يبدا يترفع الحجر اقبل من الموعد المحدد.
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10
5 - Youness BM الأحد 26 أبريل 2020 - 16:20
المشكل في ورزازات علي والي جهة درعة تافيلالت التركيز علي ورزازات للحد من هذا التزايد المهول للحالات.
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13
6 - الامبراطور كوفيد التاسع عشر الأحد 26 أبريل 2020 - 16:21
لا مفر سوى التعايش مع الفايروس ورفع الحجر الصحي مع الالتزام بالوقاية ... أما وقف الاقتصاد فهذا سيهدد البلاد اكثر من كورونا والضربة ستكون قاضية.
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-1
7 - نظم الأحد 26 أبريل 2020 - 16:21
لعمرنا ما راينا مريضا يحارب المرض على المريض ان يشفى من مرضه ولما يصبح سليما وصحيحا عندئذ تكون لديه القوة لمحاربة المرض .هكذا مجرد راي بسيط
كما كنشوف الوضع اليوم...
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1
8 - mohamed الأحد 26 أبريل 2020 - 16:22
بلا متكترو علنا قل 10000 اصابة وهنونا كل نهار نسمع 190 180 حالة
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