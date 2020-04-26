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التعافي من "كوفيد - 19" في المغرب يفوق الوفيات حوالي 4 مرات

التعافي من "كوفيد - 19" في المغرب يفوق الوفيات حوالي 4 مرات
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 16:50

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن النسبة المئوية للتعافي من فيروس كورونا ارتفعت بالمغرب لتصل إلى حدود اليوم إلى 14.6 في المائة.

وسجل المغرب خلال الـ22 ساعة الماضية 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 593 حالة.

وأضاف اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن نسبة الوفيات تتراجع يوما بعد يوم، إذ وصلت إلى 4 في المائة، مشيرا إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 161 حالة.

وتواصل وزارة الصحة رصد أكبر عدد من الحالات عن طريق تتبع المخالطين، فقد أوضح مدير مديرية الأوبئة أن من بين 168 إصابة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الماضية سجلت 134 حالة عن طريق المخالطين، أي بنسبة 80 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.

وأورد المسؤول في وزارة الصحة أن "عملية تتبع المخالطين للمصابين تبقى الطريقة المثلى التي تمكن من تشخيص أكبر عدد ممكن من حاملي الفيروس"، وزاد أن 7244 شخصاً من المخالطين مازالوا قيد العزل الصحي والتتبع اليومي.

وبخصوص التوزيع الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 26 في المائة ومجموع إصابات بلغ 1058، ثم جهة مراكش آسفي بـ822، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ523، تليها جهة فاس مكناس بـ515.

جهة درعة تافيلالت تقدمت إلى المرتبة الخامسة بـ493 حالة، فيما جهة الرباط سلا القنيطرة تراجعت إلى المرتبة السادسة بـ304 حالات، والجهة الشرقية بعدها بـ175، و78 حالة لجهة بني ملال خنيفرة، و50 حالة بجهة سوس ماسة، و23 حالة بجهة كلميم واد نون، و4 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالتين بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4065 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 23334 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الله يشافي الجميع الأحد 26 أبريل 2020 - 17:06
يا ربي تشافي الجميع و ترفع علينا هاد الوباء فهاد الشهر الفضيل.
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49
2 - Malak ben الأحد 26 أبريل 2020 - 17:06
الحمد لله على هذه النسبة لكن ليسب كافية بعد هذه الحجر الصحي لذا نطلب من المسؤولين الاكثر من المجهودات
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26
3 - عابر@€@ الأحد 26 أبريل 2020 - 17:07
ان كان العموان صحيح فقد ضاع المغرب والمغاربة
كيف يعقل ام تكون الشفاء من كورونا اربع مرات لكثر من الوفايات بمعنى ان العلاج لحد اليوم لم يشفى احد الا من مات
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-59
4 - انيا الأحد 26 أبريل 2020 - 17:08
رغم دلك لازلت نسبة وفيات مرتفعة، المرجو زيادة عدد تحاليل في اليوم ال 10000 تحليلة
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12
5 - مكناسي الأحد 26 أبريل 2020 - 17:09
عدد الوفيات 161, عدد المتعافين 593.
أي مجموع الحالات التي غادرت المستشفيات 754.
وبالتالي الوفيات تمثل 21,3% والمتغافون 78,7%.
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-30
6 - سعيد الأحد 26 أبريل 2020 - 17:12
الحمد لله مدام حالات الشفاء في ارتفاع فهذا بفضل الله ثم بفضل الأطر الطيبة ورجال الأمن والممرضين وكل الذين يتصدون لهذا الوباء الفتاك وتحية وتقدير لجميع المغاربة
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29
7 - Momo الأحد 26 أبريل 2020 - 17:13
الحمد للله،وهذا فضل من الله اولا،وثانيا يمكن ان نقول البروتوكول العلاجي الذي اوصته وزارة الصحة ناجحا و كذلك ربما الفيروس بدأ يضعف بالاضافة الى اكتساب الطاقم الطبي للخبرة و المعرفة اكثر على الفيروس مع مرور الوقت،وعلى العموم فالعالم كله يشهد الان ارتفاع حالات الشفاء و انخفاض الوفيات،للاشارة فقبل قليل اعلنت اسبانيا شفاء 18000 مصاب في وقت واحد بالاضافة الى 3000 صباحا،يعني في 24 ساعة 21000 حالة شفاء.
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23
8 - حسنين الأحد 26 أبريل 2020 - 17:15
هل هناك امل في انهاء الحجر الصحي في 20 ماي ام اننا سنبقى في الحجر مدة اطول مع ما يترتب على ذلك من اثار سلبية وخطيرة على الصحة النفسية للمواطنين و انهيار الاقتصاد وارتفاع البطالة و تفاقم الهشاشة .
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5
9 - عثمان الأحد 26 أبريل 2020 - 17:17
نريد ان تنخفض الوفيات و نريد ان تكون المرحلة القادمة ان شاء اللله احسن بان نتعلم من الدرس - ان نقطع مع البريمات الضخمة للوزراء و البرلمانيين و خدام الدولة و اقتصاد الريع و باك صاحبي و حسن تدبير المال العام و صرفه في التجهيز و التشغيل و محاسبة لصوص المال العام و تدبير القطاعات العمومية بعقلانية و القضاء على المرتشين الكبار و الصغار و القضاء على سياسة الافلاس من العقاب و الفشوش و اذا استمرينا هكذا ستزداد امورنا سوء+ نحن ايضا يجب عليناحسن استغلال الوقت في المطالعة و البحث و ذكر الله و الطاعات و عدم تضييعه في الامور الفارغة فالعمر قصير
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12
10 - متصفح الأحد 26 أبريل 2020 - 17:18
إن شاء الله المزيد من المتعافين أضعافا مضاعفة ، ونرجو الله كذلك أن يرجع عدد الوفيات إلى الصفر جراء هذا الفيروس
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11
11 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 26 أبريل 2020 - 17:20
الحمد لله الدي ادهب عنا الحزن أن ربنا لغفور شكور اللهم عجل علينا بعطفك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه والشكر الجزيل لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه وأعانه وسدد خطاه
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4
12 - Rachid الأحد 26 أبريل 2020 - 17:21
عجيب أمرهم في الغرب بعد الشفاء يلزموهم العزلة لمدة أخرى لأن المتشافي بإمكانه نقل العدوى للآخرين.
وفي المغرب يعانقوهم ويحتفلون بهم .
كما أن الدواء المستعمل في المغرب حذرت من خطورته دول متقدمة سيما على القلب .
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-6
13 - أبو إسلام الأحد 26 أبريل 2020 - 17:26
الحمد لله والشكر لله
اللهم إشفي جميع مرضى المسلمين
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6
14 - Observateur الأحد 26 أبريل 2020 - 17:27
المرض الذي تسببه العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خفيف بشكل عام، لاسيما عند الأطفال والشباب. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يسبب مرضًا خطيرًا، إذ يحتاج نحو خمُس المصابين بهذا المرض إلى تلقّي الرعاية في المستشفى. لذا، فإن من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء كيفية تأثير فاشية مرض كوفيد-19 عليهم وعلى أحبائهم.
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3
15 - حدّاش الأحد 26 أبريل 2020 - 17:27
أستغرب من عدد حالات الشفاء بالمغرب تبدو لي ضعيفة بالمقارنة مع الدول التي لها تقريبا نفس حالات الإصابة، إما التطبيب عندنا ضعيف أو الطريقة المتبعة خاطئة لذا نسمع حالات الشفاء قليلة،و إما الدول التي لها تقريبا نفس الحالات تصرح بأرقام خيالية باحتساب حالات الزكام العادي،لكي تصرح بحالات شفاء مرتفعة ،
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-11
16 - احميمة الأحد 26 أبريل 2020 - 17:29
كيتوفوا ٢ لاشخاص فظرف ٥ايام وكيقولو ناس لستشفاو كثر من من الناس ليتفوا. والمغاربة والدولة واش كضحك علناس ولا شنو. راه غير فالايام العادية غير بحوادث السير فالدارالبضاء بوحدها كيموتو ٥اشخاص الى ٨ اشخاص في اليوم. والدولة كتقول لناس توفو ٢ دناس فالمغرب كامل لاحول ولاقوة الا بالله المهم انا والله حتا تلفت مع هد الدولة المنافقة مبقيت عارف منكتب والله
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-8
17 - عبد الله تازة الأحد 26 أبريل 2020 - 17:33
لماذا لا يتم إجراء الفحص دفعة واحدة لجميع المخالطين)(حوالي 7000) عوض عزلهم في الحجر الصحي وتتبع حالتهم. لانه في هذه الحالة سيبقى عدد الاصابات هو نفسه كل يوم وغادي نبقاو فهاد الدوامة ومعمر نخرجو منها.
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-2
18 - ماندي الأحد 26 أبريل 2020 - 17:34
لن نقارن المنظومة الصحية في بلدنا مع دول اخرى فيها نسبة الوفيات جد قليلة فمثلا قطر اكثر من 10000 حالة و 10 وفيات. لذلك وجب على الناس اخذ هذا الوباء بمأخذ الجد. لانه يفتك بالذين يتاخرون ببدئ العلاج كلما كان الكشف سريعا تمر الامور بخير.بزيادة نسبة المسؤولية عند الناس يرفع الحجر قريبا.يكون خير ان شاء الله.
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0
19 - amar الأحد 26 أبريل 2020 - 17:37
en afrique - afrique de sud et puis le maroc 4065- le maroc a un grand probleme-
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-1
20 - عمر الأحد 26 أبريل 2020 - 17:43
بعض التعليقات في حساب المعدلات تنم عن جهل تام
مصيبتنا أن الكل بإسم الحرية أصبح كالبوق
أقولها صراحة الدولة نجحة كدولة هل ننجح نحن كشعب
بعض التعليقات تبين العربون
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2
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