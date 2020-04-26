التعافي من "كوفيد - 19" في المغرب يفوق الوفيات حوالي 4 مرات

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن النسبة المئوية للتعافي من فيروس كورونا ارتفعت بالمغرب لتصل إلى حدود اليوم إلى 14.6 في المائة.

وسجل المغرب خلال الـ22 ساعة الماضية 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 593 حالة.

وأضاف اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن نسبة الوفيات تتراجع يوما بعد يوم، إذ وصلت إلى 4 في المائة، مشيرا إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 161 حالة.

وتواصل وزارة الصحة رصد أكبر عدد من الحالات عن طريق تتبع المخالطين، فقد أوضح مدير مديرية الأوبئة أن من بين 168 إصابة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الماضية سجلت 134 حالة عن طريق المخالطين، أي بنسبة 80 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.

وأورد المسؤول في وزارة الصحة أن "عملية تتبع المخالطين للمصابين تبقى الطريقة المثلى التي تمكن من تشخيص أكبر عدد ممكن من حاملي الفيروس"، وزاد أن 7244 شخصاً من المخالطين مازالوا قيد العزل الصحي والتتبع اليومي.

وبخصوص التوزيع الجهوي، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 26 في المائة ومجموع إصابات بلغ 1058، ثم جهة مراكش آسفي بـ822، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ523، تليها جهة فاس مكناس بـ515.

جهة درعة تافيلالت تقدمت إلى المرتبة الخامسة بـ493 حالة، فيما جهة الرباط سلا القنيطرة تراجعت إلى المرتبة السادسة بـ304 حالات، والجهة الشرقية بعدها بـ175، و78 حالة لجهة بني ملال خنيفرة، و50 حالة بجهة سوس ماسة، و23 حالة بجهة كلميم واد نون، و4 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالتين بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4065 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 23334 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.