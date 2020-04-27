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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020

وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020

وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:17

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء، أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صحافي للوزارة، في ظل تمديد الحجر الصحي ببلادنا إلى غاية 20 ماي 2020، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس 2020، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون، من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها.

وأشادت الوزارة، في هذا الصدد، بجميع المجهودات المبذولة والمبادرات المواطنة لجميع الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأسر والمتعلمات والمتعلمين وكافة فعاليات المجتمع، من أجل مواصلة "عملية التعليم عن بعد" لمدة 6 أسابيع دون توقف. كما توصي التلاميذ والطلبة والمتدربين بالتقيد بالتدابير الوقائية وتوجيهات الحجر الصحي الصادرة عن السلطات العمومية، خاصة البقاء في المنازل وتجنب السفر أو القيام بأي أنشطة ترفيهية أو رياضية خارج منازلهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (80)

1 - معلق الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:24
على أساس دراري كانو كايقراو تا كاتخرج ليهم لقراية من ودنيهم، وا نتوما ما موفرين لا انترنيت لا والو كيفاش بغيتوهوم يقراو اصلا باش يشدو العطلة، را كاين لي من اول نهار تعلن فيه بلي لقراية اتحبس و هو عطلة
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60
2 - ياسر الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:26
تحياتي لكل الطاقم هسبريس واخيرا قامو بعطلة كم ارهقن التعليم
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125
3 - Hanae zrch الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:27
قرار جيد أحسن لنا ولأولادنا لأنهم أُرهقوا بسبب الدراسة الدراسة عليهم بعطلة لاستراحة قصيرة فقط
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150
4 - الاء الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:27
هل هذا يعني عدم الدراسة عن بعد لمدة 6 ايام ،الرجاء تفاصيل اكثر .
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76
5 - محمد لعيوني الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:29
اي عطلة يتحدتون عليها .التلاميد في عطلة مند 16 ابريل.
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-131
6 - سعيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:29
لا نريد عطلة نريد معرفة مصير الموسم الدراسي و تاريخ اجراء الامتحانات
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104
7 - abouama الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:29
لماذا هذا الإعلان يأتي في هذا الوقت المتأخر من الليل. حلل و ناقش.
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217
8 - سعيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:29
ما هدا الهبل والعبط كما يقول أبناء أرض الكنانة.هم أصلا في عطلة مند ما يزيد على الشهر.ليس هناك أي تعليم عن بعد بل هناك عطلة طويلة غير معلنة من الجهات الرسمية.يجب أن تحتسب أيام توقف الدراسة ويتم تعويضها بالكامل بعد استئنافها وإلغاء العطلة الصيفية
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-108
9 - خمخم الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:30
أنا ما فهمت والو. ولاد البادية معندهم لا تعليم عن بعد ولا هم يحزنون. ولاد المدينه بعض المدارس الكبرى تدرس عن بعد وكيف حال الأكثرية الباقية. هذا في الخصوصي فكيف حال العمومي. مني حبست الدراسة في 15 مارس صافي الدراسة سالات. علاش تبقاو تأجلو باش بعض أرباب المدارس الخصوصية يمصوا الدم ديالنا. افهم تتسطى. الفاهم يفهم.
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57
10 - mmm الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:31
اللله اخيييرااااا . هي نرتاحو شوية
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82
11 - rachid الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:31
جائت في وقتها لتمكن الأطفال و أيضا أولياء الأمور من الاستراحة، التعليم عن بعد ليس بالأمر الهين و خاصة للوالدين !
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139
12 - kaddour الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:32
ما هاته العشوائية ياوزارة...؟؟؟احتا لنص الليل....؟؟ ماهكدا تورد الابل!!!!!!؟؟
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51
13 - حسن معامريhassan الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:34
وا هوما اشنو قراو باش تعطيوهم العطلة بعدا احنا ما عندنا كاع الكونيكسيون باش يقراو الدراري ديالنا
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4
14 - أيوب الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:35
حقيقة أنهكت جدا مع ابنائي طوال مدة الحجر منذ ١٦ مارس ،العطلة تأخرت في نظري قليلا.
أشكر الأطر التربوية بمدرسة اولاد أوجيه ٣ على مجهوداتهم الجبارة تقريبا على مدار الساعة التي لا أجد لها عبارات للتعبير عن عظيم الشكر و الامتنان لهم ،جزاهم الله عنا خيرا .
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
عطلة سعيدة
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36
15 - [email protected] الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:36
هذه العطلة على الأقل ستريح أعصاب التلاميد والطلاب لفترة
ولكن يجب على وزارة التربية الوطنية أن تحدد موقفها بشأن موعد إجراء إمتحانات أخر السنة ( لا أن تفاجئهم بقرارتها الإرتجالية ) دون مراعاة للظرفية الحالية التي يعيشها البلد وبالتوفيق لكل التلاميد والطلاب
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37
16 - جهان الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:36
راه مكيناش دراسة عن بعد باش تكون عطلة كون كانت هاد طريقة فعلا ناحجة مكانوش تلامذ ايحتاجو لدروس دعم اي ساعات اضافية من ورا حصص دراسة عن قرب نتمنى يكون شي حل لي ايكون مناسب للجميع لأن اغلبية الطلبة ممستافذينش
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21
17 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:39
هاهاهاها هد شكيتش مور لفطور كيضحك حسن من لحموضة
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-2
18 - سعيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:39
ما هذا القرار الغريب في هذه الساعة المتأخرة و في يوم الأحد! ألم يكن ممكن إتحاد القرار و إعلانه مسبقا!!
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33
19 - متدمر الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:40
بالله عليكم كيف يعقل ان تاخذو قراراتكم في منتصف الليل لتطبيقها فورا. هذا هراء يبين عن عدم كفاءة هؤلاء المسؤولين. احترموا عقول المواطن فنحن ليس بالقطيع....والله سوف تدفعون الثمن غاليا في الانتخابات المقبلة.
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37
20 - سعيد- ح-س. الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:41
اخيرا جاء البلاغ المنتظر- و هذا شيئ ايجابي - علاش؟ لان التلاميذ صاروت يحسون و انهم في التعليم بلا انقطاع و باستمرارية غير بيداغوجية و ضارة بالمتعلم - كيف يعقل ان يبقى المتعلم لاصق امام الحاسوب و الهاتف و التلفزة و القنوات الذاعية و فايسبوك و واتساب وووو- انها الفوضى فضيحة- كان بالامكان تحديد قناة واحدة للتعلم عن بعد لتسهيل و تبسيط و عدم خلق التشويش و البلبلة في عقول الصغار و التلاميذ- بل تكاثر المنصات و القنوات و الاذاعات و يوتوب و فيسبوك الخ الخ ليل نهار و كل ايام الاسبوع ارهقت الناس و شتت العقول بلا فائدة بلا نتيجة تذكر- افضل الدول التي اعلنت "الجميع ناجح" او ارجاء الدروس الى شتنبر (مع مضاعفة الساعات و استدراك ما ضاع مثلا)- و يمكن الاستفادة من نماذج متعددة في قضية تدبير السنة الدراسية - و خطأ ما قامت به الوزارة من تكثيف و تكثير قنوات عامة و خاصة (المنصات الخاصة لا تنتهي ليلا و نهارا)- اشنو؟ علاش؟ ما ندرس لهم مثلا؟ القصص؟ ماذا؟ يمكن فهم معاهد الطب و البحث في الاوبئة و الفيروسات للمساهمة في صد كرونا و نظرا للتنافس على ايجاد اللقاح و جني الملايير الخيالية المنتظرة لكن تدريس امور عادية
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7
21 - ام مقهورة !! الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:41
هد القرار جا فهد الوقت المتاخر ..ميكون غير س العثماني كان ناعس وحلم بيلا راه عيقنا على الدراري واولياء الامور وقال ليهوم نعطيوهوم عطلة يرتاحو شوي ويصبحو ناعسين ..مع هد الحجر والصيام مكاين ميدار اللهم الواحد يصبح ناعس ههه..الله يعفو علينا خلاص من هد البلاء وشكراا
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27
22 - غزلان الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:41
سلام عليكم و رحمة الله لقد رأيت هاذ الخبر قبل قليل ولقد كنت في أمل أن نعود إلى مدارسنا.)أنا إسمي غزلان أدرس في سادس إبتدائي أتبع كل الأخبار التي تصلني من ... هسبريس و حاليا أنا أتبع دروسي و أتعلم عن بعد ونصيحة مني للأطفال إبقو في منازلكم و إتبعو دروسكم من القنات الرابعة أو المواقع التواصل الإجتماعية.........دمتم في رعاية الله و حفظه و رمضان مبارك.
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18
23 - احمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:42
احسن حاجة في هذه العطلة المدرسية هو توقيت إعلانها .
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17
24 - سندباد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:42
اعلانات تصدر في منتصف الليل ..أليس هناك تخطيط مسبق لأمر لا يتخذ طابع الاستعجال؟ و في آخر يوم في هذه العطلة و في منتصف الليل سيتم الإعلان مستجد آخر. ...
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19
25 - kha الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:43
نشكركم حقا،لما بدلتموهم من مجهودات من اجل توفير عطلة لنا شكرا شكرا جزيلا لقد كنا بحاجة ماسة اليها.
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5
26 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:43
وزارة الارتجال بامتياز كيف لهذه الوزارة أن تبرمجة الامتحانات الإشهادية و هي تعلن على عطلة بعد منتصف الليل من يوم الأحد وليس حتى من يوم السبت وكأنها تعاقب الأساتذة المجتهدون الأحرار فهم طوال نهاية الأسبوع يحضرون الأشرطة و الدروس رغم الارهاق الشديد ولا حول ولا قوة إلى بالله.
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13
27 - فتح الله الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:43
الاعلان متاخر جدا
كم انتظرنا ان تعلن على العطلة و في الاخير جاء الإعلان بم الاحد في ساعة متاخرة جدا
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19
28 - أحمد عين الشق الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:44
الإرتجال ثم الإرتجال في كل شيء.
اللهم اكفنا شر الوباء والبلاء
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15
29 - Samir الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:44
للاسف ما زالت بعض العقليات التي تسير دواليب الدولة تعيش في عالم آخر. اي تعليم عن بعد تتحدث عنه الوزارة لتعلن عن عطلة لها في جنح الليل بعد ما " عركوها حريرة".
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10
30 - المتفقة الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:45
ما فهمتش علاش هاد القرار يكون فهاد الوقت. نصف المعلمين ناعسين مساكن باش يستعدوا للدراسة لغذا.
نتوما ما قال لكم عقلكم قررتوها فهاد الوقت مال لبارح فين كنتوا.
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17
31 - نبيل الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:46
ان كنت في المغرب فلا تستغرب بلاغ في واحدة صباحا من يوم الإثنين، دائما الإرتجالية وفي كل القرارات. الحاصول واحد قري ولادوا في الدار و فلوس المدارس الخصوصية خليفة على الله.
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13
32 - moncef الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:46
على أساس دراري كانو كايقراو تا كاتخرج ليهم لقراية من ودنيهم، وا نتوما ما موفرين لا انترنيت لا والو كيفاش بغيتوهوم يقراو اصلا باش يشدو العطلة، را كاين لي من اول نهار تعلن فيه بلي لقراية اتحبس و هو عطلة
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3
33 - maazouz الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:52
این.هی15.یوم.عطله.المبرمجه.فی.المقرر.الوزیری??
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7
34 - Abdellah الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:52
الإرتجال يحكم تعليمنا، وزارة التعليم+المجلس الأعلى للتعليم والقرارات في الدقائق الأخيرة، فمتى تتخذ القرارات المصيرية مثل الإمتحانات الإشهادية وغيرها...
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11
35 - متداول الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:52
من الواضح أن وزارة التربية و ..... تعرف أزمة خانقة و هذا واضح في تأخر القرار الذي يجب طرحه للتلاميذ البارحة .كما أن وزير التربية و التعليم لم يظهر في التلفاز ( اسئلة كورنا 2M ) حيث كان يظهر كل يوم جمعة للإجابة على أسئلة التلاميذ و الطلبة إن كل هذه الأمور تذل على شيئين إما وزارة التربية و التعليم لا تعلم مصير السنة الدراسية و هي تختبأ حتى لا تظهر ضعفها أما بالنسبة للشيئ الثاني ستعلمونه في أواخر شهر يونيو
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9
36 - أكادير الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:52
كل التحية والتقدير للمجهودات لي قاموا بيها الوالدين في البيوت من شراء للهواتف من شراء للكمبيوترات من شراء للطابعات كل واحد على قدر المستطع ومراجعة الدروس مع انائهم .
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5
37 - Aminé الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:53
قرار يصدر يوم 27 أبريل في منتصف الليل ليطبق صبيحة نفس اليوم، لحماق
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8
38 - ilo الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:54
شكرا لكم على هده العطلة يحتاجونها اطفالنا
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4
39 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:54
لتكن عطلة و محاسبة لمن عرقلوا التعليم عن بعد من أساتذة جيل النكبة للسنوات الأربعة الأخيرة. و لعل الحجر الصحي فرصة للإجهاز عليهم في جحورهم ليدفعوا ثمن العنجهية و الاضرابات المتكررة
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-8
40 - طارق الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:54
الوزارة يجب عليها أن تتخد قرار تحكيمي بين المدارس الخصوصية (مول الشكارة) و أولياء التلاميذ فيما يتعلق بالواجب الشهري لمادا هدا الصمت. نحن في انتظار اي قرار المهم ان تكون الوزارة حكم.و نعلم ان بعض رجالات الدولة يمتلكون مجموعة مدارس خاصة و أن الوزير يوملى عليه!!!!!!!!!!
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1
41 - وجدي الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:54
قرار غريب صراحة.كيف يتم إقرار شيء موجود أصلا. لدي إبن في المدرسة العمومية لم يستفد إطلاقا من هدا التعليم عن بعد.ربما قلة قليلة جدا من الاساتدة هم من يبدلون الجهود أما البقية الغالبة فأجزم أنهم كانوا في عطلة مند توقف عجلة الدراسة.لدينا إخوان وأصدقاء في الميدان ونعرف كل شيء
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-3
42 - واحد من المغرب الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:54
قرار مزيان. راه التلاميذ عياو. بنتي صغيرة فالمستوى الأول قبل ما تنعس حلفات متقرا شي حاجة غدا. غير هو هادشي كان خاصو يكون بكري ماشي حتى 12 ديال الليل عاد يبان البلاغ. المهم الله يرفع عنا البلاء و الوباء.
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6
43 - Casablancais الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:56
القرار يؤخذ في هذه الساعة ليطبق في نفس اليوم ؟!!!!!!! يا سلااااااام
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7
44 - محمد لعيوني تتمة الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:57
كتبت سطرين وانهالت علي الضربات. بالله عليكم الم اقل الحقيقة .مند 16 ابريل والتلاميد في عطلة .من يقول العكس.
اي تعليم عن بعد تتحدتون عنه .هل المتلفز ام عبر الواتساب
التلميد يكون في القسم والاستاد يراقبه ورغم دلك لا ينتبه ولا يفهم. فما بالك بالهاتف .واي تاخر في متابعة الدرس بالواتساب يصبح التلميد تائه.وخاصة ادا كان صبيب الانترنيت ضعيف.
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3
45 - الأستاذ سعيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:57
التعليم عن بعد أكثر إرهاقا من التعليم داخل قاعات الدراسة،خاصة و الأساتذة و المتعلمون و أولياء أمورهم موجودون تحت مجموعة من الضغوط النفسية،إضافة إلى غياب الوسائل التعليمية حينا عند الأستاذ،و في أحيان كثيرة عند المتعلمين خصوصا في العالم القروي .
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9
46 - الحسن سماح الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:58
واشمن عطلة تتكلمون عليها . نحن أبناؤها قضوا شهرا كاملا في عطلة .ودخلوا في الشهر الثاني .وباقي العطي يعطي ..
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-6
47 - البوهالي الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:58
لا فائدة في هذه العطلة وسأستمر في تدريس ابنائي كما سبق
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-8
48 - تمور الاثنين 27 أبريل 2020 - 00:59
العطلة ياخدوها غير إلي في المدينة الي كايقراو اما ولادنا راهوم معوطلين من شحال هادي بانعدام القراية!!!!!!!!!!
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2
49 - karim الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:00
قرارات منتصف الليل ربما تجدي.بخلاف قرارات النهار التي لا تسمن و لا تغني من جوع
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5
50 - حميد الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:00
عشنا أياما عصيبة كأباء في التعليم عن بعد، اسبوع غير كاف لراحتنا و راحة ابنائنا، هناك دروس كثيرة لم نرجعها مع ابنائنا بعد، 15 يوما مقبولة، اسبوع لانهاء ما تبقى من الواجبات و اسبوع عطلة نرتاح فيه.
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7
51 - أستاذ الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:01
أظن أن الحالة النفسية و عدم الإستقرار و الضبابية تستدعي إعلان الوزارة تأجيل إمتحانات الباكالوريا فقط لشهر شتنبر أما باقي المستويات فالحل الوحيد دون مشاكل هو إنجاح الجميع كمكافأة لهم على صبرهم في هذا الحجر الصحي و حرمانهم من اللعب .......
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7
52 - مليكة الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:01
الله واخيرا غادي نرتاحو احنا وليداتنا، التعليم عن بعد ليس بالامر الهين، كنانشكي من كثرة التمارين في العطلة الاسبوعية فزاد التعليم عن بعد الطين بلة، نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء وتعود الامور الى نصابها
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4
53 - خليلوفيتش الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:02
على الناس الساهرين على التعليم قراءة التعاليق لكي يقيموا مدى نجاعة هاته التجربة و هل الجميع منخرط في عملية التعلم عن بعد خلصة وزير امزازي لكي يعيد ترتيب اوراقه
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-1
54 - محمد رضا الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:03
اخي الكريم . انا استاذ لم اتوقف عن تدريس التلاميذ منذ 16 مارس . بالوسائل المتاحة . الكل يتوفر على هاتف سوى بعض المناطق النائية . و التلاميذ كتبوا الدروس عن فهم ووعي و انجزوا التمارين . و الحمد لله كدنا ننهي دروس المقرر . اما بعض الآباء فام يوفروا للأبناء اي شيئ ولو تعبئة 30 درهم واتساب شهر كامل . اتحدث عن الوسط الحضري
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4
55 - Abdel illah الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:03
لدي تلاثة ابناء في التعليم الخصوصي ...فعلا كان ارهاق كبير للاطفال في هده المدة ...
وهناك عدد كبير من اساتدة التعليم العمومي قاموا بمجهودات كبيرة في التعليم عن بعد مع تلاميدهم , فلهم كل الشكر. فهم بحاجة لقسط من الراحة في نظري.
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2
56 - تلميذ الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:04
عن قرب و مكانفهو والو حيث أغلبية الأساتذة كيشرحو مزيان فالسوايع فقط و دروس الرابعة.... لي فيهم 15 دقيقة هههههه كيبالي غير كيعرضو داكشي راه حنا كتلاميذ باك فيزياء خاصنا تمارين عن قرب و القيام بالتجارب و شرح لأستاذ المادة أما داك الخزعبلات لا تسمن و لا تغني من جوع
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2
57 - بيه فبه الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:05
حاليا مطلبنا الوحيد هو الشفافية في علاقة الوزارة بالمواطنين راه كاين اللي نعس ما فراسو والو
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58 - السيمو الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:08
عجباتي عندك غير ديك اللعيبة ديال المجهودات الجبارة المبدولة من الاطر ..... مكتقشروش راه حنا كآباء اللي مكرفصين فهاد التعليم عن بعد أما الكوعليم راه كيصور ويصيفط ليك دبر راسك، احسن خدمة فالعالم بنادم ساد على راسو مع بزو كيخرج غير للگيشي ويرجع للدار.
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59 - أستاذ الرياضيات الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:08
أخطر قرار هو أن تعلن الوزارة تاريخ الامتحان بعد أسبوعين أو ثلاث من إنتهاء الحجر أنصح بتحديد مصير هاته السنة بعد هاته العطلة مباشرة لكي لا يجد التلاميذ العذر للإحتجاج يجب إخبارهم بالموعد قبل شهر أو شهرين على الأقل للإستعداد الجيد و الحل الوحيد هو تأجيل إمتحانات الباكالوريا فقط لشتنبر و المستويات الأخرى إما اعتماد نقطة الدورة الأولى على أن لا تقل عن 4/10 و 8/20 للإبتدائي و الثانوية بسلكيه على التوالي
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60 - N A الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:09
انا فرحانة حيت عييت هذا الأيام من جهة الوضع العام صعب ومن جهة الدراسة والبحث العلمي مرهق في الظرفية
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61 - معاذ الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:10
هذا جيد كي يرتاح التلاميذ و الأباء و الأساتذة لأن المغرب تفوق في تعليمنا عن بعد أحييك يا وطني
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62 - ميمي الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:10
لماذا قرارات هذه الحكومة تتسم بالارتجالية و الإعلان عن هذه القرارات يتم دائما يوما قبل تطبيقها؟!! هذه العطلة الربيعية كانت مدتها أسبوعين و ليس أسبوع واحد! لقد أرهقتنا الدروس و التمارين عن بعد فنحن نحتاج إلى أسبوعين على الأقل من العطلة النفسية!
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63 - أحلام الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:11
أريد أن أعرف متى سيكون إمتحان الموحد لأنني أدرس في الصف السادس الابتدائي وشكرا
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64 - متتبع الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:11
التعليم عن عن بعد استفاد منه فقط التعليم الخصوصي لا غير اما بصفة عامة لا يمكن لهذه التجربة ان تنجح في العمومي وخصوصا الوسط القروي الذي يشكل 70 % من المتعلمين
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65 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:12
السلام عليكم بحكم عملي كاستاذ العطلة ضرورية لكن كان من الأفضل برمجتها تقريبا بعد إعلان الفترة الثانية للحجر مباشرة، لكن ماأريد أن أضيفه وبحكم توصلي المباشر مع التلاميذ هو أن العديد منهم ليس له الإمكانيات المادية والمعرفية والمهارية لمواكبة الدروس عن بعد بل أن البعض منهم يقطنون مناطق تضعف فيها التغطية إن لم نقل تنعدم وللأسف نتابع الشركات المعنية على قنواتنا الاذاعية وهي تتباهى بقوة تغطيتها وعروضها اوهادي هي الحموضة ديال بصح
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66 - omar الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:12
عطلة عبطية لا محل لها ، نحن في عطلة منذ بداية الحجر الصحي ، التعليم عن بعد مجرد أكذوبة ، العديد من الأساتذة وجدوا صعوبات في الشرح عن بعد ، كما أن الحصص غير كافية بتاتا ناهيك عن سوء جودة الإتصال ، نريد قرار نهائي و تواريخ الآمتحانات .
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67 - معاذ الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:15
هذا القرار جاء بعد منتصف الليل لكن الوزارة تأخرت عن الإعلان لهذا القرار لأنهم استغرقوا ساعات وهم يناقشون هذا القرار
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68 - مغربية الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:17
ال حمدلله لقد تعب الأطفال و ارهقو ا على الاقل سوف يتمكن التلاميذ من نقل دروسهم لان بعض الأساتذة حطموا ارقامنا قياسية ووجزوها سهلةة َغير متعبة فخلال هذا الحجر التربية اسلامية9 دروس والاجتماعيات إرسال الدروس وبالتالي أنهوا المقرر دون شرح والامتحانات الهوية قادمة واساتذة آخرين انهكوهم بإنجاز السلسلات
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69 - بشرى الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:17
السلام عليكم والله العظيم نحن نساء ورجال التعليم خاصة الخصوصي في حاجة ماسة لهذه العطلة..لقد ارهقنا كثيرا..فأنا مثلا ادرس مستويين من الساعة التاسعة الى 12ومن 15الى 17..واحيانا اتجاوز هذا الوقت اذا كنت سأصحح معهم بعض الواجبات المنزلية..صراحة هناك تفاعل وتتبع من التلاميذ لكن كنا في حاجة لهذه العطلة ..شكرا لكم على الرغم من أن البلاغ جاء متأخرا ولن نستطيع اخبار التلاميذ ومدهم بالواجبات الخاصة بالعطلة الا صباح الغد ان شاء الله
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70 - مواطن غيور الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:18
اليوم طلع علينا خبر غريب ومتأخر.. وغدا سوف تسمعون عن خبر العام الدراسي الأبيض
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71 - samira الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:20
و اخيرا ,!!!تعبنا كتيرا في تاطير اطفالنا في البيوت مع التوتر الملازم لنا طيلة le confinementلكن اسبوع غير كافي نرجو من الوزارة ان تمددها 15 يوم اسبوع للراحة واسبوع للمراجعة وشكرا
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72 - معاذ الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:20
انا تلميذ و مدرستي أرسلت لي هذا القرار فور إعلانعه يعني هذا الليل الجميع سينشر هذا القرار في مواقع التواصل الاجتماعي و غذا الكل سيراه قبل بدأ التدريس و التمدرس
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73 - loubna الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:21
بالنسبة للدراسة عن بعد راها كاينة، لأن الأساتذة واخا كاينين فديورهم و لكن راه خدامين و كايديرو دروس عن بعد سواء من خلال الفايسبوك أو الواتساب منذ ما يزيد عن شهر. و راه متبوعين بإنجاز تقارير حول كيفية سيرعملية التعليم عن بعد و إرسالها للإدارة. و اللي كايقول راه الدراري ماكايقراوش هذا إما كاين فالبادية أو ماعندوش الأنترنيت أو هو كاع مامسوقش لولادو يقراو و مابغا يتواصل مع الإدارة و الأساتذة كايتسنا هوما يجيوا عندو يقلبوا عليه. من ناحية أخرى اللي كايقول التعليم عن بعد ماكاينش فيه مجهود، خاصو يشوفو من وجهة نظر الأستاذ أو التلميذ حيت هوما الأطراف الفاعلة فهاد العملية و هوما اللي كاتدوز عليهم. تخيل فقط أن تفتح الواتساب خارج أوقات الحصص لتفاجأ بثلاثين رسالة أو أكثر من التلاميذ أو أنك تكون باغي تنعس و تفاجأ بمكالمة هاتفية من أحد أولياء التلاميذ يطالبك بإرسال الدروس إلى ابنه من بين أكثر من ثلاثمئة تلميذ و هلم جرا ...
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74 - Cpgeiste الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:21
est ce que ces vacances concernent aussi les cpge ou pas?????????????
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75 - Prof الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:21
لمن يتساءلون عن توقيت الاعلان عن العطلة ما هو الغريب في ذلك؟؟لمن يقولون ان التلاميذ كانوا في عطلة اتمنى لك خمسة امثال مثلها....الله يهديكم علينا...تنكرتم كل ما تبذله القنوات العموميةمن مجهود لايصال الدروس التلاميذ...تنكرتم كل ما يفعله الاساتذة لافادة تلامذتهم عبر مختلف التواصل .....
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76 - متتبع الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:24
هذا يدل على العشوائية في اتخاذ القرارات.فكيف يعقل اتخاذ قرار كهذا في هذا الوقت المتاخر.والاغلبية العظمى من التلاميذ ربما نائمة.لا يجبوان يمر هذا الاجراء مرور الكرام.بل المحاسبة .فالامر يعكس فعلا اللامبالاة وعدم الجدية.خصوصا في قطاع حساس كالتعليم.وفي مثل هذه الوضعية الحرجة.واخيرا فاقد الشيء لا يعطيه.(الله يخرج الامور على خير).
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77 - محمد المنصوري الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:25
لم اشهد أية مواكبة لتلاميذنا من طرف مؤسساتهم التعليمية في القطاع العام على الأقل بمدينة وجدة فقد تركوا يواجهون مصير دراستهم لوحدهم بتتبعهم البرامج التعليمية بدون توحيه ولا تمارين تقييمية .
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78 - مواطنة الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:25
من هم في المدارس الخصوصية هم يتابعون دراستهم أما العمومية فليس هناك إلا فيديوهات في الانترنيت فقط لماذا لم يفرض على جميع الأساتذة تتبع تلاميذهم عبر تطبيق الواتساب ليسهل الاتصال معهم
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79 - خديجة الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:34
أخيرا أعلنت العطلة بعد مشقة في الدراسة وشراء التعبئة والله أهلكنا
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80 - م ح الاثنين 27 أبريل 2020 - 01:36
تحية مشجعة لجميع أطر التدريس الذين قاموا بمجهودات جبارة خلال هذه الفترة والتي كانت مرهقة جدا و كذلك الآباء والأمهات وأحث كثيرا على الأمهات اللواتي كن جنديات في البيوت هن المدرسات و المربيات و الخادمات في المنزل آه ثم آه لهذه الأم اللتي تصبر ثم تصبر لكل القصوات اللتي تمر على ظهرها فشكرا و كل الشكر لها فهي تستحق فترة من الراحة
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