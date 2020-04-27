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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء، أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صحافي للوزارة، في ظل تمديد الحجر الصحي ببلادنا إلى غاية 20 ماي 2020، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس 2020، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون، من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها.
وأشادت الوزارة، في هذا الصدد، بجميع المجهودات المبذولة والمبادرات المواطنة لجميع الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأسر والمتعلمات والمتعلمين وكافة فعاليات المجتمع، من أجل مواصلة "عملية التعليم عن بعد" لمدة 6 أسابيع دون توقف. كما توصي التلاميذ والطلبة والمتدربين بالتقيد بالتدابير الوقائية وتوجيهات الحجر الصحي الصادرة عن السلطات العمومية، خاصة البقاء في المنازل وتجنب السفر أو القيام بأي أنشطة ترفيهية أو رياضية خارج منازلهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
أشكر الأطر التربوية بمدرسة اولاد أوجيه ٣ على مجهوداتهم الجبارة تقريبا على مدار الساعة التي لا أجد لها عبارات للتعبير عن عظيم الشكر و الامتنان لهم ،جزاهم الله عنا خيرا .
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
عطلة سعيدة
ولكن يجب على وزارة التربية الوطنية أن تحدد موقفها بشأن موعد إجراء إمتحانات أخر السنة ( لا أن تفاجئهم بقرارتها الإرتجالية ) دون مراعاة للظرفية الحالية التي يعيشها البلد وبالتوفيق لكل التلاميد والطلاب
كم انتظرنا ان تعلن على العطلة و في الاخير جاء الإعلان بم الاحد في ساعة متاخرة جدا
اللهم اكفنا شر الوباء والبلاء
نتوما ما قال لكم عقلكم قررتوها فهاد الوقت مال لبارح فين كنتوا.
اي تعليم عن بعد تتحدتون عنه .هل المتلفز ام عبر الواتساب
التلميد يكون في القسم والاستاد يراقبه ورغم دلك لا ينتبه ولا يفهم. فما بالك بالهاتف .واي تاخر في متابعة الدرس بالواتساب يصبح التلميد تائه.وخاصة ادا كان صبيب الانترنيت ضعيف.
وهناك عدد كبير من اساتدة التعليم العمومي قاموا بمجهودات كبيرة في التعليم عن بعد مع تلاميدهم , فلهم كل الشكر. فهم بحاجة لقسط من الراحة في نظري.