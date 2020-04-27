وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020

هسبريس من الرباط

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء، أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صحافي للوزارة، في ظل تمديد الحجر الصحي ببلادنا إلى غاية 20 ماي 2020، ومن أجل تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من أخذ قسط من الراحة، وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، بعد المجهودات الجبارة التي بذلها كافة الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونون، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية منذ 16 مارس 2020، وكذا الانضباط الذي أبان عنه التلاميذ والطلبة والمتدربون، من خلال متابعة دروسهم عن بعد بشكل مسترسل، فضلا عن الانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة بناتها وأبنائها.

وأشادت الوزارة، في هذا الصدد، بجميع المجهودات المبذولة والمبادرات المواطنة لجميع الأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأسر والمتعلمات والمتعلمين وكافة فعاليات المجتمع، من أجل مواصلة "عملية التعليم عن بعد" لمدة 6 أسابيع دون توقف. كما توصي التلاميذ والطلبة والمتدربين بالتقيد بالتدابير الوقائية وتوجيهات الحجر الصحي الصادرة عن السلطات العمومية، خاصة البقاء في المنازل وتجنب السفر أو القيام بأي أنشطة ترفيهية أو رياضية خارج منازلهم.