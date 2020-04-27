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كُتّاب وآراء
"كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ18 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4115 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 24301 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.
تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، أكد عدم تسجيل أي وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 161 حالة.
وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل 76 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 669 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
اللهم احفضنا يارب
خبر مفرح إن شاء الله اللهم عجل بزوال هذا الوباء
و القضية غاتكون مزيانة بإذن الله
بعد الاستبشار خيرا بهذه الأرقام. ندعوا الجميع بالالتزام بالنصاىح الطبية.
ارجوا ان تعيدونا نحن مغاربة أفريقيا. إن شاء الله
الحمد لله الحمد لله ما تخيلوش قداش فرحتي ملي قريت 76حالة شفاء عقبال عند الباقين يارب
1000تقريبا فيها 50لي ايجابية نتمناو بداية الاسبوع تكون بداية لتسطيح المنحنى وعامل R ينقص ف بدايات مالو لاقل من 0.99
اما عدد حالات الشفاة فهو امر طبيعي ان تبدأ في الارتفاع تدريجيا، و خصوصا الاسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في تسجيل حالات شفاء تتجاوز 100 كل يوم، لاننا قبل اسبوع او اكثر بدأنا في تسجيل حالات اصابة يومية تتجاوز 100 كذلك!
الله يفرجها!
اللهم اجعله بداية زوال هذه الجائحة عن بلدنا العزبز وكل البلدان. آمين.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .
السؤال هي كيف أحلل هذه الارقام؟
اللهم فرجا قريبا من عندك ياالله.