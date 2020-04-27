"كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ18 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4115 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 24301 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، أكد عدم تسجيل أي وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 161 حالة.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل 76 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 669 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.