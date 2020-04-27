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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة

"كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة

"كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:00

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ18 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4115 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 24301 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، أكد عدم تسجيل أي وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 161 حالة.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل 76 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 669 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - عادل الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:11
الشركات والمصانع تلتزم إن شاء الله الفرج قريب....
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111
2 - رمضان كريم الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:12
بدا الخير كيبان بدات الأمور كتحسن ان شاء الله غدا أقل وأقل يا رب آمين على جميع أمة محمد
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154
3 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:13
اللهم لك الحمد .انخفاض واضح في الاصابات وانعدام الوفيات وارتفاع حالات الشفاء .
اللهم احفضنا يارب
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155
4 - مومو الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:14
سلام الله عليكم الحمدلله على كل حال انشاء الله ياربي اتمنى تكون هاد الاسبوع بداية انخفاض الاصابات وارتفاع الشفاء ولا وافيات ياربي
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116
5 - immad الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:14
الحمد لله ...اتمنى من العلي القدير ان تكون بداية العد العكسي واندحار الفيروس ببركة هذا الشهر الفضيل .....آمين
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117
6 - ماندي الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:14
رقم يبعث على الامل و ان شاء الله يكون بداية تدني العدوى في البلاد الى اندثارها. شهر مبارك و الله رؤوف بعباده.لا تنسوا ان الله ارحم بعباده من الام بولدها.
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118
7 - hicham7 الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:14
الحمد لله .نتمنى أن يدوم انخفاض الإصابات و زيادة في المتعافين .اللهم لك الحمد
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83
8 - سعيدو الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:15
الحمد لله على كل حال
خبر مفرح إن شاء الله اللهم عجل بزوال هذا الوباء
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69
9 - مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:16
هل انخفاض في عدد الحالات ونقول الحمد لله نتفاءل خيرا ام ان نهاية الاسبوع تعرف المختبران نسبة تحاليل اقل بسبب راحة الاطر الطبية ؟
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-113
10 - حسين الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:17
“اللهم إنا نتضرع إليك لكشف البلاء والوباء.. اللهم اصرف هذا الوباء عن أهل الأرض أجمعين.. يا سلام سلمنا.. يا سلام سلم بلادنا.. اللهم اصرف هذا الوباء عنا وعن أولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا.. اللهم إنا نستودعك يا من لا تضيع عندك الودائع.. بلادنا وأولادنا .. يا حفيظ احفظنا.. يا حفيظ احفظنا.. يا حفيظ احفظنا.. ندعوك يا رب بدعاء النبي عند الوباء.. تحصنا بذي العزة والجبروت.. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت.. اللهم اصرف عنا هذا الوباء بلطف يا لطيف.. إنك على كل شيء قدير.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”.
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85
11 - عز الدين الإفريقي الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:17
تراجع ملحوظ في عدد الإصابات مقارنة مع الأيام الماضية ؛ هذه بشرى خير ...ستفرج إن شاء الله لا محالة .." سيذهب الوباء ومعه البلاء بإذن الله .. ومع رمضان سيكون الفرج بأمر الله .. تفاءلوا بالخير تجدوه .. وإن حدَّثوك عن أمر مخيف، فحدثهم عن رب لطيف ...ألا إنه هو اللطيف الخبير..؟؟!! ❤
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101
12 - صلي على رسول الله الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:17
الحمد لله أقل الضررين ديما نشربو من جوج كيسان احلاهما مر لاكن قدر الله وماشاء فعل خمسين حالة على الاقل مامات تاواحد والحمد لله دمتم في رعاية الله ودمتم سالمين ياااارب
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52
13 - سعيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:17
الحمد لله هذا مؤشر إيجابي بدأت تظهر نتائج الطوارئ الصحية وهذا خبر مفرح ومزيدا من الحيطة والحذر وكل هذا بفضل الله ثم بفضل الأطر الطيبة ورجال الأمن والممرضين وجميع المغاربة الأحرار
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49
14 - Ibrahime الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:18
اللهم يسر الامور يارب عجل بالفرج
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16
15 - الحمد لله الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:19
الحمد لله بركات الشهر الفضيل و الصيام و دعاء المخلصين و الأخذ بالأسباب كلها تؤدي إلى انحسار الوباء بإذن الله.
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20
16 - المسعودي فتحية الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:19
الحمد لله و الشكر لله اللهم ارفع عنا هذا الوباء يااااا رب
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16
17 - Omar fido الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:19
هاديك تافيلالت لي خاصها تحكم في زمام الامور.
و القضية غاتكون مزيانة بإذن الله
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7
18 - abdou abdou الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:20
الحمد لله كثيرا..والشكر له جزيلا..وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.....
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13
19 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:20
نتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنى هذا الوباء وهذا البلاء قريبا عاجلا غير اجل.
بعد الاستبشار خيرا بهذه الأرقام. ندعوا الجميع بالالتزام بالنصاىح الطبية.
ارجوا ان تعيدونا نحن مغاربة أفريقيا. إن شاء الله
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9
20 - النصر قادم الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:20
بداية الفرج ان شاء الله.بشرط عدم الاستهتار والالتزام بكل التدابير حتى الاعلان عن اخر حالة .
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8
21 - abdou abdou الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:20
الحمد لله كثيرا..والشكر له جزيلا..وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.....
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9
22 - munir الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:20
الحمدلله على كل حال. تحية للاطر الصحية و لجميع المتداخلين في هته الحرب على الكوفيد 19. نتمنى من العلي القدير ان يرفع عنا الوباء. رمضان مبارك كريم هسبريس
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12
23 - محمد النجار الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
الحمد الله على هادا الانخفاض في الحالات الممتدة والارتفاع في عدد حالات الشفاء لمزيد من الصبر والالتزام
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8
24 - رضوان الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
هاد الاسبوع سنصل الى pic و بعد دالك لا يجب خفض مستويات ااحدر.لان كل الخباراء يحدرون من عودة الفيروس في مرحلة تانية.
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-12
25 - هشام الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
الحمد لله على لطف الله... ممكن ان نقول ان الأرقام في 18 ساعة تبشر بالخير في بلادنا... خاص الناس اصليو و اكترو من الدعاء الى الله سرا في بيوتهم بعيدا عن التشهير... و سوف نبشر برحمة الله في هادا الشهر الفضيل ولنبين لجميع الخلق ان رحمة الله وسعت كل شيئ.
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14
26 - معلق الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
يبقى عدد الاختبارات قليل جدا لا يعكس حقيقة الحالة الوبائية بالبلاد
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-10
27 - منار الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
يا ربي تحد الباس وتكون هذه بداية النهاية لهذا الوباء يا ربي
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15
28 - coman الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
الحمد لله اخبار تبشر بالخير، 50 حالة من بين 1017 تحليلة بنسبة 5% كأقل نسبة نصل اليها تقريبا، وهدا ان كان يدل فيدل على بداية انحصار الوباء، ناهيك عن استقرار عدد الوفيات وارتفاع نسبة الشفا بشكل كبيير، انشاء الله مع المزيد من الالتزام سنصل بر الامان في القريب انشاء الله،
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15
29 - عبدالواحد عبدالواحد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:21
الحمد لله نقص عدد حالات الاصابات بشكل كبير بدا الفرج قريبا إن شاء الله.
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9
30 - محمد لعيوني الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:22
خبر جيد جدا نتمنى ان ينقص العدد في ما تبقى من ساعات اليوم لتكون الحصيلة مشجعة. باستتنتاء اابؤر الصناعية كانت الاصابات قليلة.مزيدا من الحدر وابقوا فالدار .نتهناو وتعود الحياة الى طبيعتها.صبرو ياك هدا رمضان مكاين فين انخرجوا.انشاء الله الصيف قادم السفر البحر. الاعراس.زيارة الاقارب.العمل.....
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13
31 - حسناء الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:22
صباح الخير عليكم قراء جريدة هسبربس
الحمد لله الحمد لله ما تخيلوش قداش فرحتي ملي قريت 76حالة شفاء عقبال عند الباقين يارب
1000تقريبا فيها 50لي ايجابية نتمناو بداية الاسبوع تكون بداية لتسطيح المنحنى وعامل R ينقص ف بدايات مالو لاقل من 0.99
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10
32 - نادية الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:22
الحمد لله ادمعت عيني وانشرح قلبي ان عفو الله قريب اصبرو ايها المغاربة فان مع العسر يسرا رحماك يا الله اسمع مناجاة قلب لم يقنط من رحمتك
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13
33 - yoyo الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:22
أول مرة منذ بداية كورونا بالمغرب عدد المتعافين أكبر من عدد المصابين ...شيء يبعث على التفاؤل...وقرب الفرج ...الهم عجل بالفرج آمين
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11
34 - مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:23
الحصيلة ماشي نهائية في ظل ندرات التحاليل المخبرية متالا دولة الإمارات فاتو مليون تحليلة
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-24
35 - مغربية وأفتخر الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله دائمآ وأبدا اليوم ولله الحمد أعداد مفرحة بالنسبة الوفيات صفر حالة المتشافين في تقدم والمستبعدين كذلك رقم يبشر بالخير والحمدلله مرة أخرى.
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9
36 - رشيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:24
ننتظر ثلاثة أيام على الاقل لنعرف هل عدد المصابين يتقلص تدريجيا ام يتدبدب
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3
37 - إسماعيل الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:24
نحمد الله ما دامت نسبة المتعافين في ارتفاع، هذا بفضل الله عز وجل وبفضل جهود الأطقم الصحية والأمنية وکذا التزام جل المواطنين، فاللهم ارفع عنا هذا البلاء.
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3
38 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:25
اللهم لك حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. خيرا ان شاءالله في هذا الشهر المبارك. لولا بعض البؤر لكنا احسن....
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3
39 - Soufiani الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:25
الحمد لله ارقام تبشر بالخير انشاء الله، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
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4
40 - صاحب القلم الأحمر الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:25
الحمدلله هذا خبر مفرح بدأ العدد في التناقص فما علينا سوى التحلي بالصبر والحزم في تطبيق الحظر والبقاء في البيوت والإلتزام بقواعدالنظافة وسننتصر على الفيروس بإذن الله تعالى
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4
41 - Badre الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:26
لاول مرة مند بداية الوباء عدد المتعافين يفوق عدد المصابين في اليوم الواحد، هدا يدل والحمد لله انه بدء الفيروس في التراجع. اللهم عجل بالفرج يارب. امين٠
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7
42 - عبد الهادي الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:27
إذا استمر المواطنون في الالتزام بشروط الحجر الصحي اعتقد ان الأمور ستنتهي بسلام اللهم سلم.
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0
43 - khalid الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:28
الحالة لم تستقر بعد، فيجب تسجيل عدد حالات منخفض لعدة ايام حتى يمكن ان نقول ان الحالات بدأت تشهد انخفاضا!
اما عدد حالات الشفاة فهو امر طبيعي ان تبدأ في الارتفاع تدريجيا، و خصوصا الاسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في تسجيل حالات شفاء تتجاوز 100 كل يوم، لاننا قبل اسبوع او اكثر بدأنا في تسجيل حالات اصابة يومية تتجاوز 100 كذلك!
الله يفرجها!
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1
44 - أبشروا الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:29
الحمد لله أبشروا فالخير قادم إنشاء الله تعالى، ماهي إلا أيام معدودات، ونرى محمد اليوبي يظهر على التلفاز ويقول لنا لم تسجل اي حالة عدوى جديدة، ولم تسجل كذلك أي حالة وفاة، وبالمقابل شفيت 100 حالة جديدة، ويقصر دوره على الحديث عن حالات الشفاء فقط، اللهم إرفع عنا البلاء والوباء
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1
45 - مريم الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:29
الحمد لله قرب الفرج إنشاء الله
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0
46 - Lela الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:30
Dieu Merci , C'est une tres bonne nouvelle J'espere qu'on entendera bientôt 0 niuveau cas confirmé , 2000 personnes rétablies et aucun Mort à la suite du coronavirus , Un grand Merci à ceux qui participent de prêt ou de loin à la gestion du Covid19
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0
47 - samia الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:30
أتمنى أن تكتمل فرحت الإخوان الدين سبقوني في التعليق لكني لا أريد أن أصدم كالأيام السابقة لا تفرحو كتيرا بل إلتزمو بالحجر الصحي المنزلي وكل ما يحمي من العدوة لكي نفرحة فرحة حقيقية إن الله معنا .اللهم إرفع عن الوباء وبلغنى ليلة القدر معتكفين في المساجد راكعين ساجدين في بيوت الله.
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1
48 - مغربية الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:31
الحمد لله استيقظت و لقيت هاد الخبر لي كايبعت الامل، انخفاض واضح فعدد المرضى و ارتفاح فعدد المتعافين، بجهد الله غادي يمشي هاد الفبروس و نرجعو للانشطة ديالنا كالمعتاد فقط قولو يا رب.
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1
49 - Mohamed الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:31
الهم لك حمد فرج قريب انشاء الله
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1
50 - تاسكارت الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:31
لاول مرة عدد حالات الشفاء يفوق عدد حالات الإصابة. هذا مؤشر خير مهم.
اللهم اجعله بداية زوال هذه الجائحة عن بلدنا العزبز وكل البلدان. آمين.
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1
51 - asb9 الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:33
أرقام مطمئنة.قد لا تعجب من يطعن في حنكة السلطة.ولا تعجب من يطلب بملايين التحاليل .للدين كانو متأكدين أن المصابين ٱلاف بداية أبريل أينهم الٱن وأين هدآلمصابون.مر أكتر من 26 يوم المفروض أن يكون المرض تمكن منهم و هم الٱن في المستشفى.أو ربما دهبو الى مستشفيات دول الجوار.كفا تشاؤما.المغرب كما في بعض الأحيان تفوق على أوربا في كورونا . أوروبا تقر والمتشائمون لا يقرون.معدرة
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2
52 - حسن الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:36
الحمد لله بوادر انقشاع الازمة بدأت تلوح. اللهم نسألك اللطف. مع كل الامتنان للساهرين على محاصرة الوباء فمزيدا من الالتزام بالحجر
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1
53 - Simo الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:36
الحمد لله داخل علينا هاد الشهر بالخير فعدد حالات الشفاء في إرتفاع و الحمد لله نتمنى من المواطنين الإلتزام من أجل انخفاض حالات الإصابة ، و إنشاء الله نسأل الله العافية
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1
54 - قاسم البشار الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:37
عودنا المغاربة على العطاء في أوقات المحن.سينتصر التدبير المغربي على الوباء وسنستمر في العطاء،في ما بعد الوباء .
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .
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1
55 - محمد او...... الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:37
في العالم.....تعطى الارقام الخاصة كورونا كل 24ساعة من وزارات الصحة.....هنا في المغرب....تعطى مرة ديال24ساعة ومرة في 18 ساعة....ملاحظة اخرى...هي ان ارقام المصابين ينخفض خلال18ساعة.....ويرتفع في 24ساعة....
السؤال هي كيف أحلل هذه الارقام؟
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0
56 - علي الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:37
الحمد لله لقد بدأ عدد الإصابات ينخفض وبدأنا نرى بصيصا من الأمل في تخلص بلادنا من هذا الوباء الذي عمر لفترة زمنية تحسب بالثواني' خاصة مع مجيء شهر رمضان المبارك.
اللهم فرجا قريبا من عندك ياالله.
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1
57 - Hamoi الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:39
Nouveaux cas c bien c beaucoup moins que ces derniers jours mais 50 cad sur com ie de TESTS ?si c est 50 sur 1000 ou 1500 tests ou plus c est bien ca descent mais si 50 sur 200 ou 300 ou 500 tests donc les 50 c est trop .dites nous combien detests pour etre clair pour TOUS merci
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0
58 - Abo amine الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:40
الحمد لله تراجعات.واضحة في الإصابات والوفيات وحالات الشفاء .الحمد لله نتيجة الحجر الصحي والالتزام بقواعد النضافة.ووعي المواطنين .وقريبا ان شاء الله سينتحر.هدا الفيروس اللعين.
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