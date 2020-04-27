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76 حالة شفاء إضافية من "كورونا" .. و50 إصابة في 7 جهات

76 حالة شفاء إضافية من "كورونا" .. و50 إصابة في 7 جهات
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:30

أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي وفاة بسبب كورونا، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، وشفاء 76 شخصا من الفيروس خلال الفترة نفسها.

كما كشفت الوزارة تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة أثناء الساعات الـ18 الماضية، لترتفع حصيلة عدوى "كوفيد 19" إلى 4115 حالة منذ بداية تفشي الجائحة في المملكة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين 16 حالة مؤكدة في جهة مراكش آسفي و15 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 بكلميم وادي نون و5 في جهة البيضاء و5 بفاس مكناس.

كما وقفت نتائج الفحوصات على حالتَي إصابة في جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال الفترة الزمنة ذاتها، وإصابة واحدة إضافية على مستوى جهة درعة تافيلالت.

الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا ترتبط بـ1073 إصابة في البيضاء سطات و840 في جهة مراكش و544 بطنجة تطوان الحسيمة، و520 في جهة فاس مكناس و494 بدرعة تافيلالت.

ووصل المجموع إلى 306 في جهة الرباط و175 في جهة الشرق و78 ببني ملال خنيفرة، زيادة على 50 في سوس ماسة و29 بجهة كلميم و4 بالعيون الساقية الحمراء و2 في جهة الداخلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Youssef الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:38
الحمد لله هاد شي كيبشر بالخير، نتمناو امشي هاد الوباء قبل لعيد إن شاء الله تعالى.
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68
2 - حسناء الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:38
الحمد لله يا ربي الله يشافي الجميع و يرفع علينا هذا الوباء عاجلا و ليس أجلا إن شاء الله
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53
3 - abdou الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:40
bravo pour la première fois le nombre des soignés est plus élevé que le nombre des infectés
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34
4 - عبد الله الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:42
الحمد لله . الأرقام مبشرة
بشرى خير مع قدوم أول أيام رمضان
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49
5 - saidC الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:42
الحمد لله على شفاءهم ومتمنياتنا بإدن الله لباقي المرضى إنخفاض حالات الإصابات شيء جميل ويبشر بالخير وكذلك استقرار حالات الوفيات فمزيدا من الحيطة والحذر
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36
6 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 10:42
الحمد لله ،اللهم شافي جميع المرضى ،ورفع عنا البلاء انك على كل شيئ قدير ،يا رحمان
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34
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