76 حالة شفاء إضافية من "كورونا" .. و50 إصابة في 7 جهات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي وفاة بسبب كورونا، بين الساعة الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، وشفاء 76 شخصا من الفيروس خلال الفترة نفسها.

كما كشفت الوزارة تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة أثناء الساعات الـ18 الماضية، لترتفع حصيلة عدوى "كوفيد 19" إلى 4115 حالة منذ بداية تفشي الجائحة في المملكة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين 16 حالة مؤكدة في جهة مراكش آسفي و15 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 بكلميم وادي نون و5 في جهة البيضاء و5 بفاس مكناس.

كما وقفت نتائج الفحوصات على حالتَي إصابة في جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال الفترة الزمنة ذاتها، وإصابة واحدة إضافية على مستوى جهة درعة تافيلالت.

الحصيلة التراكمية لفيروس كورونا ترتبط بـ1073 إصابة في البيضاء سطات و840 في جهة مراكش و544 بطنجة تطوان الحسيمة، و520 في جهة فاس مكناس و494 بدرعة تافيلالت.

ووصل المجموع إلى 306 في جهة الرباط و175 في جهة الشرق و78 ببني ملال خنيفرة، زيادة على 50 في سوس ماسة و29 بجهة كلميم و4 بالعيون الساقية الحمراء و2 في جهة الداخلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.