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الرئيسية | مجتمع | دراسة: تجنّب وفيات مرتفعة بكورونا يقتضي تحسين منظومة الصحة

دراسة: تجنّب وفيات مرتفعة بكورونا يقتضي تحسين منظومة الصحة

دراسة: تجنّب وفيات مرتفعة بكورونا يقتضي تحسين منظومة الصحة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:00

قال الدكتور إبراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إن على الدولة أن تمضي قُدُماً في اتجاه تحسين اشتغال المنظومة الصحية إن أرادت فعلاً أن تُجنب البلاد ارتفاعاً مهولاً لعدد الوفيات الناجمة عن الجيل الجديد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في ورقة بحثية، توصلت هسبريس بنسخة منها، أعدها منصوري بعنوان "دالّة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحوِّر في المغرب: تحليل قياسي متقدم للسلاسل الزمنية"، منشورة على موقع Research Gate International.

وترمي الورقة البحثية إلى دراسة سلوك دالّة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد في المغرب خلال الفترة الممتدة من 02 مارس إلى 16 أبريل 2020، مع استعمال أحدث التقنيات الإحصائية والرياضياتية المتوفرة في حقل الاقتصاد القياسي.

وارتأى الأستاذ الجامعي تفسير عدد وفيات فيروس كورونا في المغرب بالعامل الزمني الممتد من 02 مارس إلى 16 أبريل، وجهود الدولة المتمثلة في العزل الصحي وحالة الطوارئ إضافة إلى الإستراتيجيات التي طبقتها على أرض الواقع من أجل تأهيل القطاع الصحي، وتوفير المواد والأجهزة الصحية اللازمة للتقليص من عدد الوفيات التي عرفت انفجاراً كبيراً حتى في البلدان الصناعية الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

كما سعت الورقة البحثية أيضاً إلى دراسة سلوك دالّة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجَدّ بعدد الإصابات الكورونية المسجلة مع الأخذ بعين الاعتبار للقيم المتأخرة لهذه الإصابات ما دام فيروس كورونا المتحوِّر يحتاج إلى وقت كاف لقتل المتضرر به أو إبقائه قيد الحياة إن كانت مضاداته الجسمانية (Anricorps) وحالته الصحية العامة تسمح بذلك.

ويرى الأستاذ الباحث أن النتائج الإمبريقية المستندة إلى نموذج قياسي لتصحيح الخطأ (Modèle à correction d’erreur) تبين أن الأفق الزمني (Horizon temporel) المحدد في 14 يوماً هو الذي يحدد بشكل أوضح تأثير عدد الإصابات على الوفيات المترتبة عن فيروس كورونا المتحوّر، مما يزكي فرضيته الأولية (Hypothèse initiale) التي تذهب إلى أن الفيروس يحتاج إلى مدة زمنية أقصاها أسبوعان من أجل الفتك بالمرضى أو إبقائهم على قيد الحياة إن كانت وضعيتهم الصحية تتيح ذلك.

وحاول الدكتور ابراهيم منصوري حساب مرونة (Elasticité) عدد الوفيات إلى عدد الإصابات المسجلة قبل 14 عشر يوماً من حدوث تلك الوفيات، فحددها في قيمة تناهز 0,94، مما يعني أن كل ارتفاع آني لعدد الإصابات بمقدار 1 في المائة سوف يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات بحوالي 0,94 في المائة بعد مرور 14 يوماً عن ولوج المرضى إلى المستشفى.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن الوضع يحتم على الدولة القيام بما في وُسعها من أجل اقتناء الأدوية والمعدات الصحية والتشجيع على تصنيعها داخل البلاد، عوض الاتكال على الخارج، لا سيما أن البلدان المصنعة تعاني خصاصاً في هذا الميدان.

وذكر الأستاذ الجامعي، في هذا الصدد، أن المغاربة أبانوا عن جدارتهم وذكائهم عندما بدؤوا يخترعون أجهزة تنفس فعالة؛ وهو ما قد يساعد على التقليص من أعداد الوفيات، بل على تصدير مُعدات طبية مغربية إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وغيرها من الأقطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - بلال الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:21
الصحة، التعليم و التنمية البشرية هما أساس نهوض الأمم و ليس المهرجانات، المسلسلات التركية أو الكاميرا الخفية...
نتمناو هاد الوباء يفيق المسؤولين من السبات و يجبرهم يفكروا فمصلحة الوطن قبل كل شيء و يعطيو للشباب فرصة لأن "يد واحدة لا تصفق "
رمضان كريم
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13
2 - ابن البلد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:23
إن شاء الله إذا جمعت 4كمامات في علبة واحدة،
تكون كافية يومين لمن يعمل كل يوم(4 ساعات استعمال الكمامة الواحدة) و4أيام لمن لايعمل ويخرج فقط لقضاء الضروريات(وقد لاتكون 4أيام متتالية)وهكذا إنتاج المصانع سيغطي إن شاء الله الخصاص في وقت أسرع.
أما إذا استعمل كود بار وبيعت فقط في الصيدليات واعتمد الصيادلة على كود بطاقة التعريف للمشتري وسجل في لوائح خاصة في برنامج خاص على الحاسوب معمم على جميع الصيدليات(لتجنب التلاعب وشراء الكمامات هنا وهناك في نفس اليوم ومن نفس الشخص)فيكون إن شاء الله أفضل.
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0
3 - محمد جام الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:25
شكرا دكتور إذا على الدولة تجهيز المرافق الصحية بالأدوات اللازمة. من أجهزة و مستشفيات و تجار و أطباء و ممرضين و تقنيين في مستوى يتناسب و ما تفرضها المرحلة و ليس التجار و الأطباء و الممرضين الذي نعلمه. خاصنا تعامل جديد.
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0
4 - Said الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:31
يجب بعد انقضاء الحجر الصحي وانتهاء هذه الازمة التضاهر من اجل المطالبة بتحسين قطاع الصحة على غرار باقي الدول المتقدمة. على الحكومة وضع خطة طريق فعالة نحو توفير الغطاء الصحي لكل المغاربة مع خدمات تليق بحق المواطنة. المغاربة ذوو الجنسية المزدوجة يحبون المغرب بلدهم الام ولكنهم يفضلون العيش في الدول الحاضنة لأن مستوى العيش جد متقدم وخلصة قطاع الصحة.
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2
5 - كلام معقول الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:31
أهم عنصر في تحسين منظومة الصحة هو توفير الموارد البشرية الكافية والحسم مع الخصاص في الأطباء و الممرضين، لدينا تقريبا 4000 ممرض دولة عاطل في مختلف التخصصات لماذا لا يتم إدماجهم عوض المباريات التي تحدد مناصب قليلة!!!!
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4
6 - atlas الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 01:32
اضن ان قلة الاصابات والوفيات في المغرب يرجع الى حالة الطقس او كون وزارة الصحة لا تعمل الا اختبارات قليلة. وقلة الاختبارات فعلان لاتعطي حقيقة الواقع. كما هو الشءن في الدول المتقدمة. لكون هاد البيروس غير معروف ولا يوجد اي دواء له. الكلوروكين منع في جل الدول المتقدمة لكون الدراسات الاخيرة نتيجتها ان استعمال الكلوروكين يسبب في كتير من حالات الوفيات.. لكن في المغرب هناك من يتكلم عن لوبي الادية مع العلم ان لاوجود لاي لقاح او دواء. هناك تجارب عديدة لاكن اللقاح لاوجود له حتى بعد 2021. وقد يكون كورونة انداك في كلام ما. اما من يقول نصاءح الدكتور البيطري الفايد القرنفل او القرفة بدون فراضية علمية فمتله متل الكلوروكين.. اتحدى من يقول دكتورة في علم التغدية حيت لاووجود لهده الدكتورة في العلوم. ام نصاءح التغدية توجد في سيدي google بدون اليوتوبير ما...
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