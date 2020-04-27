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الرئيسية | مجتمع | "تدابير كورونا" تمنع دفن شخص لأبيه في البيضاء

"تدابير كورونا" تمنع دفن شخص لأبيه في البيضاء

"تدابير كورونا" تمنع دفن شخص لأبيه في البيضاء
هسبريس ـ عبد الإله شبل
الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:05

وجد أحد المواطنين القاطنين بمدينة تمارة نفسه غير قادر على التنقل إلى العاصمة الاقتصادية، قصد مباشرة إجراءات دفن والده الذي وافته المنية منذ عشرة أيام، بسبب عدم تمكنه من الحصول على الرخصة الاستثنائية للتنقل في ظل الإجراءات المعمول بها من لدن السلطات لتطبيق حالة الطوارئ الصحية.

ولم يتمكن ابن المتوفى، الذي كان يشغل حارسا خاصا للسيارات بالقرب من ملحقة ليساسفة بالدار البيضاء، من الحصول على ترخيص للتنقل من تمارة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد؛ وهو ما يعمق معاناة الأسرة في ظل هذه الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

وأكدت مصادر محلية على مستوى عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء أنها عملت، منذ أيام، على البحث عن أقارب حارس السيارات الذي وافته المنية داخل المستشفى الجامعي بعد معاناة مع المرض، لتتمكن بعدها من العثور على ابنه الذي يقطن في مدينة تمارة.

ولفتت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية الانتباه إلى أن السلطات المحلية بمدينة تمارة رفضت منح الابن رخصة التنقل صوب الدار البيضاء للقيام بإجراءات الدفن؛ وهو ما جعل تنقله إلى العاصمة الاقتصادية مستحيلا في ظل الإجراءات الصارمة لمنع التنقل بين المدن بسبب حالة الطوارئ الصحية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن فعاليات مدنية بالحي الحسني عملت على التوجه صوب السلطات المحلية بالمقاطعة قصد الحصول على ترخيص للتنقل إلى مدينة تمارة، حيث يقطن ابن المتوفى لجلبه إلى المدينة للقيام بالإجراءات؛ غير أنها لم تتمكن بدورها من الحصول على الوثيقة المذكورة.

وأوضحت المصادر نفسها أن جثة الحارس لا تزال متواجدة بالمستشفى الجامعي ابن رشد منذ تاريخ الـ19 من الشهر الجاري، وقد يتم تنقيلها صوب مستودع الأموات بحي الرحمة؛ فيما لا تزال أسرة الراحل عاجزة عن التنقل لإجراء عملية الدفن.

وأكد ابن المتوفى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه طرق باب السلطات المحلية بمدينة تمارة دون أن يتمكن من الحصول على ترخيص التنقل صوب الدار البيضاء للقيام بالإجراءات الخاصة بالدفن.

وشدد المتحدث نفسه على أنه طرق باب الملحقة السادسة بالمدينة، لكن بدون جدوى قائلا: "لا نريد رخصة للذهاب من أجل السياحة أو غيره، ما أريده هو الذهاب لدفن والدي"، مضيفا: "لا نطالب بشيء سوى منحنا هذا الترخيص، وذلك تكريما للميت عبر دفنه".

من جهته، قال مصطفى أفعداس، الفاعل الجمعوي بالحي الحسني: "بما أن إكرام الميت دفنه، فإننا نوجه نداءنا إلى مصالح وزارة الداخلية من أجل تيسير إجراءات تنقل ابن الهالك وإتمام عملية الدفن في أسرع وقت ممكن".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الفعاليات الجمعوية بالحي الحسني عملت، منذ مرض الحارس، على مواكبة وتتبع حالته الصحية، عبر نقله بتنسيق مع السلطات المحلية إلى مستشفى الحي الحسني، ليتم إحالته على مستعجلات مستشفى ابن رشد، قبل أن يفارق الحياة داخلها.

وقد نُشر خبر وفاة الحارس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التعرف على ابنه الوحيد القاطن بمدينة تمارة؛ غير أنه لم يتم الترخيص له من أجل التنقل إلى الدار البيضاء لدفن والده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كمال المنصوري الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:14
نحن لسنا ضد التدابير القاسية لمنع إنتشار المرض، لكننا ضد عدم العدالة و المساوات في تشديد تلك التدابير.
فمثلا نجد شركات و معامل بها المئات تعمل ليل نهار و تتسبب لنا في الكارثة. و نجد تجمعات بشرية كبيرة خاصة في الأسواق و الأحياء الشعبية دون تحرك السلطات، بينما في مثل حالة هذا المكلوم نجد السلطات تتشدد معه!! مع العلم ان وفاة أحد الوالدين من أكبر المصائب و لن يشعر بهذا الكلام إلا من فقد أحدهما.
نطالب بالسلطات ببعض المرونة في بعض الحالات و نطالبها بالتشدد فيما يتعلق بمراقبة الشركات و المعامل و الاسواق و الأحياء الشعبية التي تعد بؤر خطيرة للوباء
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165
2 - من المغرب الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:18
إن لله و إن إليه راجعون، يجب تيسير الطريق لهذا الشخص لدفن والده أو تتكفل السلطات المحلية بالدار البيضاء بدفنه.
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66
3 - المضحكات الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:18
ما هذا التشدد على البسطاء هل تحسبون أنكم تطبقون القانون كلا إنكم تزيدون من حقد الشعب عليكم و سوف يأتي يوم الحساب قريبا. دولة الباطل ساعة و دولة الحق إلى قيام الساعة. ألا لعنة الله على الظالمين.
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70
4 - الوطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:20
هذا هو ااشطط في استعمال السلطة لو كان مسؤول كبير لوقع له السيد العامل، لا حول ولا قوة الا بالله
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75
5 - GALA الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:25
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وأكرم نزله آمين وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان. لا حول ولا قوة إلا بالله يجب على السلطات المختصة أن تفعل ما وسعها لمنح رخصة التنقل لهذا الشخص. مثلا يجرون له تحاليل كرونا قبل السفر وقبل العودة ليتاكدوا بأنه لم ينقل المرض
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45
6 - محمد جام الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:26
بزاف هاد الحكرة. و هاد الحصار.
الرجل ممنوع وحده من الذهاب لتسلم جثة ابيه و دفنها.
بينما يسمح لآلاف العمال و شاحنات نقل السلع التنقل بكل حرية بين المدن.
ويسمح لملايين الناس الازدحام في الاسواق لشراء لوازم رمضان.
انه امر غير معقول
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46
7 - الجنوب الشرقي الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:32
إجراءات غبية، إذا كان المرض ينتقل عبر الرذاذ او العطاس فكيف لرجل ميت ومكفن أن ينقل العدوى لشخص سليم
السيد بغى رخصة التنقل يدفن أباه لاش هاذ قوة الإجراءات والآذان الصماء
تعاونوا مع السيد وراعيوا الظروف شوية
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24
8 - مواطن غيور1/ الشطط الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:37
السلام عليكم
إنا لله و إنا إليه راجعون.
شوفتو الشطط في استعمال السلطة فين وصل!؟ بقياو كينفخو فيهم ها هو السيد ما قدرش يدفن باه.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
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16
9 - be professional الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:41
لا تخنوقونا بتدابيركم! ماتزيدوش فيه تاني، الحالات الخاصة و الانسانية و الإستثنائية وجب التعامل معها بليونة و عملية حتى لا نسبب للناس مآسي لا تقل عن الإصابة بكورونا.
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9
10 - Aabdou labbdi الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:42
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. السلطة ترخص لنقل البضائع والتجارة والفلاحة. وترخص للأشخاص الذين يعملون بالشركات لكن للأسف لاترخص لنقل الجنازات أو لدفنها أو لحضور شخص لآخر متوفى من عالئن. نعم نحن ضد التجمعات ومع القانون لكن هناك استتناءات كالوفاة أو مرض أو شيء مستعجل وخطير.
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4
11 - سلا-الرباط الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:43
السلام عليكم ، إن كنت في المغرب فلا تستغرب ، قبل ما يناهز شهر ، سمح لشخص بأن بسافر من مدينة الدروة عمالة برشيد إلى جماعة رأس العين بعمالة سطات قصد حضور جنازة أمه . لماذا هذا التميز . وازيد بأن هذا الشخص توفي متأثرا بوباء كورونا 19.
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