"تدابير كورونا" تمنع دفن شخص لأبيه في البيضاء

هسبريس ـ عبد الإله شبل

وجد أحد المواطنين القاطنين بمدينة تمارة نفسه غير قادر على التنقل إلى العاصمة الاقتصادية، قصد مباشرة إجراءات دفن والده الذي وافته المنية منذ عشرة أيام، بسبب عدم تمكنه من الحصول على الرخصة الاستثنائية للتنقل في ظل الإجراءات المعمول بها من لدن السلطات لتطبيق حالة الطوارئ الصحية.

ولم يتمكن ابن المتوفى، الذي كان يشغل حارسا خاصا للسيارات بالقرب من ملحقة ليساسفة بالدار البيضاء، من الحصول على ترخيص للتنقل من تمارة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد؛ وهو ما يعمق معاناة الأسرة في ظل هذه الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

وأكدت مصادر محلية على مستوى عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء أنها عملت، منذ أيام، على البحث عن أقارب حارس السيارات الذي وافته المنية داخل المستشفى الجامعي بعد معاناة مع المرض، لتتمكن بعدها من العثور على ابنه الذي يقطن في مدينة تمارة.

ولفتت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية الانتباه إلى أن السلطات المحلية بمدينة تمارة رفضت منح الابن رخصة التنقل صوب الدار البيضاء للقيام بإجراءات الدفن؛ وهو ما جعل تنقله إلى العاصمة الاقتصادية مستحيلا في ظل الإجراءات الصارمة لمنع التنقل بين المدن بسبب حالة الطوارئ الصحية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن فعاليات مدنية بالحي الحسني عملت على التوجه صوب السلطات المحلية بالمقاطعة قصد الحصول على ترخيص للتنقل إلى مدينة تمارة، حيث يقطن ابن المتوفى لجلبه إلى المدينة للقيام بالإجراءات؛ غير أنها لم تتمكن بدورها من الحصول على الوثيقة المذكورة.

وأوضحت المصادر نفسها أن جثة الحارس لا تزال متواجدة بالمستشفى الجامعي ابن رشد منذ تاريخ الـ19 من الشهر الجاري، وقد يتم تنقيلها صوب مستودع الأموات بحي الرحمة؛ فيما لا تزال أسرة الراحل عاجزة عن التنقل لإجراء عملية الدفن.

وأكد ابن المتوفى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه طرق باب السلطات المحلية بمدينة تمارة دون أن يتمكن من الحصول على ترخيص التنقل صوب الدار البيضاء للقيام بالإجراءات الخاصة بالدفن.

وشدد المتحدث نفسه على أنه طرق باب الملحقة السادسة بالمدينة، لكن بدون جدوى قائلا: "لا نريد رخصة للذهاب من أجل السياحة أو غيره، ما أريده هو الذهاب لدفن والدي"، مضيفا: "لا نطالب بشيء سوى منحنا هذا الترخيص، وذلك تكريما للميت عبر دفنه".

من جهته، قال مصطفى أفعداس، الفاعل الجمعوي بالحي الحسني: "بما أن إكرام الميت دفنه، فإننا نوجه نداءنا إلى مصالح وزارة الداخلية من أجل تيسير إجراءات تنقل ابن الهالك وإتمام عملية الدفن في أسرع وقت ممكن".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الفعاليات الجمعوية بالحي الحسني عملت، منذ مرض الحارس، على مواكبة وتتبع حالته الصحية، عبر نقله بتنسيق مع السلطات المحلية إلى مستشفى الحي الحسني، ليتم إحالته على مستعجلات مستشفى ابن رشد، قبل أن يفارق الحياة داخلها.

وقد نُشر خبر وفاة الحارس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التعرف على ابنه الوحيد القاطن بمدينة تمارة؛ غير أنه لم يتم الترخيص له من أجل التنقل إلى الدار البيضاء لدفن والده.