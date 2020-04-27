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الرئيسية | مجتمع | انتقادات لوزارة التربية .. "عطلة متأخرة" وارتجال في الطوارئ الصحية

انتقادات لوزارة التربية .. "عطلة متأخرة" وارتجال في الطوارئ الصحية

انتقادات لوزارة التربية .. "عطلة متأخرة" وارتجال في الطوارئ الصحية
هسبريس - نورالدين إكجان (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:00

فاجأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة والمتعلمين ببرمجة عطلة مدرسية، خلقت ارتباكا في صفوف الشغيلة، بسبب الإفراج عن تاريخها في منتصف ليل الأحد، ودخولها حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.

ولم تجد فعاليات نقابية تفسيرا للإعلان المتأخر عن العطلة سوى "الارتجالية التي تسم اشتغالات الوزارة منذ مباشرة عملية التعليم عن بعد"، منبهة إلى أن الفترة الحالية تمر في أذهان الناس وكأنها عطلة، بسبب السياق الحالي.

وشكلت العطلة المدرسية مطلبا ملحا تناقله الأساتذة بكثافة، ويتأسفون عدم طرحه على المستوى النقابي، مشددين على أن تشجيع التعليم عن بعد يقتضي الاحتفاظ بالعطل من أجل الراحة، وليس تكريس تراخ جماعي في فترة عمل.

وأنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل.

ويقول عبد الوهاب السحيمي، فاعل نقابي ومنسق احتجاجات "الأساتذة حاملي الشهادات"، إن المتعلمين يعيشون ظروفا نفسية جد صعبة، فالحجر الصحي وصيام رمضان كلها عوامل جعلت نفسية الأطفال جد سيئة.

وأكد السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التأثير يلمس من خلال متابعتهم أثناء التعليم عن بعد، مسجلا أنه رغم محدودية عدد المستفيدين من هذه العملية، فإن مستوى التركيز مقارنة مع الأسبوع الأول من تعليق الدراسة أصبح جد ضعيف؛ الشيء الذي أثّر على مستوى الفهم والاستيعاب.

وأوضح الفاعل النقابي أنه لما يزيد عن 12 أسبوعا لم يستفد المتعلمون من أي عطلة؛ في حين يؤكد علماء النفس أنه في التعليم لا بد من برمجة عطلة بعد كل 7 أسابيع من التعليم، وزاد: "الوزارة لا تتوفر على أي تصور لتدبير المرحلة الحالية، وما بعدها".

وبالتالي أصبحت القرارات الارتجالية غير المحسوبة وغير المدروسة هي سيدة الموقف، حسب المصرح لجريدة هسبريس، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لم يتم الاستعداد له بالشكل الكافي من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، متأسفا لملايين لا يستفيدون من الدروس البتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - الاول عالميا الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:09
سبحان الله المغرب الاول عالميا في عدد الجمعيات الحقوقية وعدد المنتقدين .
لو كان لدينا العدد نفسه من المحسنين والمتطوعين لكنا في طليعة الدول المتمدنة .
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86
2 - عكاشة ابو حفصة . الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:10
أتمنى عطلة سعيدة لجميع التلاميذ والتلميذات والسادة الاساتذة، من أجل راحة تامة واستراحة محارب لتجديد الاجتهاد . موفقين باذن الرحمان الرحيم . رمضانكم مبارك سعيد أعزائي التلاميذ .
و السلام عليكم ورحمة الله .










- عكاشة ابو حفصة .
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65
3 - جواد الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:11
طيلة اليوم والدروس عبر القنواة العمومية تسير بنفس الوتيرة والبرنامج فأي عطلة تقصد الوزارة.
إنه الارتجال عن بعد.
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37
4 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:12
هذا هو حال وزارة التعليم مند زمان بعيد لم يعرف المغرب وزيرا للتعليم في المستوى
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70
5 - مواطنة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:14
مالم استوعبه هو اقرار عطلة مدرسية مدتها اسبوع وفي نفس الوقت استمرار بث دروس على القنوات التلفزية ؟؟؟ اليست برمجة العطلة لاعطاء فرصة للتلاميذ والاساتذة لاخذ قسط من الراحة؟؟؟
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70
6 - مواطن مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:16
لمادا المغرب لا يعمل كما فعلت اسبانيا والسعودية الكل ناجح ينتقل الى القسم الموالي أو اعتماد المعدل الدورة الاولى
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48
7 - خالد الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:17
هادا القطاع مند سنوات وهو يتخبط ويترنح بسبب القرارات الإرتجالية الصادرة من أصحاب القرار الدين لم يستطيعوا تسيره في ظروف الرخاء فمابالك فيهاد الوقت العصيب
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29
8 - عادل الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:17
الارتجالية البارزة في كل قرارات وزارة التربية، ستتوقف الدراسة لشهرين ونصف. والمتعلمون لحد الآن لا يعرفون مصيرهم، سنة بيضاء أم استئناف الدراسة بعد العيد، أم اكمال الموسم في السنة القادمة....
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20
9 - نقطة في بحر الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:17
عجيب حقا، قاليك الحجر الصحي والصيام عوامل سيئة!! الحجر ممكن لكن الصيام لم تم إقحامه في الامور السيئة أسي الفاعل النقابي !!
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22
10 - nawaf الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:18
العطلة هي بإيعاز من لوبي الدقون المتغلغل بالمدارس الخصوصية لايهام المغاربة بأن الدراسة عن بعد مستمرة وهو ما يوحي ان هدا اللوبي اقنع الحكومة بفرض ارادته على المغاربة لدفع رسوم التمدرس بعدما لم تجرأ على النيل من صندوق تدبير جائحة كورونا .
الدراسة متوقفة أصلا.
فما فائدة هدا الاعلان المفاجئ واللدي زاد من توجس وخوف اولياء التلاميد مما يحاك لابناءهم المتوقفون عن الدراسة قرابة الشهرين.
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12
11 - ابن طنجة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:20
الصورة أعلاه للكاريكاتور المبدع عماد جد معبرة يصف فيها فيروس كورونا بالمفتاح وهو يقفل أبواب المدارس القرار اصبح في يد كورونا وليس بيد الوزارة
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5
12 - vacances الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:20
ملي بدات كورونا وكاينة عطلة ,كيفاش الوزارة تتعلن عطلة,واش الراحة باش يرتاحو من كترة الراحة?
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-11
13 - استاذ غاضب الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:20
وزارة التربية الوطنية تعيش تخبطا لا مثيل له...
يجب إقالة الوزير أمزازي اليوم قبل الغد لأنه فشل فشلا ذريعا في تدبير أمور الوزارة
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19
14 - بشير الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:21
عن أي دراسة عن بعد تتكلم وزارة التربية الوطنية؟ وكيف تتم متابعها من طرف المدرسين والادازيين والمؤطين؟ وماهو تقويم المديريات والاكادميات لها؟ وما مدى إقبال التلاميذ عليها؟ وهل كل التلاميذ استطاعوا متابعتها دون اكراهات؟ وما هذه "العطلة" التي أعلنت عنها الوزارة في وقت متأخر جدا؟ ألم يكن من الممكن الإعلان عنها منذ اسبوع على الاقل؟ ومتى كانت العطلة بالنسبة للتلاميذ المجدبن فترة للراحة التامة؟ انها الارتجالية كما جاء في المقال.
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8
15 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:21
جعلت نفسية الأطفال جد سيئة.على ماذا اعتمدت في هذا الحكم القاسي ؟اقمت ببحث في الموضوع؟كلام مبالغ فيه.انني نعيش فترة تدعونا جميعا إلى التحلي بالصبر والتفاؤل .
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3
16 - حسن بن علي الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:22
عطلة عن العطلة ...!! عبث...
ديروا شي حل واقعي .. بحال مثلا استئناف الدراسة بعد حالة الطواريء و لو الى شهر غشت واجراء الامتحانات بعد اتمام المقررات ... .
اما ما يتعلق بالإفراج عنها ليلة الاحد فالسبب يكمن في الهاجس الامني .. وهو انه لو افرج عنها عشية الجمعة لسافر الاهل مع ابنائهم و لو الى مناطق قريبة كالقرى و الدواوير ...
هكذا يتصرف العثماني معتقدا ان هذا ذكاء ...
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-15
17 - ولد العادة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:24
التعليم عن بعد في زمن كورونا هدفه أمني بالدرجة الأولى ويتجلى في سعي الحكومة لابقاء التلاميذ في بيوتهم وعدم الخروج للشارع في حال اعلان الوزارة لسنة بيضاء
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8
18 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:25
سبحان الله
كيف ما درتي مع هذا الشعب النغير
عطاو العطلة علاش؟
وخروهاةعلاش؟
بنادم ضد كلشي وصافي
الله يغفر لينا جميعا
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10
19 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:25
الاعلان عن العطلة مع 12 ليلا والله انها مهزلة لا مثيل لها..
وزارة ابتربية الوطنية تعيش تخبطا والوزير امزازي يجب عليه الرحيل اليوم قبل الغد
كذلك بلقاسمي الكاتب العام للوزارة عشش لمدة طويلة جدا ويبدو أن جهات عليا تفرضه على الوزارة !!!!
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6
20 - ayman الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:26
لماذا لا تفعلون الامتحانات الاشهادية في وقتها ولكن مع وضع التدابير والدروس التي ستكون فيها الامتحانات الى غاية 16 مارس واحتساب معدل الدورة الاولى كمعدل للمراقبة المستمرة ومع احتراماتي واللهم ارفع عنا هذا الوباء
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9
21 - أب تلميذ الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:29
راه عيب و عار هادشي اللي ولاو كيديرو راه للمرة الالف غنگول راه ماشي كولشي كيستافد من هاد "التعليم عن بعد " علاش ميديروش بحال فرنسا يلغيو الامتحانات الاشهادية ولا زعما حنا راه مكنتبعوهمش فكولشي اوديي شنو هوما زعما مكلخين اتخذو داكان القرار المهم ياانك ربي ارفع عنا هادكل الجائحة انشاء الله متبقا حتا حالة اصابة
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2
22 - souhayb الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:29
Je n'ai pas compris, ça fait un moment que les élèves et les enseignants attendent avec impatience les vacances, tout le monde a pris ses vacances du printemps sauf le Maroc, vas y comprend Monsieur Amzazi le ministre et le top est d'annoncer les vacances le dimanche soir
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5
23 - تنغير مسمرير الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:31
اش قراو التلامد فهد لعام احسن عوان واليديهوم ها الاضرابات ديال المتعاقدين ها الحجر الصحي اوزارة نقزات التلامد من الحمارة الطيارة دراسة عن بعد وبلوتساب النص فالتلامد معارفبن البيسي وحتى الاساتدة قليل لي عندو البيسي اش بغينا مزيانة العطلة للي كيتخلص من عند الدولة والمبرعين بزاف هوما المدارس الخصوصبة خواو الصندوق ديال كوفبد داو منو 10دامليار و400 مليون والنص فدراوش ممستافدين من تا حاجة هد لعام فيروس كورونا فضح كولشي التعليم والو الصحة مشات مندوبيات الشغل فيها غبر السمية لي عندو لفلوس يمشي للعطلة
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0
24 - ملاحظ الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:31
عطلة في عطلة... ألم يكن الجلوس في البيت في حد ذاته عطلة...؟ لهم راتب مريح دون احتساب أجر الساعات الإضافية في المنازل....و لهم العديد من العطل دون احتساب الرخص والشواهد الطبية..؟
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-7
25 - عجيب الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:32
والله مكاتحشموا بالله العظيم كيضرب البالة مسكين هاد رجل التعليم ، البكا والشكا بغاو يعلموهوم علاش ؟ واش ناويين زعما تسافروا ؟ طبعا رجال التعليم البكاية شخصيا كانعترف بالي التعليم 0 فالبلاد طفرتوها بالعطلة ..
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-7
26 - ما قدو فيل زادوه فبلة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:33
الوزير لم يتوفق في تدبير التعليم والتربية وتكوين الاطر والبحث العلمي و زادوه الناطق الرسمي مانايضش مانايضش
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0
27 - محمد مداني الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:33
رحم الله محمد الفاسي كام وزيرا للتربية الوطنية، نعم الوزير ونعم الوزارة والتعليم كان له طعم خاص انداك أم اليوم نجح البقر ما يقرأ ما يفكر
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1
28 - oum الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:35
سبحان الله. ابناىي يدرسون في التعليم الثانوي السنه تانية باكالوريا و لم يتلقو و لو ساعة تعليم عن بعد مع اساتدتهم. و الان يطالبون بالعطلة و ان الاساتدة تعبوا و و .....حسبنا الله ونعم الوكيل....
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3
29 - مجرد رأي الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:36
تدبير الأزمة يقتضي منا أن نشكر أولا من يسهر على تدبيرهاو في مقدمتهم أطر الصحة والداخلية وكل مكونات المجتمع المغربي تنفيذا لقرارات صادرة عمن يصل الليل بالنهار للخروج ببلادنا الى بر الامان نسأل الله التوفيق و النجاح .
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2
30 - الاستاذ المراكشي الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:36
التلاميذ و الطلبة يطالبون الوزارة الوصية بتحديد ملامح المرحلة المقبلة فيما يخص الأمتحانات لان المصير المجهول للمرحلة الحالية جعلهم تحت ضعط نفسي كبير الشيء الذي افقدهم التركيز
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5
31 - hmima الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:36
ضحكتوني. هل فقط التعليم بدون برمجة. وراه جميع القطاعات ماشيا غير بلاالاه الا الله. والمغرب كامل راه غادي غير هكداك. بدون رؤية للمستقبل بدون دراسة.كيقولو الكلمات والتعابير الخاوية. تبقى حبر على ورق.
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5
32 - نقبتونا الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:37
وباز ليكم بالنقابات فن التعليق من أجل التعليق
والكريتيك من أجل الكريتيك
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3
33 - someone الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:38
في نظري بإمكان تلاميذ المستويات الإشهادية كالأولى و الثانية باك أن يعودوا إلى الأقسام مع التطبيق الصارم للتباعد من خلال توزيع التلاميذ على القاعات مثلا كل قسم يدرس فيه فقط 10 تلاميذ، و تكليف أساتذة المستويات الأخرى بتدريس الفائض، و أن يكون الحضور فقط في الفترة الصباحية.
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-3
34 - محمد مداني الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:39
رحم الله محمد الفاسي كان وزيرا للتربية الوطنية حيت كان للتعليم طعم خاص، نعم الوزير ونعم الوزارة، أم اليوم أصبح التعليم حبر على ورق.
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-1
35 - القصراوي الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:43
الحل الوحيد لكي تنتهى السنة الدراسية دون ضغط و بمراعاة تكافؤ الفرص هو استمرار الدراسة خلال جزء كبير من العطلة الصيفية لتدارك التأخير. جاء دور الأطقم التربوية للاستعداد للتضحية بجزء كبير من عطلتهم الصيفية مساهمة منهم لتخفيف أضرار هذه الجائحة على السنة الدراسية الحالية. أما قرار العطلة ربما المفاجئ فهو طبيعي في هذه الظروف الغير طبيعية.
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0
36 - هيثم الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:44
وزارة الشوهة او صافي، يجب ان يعلم الجميع ان هذه الوزارة اسوا في المغرب، و انها المسؤولة عن كل الاختلالات التي تشهدها منظومة التربية و التعليم و حتى ذاك المجلس الأعلى يضم أعضاء لا علاقة لهم بالتربية و التعليم لا من قريب و لا من بعيد، فقط مرتزقة يغرفون من أموال دافعي الضرائب دون اية نتيجة تذكر.
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0
37 - الحر بالغمزة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:46
بلا ما تحيخو يا ايها الاساتذة وبلا نفاق للتلاميذ اللي سمعكم يقول كنتوا خدامين عن بعد بحا فرنسا واسبانيا وزيد وزيد ياك اصلا من اول نهار بدا فيه الحجر وانتما فعطلة ما تحشموش الناس اللي خدامين مساكين و جنود مجندين هم الامن والدرك والصحة ليل نهار وساكتين مساكن خدامين في سبيل الله والوطن وانتم غي بلابلا
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0
38 - abboud الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:47
الملاحظ ان كل القرارات المتخذة من طرف الحكومة كانت مفاجءة للمواطن
- قرار وثيقة المقدم والفوضى التي صاحبتها
-قرار فرض الكمامات والفوضى التي صاحبتها
-قرار الاقتطاع من اجور الموظفين وفوضى خرجات الوزراء بخصوصه
-قرار العطلة
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0
39 - Slimani الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:51
المهم لم تقم به الوزارة : الإعلان عن برمجة العمليات بعد انتهاء الحجر الصحي
برمجة الإمتحانات التي يصر الوزير على إجرائها بالرغم من عدم استفادة أغلب التلاميذ من الدروس لا في القرى و لا في الحواضر نموذج ثانوية تقنية وسط عاصمة بني ملال خنيفرة لا يستفيذ تلاميذها من الدراسة عن بعد .
انه التخبط . فمتى ستقرر الوزارة مصير ملايين التلاميذ و الأطر المتدربة
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0
40 - خليد حمراوي الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:54
تحية لكل التلميذات والتلاميذ
تحية لكل الاستاذات والاساتذة
تحية للادارة والحراسة

كل الشكر والامتنان
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0
41 - لله الأمر من قبل ومن بعد الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:55
إذا وليت الأمور لغير اهلها فانتظر الساعة
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0
42 - moha raiss الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:56
للاسف مشروع فاشل منذ البداية
-كان على الوزارة ان تاخد بعين الاعتبار البرلماني بلافريج حين اعطاكم مقترحا حول النهوض بالتعليم والصحة لكنكم صوتم ضد المقترح . كان يجب عليكم تكوين المدرس في مجال المعلوميات لينسق مع تلامذته ثم عليكم بتفعيل نشاطات قاعات الاعلاميات في المؤسسات جلهم بل كلهم لايعملون الا من رحم ربي صرفت الدولة اموال طاءلة حول برامج تفعيل دور الاعلاميات في المؤسسات لكن الوزارة عجزت في تسيير ذلك . فحين يكون دور الوزارة مراقبة غياب الاستاذ ثم الاقتطاعات الغبية من اجره عند كل فرصة فاعلم انكم لن تنجحوا ابدا
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0
43 - Bouchra الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:57
للتذكير هي أربعة أيام فقط الجمعة عطلة فاتح ماي والسبت اغلب المدارس لا تدرس والاحد يوم عطلة فأين هو هذا الاسبوع والله تعبنا ونحتاج الى الراحة أساتذة وتلاميذ
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0
44 - hassan الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:01
لمن يتحدث عن القرارات الارتجالية . و هل هناك من لديه علم بقدوم كورونا حتى يخطط و يضع سيناريوهات واضحة هدا في العالم و ليس في المغرب فقط ، حتى نقول القرارات ارتجالية. فقرارات دول العالم كلها ارتجالية و هدا ما فرضته الظروف . و لهاؤلاء الدين يعيبون عن الوزارة الارتجال نقول هل لديكم خطط و سيناريوهات متيقنون منها. اما التعليم عن بعد ،نعم إنه حل لاستمرار التعلمات رغم النواقص و التي يعرفها الجميع ، و هو كدلك عامل مساعد للسلطات على نجاح الحطر الصحي . إدن لا يمكن أن تلوم أحد أمام قوة قاهرة .
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0
45 - Samir الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:02
ما يحدث في المغرب ليس تعليما عن بعد ولكنه إهدار للزمن المدرسي بصيغة لطيفة. الحل يكمن في تمديد السنة الدراسية وإلغاء الامتحانات الاشهادية والاكتفاء بالمراقبة المستمرة وإعادة النظر في الامتحانات الولوج التي تجرى باشراف وزارة التربية الفرنسية لأنها تمس باستقلالية و سيادة المغرب
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0
46 - فكر ايجابي الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:03
الوضع التعليمي فالمغرب تنعرفوه مزيان و تنعرفو المشاكل ديالو لكن كنظن هادا مشي الانتقادات راه العالم كلو دابا عايش الطوارئ و فالطوارئ الناس متيقلبوه على الجودة.نشوفو الايجابيات ونركزو عليها باش دوز هاد الفترة على خير ان شاء الله
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0
47 - عبدالىحيم الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:03
غريب تقوم بعض الجهات بانعقاد وزارة التربية الوطنية عن إعلان عطلة؟ في ماذا سيؤثر هذا على الشغيلة؟نحن لنا أبناء في التعليم العمومي ولا نرى فاءدة في هذه الدروس عن بعد؟ هذا من له تجهيزات الانترنت. هناك الألف من التلاميذ شبه مفقودين منذ غادروا المدرسة بسبب الوباء. اعتقد وهذا رأيي الشخصي أن الكثير وليس الكل طبعا هي اصلا في شبه عطلة. وهناك من بدأ بتمنى أن تتم مستقبلا إقرار العمل عن بعد لأجل الراحة.
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48 - شهد شاهد من أهلها الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:04
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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0
49 - التعليم الخاص الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:11
يجب تدخل الوزارة عاجلا بإعطاء أموارها لدى جميع النيابات بتخفيض الشهرية بالنسبة المئوية لجميع المدارس الخاصة و ليس إلتزام الصمت وترك هذه المدارس تضغط و تهدد أولياء الأمور و كذا التلاميذ بدون حسيب ولا رقيب فالأباء كل واحد وهمه منهم من توقف عن العمل و منهم من يعمل في التجارة الغير مهيكلة كتجار مياومين أو أصحاب الفراشة أو التجار المتجولين لا تتركونا فريسة لتجار المآسي و الإنتهازين
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50 - lahbil الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:11
التعليم عن بعد هي تجربة فرضتها ظروف صحية صعبة يمر منها العالم بدون استثناء وليس المغرب وحده الدي سلك هد النهج بل هناك دول عديدة غما علينا الا ان ننخرج بجدية في هدا المشروع الوطني من اجل انجاحه ولو نسبيا رغم بعظ الصعوبات التي تواجه المتعلمين في العالم القروي فبامكانهم متابعة الدروس عبر القنوات الوطنية . لكني من خلال تتبعي لبعظ الدروس لبعظ الاساتدة عبر الواتساب لاحظت بان هنا ك عدم التهيء القبلي للدروس وعدم احترام التسلسل الزمني للدروس استاد اثناء القاء الدرس لايفرق بين الحصة الاولى والحصة الثاني كما انه يعطي معلومات خاطئة للمتعلمين اثناء تصحيح بعظ التمارين زيادة على دلك فهو يقتصر على فئة من المتعلمين ويهمش الفئة الاخرى مما يجعلها غير مبالية بمايقدم الاستاد خلاصة القول هناك ارتجالية في الاداء من طرف الاستاد والنقابات معروف عليها بانها دائما تريد ان تسبح عكس الامواج تبحث دائما على بعظ نقط الظعف لتممرر سمومها العطلة جائت متاخرة اين هو المشكل نحن في حجر صحي ليس هناك سفر ولاخروج المتعلمين لايشعرون باي ظغط بالعكس اصبح لديهم الوقت الكافي لاستغلاله كما ان الاباء يساعدونهم في دلك فهي فرصة لهم
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