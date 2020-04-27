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كُتّاب وآراء
انتقادات لوزارة التربية .. "عطلة متأخرة" وارتجال في الطوارئ الصحية
فاجأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة والمتعلمين ببرمجة عطلة مدرسية، خلقت ارتباكا في صفوف الشغيلة، بسبب الإفراج عن تاريخها في منتصف ليل الأحد، ودخولها حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.
ولم تجد فعاليات نقابية تفسيرا للإعلان المتأخر عن العطلة سوى "الارتجالية التي تسم اشتغالات الوزارة منذ مباشرة عملية التعليم عن بعد"، منبهة إلى أن الفترة الحالية تمر في أذهان الناس وكأنها عطلة، بسبب السياق الحالي.
وشكلت العطلة المدرسية مطلبا ملحا تناقله الأساتذة بكثافة، ويتأسفون عدم طرحه على المستوى النقابي، مشددين على أن تشجيع التعليم عن بعد يقتضي الاحتفاظ بالعطل من أجل الراحة، وليس تكريس تراخ جماعي في فترة عمل.
وأنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم التلاميذ والطلبة والمتدربين والأطر التربوية والجامعية والإدارية والمكونين والأمهات والآباء أنه قد تقرر برمجة عطلة في الفترة الممتدة من 27 أبريل الجاري إلى 3 ماي المقبل.
ويقول عبد الوهاب السحيمي، فاعل نقابي ومنسق احتجاجات "الأساتذة حاملي الشهادات"، إن المتعلمين يعيشون ظروفا نفسية جد صعبة، فالحجر الصحي وصيام رمضان كلها عوامل جعلت نفسية الأطفال جد سيئة.
وأكد السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التأثير يلمس من خلال متابعتهم أثناء التعليم عن بعد، مسجلا أنه رغم محدودية عدد المستفيدين من هذه العملية، فإن مستوى التركيز مقارنة مع الأسبوع الأول من تعليق الدراسة أصبح جد ضعيف؛ الشيء الذي أثّر على مستوى الفهم والاستيعاب.
وأوضح الفاعل النقابي أنه لما يزيد عن 12 أسبوعا لم يستفد المتعلمون من أي عطلة؛ في حين يؤكد علماء النفس أنه في التعليم لا بد من برمجة عطلة بعد كل 7 أسابيع من التعليم، وزاد: "الوزارة لا تتوفر على أي تصور لتدبير المرحلة الحالية، وما بعدها".
وبالتالي أصبحت القرارات الارتجالية غير المحسوبة وغير المدروسة هي سيدة الموقف، حسب المصرح لجريدة هسبريس، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد لم يتم الاستعداد له بالشكل الكافي من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، متأسفا لملايين لا يستفيدون من الدروس البتة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
لو كان لدينا العدد نفسه من المحسنين والمتطوعين لكنا في طليعة الدول المتمدنة .
و السلام عليكم ورحمة الله .
- عكاشة ابو حفصة .
إنه الارتجال عن بعد.
الدراسة متوقفة أصلا.
فما فائدة هدا الاعلان المفاجئ واللدي زاد من توجس وخوف اولياء التلاميد مما يحاك لابناءهم المتوقفون عن الدراسة قرابة الشهرين.
يجب إقالة الوزير أمزازي اليوم قبل الغد لأنه فشل فشلا ذريعا في تدبير أمور الوزارة
ديروا شي حل واقعي .. بحال مثلا استئناف الدراسة بعد حالة الطواريء و لو الى شهر غشت واجراء الامتحانات بعد اتمام المقررات ... .
اما ما يتعلق بالإفراج عنها ليلة الاحد فالسبب يكمن في الهاجس الامني .. وهو انه لو افرج عنها عشية الجمعة لسافر الاهل مع ابنائهم و لو الى مناطق قريبة كالقرى و الدواوير ...
هكذا يتصرف العثماني معتقدا ان هذا ذكاء ...
كيف ما درتي مع هذا الشعب النغير
عطاو العطلة علاش؟
وخروهاةعلاش؟
بنادم ضد كلشي وصافي
الله يغفر لينا جميعا
وزارة ابتربية الوطنية تعيش تخبطا والوزير امزازي يجب عليه الرحيل اليوم قبل الغد
كذلك بلقاسمي الكاتب العام للوزارة عشش لمدة طويلة جدا ويبدو أن جهات عليا تفرضه على الوزارة !!!!
والكريتيك من أجل الكريتيك
- قرار وثيقة المقدم والفوضى التي صاحبتها
-قرار فرض الكمامات والفوضى التي صاحبتها
-قرار الاقتطاع من اجور الموظفين وفوضى خرجات الوزراء بخصوصه
-قرار العطلة
برمجة الإمتحانات التي يصر الوزير على إجرائها بالرغم من عدم استفادة أغلب التلاميذ من الدروس لا في القرى و لا في الحواضر نموذج ثانوية تقنية وسط عاصمة بني ملال خنيفرة لا يستفيذ تلاميذها من الدراسة عن بعد .
انه التخبط . فمتى ستقرر الوزارة مصير ملايين التلاميذ و الأطر المتدربة
تحية لكل الاستاذات والاساتذة
تحية للادارة والحراسة
كل الشكر والامتنان
-كان على الوزارة ان تاخد بعين الاعتبار البرلماني بلافريج حين اعطاكم مقترحا حول النهوض بالتعليم والصحة لكنكم صوتم ضد المقترح . كان يجب عليكم تكوين المدرس في مجال المعلوميات لينسق مع تلامذته ثم عليكم بتفعيل نشاطات قاعات الاعلاميات في المؤسسات جلهم بل كلهم لايعملون الا من رحم ربي صرفت الدولة اموال طاءلة حول برامج تفعيل دور الاعلاميات في المؤسسات لكن الوزارة عجزت في تسيير ذلك . فحين يكون دور الوزارة مراقبة غياب الاستاذ ثم الاقتطاعات الغبية من اجره عند كل فرصة فاعلم انكم لن تنجحوا ابدا