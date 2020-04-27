موظفو القرض الفلاحي يدعمون جهود صدّ كورونا

هسبريس من الرباط

أعلن موظفو مجموعة القرض الفلاحي للمغرب المساهمة بمبلغ 15.1 مليون درهم، أي ما يعادل 1,51 مليار سنتيم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأوضحت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "هذه العملية الاختيارية، المرتكزة على الحس التطوعي والتضامني لموظفي المجموعة، مكنت من تعبئة مبلغ 15.114.071,69 درهم".

كما أضاف المصدر أن المبلغ تم إيداعه دفعة واحدة في صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وأن "هذا العمل التضامني الإرادي يعبر على تعبئة والتحام فرق القرض الفلاحي للمغرب في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد".