24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:06
|05:40
|12:30
|16:07
|19:12
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كتاب جديد ينسج صداقات عبد الكبير الخطيبي الفكرية والإنسانية
- "ديوان المائدة" -2- .. عرش الخبز المُكَرم وبذخ اللحم وترف الشحم
- العالم ما بعد كورونا
- كورونا وتجديد الشكر للطواقم الصحية
- وثائق فرنسية -2- .. هكذا بدأ زايد أوحماد مقاومة المستعمر الفرنسي
"ديوان المائدة" -2- .. عرش الخبز المُكَرم وبذخ اللحم وترف الشحم (5.00)
باحث مغربي يقترح "بروتوكول علاجي جديد" لمواجهة "كوفيد - 19" (5.00)
جائحة "كورونا" تُطبق على العادات الاجتماعية وتُغيّب الطقوس الدينية (5.00)
- انتقادات "الرداءة" و"الحموضة" تلاحق "السباق التلفزي" الرمضاني - (168)
- وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020 - (132)
- الرباط تسمح لهولندا بإجلاء رعايا عالقين ومغاربة مزدوجي الجنسية - (115)
- "كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة - (84)
- 76 حالة شفاء إضافية من "كورونا" .. و50 إصابة في 7 جهات - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موظفو القرض الفلاحي يدعمون جهود صدّ كورونا
أعلن موظفو مجموعة القرض الفلاحي للمغرب المساهمة بمبلغ 15.1 مليون درهم، أي ما يعادل 1,51 مليار سنتيم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.
وأوضحت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "هذه العملية الاختيارية، المرتكزة على الحس التطوعي والتضامني لموظفي المجموعة، مكنت من تعبئة مبلغ 15.114.071,69 درهم".
كما أضاف المصدر أن المبلغ تم إيداعه دفعة واحدة في صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وأن "هذا العمل التضامني الإرادي يعبر على تعبئة والتحام فرق القرض الفلاحي للمغرب في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد".