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كُتّاب وآراء
الصندوق المغربي للتقاعد يوفر خدمة الضبط الرقمي
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن توفير خدمة مكتب الضبط الرقمي على البوابة الإلكترونية www.cmr.ma، بالفضاء الخاص بالخدمات الإلكترونية.
وحسب بلاغ صادر عن الصندوق المغربي للتقاعد، فقد "أصبح بإمكان مرتفقي الصندوق وشركائه إيداع المراسلات والملفات عن بعد، مقابل الحصول على وصل رقمي لتأكيد الاستلام".
في السياق نفسه يدعو الصندوق الإدارات الشريكة إلى استعمال المنصة الإلكترونية e-retraite CMR والتي تم تطويرها من أجل التدبير اللامادي لملفات التقاعد.
يذكر أن الخطوة تأتي بعد أن أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا يدعو إلى اعتماد الحلول الرقمية للمراسلات، والتي تهدف إلى تقليص تبادل الوثائق والمراسلات الورقية بين الإدارات والمرتفقين في ظل ظروف الحجر الصحي.
ويدعو محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن منشوره، إلى ضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
وأشار بنشعبون، في المنشور سالف الذكر، إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.