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الرئيسية | مجتمع | "مندوبية السجون" تنعي موظفا توفي بسبب كورونا

"مندوبية السجون" تنعي موظفا توفي بسبب كورونا

"مندوبية السجون" تنعي موظفا توفي بسبب كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 أبريل 2020 - 13:54

نعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج موظفا بسجن ورزازات، توفي بسبب مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المندوبية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة القائد المربي الممتاز عبد الصادق نصيلة، العامل قيد حياته بالسجن المحلي بورزازات، وذلك نتيجة مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

وأضافت: "وقد عرف عن الراحل دماثة أخلاقه وتفانيه في أداء واجبه المهني، وهو ما يشهد به كافة المسؤولين وزملاؤه في العمل، رحم الله شهيد الواجب، وألهم أسرته الصغيرة والكبيرة جميل الصبر والسلوان، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مغربي حر الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:24
اللهم اغفر له و ارحمه واسكنه فسيح جناته وارزق اهله الصبر تعازينا لاسرة الففيد
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20
2 - احمد العمراني الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:25
اللهم اغفر له وارحمه. اتعظوا يا حراس السجون ومن يستغلون السجين باي طريقة كانت ،لن ينفعه اليوم الا العمل الصالح ،اتعظوا نصيحة من اخ يحب الخير للمسلمين .والصبر والسلوان لعائلته
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-11
3 - Merzouga الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:28
il faut exigé les responsabilités
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3
4 - الاقصاء الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:28
إنه العبث ... وفاة موظف سجن ورزازات بكورونا بعد السفر به من ورزازات إلى الراشدية
لماذا يتم ارسال المرضى إلى الراشدية وهي تبعد عن ورزازات ب 300 كلم
لماذا ستبقى ورزازات بذون أجهزة طبية كبيرة
لماذا هذه الغطرسة وممارسة الاستقواء الخاوي في الجهوية الموسعة
الراشدية لا حول لها ولا قوة ولا تملك قوة المدن الكبيرة
مسؤولو الجهة يتحملون المسؤولية عن هذا الاقصاء الممنهج ضد ورزازات.
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16
5 - رشيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:32
اللهم ارحمه وارحم جميع المسلمين والمسلمات
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8
6 - ورزازات /هولندا الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:34
الله ايرحموا ويرزق ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لا إله إلا الله
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11
7 - مسمار جحا الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:35
إنا لله و إن إليه راجعون،، نلتمس من الملك إعطاء أوامره لفتح تحقيق عاجل حول إطلاق سراح سجناء من سجن ورزازات بعدما انتهت مدة سجنهم دون الكشف عنهم و بعد ذلك تبين أنهم مصابون بالفيروس،، بعد خروجهم من السجن رفضت الطبيبة بورزازات إجراء فحص لهم و اكتفت بإعطائهم ورقة تشهد لهم فيها على خلوهم من الوباء رغم أنهم كانوا يحملونه،، مواطنان واحد من زاكورة و اخر من فاس كل واحد انتقل الى مدينته و كل واحد خالط عدد من الناس يتم الآن البحث عنهم كان ممكن تفادي ذلك لو تم إجراء التحاليل لهم أو إخضاعهم للحجر الصحي قبل إطلاق سراحهم، شخصان خرجا من السجن نشرا الفيروس مدير السجن و الطبييبة يتحملان مسؤولية ذلك. إذا لم يتدخل الملك فلن يكون تحقيق أو عقاب و سيستمر الاستهتار بأرواح المواطنين
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3
8 - Mohamed رودانة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:36
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله.
تعازينا الحارة لأسرته و ذويه الهمهم الله تعالى الصبر والسلوان.
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10
9 - med de sud الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:39
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .اللهم آرزق أهله الصبر والسلوان
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6
10 - صاحب القلم الأحمر الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:41
لااله إلا الله انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله رحم الله شهيد الواجب الوطني اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارزق اهله الصبر والسلوان كما اسأله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجميع المرضى
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7
11 - السفير الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:45
تعددت الاسباب و الموت واحد انا لله وانا اليه راجعون
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7
12 - ماجد واويزغت الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:53
اللهم اغفر له وارحمه و اسكنه فسيح جناتك
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13 - موظف السجون الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:53
الله يرحمو ، مات شهيد
و فالاخير مكنلقاوش حتى كلمة شكر ، فنرى الشعب و الحكومة تنوه بجميع الأسلاك و نرى صورهم في كل مكان ولانجد موظف السجون ابدا رغم كل الصعوبات و المعيقات و التضحيات الكبيرة التي نقوم بها ، أدنى للأجور في كل القطاعات ..... لكن نضحي في سبيل الوطن و أجرنا عند الله انشاء الله
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14 - لا حول ولا قوة الا بالله الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:56
انا لله وانا اليه راجعون،اللهم ارحمه واغفر له ولجميع اموات المسلمين في هذا الشهر الفضيل،دعواتنا معكم أيها الجنود المرابطون خلف أسوار السجون كنتم دائما واقفين شامخين ، لا يلتفت لمجهوداتكم احد بل منسييين اصلا حتى تقع مصيية فقط نسمع عن اناس عاماين خلف تلك الاسوار العالية، اللعنة على ذلك السور الذي حجب الرؤيا عنكم والويل والويل لهذا الوباء الذي كشف الرؤيا عن المعانات بشكل انتقامي ان لم يطلع أحد على مجهوداتكم فالله مطلع عليها وسيجزي الصابرين اذا ما أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
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15 - ورزازات المنكوبة الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:58
رحم الله عبد الصادق وتقبله في الصالحين والشهداء.
عبد الصادق أيها المغاربة مات نتيجة الاستهتار بحياة موظفي السجون. حشر مع زملائه في غرفة بدون تهوية كافية وكانوا يتناوبون بالعشرات على مرحاض واحد يفتقر لأبسط شروط النظافة. ورغم ظهور الأعراض عليه وهو في المداومة كما هو الحال بالنسبة لأغلب موظفي الفوج الأول لم تقدم لهم اي إسعافات. والأكثر من ذلك أرسلوا إلى منازلهم بعد انتهاء مداومتهم بدون فحص رغم أن المندوبية كانت تقول انها أجرت فحوصا لكل موظفي الفوج الأول. وبعد أربعة أيام من خروجه سقط مغشيا عليها فنقل 300 كلم من أجل الإنعاش. ثم بدأت تظهر الأعراض القوية على الموظفين الآخرين وعلى أسرهم.
لعبد الصادق طفلان مشردان في الحجر لم يتواصل معهما أحد لحد الآن ولم يسأل عنهما أحد من مسؤولي السجون. وأمهمهما مفصولة عنهما لأنها مصابة.
تحركوا أيها الجمعيات في ورزازات لدعم الطفلين وامهما فمندوبية السجون خارج التغطية.
موظفو السجون يساقون إلى الموت كل يوم بدون أدنى شروط الحماية او الاهتمام وكأن التامك ينتقم منهم.
على التامك ومندوبيته أن تشعر بالعار إلى آخر يوم من حياته.
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16 - شهيد الواجب الاثنين 27 أبريل 2020 - 14:58
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته وأزرق أهله الصبر والسلوان
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17 - مغربية الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:00
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك ،وارزق ذويه وأبنائه الثلاثة الصغار الصبر والسلوان . وارفع عنا هذا البلاء يا رب
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18 - مصدوم الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:08
إلى صاحب التعليق رقم 2 إلى كنتي فايت مشدود فالحبس فهذاك شانك لوحدك أماباش تعطينا مواعظ خاوية فغير خليها عندك الناس كتموت في سبيل الوطن وأنت كتشمت ؟ هذا الموظف بإذن الله مع الشهداء في الجنة وتحية لكل موظفي مندوبية السجون على كل المجهودات المبذولة لخدمة الوطن واصلوا السير إلى الأمام الله معكم.
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19 - موظف غاضب الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:10
إنا لله وإنا إليه راجعون ... أيها الشعب المغربي الكريم أنهي إلى علمكم أن الموظفين بالسجون المغربية يعيشون حالة الرعب والخوف على مصيرهم خاصة أنهم يواجهون المرض دون أن توفر المندوبية العامة أي وسيلة من وسائل الحماية لا أقنعة ولا لباس خاص للعاملين داخل المعقل لتبقى بياناتها واحتياطاتها مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي ويحملون المسؤولية كاملة لإدارة العار في وفاة هذا الموظف وكل حالة وفاة او اصابة أخرى ستحدث بالاضافة الى انهم وكذا المسؤولين الجهويين ومنذ بداية الازمة لم يقم اي منهم بزيارة للمؤسسات لتفقد احوالها ومدى تطبيق الاحتياطات وتوفر وسائل الحماية كما فعل السيد الحموشي كما ان مديري المؤسسات مستهترين ومهملين في اتخاذ الاحتياطات اللازمة ويتواطؤون بعدم التبليغ عن الوضع الحقيقي لمؤسساتهم ويتبعون سياسة العام زين للحفاظ على كراسيهم .. الدعوى بكم لله خاص هادشي يوصل لصاحب الجلالة نصره الله
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20 - kho الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:15
الهم اغفره و ارحمه و ارحم جميع المؤمنين و المؤمنات
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21 - جمال الورزازي الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:16
الإهمال أحد اهم مسببات الوفيات في ورزازات
أعرف سيدة رحمها الله مصابة بالفيروس و تركوهم في فندق دون تتبع لمدة أربعة أيام حتى تفاقمت حالتها و توفيت تاركة وراءها أطفالا يتامى، و الاغرب ان آخر فحص أجري لها قالوا ان حالتها لا تدعو للقلق!!
يجب محاسبة كل مقصر في كل وفاة بورزازات من أطر طبية و سلطة و إدارة السجون في شخص مدير السجن المحلي الذي تسبب في هذه المصيبة
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22 - الصديق الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:23
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله وارزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون
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23 - مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 15:28
رحمة الله عليه، انا لله و انا اليه راجعون
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