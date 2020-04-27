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كُتّاب وآراء
"مندوبية السجون" تنعي موظفا توفي بسبب كورونا
نعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج موظفا بسجن ورزازات، توفي بسبب مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
المندوبية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة القائد المربي الممتاز عبد الصادق نصيلة، العامل قيد حياته بالسجن المحلي بورزازات، وذلك نتيجة مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا".
وأضافت: "وقد عرف عن الراحل دماثة أخلاقه وتفانيه في أداء واجبه المهني، وهو ما يشهد به كافة المسؤولين وزملاؤه في العمل، رحم الله شهيد الواجب، وألهم أسرته الصغيرة والكبيرة جميل الصبر والسلوان، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
لماذا يتم ارسال المرضى إلى الراشدية وهي تبعد عن ورزازات ب 300 كلم
لماذا ستبقى ورزازات بذون أجهزة طبية كبيرة
لماذا هذه الغطرسة وممارسة الاستقواء الخاوي في الجهوية الموسعة
الراشدية لا حول لها ولا قوة ولا تملك قوة المدن الكبيرة
مسؤولو الجهة يتحملون المسؤولية عن هذا الاقصاء الممنهج ضد ورزازات.
تعازينا الحارة لأسرته و ذويه الهمهم الله تعالى الصبر والسلوان.
و فالاخير مكنلقاوش حتى كلمة شكر ، فنرى الشعب و الحكومة تنوه بجميع الأسلاك و نرى صورهم في كل مكان ولانجد موظف السجون ابدا رغم كل الصعوبات و المعيقات و التضحيات الكبيرة التي نقوم بها ، أدنى للأجور في كل القطاعات ..... لكن نضحي في سبيل الوطن و أجرنا عند الله انشاء الله
عبد الصادق أيها المغاربة مات نتيجة الاستهتار بحياة موظفي السجون. حشر مع زملائه في غرفة بدون تهوية كافية وكانوا يتناوبون بالعشرات على مرحاض واحد يفتقر لأبسط شروط النظافة. ورغم ظهور الأعراض عليه وهو في المداومة كما هو الحال بالنسبة لأغلب موظفي الفوج الأول لم تقدم لهم اي إسعافات. والأكثر من ذلك أرسلوا إلى منازلهم بعد انتهاء مداومتهم بدون فحص رغم أن المندوبية كانت تقول انها أجرت فحوصا لكل موظفي الفوج الأول. وبعد أربعة أيام من خروجه سقط مغشيا عليها فنقل 300 كلم من أجل الإنعاش. ثم بدأت تظهر الأعراض القوية على الموظفين الآخرين وعلى أسرهم.
لعبد الصادق طفلان مشردان في الحجر لم يتواصل معهما أحد لحد الآن ولم يسأل عنهما أحد من مسؤولي السجون. وأمهمهما مفصولة عنهما لأنها مصابة.
تحركوا أيها الجمعيات في ورزازات لدعم الطفلين وامهما فمندوبية السجون خارج التغطية.
موظفو السجون يساقون إلى الموت كل يوم بدون أدنى شروط الحماية او الاهتمام وكأن التامك ينتقم منهم.
على التامك ومندوبيته أن تشعر بالعار إلى آخر يوم من حياته.
أعرف سيدة رحمها الله مصابة بالفيروس و تركوهم في فندق دون تتبع لمدة أربعة أيام حتى تفاقمت حالتها و توفيت تاركة وراءها أطفالا يتامى، و الاغرب ان آخر فحص أجري لها قالوا ان حالتها لا تدعو للقلق!!
يجب محاسبة كل مقصر في كل وفاة بورزازات من أطر طبية و سلطة و إدارة السجون في شخص مدير السجن المحلي الذي تسبب في هذه المصيبة