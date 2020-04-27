"مندوبية السجون" تنعي موظفا توفي بسبب كورونا

هسبريس من الرباط

نعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج موظفا بسجن ورزازات، توفي بسبب مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المندوبية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة القائد المربي الممتاز عبد الصادق نصيلة، العامل قيد حياته بالسجن المحلي بورزازات، وذلك نتيجة مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا".

وأضافت: "وقد عرف عن الراحل دماثة أخلاقه وتفانيه في أداء واجبه المهني، وهو ما يشهد به كافة المسؤولين وزملاؤه في العمل، رحم الله شهيد الواجب، وألهم أسرته الصغيرة والكبيرة جميل الصبر والسلوان، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".