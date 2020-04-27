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الرئيسية | مجتمع | وتيرة إصابات كورونا تنخفض بالمغرب .. 55 حالة في 24 ساعة

وتيرة إصابات كورونا تنخفض بالمغرب .. 55 حالة في 24 ساعة

وتيرة إصابات كورونا تنخفض بالمغرب .. 55 حالة في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:20

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4120 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 25134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين.

وأفاد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الفترة الزمنية المذكورة،، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 162 حالة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 102 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 695 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (111)

1 - reda الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:28
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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32
2 - hajar الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:28
انشاء الله في القريب سوف نتغلب على هاد الوباء و نلاحظ أن النسبة في تناقص الحمد لله مزيدا من الصبر نبقاو في ديارنا رمضانكم كريم
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64
3 - زكي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:29
نتمناو بدخول شهر رمضان ينقص هذا الوباء او يختفي ، ورمضان مبارك سعيد
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59
4 - مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:29
الحمد لله إن شاء الله يمشي هادشي و يدخلو ولادنا و يدخلو ولادنا يقراو و نخرجو ان شاء الله.
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36
5 - حسناء الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:29
الحمد لله هذا خبر كيفرح 102 حالة شفاء عقبال الباقين ياارب
ونتمنى هذا 50 حالة تكون هي بداية الانخفاض
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49
6 - قيامة ارطغرل الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:29
الحمد لله على كل حال اول مرة حالات الشفاء اكتر من حالات الاصابة نتمناو تكون هده بداية العد التنازلي لانتهاء هاد الوباء ونتمناو ميظهروش شي بؤر جديدة .رمضان المبارك شهر الخير ان شاء الله يفرحنا
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36
7 - الحمد لله الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
ما أحوجنا إلى مثل هذه الاخبار المفرحة، اللهم ارحمنا واشف المرضى وارحم الموتى
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31
8 - haitam jalal الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
هدا مؤشر جيد عن بداية انخفاض الحالة الوبائية بالبلاد وتضحية الطاقم الطبي
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19
9 - citoyenne الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لله والشكر لله. نتمنى ان تنخفض الوتيرة أكثر وأكثر.
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20
10 - bihi الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لله رب العالمين ، يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا
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15
11 - Redouane 33 الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لك يا رب مزيدا من الإلتزام إن بعد العسر يسر لا بد أن يرحمنا الله فلا حول لنا ولا فوة إلا به فاللهم أغتنا والرفع البلاء عنا شكرا
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12
12 - متتبع الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لله....ولا إله إلا الله....ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
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12
13 - بارقة أمل الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:30
حتى في ظل التراجع النسبي في عدد الحالات المعلنة انحصار الوباء لايعني بالضرورة عدم الإلتزام بالحجر الصحي بقدر ما يعني أننا مطالبون بالتعايش العقلاني معه عن طريق تفعيل قانون التباعد الإجتماعي للأشهر الأربع المقبلة عن طريق تخفيف الضغط في الأماكن العامة والمختلطة وتشكيل لجان توعية شعبية من متطوعي المجتمع المحلي للسهر على حسن تسيير مرحلة ما بعد الحجر الكلي وكذالك عن طريق المتابعة السريرية لتطور الحالة الوبائية إعلاميا عن طريق قنوات التواصل المعتمدة من الدولة وتشديد العقوبات على ناشري الأخبار الزائفة .
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13
14 - [email protected] الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
55 من اصل شحال من اختبار ؟ الرقم بوحدو معندو تا شي دلالة ، الى كان عدد الاخبارات هو 55 وعدد الحالات هو 55 نقدرو نقولو هذا مؤشر مزيان !!!!
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-54
15 - [email protected] الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله هاذا التحسن بفضل الله.
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13
16 - tatawi الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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16
17 - احمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله الدي بفضله تنزل البركات نحمد الله ونشكروه على كل حال
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9
18 - حنان الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله ولينا تنسمعوا اخبار تتفرح
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12
19 - نبيل الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله لأول مرة أصبحت نسبة المتماثلين للشفاء أكثر من نسبة المصابين، نسأل الله أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وما على المواطنين الا الإستمرار في انضباطهم حتى نخرج ان شاء الله سالمين معافيين من هذا الوباء.
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10
20 - ادريس الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله نتمنى أن يأتي اليوم الذي نسمع فيه 0 حالة وان تعود الحياة كما كانت شكرا لكل الأطر الصحية والأمنية وجميع السلطات والشعب المغربي على صبره والتزامه شكرا للجميع..
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7
21 - عبدالإله الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله لحد الساعة المغرب يتحكم في الأمور لان عدد الوفيات جد منخفض، فقط على الشعب يتشبت بالحجر لأن ما نراه من عدد الإصابات كل يوم دليل على عدم وعي البعض والإهمال في الحجر.
الله ارحم موتانا واشف مرضانا
رمضان مبارك
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7
22 - hamdoulah الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
اَللّٰهُمَّ لَكَ الْـحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ
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8
23 - كمال الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله رب العالمين اللهم أبعد عنا الوباء ليصل إلى صفر حالة
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8
24 - [email protected] الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله في السراء والضراء
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5
25 - YOUSSEF الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:32
les cas de contamination commencent à baiser depuis le début de l’Épidémie
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1
26 - kopiko الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:32
الحمد لله و الشكر لله..ياما انت كريم يارب
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5
27 - abdousaid الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:32
الحمد الله الفرج قريب انشاء الله تعالى
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3
28 - ضمير الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:32
الحمدلله كثيرا كثيراً،،،شعرنا برحمة الله تدب في نفوسنا،،واملنا في الخروج سالمين آمنين في وطننا الحبيب وجنوده المجندين بحزم ووفاء،،،بقاو في ديوركم
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6
29 - واقعي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:32
أظن أن مرد هذا العدد القليل لأن نسبة الكشف صارت قليلة، وهذا يفسر مقدار التعب الذي تسلل لهيئة الأطباء والمختصين
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-24
30 - وفاء الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:32
الحمد ياربي ان شاء الله الوتيرة تنزل حتى نسمعو 0 حالة الله يرحم الي ماتو والشفاء العاجل لكل المرضى وعلى سلامة المتعافين بقاو فديوركم نتاحدو جميعا باش نقضيو على المرض .الله ينزل الشفاء الشفاء يارب
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2
31 - سمير الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
الحمد لله على خبار الخير. و الله حتى فرحت الله يحفظ خوتي و خواتاتي المغاربة جميعا.
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1
32 - mustapha الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
الحمد لله, زيدو في الدعاء في هاد الشهر الفضيل, الله رحيم بعباده
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2
33 - aziz الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
التواريخ (بعضها)............................ الحالات المؤكدة
04 / 03 /2020.................................. 01
14 / 03 /2020.................................. 10 +
27 / 03 /2020.................................. 70 +
04 / 04 /2020.................................. 128 +
17 / 04 /2020.................................. 281 ++
22 / 04 /2020.................................. 237 -
24 / 04 /2020.................................. 190 -
26 / 04 /2020.................................. 168 -
27 / 04 /2020.................................. 55 -
كما أن حالات الشفاء في تزايد واضح والوفيات في تناقص مستمر...
هذا ربما يدل على أننا في فترة العد التنازلي للوباء، نتمنى ذلك...اللهم فرج عنا يارب.
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2
34 - القاسمي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
الله أكبر ! خبر مفرح الحمد لله ، رفع الله عنا البلاء.
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6
35 - متابع مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
السلام عليكم ورمضان مبارك كريم على المغاربة والمسلمين كافة. والحمد لله على هذا الانخفاص لكن لا يجب المبالغة في قراءة هذه الارقام بشكل مجزء بل يجب استمرار الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي الى حين القضاء نهائيا على الفيروس. والشيء الايجابي والمفرح هو التزايد الكبير لحالات الشفاء لله الحمد، في مقابل تناقص نسبة الفتك اي عدد الوفيات. اللهم لطفك يا ربنا.
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5
36 - AHMED الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
الحمد لله نسال الله ان يرفع عنا هذا الوباء والشكر موصول للاطر الطبية ورجال الامن وكل من ساهم من قريب او من بعيد لحفظ هذا الوطن
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37 - Aziz الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
والله الى فرحنا ملي شفنا 102 حالات شفاء
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4
38 - kho الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
الحمد لله و الشكر لله اننا نحمدك يا رب على نعمتك هذه و انشاء الله سيزال الوباء
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4
39 - ام انس الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:33
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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5
40 - فاتي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد الله راه الدعوة زايدة وتزيان الله يبعد عنا هدا الوباء وعلى جميع المسلمين وتحفظ المغرب وتعاون جميع الساهرين على هدا الوطن على المجهودات الجبارة في كل الميادين
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3
41 - فاسي من المغرب الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
اللهم لك الحمد عدد المتشافين اكثر من عدد المصابين هادشي كيبشر بالخير الحمد لله على اي حال
اللهم اشفي مرضى المسلمين يارب
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3
42 - بشير الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله. اتمنى لاستمرار في الانخفاض
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3
43 - Abdelilah الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
اللهم باسمك الشافي اشفي جميع المسلمين و ارفع عنا هذا البلاء.
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3
44 - محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله
باتت النتائج تبدو جيدة و سيتم بحول الله حصر الفيروس و الانتصار عليه
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2
45 - محمد جلا الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله اﻷمور تحت السيطرة في بلادنا نرجو من الله أن ينتهي هدا الوباء في أجل قريب إن شاء الله
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2
46 - إن شاء الله اكون خير الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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1
47 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله . اللهم فرج علينا وعلى جميييييع الإنسانية
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0
48 - Abdelilah الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
اللهم باسمك الشافي اشفي جميع المسلمين و ارفع عنا هذا البلاء.
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49 - Ali الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله على رحمته.نرجومن الله العلي القدير ان تنخفض ااعداد ااقادمة
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0
50 - lacel الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله .
ادا بقينا غادين ب 2000 تحليل في اليوم ان شاء الله سننجح .
شكرا للجيوش البيضاء .
الله يحد الباس
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4
51 - سلاوي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
خبار الخير هادي ان شاء الله الشفاء لجميع المرضى
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1
52 - Oh Merde! الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:34
et illiminés! Oh Merde, Les berbères ne sont pas encore Touchès!

Courage Corona! Attaques les awaches!
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-26
53 - sam الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:35
الحمد لله ارقام تبشر بالخير و لكن رغم ذلك يجب اخد الحيطة و الخضر و عدم التراخي في تطبيق قواعد السلامة
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54 - خالد الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:35
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه
هذه بشائر الخير إن شاء الله
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0
55 - [email protected] الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
ستبدا في الانفراج انشاء الله .
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0
56 - miya الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
اللهم لك الحمد .اللهم اجعل هذا الشهر الفضيل مخرجا من كل هم و غم...لنا و لجميع المسلمين
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1
57 - متفائل الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
الحمدلله والشكر لله الأمور تبشر بالخير المزيد من الالتزام بالقواعد النظافة والسلامة الصحية
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0
58 - ميدلتية الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
اللهم اشف جميع مرضانا و ارفع عنا هذا البلاء انحنائة اجلال وشكر لاطبائنا واطرنا الصحية وكذا السلطات و التمس من كل المغاربة المزيد من الصبر والالتزام لنساعد انفسنا وننقص من مدة الحجر لانتفائل اكثر من اللازم لكي نحافظ على وتيرة تناقص اعداد الاصابات الصبر ثم الصبر عافاكم التزموا بالاجرائات
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59 - fatima الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
اللهم لك الحمد والله الا متصوروش فرحتنا قداش.
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0
60 - شكلمان الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
اكثروا بالدعاء في هذا الشهر المبارك، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله
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0
61 - بالشفاء العاجل للجميع الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لطفك بعبادك يا ارحم الراحمين
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62 - كمال الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
هذه بشائر خير جاءت مع حلول شهر رمضان المبارك، لنتفاءل خيرا لنجده، وكل ما قدره الله لهو حكمة من حكمه، سبحانك الله عز وجل أتوب إليك.
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63 - yahya الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
الحمد لله ❤ في السراء والضراء
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64 - rachida الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:36
اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم زد منبشائر تلخير علينا ونحن في هذا الشهر الفضيل وارحم شهداء هذا الوباء وأتمم نعمة الشفاء على باقي المصابين واحفظ بلادي وبلاد المسلمين .
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65 - زكرياء الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:37
أتمنى ان تكون بداية العد العكسي ان شاء الله
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1
66 - adil الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:37
اللهم لك الحمد الله على خبار شحال زوينة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل شيء أحبكم إخوتي المغاربة
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67 - بقى فدارك الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:37
لعله خير. ....رغم الرقم المنخفض علينا الإلتزام بالحجر الصحي والنظافة.
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68 - redwa الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:38
نسأل الله العفو والعافية والجنة للشهداء
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69 - السلام الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:38
حان الوقت لتطبيق رفع الحظر التدريجي ينتهي يوم 20 ماي برفع الحظر تماما.
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-2
70 - ولد حميدو الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:39
الامور تتحسن لان عدد المتعافين الجدد اكثر من عدد المصابين الجدد و ادا تواصل العد التنازلي سنصل لصفر حالة بادن الله فبعد ان كانت نسبة الوفيات اكثر من 8% فقريبا ستصل للنسبة العادية و هي اقل من 3% حتى تستقل في حوالي 2% او اقل
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0
71 - يونس الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:39
حمدا للعلي القدير له الحمد والشكر اولا وآخرا

اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك وعقابك
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72 - Layachi الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:39
الحمد لله اخبار مفرحة والقادم اجمل بفضل الله عزوجل هذا الوباء سيعلمنا الكثير وسيجعلنا نعيد النظر في كثير من الاشياء داخليا وخارجيا .حفظ الله المملكة واهلها من كل شر يارب
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73 - مغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:40
بشرى للجميع بفضل الله تعالى.الفرج قادم ان شاء الله المزيد من الدعاء و الاخذ بالاحتياطات و الاسباب
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74 - ahmed الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:40
نتمنى من الله أن تكون الأيام المقبلة مثل هذا التطور الإجابي الذي سجل اليوم و مزيدا من الوقاية و الالتزام بالحجر الصحي
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75 - salman الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:40
الحمد لله والشكر له يا رب ، في بداية الشهر المكرم رمضان ماشاء الله عدد الاصابات يتقلص بوتيرة كبيرة شكرا لكل القائمين شكرا لك الاطباء والممرضين وطاقم الطب جميعا شكرا لكل رجال الشرطة واعوان السلطة شكرا للجيش شكرا لرجال التعليم والفلاحين وعمال الابناك والصيدليين وعمال المصانع شكرا لكم جميعا على كل مجهودكم شكرا للشعب المتحضر شكر لوعيكم يا رب انزل عنا هذا الوباء في هذا الشهر المبارك. ورمضان كريم لكل رواد هيسبريس
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76 - مواطن الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:41
الحمد لله، نلتزم و يكون الخير باذن الله
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77 - kar الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:41
Mes chers frères et mes chères sœurs
Continue encore à vous confiner restez chez vous patience
C’est un bon signe sa Besse il faut les autorités le confirment dans une semaine
Il faut qu’on arrive avoir zéro découverte et pendant une dizaine de jour zéro cas coronavirus
Là on pourrait dire qu’on s’est débarrasser
Une seule personne découvre alors s’acheter il y autour de lui d’autre personne
Sa part tellement vite
Rappelez vous quelques personnes arrive de l’Italie remplie de coronavirus Et elles contaminées 4100 et elles ont tués 160 personnes
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78 - Moroco الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:41
الكمامات اضن لها دورها الفعال في هذا
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79 - محمد عطاري الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:41
الحمد لله
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
يا رب العالمين
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80 - Mohamed الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:41
الحمد لله على نعمه. اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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81 - المحمدية الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:41
الحمد لله و ان شاء الله الشفاء لباقي المصابين و الله يرحم الاموات و متواهم الجنة و الله يحفظ جميع المغاربة و المسلمين و البشرية من هدا الوباء
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82 - chaib Bouchaib الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:42
الحمدلله و لكن مخصناش نقول صافي نبداو نخرجو و تبقاو في الدار حتى نسمعو0حالة إنشاء الله
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83 - الريفي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:42
الله اكبر الله اكبر و لله الحمد. لاول مرة عدد حالات الشفاء يفوق عدد الاصابات بالضعف. و الوفيات تكاد تكون منعدمة. و عدد الاصابات نزل بشكل قوي بفضل الله. لكن لا يجب ان نتسرع و نحكم،يجب ان يضل هذا المستوى على الاقل لمدة سبعة ايام حتى نقول ان الانحناء مسطحا ثم الانخفاض ان شاء الله الى الصفر. هذا بفضل الله ثم بفضل جلالة الملك و تضافر الجهود لجميع الاجهزة من سلطات و اطباء و مواطنين...الخ الله الوطن الملك
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84 - Mohamed الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:42
الحمد لله اول الغيث قطرة
هذه بشارة الخير انشاء الله
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85 - harbal الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:42
حمد لله هده بشرى خير انشاء الله
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86 - سعيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:42
نتمنى من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا البلاء وان يجعل الله هذا البلد أميناً وجميع البلاد الإسلامية وان يحفظ ملكنا من كل شر ويمتعه بالصحة والعافية وان يبارك الله في صحته وأسرته وتحية خالصة لكل الاطر الساهرة علينا من أطباء وممرضين وشرطة ودرك وقوات مساعدة ووقاية مدنية ورجال النظافة وكل من يساهم في امن هذا الوطن من بعيد أو قريب واشكر كثيرا قواتنا المسلحة الملكية واطلب من جميع المواطنين الالتزام بالحجر الصحي للخروج من هذه المحنة بكل أمان
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87 - الغزواني الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:43
الحمد لله حتى يرضى وله الحمد اذا رضي وله الحمد بعد الرضا
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88 - لهويشري عبد الصادق الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:43
إنشاء الله سيتم القضاء على هذا الفيروس قبل عيد الفطر بحول الله و قوته و بارتفاع الحرارة بالإضافة إلى الصيام الذي يعتبر جنة المؤمنين أي وقاية للجسم.
يبقى فقط التزام الناس بالاحتياط و عدم التراخي و مسؤولية السلطة في التحضير للمرحلة المقبلة على المدى القريب و البعيد و استخلاص العبر لمن أراد.
و رمضان كريم لكم جميعا
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89 - يحيى الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:43
( يآ أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاة إن الله مع الصابرين)صدق الله العظيم.
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90 - جعفر الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:44
الحمد لله حالات الشفاء ضاعفت حالات الإصابة اتمنى أن تستمر الأوضاع على هذا النحو او أحسن في الأيام القادمة
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91 - مواطن مهاجر الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:44
الحمد لله بوادر الامل والانفراج بدأت مع بداية الشهر الفضيل ولا يسعنا الا التضرع لله والاكثار من الصلاة على النبي ان يرفع عنا هذا الوباء كما يجب الا ننسى التدابير الاحترازية
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92 - ملاحظ الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:44
لا يجب علينا أن ننسى أن هناك ما يناهز 7500 مخالط ..يعني من بين هؤلاء من يمكن أن تكون نتاءجهم إيجابية.. المرجو من وزارة الصحة أن تزيد من عدد اختبارات الفيروس لان معدل 2000 تحليلة في اليوم غير كافية بالمرة ...وكأننا ندور في حلقة مفرغة ونساير الفيروس ..اذا اردنا التغلب على الفيروس المرجو الإكثار من التحاليل بالنسبة للمخالطين فمثلا لو كنا نعمل ما يناهز 6000 تحليلة في اليوم لحاصرنا الفيروس وحبسنا انتشاره ..ف 7500 مخالط يمكن أن تجرى لهم التحاليل في يوم ...بذلك سنكون اقوى من اجل السيطرة غدعلى الفيروس أكثرو من التحاليل وضاعفوا الجهد...
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93 - الحمد لله الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:44
الحمد لله على انخفاض الحالات.
ولكن اضن أن انخفاض أو ارتفاع الحالات له علاقة بعدد التحاليل اليومية.
نرجو من الله ان يرفع عنا هذا البلاء و أن لا يعود مرة أخرى.
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94 - متتبعة الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:44
بداية جميلة لمستقبل أجمل .
تحية لكل من ساهم في تحقيق هذه النتاىج من خلال الالتزام والوعي والمساهمة من موقعه أينما كلن.
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95 - أمين الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:44
الحمد لله المغرب تجاوز الخط الأحمر وبدأ يدخل فس الخط الأخضر والعلاج شكرا للمغرب ملكا وشعبا وحكومة
رجال وأبناء رجال منذ الأزل سنبقى وسنضل ولن يهزمنا لا كورونا ولا جيوش العالم مجتمعة
الله الوطن الملك
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96 - أم محمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:45
الحمد لله عدد المتعافون في تزايد كبير وتعازينا الحارة لأسر المتوفون جعلهم الله تعالى في أعلى عليين ونسأله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله
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97 - Khales الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:45
عدد الحالات المستبعدة !!!!!!!!!؟
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98 - PointBlank الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:45
Such a good news
Happy to see the number of cases go down and the number of recoveries go up
That proves that social distancing really fo flatten the curve
Lets keep it up guys
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99 - الزهراوي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:45
اللهم لك الحمد خبر مفرح لطالما انتظرناه راجين من العلي القدير ان يرفع هنا هذا البلاء في القريب العاجل.
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100 - مغرب الحضارة الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:45
الحمد لله والشكرلله،اللهم ارفع عنا هذا البلاء ولا تجعلنا من القانطين.
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101 - نورالدين الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:46
دعوات المغاربة من القلب في هذا الشهر المبارك مستجابة من الله .العالم سيفاجأ لهذا النزول في عدد المصابين ولكن عليهم أن لا يستغربوا لأن الله في كتابه الكريم يقول "أدعوني أستجب لكم" سورة البقرة .
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102 - المعتمد على الله الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:47
مع إطلالة شهر رمضان المبارك، هاهي بوادر الفرج تلوح في الأفق، فاللهم عجل بالفرج و الشفاء لكل المرضى، وارحم كل من توفي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
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103 - محمد الزموري الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:47
الحمدلله بوادر الخير قربنا نخرجو برمسيون وف هاد رمضان بحول الله وقوته نتمنى الخير للجميع ورمضان مبارك ونبقاو ف الدار
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104 - tinghir smi الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:47
اللهم لك الحمد
اللهم اشف كل مريض
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105 - عمالة البرنوصي الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:47
لقد تظألت وتيرة الدوريات الليلية مند دخول رمضان الكريم مما اصبح يطرح اسئلة كثيرة وخاصة ان خروج المراهقين والمدمنين بشكل يدعو للخوف ومما قد يشكل بؤرا لن تكون في الحسبان .فمرور اعوان السلطة بالدراجات والذين لا ينقلون الصورة الحقيقية للازقة والتي تعج باناس لا يكترثون للسلامة الصحية اذ لا تليهم اي دورية لتفريقهم مما يدعو الى الريبة في جدوى تلك الدوريات اساسا ان لم تكن الية للداخلية لفرض حالة الطوارئ المثالية
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106 - yousra الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:47
اتمنى من الله ان برفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل
قولوا آمييين
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107 - kamal الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:47
لنحكم بالنخفاض يجب ان نعلم كم تحليلة تمت في 24ساعة الاخيرة ومقارنتها بعدد التحاليل السابقة و نتاءجها
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108 - عبدالله المصبن الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:48
هي بشائر الإنتصار بدأت تلوح لأول مرة عدد حالات الشفاء تتجاوز عدد المصابين المؤكدة (55 حالة) ... تم تسجيل (102 حالة ) شفاء جديدة في ظرف 24 ساعة هذه النتائج الإجابية يجب ان تزيد من عزمنا على الحجر الصحي و لزوم البيوت و لبس الكمامات بالطريقة الصحيحة !!! لا مجال للتراخي ممنوع الخطأ !!!!
الحمدلله
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109 - حسن الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:48
الحمد لله، بداية الطريق نحو الفرج. مزيدا من الالتزام بقواعد السلامة وشروط الوقاية.
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110 - اسامة البيضاء الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:49
الحمدلله بدء الوباء ينقص رمضان كريم للجميع
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111 - مواطنة مغربية الاثنين 27 أبريل 2020 - 16:49
المزيد من الصبر جزاكم الله خيرا حتى نصل الى بر الامان جميعا انشاء الله في القريب العاجل .
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