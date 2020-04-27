وتيرة إصابات كورونا تنخفض بالمغرب .. 55 حالة في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4120 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 25134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين.

وأفاد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الفترة الزمنية المذكورة،، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 162 حالة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 102 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 695 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.