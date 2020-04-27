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كُتّاب وآراء
وتيرة إصابات كورونا تنخفض بالمغرب .. 55 حالة في 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4120 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 25134 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين.
وأفاد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الفترة الزمنية المذكورة،، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 162 حالة.
وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 102 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 695 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (111)
ونتمنى هذا 50 حالة تكون هي بداية الانخفاض
الله ارحم موتانا واشف مرضانا
رمضان مبارك
04 / 03 /2020.................................. 01
14 / 03 /2020.................................. 10 +
27 / 03 /2020.................................. 70 +
04 / 04 /2020.................................. 128 +
17 / 04 /2020.................................. 281 ++
22 / 04 /2020.................................. 237 -
24 / 04 /2020.................................. 190 -
26 / 04 /2020.................................. 168 -
27 / 04 /2020.................................. 55 -
كما أن حالات الشفاء في تزايد واضح والوفيات في تناقص مستمر...
هذا ربما يدل على أننا في فترة العد التنازلي للوباء، نتمنى ذلك...اللهم فرج عنا يارب.
اللهم اشفي مرضى المسلمين يارب
باتت النتائج تبدو جيدة و سيتم بحول الله حصر الفيروس و الانتصار عليه
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
ادا بقينا غادين ب 2000 تحليل في اليوم ان شاء الله سننجح .
شكرا للجيوش البيضاء .
الله يحد الباس
Courage Corona! Attaques les awaches!
هذه بشائر الخير إن شاء الله
اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك وعقابك
Continue encore à vous confiner restez chez vous patience
C’est un bon signe sa Besse il faut les autorités le confirment dans une semaine
Il faut qu’on arrive avoir zéro découverte et pendant une dizaine de jour zéro cas coronavirus
Là on pourrait dire qu’on s’est débarrasser
Une seule personne découvre alors s’acheter il y autour de lui d’autre personne
Sa part tellement vite
Rappelez vous quelques personnes arrive de l’Italie remplie de coronavirus Et elles contaminées 4100 et elles ont tués 160 personnes
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
يا رب العالمين
هذه بشارة الخير انشاء الله
يبقى فقط التزام الناس بالاحتياط و عدم التراخي و مسؤولية السلطة في التحضير للمرحلة المقبلة على المدى القريب و البعيد و استخلاص العبر لمن أراد.
و رمضان كريم لكم جميعا
ولكن اضن أن انخفاض أو ارتفاع الحالات له علاقة بعدد التحاليل اليومية.
نرجو من الله ان يرفع عنا هذا البلاء و أن لا يعود مرة أخرى.
تحية لكل من ساهم في تحقيق هذه النتاىج من خلال الالتزام والوعي والمساهمة من موقعه أينما كلن.
رجال وأبناء رجال منذ الأزل سنبقى وسنضل ولن يهزمنا لا كورونا ولا جيوش العالم مجتمعة
الله الوطن الملك
Happy to see the number of cases go down and the number of recoveries go up
That proves that social distancing really fo flatten the curve
Lets keep it up guys
قولوا آمييين
الحمدلله