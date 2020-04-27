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الأسواق التجارية الكبرى تعتمد نظام تناوب المتسوقين لتفادي كورونا

الأسواق التجارية الكبرى تعتمد نظام تناوب المتسوقين لتفادي كورونا
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:55

شددت مجموعة من الأسواق التجارية الكبرى من إجراءاتها الصحية، عبر تقليص أعداد المتسوقين داخل فضاءاتها، واعتماد نظام تناوب الزبائن الراغبين في شراء السلع داخل أروقتها.

وشرعت معظم الأسواق الممتازة الكبرى في مدينة الدار البيضاء في اتخاذ إجراءات مماثلة، إذ قلصت من أعداد المتسوقين الذين يلجون أروقتها التجارية دفعة واحدة إلى أقل من 45 شخصا، مع اعتماد نظام التناوب.

وقال مشرف على عمليات ولوج الزبائن إن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل الإجراءات القاضية بتقليص أعداد الأشخاص المتواجدين داخل الفضاءات التجارية، قصد وقف جميع أشكال الازدحام والتدافع بين الزبائن.

ويضع المشرفون على تنظيم عمليات الولوج إلى الأروقة مواد تعقيم رهن إشارة الزبائن لاستعمالها قبل الدخول لمباشرة عملية التسوق، مع فرض إجبارية وضع الكمامة الواقية لكل الأشخاص بدون استثناء.

ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية بعد تسجيل حالات عدوى في بعض المراكز التجارية الكبرى، خاصة في مدينة فاس، التي تحولت في الأيام القليلة الماضية إلى بؤرة، نتيجة ارتفاع أعداد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتم في العاصمة العلمية تسجيل بؤرة عبارة عن مركز كبير للتسوق التجاري، حيث أصيب بعض المستخدمين بمرض كوفيد19، ليتم إخضاع كافة العاملين بالمركز للتحاليل مخبرية للوقوف على حالتهم الصحية.

وتفرض وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الشروط على كافة الوحدات الصناعية والخدماتية، بما فيها مراكز التسوق التجارية الكبرى والصغيرة، كي تواصل مزاولة أنشطتها.

ويؤكد علي الصديقي، المسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن جميع الوحدات الصناعية والإنتاجية التي تباشر أنشطتها في هذه الفترة تشتغل وفق معايير صارمة صحية وتنظيمية، تقوم على ضمان مسافة التباعد الاجتماعي الوقائي ووضع الكمامات الواقية وتوفير المعلومات بكميات كافية، والقياس المستمر لدرجات حرارة العاملين داخل الوحدات الإنتاجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - زكري الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:04
المشكل تاخذ وقت فالانتظار برا و تكون مريسكي أكثر ....
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2
2 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:04
خطوات فعالة
وان شاء الله ماغادي يخرج رمضان حتى غادي يدي معاه هاد البلاء وان شاء الله فالعيد يكونو الحالات اليومية قليلة بزاف والحجر يبدا يخفاف شوية بشوية حتى نرحعو لحياتنا الطبيعية.
انا الحمد لله متفائل ومتفائل بزاف بمستقبل البلاد.
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12
3 - واقعي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:13
و أخيرا فقد كان الناس ينتظرون في طوابير الأداء في مكان مكتض ، فمن الأحسن الإنتظار في الخارج و فرض النظام و التباعد.
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4
4 - رباطي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:13
الفيروس يعيش في الهواء لمدة تناهز 8 ساعات لا فائدة من التناوب، شاهدوا التجربة التي قامت بها هيئة الإذاعات اليابانية على شخص يعطس في الهواء و تم تصوير الرذاذ بكاميرا عالية الدقة و كاميرا بها تقنية خاصة لتتبع الرذاذ المجهري، الفيروس ظل في الهواء لمدة 8 ساعات.
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0
5 - مواطن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:14
بالرغم من كل هذه الاجراءات فان هناك بعض الزباءن ياخدون من المراكز التجارية الكبرى ملجاء لهم لنزهة فهناك من يمكث لساعات داخل اروقتها بالرغم من تحديد مدة التسوق في بضع دقاءق غير مبالين بالوضعية الصحية التي تجتاحها البلاد
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2
6 - أمينة اليملاحي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:15
هذه الاجراءات الوقائية الاحترازية المشددة كان من المفروض اتخاذها منذ قرار الحجر الصحي حيث كان سيقلل من عدد الإصابات. المهم يبقى تدبيرا فاغلا يستحق التنويه. نتمنى أن نجتاز هذه الأزمة الصحية باخف واقل الأضرار. خالص شكري وتقديري لجهود للاخوة الإعلاميين بهسبريس وإلى الجسم الاعلامي الذي يواكب كل التطورات ويرصد كل المعطيات المتعلقة بهذه الجائحة التي تؤرق العالم بأسره وتكبد نا خسارة في الأرواح.
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2
7 - مزيان لكن متاخرين شي شوية الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:20
هادشي كنتو غادي تفكرو فيه قبداية شهر مارس ويا ودي الله يستر وصافي
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4
8 - متابع الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:24
و لا زلنا نلاحظ تسوق عدة أفراد من نفس العائلة في المساحات الكبرى و حتى في الأسواق في تضارب صارخ مع العقلية المطلوبة. يجب منع ولوج العائلات و السماح أفراد واحد فقط بالتسوق. يجب أن لا يكون التسوق فسحة...
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3
9 - ADAM الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:32
أشياء تستفز المواطنين منها أن الكثير من الأشخاص لا يرتدون الأقنعة الواقية كما يجب منهم من يعلقها برقبته والبعض الآخر يغطي فمه فقط. يجب على فرق المراقبة أن تقوم بتحذيرهم لكي يضعوا الأقنعة بوضعها الصحيح، وإلا فلا لزوم لها من الأساس.
ثاني الأشياء التي تستفزني هي أن الأشخاص يقفون بالصف كما يجب حيث يقف واحد هنا وآخر هناك كأننا في بقعة لعبة الشطرنج، وحينما تنبهه ليقف بالصف يقول بأنه يعرف دوره ولا داعي لذلك.
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-1
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