126 إصابة جديدة توصل حصيلة فيروس كورونا إلى 4246 في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 126 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ18 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4246 حالة.

المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 26122 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أكد تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 163 حالة.

وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 739 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.