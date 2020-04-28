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كُتّاب وآراء
126 إصابة جديدة توصل حصيلة فيروس كورونا إلى 4246 في المغرب
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 126 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ18 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4246 حالة.
المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 26122 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أكد تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 163 حالة.
وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 739 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
هو نحييو ليلة القدر فالمساجد ونصليو صلاة العيد فالمصلى
مزيدا من الصبر....