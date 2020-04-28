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الرئيسية | مجتمع | 126 إصابة جديدة توصل حصيلة فيروس كورونا إلى 4246 في المغرب

126 إصابة جديدة توصل حصيلة فيروس كورونا إلى 4246 في المغرب

126 إصابة جديدة توصل حصيلة فيروس كورونا إلى 4246 في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 126 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ18 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4246 حالة.

المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 26122 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أكد تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 163 حالة.

وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 739 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - إن شاء الله اكون خير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:17
التفاؤل شيئ رائع

  خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

  داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

  قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

  بقى_فدارك
  سننتصر_بإذن_الله
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233
2 - مومو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:17
الله يحفظ وصافي هادشي غادي ويكتر الله يعفو علينا
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47
3 - الامل في الله الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:17
عرفتي اشنهوا اجمل سيناروو امكن اوقع فهاد رمضان
هو نحييو ليلة القدر فالمساجد ونصليو صلاة العيد فالمصلى
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165
4 - youssef الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:19
البارح نقصو عدد الحالات اليوم تزادو تاني ،المهم هو أن عدد المتعافين في ارتفاع و هذا يبشر بالخير
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101
5 - محتج بقوة الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:21
الموقع الرسمي لوزارة الصحة يعود مرة أخرى لسياسة التعتيم بحجب المعطيات الخاصة بالجهات. الحق في المعلومة معلق حتى ترشقليهم
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-23
6 - عز الدين الإفريقي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:21
الله يلطف وصافي..حتى فرحنا بالأمس وقلنا هذا مؤشر خير ..لنتفاجئ هذا الصباح بهذا العدد الكبير من الاصابات ..لا شك أن هناك بؤر جديدة ..هي المعضلة الحقيقية...لابد من إغلاق المصانع والشركات بصفة عامة إن أردنا تجفيف الوباء...لنبقى متفائلين ..فربنا لطيف كريم رحيم....
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50
7 - عبدالواحد عبدالواحد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:22
لم ابقى افهم شيئا الامس في الساعه العاشره كانت 50 اصابه واليوم في الساعه العاشره 126 اسال الله الشفاء للجميع
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23
8 - عبدو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:23
126 # 001 # 044 الله يلطف وبعد عنى هاذا الوباء
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8
9 - رشيد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:23
يارب ارفع عنا هاد الوباء واحفض بلدنا الحبيب المغرب وعن سائر الناس في العالم
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24
10 - bouazza الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:23
تطور عشوائي لعدد الاصابات في المغرب يبرز عدم فعالية تتبع الحالات المشبوهة و يفقد كدلك الثقة في معرفة تتبع منحى تطور الوباء.
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48
11 - وفاء الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:26
اووو حتى فرحنا الحالات نزلات هايا اليوم كترتفع الله يحد الباس الله يرفع عنا هدا الوباء
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20
12 - مجرد سؤال الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:27
أنا لي مزال مفهمتوش هو هد عدم الاستقرار في النتائج مرة نازلين مرة طالعين
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29
13 - Worison الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:28
It just needs some time, it's hard to say this corona virus gonna end soon in our country...We need some time...Hopefully it will end soon though
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9
14 - المجناوي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:30
الحمد لله تعالى على لطفه وإحسانه ،فإذا نزل القضاء يتبعه اللطف،نتائج إيجابية فالنتكاثف ونتعاون حتى يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا، فإن مع العسر يسرا، المغاربة كانوا دائما في المستوى المطلوب.
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17
15 - Ingénieur الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:31
اللهم بلغنا على الأقل في العشر الأواخر في المساجد و العيد إن شاء الله... مع دخول رمضان بدأت حالات الشفاء في ازدياد و قل عدد الإصابات والحمد لله...رمضان كله فوائد في الدنيا والآخرة.. حتى أن الحجر الصحي بالليل سيساهم في القضاء على الفيروس لأن معضم المغاربة يخرجون في رمضان بعد الإفطار وأغلب الناس لا يخرجون بالنهار إلا لقضاء الضروريات مما يعني أن رمضان سيكون حجر صحي بأمتياز...
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45
16 - Le pauvre Marocain الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:32
الإصابات في ازدياد رغم أكثر من شهر من الحجر، مع العلم أن حضانة الفيروس أسبوعين.على المملكة اتحاد المزيد والمزيد من القرارات الجزرية فيما يخص الحجر الصحي.ان السبيل الوحيد لمحاصرة الوباء هو اجراء أكبر عدد ممكن من التحاليل للمخالطين والتتبع الصحي لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اي ما يناهز 2000.اختبار يوميا وداك لمدة 15 يوما لن نسمع بعدها أية حالة بادن الله تعالى.
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7
17 - عبدالقادر الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:32
الله ايجيب الشيفاء الجميع هذا الشئ مكيفرح بالنسبة للموصابين .التزيمو حجر الصحي ابقاو في داركم.
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5
18 - حاتم الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:32
الله يلطف بنا وبيكم ويجعل هاد الأيام المباركة نهاية هاد الوباء ..والله سميع مجيب..
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9
19 - مهاجر بافريقيا الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:33
الحمد لله رغم الارتفاع المتذبذب إلا أن حالات التعافي في ارتفاع هذا هو الأهم مع مرور الوقت والحجر الصحي سنتغلب عليه إنشاء الله
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5
20 - رضى الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:33
فهم تسطى مع هاد الناس ..لا منطق في منحنى تطور الفيروس....في هذه البلاد السعيدة.
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-2
21 - مريم الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:34
حتا ݣلنا غينقص الله إحفظ البارح كان نقص هاهو تزاد عوتاني
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0
22 - zar الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:34
on a besoin des données par ville et par arrondissement svp.
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9
23 - ابو يحيى الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:34
اصبرو وصابرو ان فرج الله قريب ان شاء الله
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10
24 - Espoir الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:36
Les efforts du ministère de la Santé sont trés louables,mais le nombre de tests reste insuffisant.Il faut augmenter le nombre de tests.Test,test,test.Que Dieu nous aide à traverser ces moments difficiles.
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5
25 - عزيز المغربي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:36
لم يعد المشكل يرتبط فقط بالتزام البيوت، المشكل هو أن بعض المواطنين "توحشوا عائلاتهم فمنهم من يزور جدته ومنهم من يزور عمته....إلخ، ومنهم من يقوم بحلقات اجتماع مع الجيران أمام الباب، المهم بالنسبة للمواطن هو أن لاترصده أعين السلطة. مؤسف حقا
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11
26 - سعيد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:37
غريب ما تنتجه وزارة الصحة من ارقام. هدا يبين أن الوزارة لازالت لم تتحكم بعد في الوباء جيدا وان هناك ارتجالية
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3
27 - عبداللطيف الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:37
بالامس كانت حالة المصابين ضعيفة لسبب مهم هو انه يصادف يوم الاحد حيث لا تشتغل المصانع وانتظروا مثل هذه الحصيلة الضعيفة عند نهاية كل أسبوع راه اكبر البوءر هي المعامل والمحلات التجارية الكبرى والسجون يجب إيجاد حل حقيقي لهذه العناصر الثلات
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3
28 - mohamed الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:38
هذ الفيلم إلا سالا من هنا لأخر ديال شهر يوليو منقولوها لحد مند بدايت شهر رمضان وخروج العديد من الأشخاص لتبضع والإزدحام و الإكتظاظ فل ينتدر السيد اليوبي إرتفاع أكيد في عدد الإصابات وظهور بؤرة هنا وهناك ونعاودو نبداو من الصفر
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5
29 - ولد الغزواني الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:38
الطريق مازال طويل في ظل تعنت بعض المواطنين وعدم التزامهم بقواعد الحجر الصحي ..اليوم اعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة 3اشهر لمواجهة الجائحة بعدما فشلت في تطبيق الحجر الصحي ..في بلدنا الغالي سيتمر الوضع اذا لم يلتزم المواطن بالحجر الصحي..
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5
30 - عبدالهادي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:38
على المواطنين ان يتعاونوا مع السلطة المحلية ويلتزموا بيوتهم ومع ذالك نقول لعله خير فلازال هنالك بارقة أمل بكثرت عدد المتعافين ماعلينا الا أن نلتزم بيوتنا والشروط السلامة التى اوصت بها وزارة الصحة ونأمل الكريم الودود ان يخفف مانزل وان يرفع عنا هذا البلاء
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2
31 - فاطمة الطايق الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:39
سلام من فضلكم اريد ان اعرف تفاصل المدن الصغرى
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3
32 - عبد الله تازة الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:40
لماذا لا يتم إجراء الفحوصات المخبرية لجميع المخالطين في دفعة واحدة؟ لانه الا بقينا غاديين بهاد الوتيرة كل نهار غادي نبقاو نسمعو هاد العدد ديال الاصابات ولن نخرج من هذه الدوامة ولن ينفع هاد الحجر الصحي. كاين لحد الان ما يفوق 7000 مخالط اذا تتبعنا حالتهم فهاد 14 يوم المقبلة غادي نلقاو عدد الاصابات على الاقل غادي يزداد ب1400 او اكثر. أضف إلى ذلك الاصابات اللي غادي تكون جديدة حتى هي عندها المخالطين ديالها وبذلك غادي نبقاو يوميا نسمعو عدد الاصابات في ارتفاع. هاد المنهجية اللي متبعينها لن تخرجنا ال بر الأمان. الله يحفظ او صافي ويرفع عنا هاد الوباء.
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7
33 - علي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:40
ان شاء الله يكون خير في الايام المقبلة............
مزيدا من الصبر....
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5
34 - فتح المساجد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:40
اتمنى من قادة العالم الاسلامي فتح المساجد و بيت الله الحرام في وجه المصلين مع اتخاذ مسافة الامان ...لعل الله يرفع عنا البلاء....
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-9
35 - bahoum El mehdi الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:42
un grand merci pour l'état marocain et aussi la manière utiliser pour nous protéger et nos proches je vous invite a appliquer les demandes de notre Etat pour la sécurité de notre Maroc merci et merci o lah ichafi khotna limrad oynjina
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2
36 - احمد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:43
تسجيل 44 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها.في حين كان قد أعلن عن في فترة إصابة هؤلاء قد اعلن عن مائة اصابة او أقل بقليل أين هم الان أكل هذا حجر احتياطي؟؟؟
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-2
37 - فتحية الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:44
الامل في الله الواحد الاحد وحده القادر على كل شيء اللدي يامر كن فيكون فيا رب العباد ارفع عنا الوباء امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في محنة ازح عنا الغمة يامن بيده ملكوت الدنيا والاخرة مستبشرين برحمتك الواسعة ارحمنا يارحمان الطف بنا يالطيف نحن الضعفاء وانت القوي نحن المدنبون وانت الغفور ببابك واقفين ارضى عنا في هدا الشهر العضيم احفضنا بما حفضت به الدكرالحكيم يا الله
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0
38 - حقيقة الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:46
لم اتدخل الا بعد قراءة تعليق معنون ب أنجنيور أو مهندس. ولا أريد تدخلات معنونة باسمنا ان هي تحوي مغالطات. فالعشر الأواخر يا أخي يجب أن نكون بالحجر حسب المنوال الاحصائي المتداول. وليلة القدر والعيد أيضا سنكون بالحجر أكيد. وأرجو من السلطات أن لا تفتعل أي سبب للقول بذهاب الوباء قبل الأوان والسماح للناس بالخروج للصلاة في القدر أو العيد. هذا الحمق بعينه. وأقول لك ان ارتفعت نسبة الشفاء فليس لأن الشهر رمضان بل لأننا أصبحنا نسيطر الى حد ما على بروتوكول الكلوروكين بعد تجارب في العديدين توفوا للأسف. قليل من المنطق ودعونا نتخلص من الوباء قبل يوليوز ونخرج لعطلنا مع اولادنا
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7
39 - mjid الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:48
بالأمس 55 و اليوم 126 هذا تناقد هادشي كيبين باللي مكينش صرامة للتصدي لهاد الوباء صافي نعستو سبت او حد وصل تنين معندكومش حصيلة ستمتعتوا بنهاية الاسبوع جيتو ضحكو علينا لقينا 55
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-3
40 - شمالية الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:49
الحمد لله على كل حال. لكن لاحظت ان جهة الشمال لم تتغير اصابتها من يوم امس ، هل حقا سجلنا 0 حالة؟ لا اظن. نحن مواطنوا و مواطنات جهة الشمال نطلب باحداث مختبر للتحليلات في اقرب وقت ، الى متى سننتظر هذا الاجراء. لا يعقل جهة كبرى كجهة طنجة تطوان الحسيمة لا تتوفر على مختبر للتحليلات
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1
41 - المطلب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:50
رمضان مبارك اسال الله ان يرفع عنا الوباء ويشافي المرضى .اريد منكم طلبا جزاكم الله خيرا،من فضلكم اعطونا ترتيب المغرب ضمن دول القارة الافريقية في عدد المصابين،وما يهمني اكثر هو الشعب الجزاءري الشقيق حبذا لو تعطينا جريدكم الموقرة اعداد المصابين واعداد المتعافين واعداد الموتى؛لنعرف واقع اخواننا الجزاءريين من جهة،ولنقوم بمقارنة المغرب بالدول الافريقية وخاصة الجارة الجزاءر ونعرف بعض الحقاءق النسبية عن الفيروس ايضا .
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-2
42 - farissrabia الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:53
في علم الفيروسات ارقام الاحصاءيات داءما تفاجء الجميع في طلوعها ونزولها حسب العدوى والبؤر الموجودة .... عندما يستقر او يتقارب العدد اليومي لعدة ايام اذ داك نقول بان المؤشر يدل على التنازل او العكس... نتمنى ان يعجل لنا ربنا برفع هذا الوباء.
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1
43 - أبو أيوب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:57
أملنا في الله كبير وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم
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2
44 - Barbaross الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:58
نتمنى ان يخرج ولي امر كورونا ليقضي على الفقر و التمييز و يمحو اصل الفساد و المفسدين في المغرب و ما ذلك عند كورونا ببعيد. نتمنى ان يحارب و يقتل كل من نهب اموال المغاربة و لو درهما و احدا امين.
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0
45 - ابو يوسف الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:00
السلام عليكم لو التزمت الشركات بالحجر .والمراقبة بين المدن كانت مطبقة في هاد رمضان كنا في عدد تنازلي .
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3
46 - متسائل الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:11
73 إصابة سجلت في جهة مراكش، هل تم إكتشاف بؤرة جديدة
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0
47 - Zaidi الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:11
شيئ عادي يو الاحد عطلة والاتنين بداية الاسبوع موفقة والتلاتاء بدات المختبرات في العمل
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0
48 - yassine الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:13
58%من الإصابات الجديدة توجد في مراكش دلك راجع الى تكدس واكتضاض المدينة بالسكان ;;تهور واللامبالات للسكان خصوصا الاحياء الشعبية
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0
49 - تعبانة نفسيا الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 11:16
انا ما فهمت والو فرحت البارح يهديك الحصيلة قلت صافي الحمد الله بدا المنحى بالتنازل ونفيق ونلقى اليوم شي حصيلة قل من البارح ولكن وقع العكس تصاعد الحصيلة ياربي السلامة اخاف غير إلا طولوا علينا حالة الطوارىء وانا شهر ونصف وانا خاوية داري في مدينة أخرى وبغيت نمشي لها ان شاء الله ياربي ترفع هاد الوباء قبل 20 ماي
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