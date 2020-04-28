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كُتّاب وآراء
لائحة الشفاء من كورونا تجمع 13 اسما في النّاظور
ارتفعتْ حصيلةُ المتعافين بإقليم النّاظور، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 13 حالة بعد تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة.
وحسب مصدر من مندوبية الصحة بالنّاظور، فقد أكّدت التّحاليل المخبرية خلوّ جسد امرأة تنحدر من جماعة أولاد ستوت من "كوفيد-19" وستغادر الحجر الصحي بالمستشفى الحسني صوب أحد الفنادق بالناظور الجديد لقضاء فترة النّقاهة.
ويتابع العلاج بالمستشفى 25 شخصا يوجدون في حالة صحية مستقرّة، فيما نُقلت في وقت سابق ثلاثُ حالات إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في وجدة، إحداها تماثلت للشفاء.
وأُصيب إجمالا 40 شخصا بفيروس كورونا على مستوى إقليم النّاظور، منذ بدء تفشي الجائحة، في كل من جماعات الناظور وسلوان وبوعرك والعروي وزايو وأولاد ستوت وأزغنغان.