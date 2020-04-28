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الرئيسية | مجتمع | العلمي ينفي وجود خصاص في الكمامات والمواد الغذائية خلال رمضان

العلمي ينفي وجود خصاص في الكمامات والمواد الغذائية خلال رمضان

العلمي ينفي وجود خصاص في الكمامات والمواد الغذائية خلال رمضان
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:00

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن المغرب لا يعرف نقصا في المواد الغذائية والتموين بسبب التتبع الذي أطلقته الوزارة منذ البداية؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي كانت بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المغرب تجاوز مرحلة الارتباك الأولى التي رافقت عملية اقتناء المغاربة للمواد الغذائية.

العلمي، وضمن الأسئلة التي وجهتها الفرق البرلمانية حول التدابير المتخذة لمواجهة الصعوبات التي يعرفها القطاع في ظل فيروس كورونا اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أكد من جهة ثانية أن هناك وفرة كبيرا للكمامات في الصيدليات بسبب العدد الذي تم إمدادهم به والذي بلغ 4.5 ملايين؛ في حين يتوفرون على أكثر من 7 ملايين كمامة في منصات التخزين، مشيرا إلى أننا تجاوزنا المشكل حيث إن الصيدليات تظل فيها علب من 30 إلى 50 علبة يوميا دون بيع بسبب الوفرة.

وبخصوص الشركات التي تصنع الكمامات وطريقة اختيارها، أوضح العلمي أن "تم اختيار جميع الشركات التي تتوفر على الآليات، حيث بلغت اليوم 19 شركة، في حين أن 32 شركة اليوم تتوفر على المعايير"، مضيفا "جميع الشركات التي تتوفر على الآليات ستشتغل في مجال تصنيع الكمامات".

المغرب انتقل من صفر كمامة إلى سبعة ملايين يوميا، مضيفا: "قررنا أن نعول على أنفسنا وبدأنا في التصنيع، كما أننا نصنع اليوم حوالي مليون كمامة من الثوب القابل للاستعمال لقرابة أسبوع".

العلمي أكد أن الاستهلاك على الأنترنيت ارتفع خلال هذه الفترة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في مراجعة الأنترنيت، مشيرا إلى أن وكالة تقنين المواصلات بذلت مجهودا كبيرا خلال هذه المرحلة لتوفير الأنترنيت للمغاربة في هذه الظروف.

وجوابا عن سؤال الربط بين صحة المغاربة والاشتغال في المعامل، شدد العلمي على ضرورة الاستعداد لهذه الجائحة حتى لا يتم تعريض العمال للخطر، مؤكدا أن "الذين يحاولون ربح الأموال في هذه الجائحة لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة؛ في حين أن الباقي كلهم وطنيون وأبانوا عن الوطنية في هذه الظروف".

العلمي أكد على ضرورة الحفاظ على صحة المغاربة، من خلال تكثيف المراقبة وإغلاق المقاولات التي لا تحترم الشروط، مشددا على أن "توجيهات الملك كانت واضحة، وهي إعطاء الأسبقية لصحة المغاربة على الاقتصاد؛ وهو الخيار الذي لم تعمل به العديد من الدول".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عمر من الرباط الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:17
مكاين لا كمامات ولا حتى لعبة يمكن كاينين غير في الاداعة
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6
2 - حمامة صفر 0 الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:18
اشمن كمامات البارح شيرتهم من الفرمسيان والله الجودة صفر اتقطع قبل متدرها في راسك واش هدوك هما لاستصدار ?
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8
3 - simo الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:26
صراحة كلاموا على صواب .ولكن كاين خصاص فجيوبنا واش أ عباد الله 800 درهم اش غادي تدير بيها راه حنا دبا 49 يوم فالحجر الصحي قسمها على ثلاث افراد غاتجيك 5 دراهم للفرد
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2
4 - Samidos الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:28
الخصاص في النقوود في جيوب المواطنين
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5
5 - Marocain du denmark الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:34
Ces masques de 30 centime de quoi monsieur le ministre parle ne sont que des morceau de plastique et ne pose aucune protection buccale
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3
6 - شخص مر من هنا الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:35
الكمامات اديال اثمنين افرنك كتخنق ماكنقدش انديرها.شوفولينا شي حل اخور.
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5
7 - بشرى الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:37
اللهم احفظ الشعب المغربي وارفع عنه هذه الجائحة...فليسمع أولئك الذين يحاولون تشويه صورة المغرب ويقولون اننا شعب سنموت من المجاعة نحن الحمد الله شعب منتج ونحقق الاكتفاء الذاتي من الخضىر والفواكه والسمك واللحوم....انتم من يعيش على الارز الهندي وتتبجحون بحفر النفط التي مآلها أن تجف يوما ما ....المغرب اتجه منذ زمن الى التنمية الفلاحية وتطوير قطاع الطاقة الشمسية ومحطة ورززات خير مثال ....دولة تأسست سنة 1970 وتتحدى المغرب بلد الأصالة والتاريخ ...
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0
8 - lemaroquino الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:39
نعم سيدي الوزير لقد لاحظنا وفرة الكمامات هده الايام و لكن لاحظنا انها ليس في جودة جيدة انها رديئة جدا نحن في القرن 31 لهدا لا نرض نحن المغاربة على هده الردائة لدى يجب على المصانع ان تكون فيها الجوده او من الأحسن الا تصنع شيئا وشكرا
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-1
9 - المهدي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:41
صراحة تجاوزنا مرحلة النقص في الكمامات في الأيام الاولى وأصبحت اليوم متوفرة في الصيدليات أما مسألة التموين والمواد الغذائية فالأمور جد عادية وليس هناك اي نقص .. تدبير الجائحة ومواكبة الإجراءات أكثر من ممتاز فكفى من التكعرير ولتعطى الأولية اليوم وتركيز الاهتمام على المناطق النائية والقرى المهمشة ..
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