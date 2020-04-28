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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 132 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4252 حالة مؤكدة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 26998 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم.
وأورد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي يومي، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.
وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 83 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 778 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
هناك شيء ما، الفيروس حضانته أسبوعان و نحن لم نصل مرحلة الدروة.؟
اليوم لم نتمكن من معرفة الاصابات حسب الاقاليم.
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
اتمنى المزيد من الجهود وتكتيف قوات الشرطة فالاحياء الشعبية لا تخلو لا بالليل ولا بالنهار.
والا فستمتد فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية ببلادنا.
الشرطة عفاكم خدمو الزرواطة راه بنادم ماتيدخلش الدار.
خصوصا بالليل تجد الشباب يتسكعون ولملادات التدخين يذهبون.
Cet indicateur se situe aujourd'hui a 17.5% et il plus bas que la moyenne mondiale qui est de 19%.
Ceci indique que le protocole de medication fonctionne bien et il est bien maîtrisé par le personnel soignant.
II) le 2eme indicateur important est le nombre de cas actifs qui lui est a 3344.
Ce nombre est relativement elevee mais gerable compte tenu des capacites du systeme de sante.
Je penses que si ce chiffre descent en bas de 1000, le Maroc peut commencer a se dé-confiner progressivement -économiquement parlant-.
Et dès que ce chiffre re- dépasses 2000 (ce qui est très peu probable avec le ports de masques est l'usage des désinfectants ) on re-procede a un reconfinement, mais c'est peu probable.
الإصابات في ازدياد رغم أكثر من شهر من الحجر، مع العلم أن حضانة الفيروس أسبوعين.على المملكة اتحاد المزيد والمزيد من القرارات الجزرية فيما يخص الحجر الصحي.ان السبيل الوحيد لمحاصرة الوباء هو اجراء أكبر عدد ممكن من التحاليل للمخالطين والتتبع الصحي لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اي ما يناهز 5000.اختبار يوميا وداك لمدة 15 يوما لن نسمع بعدها أية حالة بادن الله تعالى.