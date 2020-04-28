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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 132 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 132 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 132 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:05

أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4252 حالة مؤكدة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 26998 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وأورد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي يومي، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 83 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 778 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Berrechid الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:16
..عجيب أمركم ::::: تخرجون بلا سبب. تخافون من السلطات ولا تخافون على أنفسكم من المرض.ناسين أن الصحة و الجسد نعمة من الله و أكبر أمانة ستحاسبون عنها. فالحنين إلى أجواء رمضان بدأ يخرج الناس لرؤية العائلة و الأجداد و التجمعات على عتبة البيوت ضانين أنهم بمنئ عن المرض.والشباب في رؤرس الأزقة يلعبون و ينشطون حتى الصحور من ( ضامة + كارطة + الكرة ) خصوصا في الأحياء الشعبية .والسلطة بدأت نوعا ما التهاون مع الوضع .في وقت وجب عليها مزيدا من الشدة والصرامة.غير معقول القانون يسري على البعض والبعض لا. نلتزم كلنا بالطوارئ و السلطات مسؤولة على التطبيق الصارم لها أو نخرج فنتحمل عواقب أفعالنا .لا نلومكم ::::::: فهاذا حصاد ما زرعت منظومة التعليم.جهل و أمية و إفتقار إلى روح المسؤولية.والله إن لم تطبق السلطات الطوارئ غصبا ( صحا) و أغلقت شركات الكماليات مثل الملابس و الأحذية و غيرهما من الكماليات . و إلتزم المتهاونون من الشعب ستخرج الأمور عن السيطرة. ماعذا إن أنزل الله رحمته علينا و رفع البلاء و هذا ما نرجوه من الله سبحانه و تعالى .إلتزموا قبل فوات الأوان و قبل فقدان أحد الأحباب لقدر الله
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116
2 - مواطن غيور1/ الدروة الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:16
السلام عليكم
هناك شيء ما، الفيروس حضانته أسبوعان و نحن لم نصل مرحلة الدروة.؟
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23
3 - مصطفى الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:18
اللهم نسألك اللطف و الرحمة يا رحيم يا كريم ... اللهم إحمي بلدنا و جميع بلدان المسلمين
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56
4 - من درعة تافيلالت الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:18
الملاحظ ان المندوبيات الجهوية و الاقليمية للصحة تتكتم على المعلومة و لا تحين معطياتها مما يزيد من تساؤلات المواطنين.
اليوم لم نتمكن من معرفة الاصابات حسب الاقاليم.
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44
5 - أحمد امتتس الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:19
ماهو السبب الذي جعل تعطيل صندوق التضامن في صرف فئة الناس الغير المستفيدين من المساعدات المالية
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41
6 - الغرباوي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:20
الله يشفي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القريب العاجل من هاد الفيروس الله يرفع عنا هذا البلاء والوباء يارب العالمين.
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40
7 - لينة الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:22
نسبة الوفيات لا تحتسب خلال 24 ساعة مزيدا من الدقة في المعطيات.وشكرا.
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17
8 - hajji الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:23
Guichets automatiques et rassemblement près des agences barid al maghri...
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9
9 - فاس الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:23
ما نقدروش نحكمو على المعطيات داليوم او البارح حيت دكشي كايكتاشفوه بالتتبع دالمخالطين يعني يقدرو هاد 2000 دالناس يكون مريض فيهوم غير 55 و لكن الالفين الاخرين يكون مقيوص فيهوم ١٠٠ يعني الارقام ما عندهاش حتى دلالة على ان النرض بدا ينتاشر بسرعة اولا ببطئ حيت حنا اللي كانقلبو عليهوم نشوفو واش مراض يعني كل نهار و نهارو نسال الله ان يرفع عنا الوباء ما تخليوش هاد الارقام تخلعكوم ربي كبير و بيدو كل خير
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45
10 - بوشعيب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:23
المهم الحمد لله بشائر الخير تلوح وانشاء الله سنتغلب على هذا الوباء وستعم الفرحة وموعدنا في المساجد قريب جدا
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39
11 - إن شاء الله اكون خير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:24
التفاؤل شيئ رائع

  خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

  داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

  قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

  بقى_فدارك
  سننتصر_بإذن_الله
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24
12 - كورونا الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:25
السلام عليكم.

اتمنى المزيد من الجهود وتكتيف قوات الشرطة فالاحياء الشعبية لا تخلو لا بالليل ولا بالنهار.
والا فستمتد فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية ببلادنا.


الشرطة عفاكم خدمو الزرواطة راه بنادم ماتيدخلش الدار.
خصوصا بالليل تجد الشباب يتسكعون ولملادات التدخين يذهبون.
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19
13 - aziz الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:25
علينا أن نعرف جيدا بأن هذا الفيروس خطير جدا لكونه ينتشر بسرعة، لدا فإن تجمع الناس في الوقت الحالي في أي مكان وفي غياب التدابير الوقائية هو ما يغدي انتشاره كالنار في الهشيم، فالأمر يشبه إلى حد ما التقاء النار والتبن، لدا فلا عبث أو تهاون أو تراخ مع هذا الوباء سواء من جانب الدولة أو من جانب المواطن وذلك إذا كنا نريد فعلا تجنب الدخول في مراحل متقدمة من تطور هذا الوباء وبالتالي استحالة السيطرة على الوضع !!!!!!!!!!!!! اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب.
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15
14 - Driss الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:26
الأهم في هذه المعطيات وهو التحسُّن الملموس في مؤشر الإستشفاء. عدد المتعافين من المرض يفوق بكثير عدد الوفيات رحمهم الله.
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17
15 - Salim الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:26
للاسف الشديد، لو استطاع المغرب ان يقوم بفحص 8000 حالة المشكوك فيها في يوم واحد لكنا تأكدنا يقينا متى نستطيع رفع الحجر. امريكا تقوم ب 50000 فحص يومي و نحن حتى لم نكمل 30000 فحص منذ شهر و نصف تقريبا
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21
16 - كمال الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:38
العدد اليومي ديال الأصابات فالمغرب مرا طالع مرا هابط. مرا 288 مرا 55 مرا 132 ؟؟!!!!
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6
17 - نعيمة الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:41
نبقاو في الدار ايه ولكن نسمع الحكومة طالقة الخدمة للشركات لا علاقة لها بالتغدية في الدار البيضاء ماشي معقولة مناش خايفين هاذوا لخلاو ناس خدامين فيهم. وفيهم مصابين لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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4
18 - عبد الهادي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:43
نحمد الله على كل حال. أعتقد أن الوضع الصحي يسير في الطريق الصحيح بالمقارنة مع الدول الأخرى. مادام الحجر الصحي يسير في الطريق الصحيح نتفاؤل خيرا.واعتقد أن النتيجة ستؤول الى الاحسن في الايام المقبلة ان شاء الله. تفاؤلوا خيرا.
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4
19 - المايسترو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:50
بنادم مزال تيتفلى وتيضحك ........ .......... ........
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-1
20 - alphabest الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:51
I) Pour le 1er indicateur qui est le taux de mortalité le Maroc ne cesse de progresser de 1% au quotidien.
Cet indicateur se situe aujourd'hui a 17.5% et il plus bas que la moyenne mondiale qui est de 19%.
Ceci indique que le protocole de medication fonctionne bien et il est bien maîtrisé par le personnel soignant.

II) le 2eme indicateur important est le nombre de cas actifs qui lui est a 3344.
Ce nombre est relativement elevee mais gerable compte tenu des capacites du systeme de sante.
Je penses que si ce chiffre descent en bas de 1000, le Maroc peut commencer a se dé-confiner progressivement -économiquement parlant-.
Et dès que ce chiffre re- dépasses 2000 (ce qui est très peu probable avec le ports de masques est l'usage des désinfectants ) on re-procede a un reconfinement, mais c'est peu probable.
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0
21 - مواطن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:54
نتمنى من السلطات تشديد الحجر الصحي فبعد قدوم سيدنا رمضان اصبح الكل غير مبالي بالتدابير الوقائية. فإما نلتزم جميعا وإما نخرج جميعا. والكل يتحمل المسؤولية انذاك. الضحايا بلا عدد.
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1
22 - وافي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:54
عرب المغرب العربي هم أكبر متخلفون على وجه الارض .مدام مزال واحد بحالك يدعو إلى الزرواطة.اراس....
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1
23 - Ahmad الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:02
عدد التحاليل لا يفوق 1000 تحليلية ضمنها أزيد من 100 حالة
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1
24 - ملاحظ الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:02
مادامت التجمعات فوق السطوح وفي البيوت وفي المعامل والمصانع وفي الشوارع... لابد في نظري من حلين اولهما: الرفع الكلي من الحجر الصحي وليتحمل كل فرد المسؤولية عن ذلك مع إغلاق المستشفيات الخاصة لمعالجة كورونا أبوابها وثانيا: استخدام القوة في تطبيق الحجر الصحي وامتداده إلى ما بعد العيد الأضحى المبارك.
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1
25 - Moha de TATA الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:14
اللهم أشفي جميع المرضى واحفظ بلادنا الله احفضنا و احفض جميع المسلمين
الإصابات في ازدياد رغم أكثر من شهر من الحجر، مع العلم أن حضانة الفيروس أسبوعين.على المملكة اتحاد المزيد والمزيد من القرارات الجزرية فيما يخص الحجر الصحي.ان السبيل الوحيد لمحاصرة الوباء هو اجراء أكبر عدد ممكن من التحاليل للمخالطين والتتبع الصحي لاكبر عدد ممكن من الاشخاص اي ما يناهز 5000.اختبار يوميا وداك لمدة 15 يوما لن نسمع بعدها أية حالة بادن الله تعالى.
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0
26 - Fatin الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:16
المغرب يقوم بنسبة قليلة من التحاليل في اليوم ،أكيد نسبة المصابين لن تتجاوز 200 يوميا .ولكن إذا قام ب50000 إختبار في اليوم فعدد المصابين سيصل إلى. 30000.ونسب التعافي ستصل آنذاك إلى 2في المئة
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