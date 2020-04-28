المغرب يسجل 132 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4252 حالة مؤكدة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 26998 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وأورد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي يومي، أنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 83 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 778 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية