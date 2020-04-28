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كُتّاب وآراء
نسبة التعافي من فيروس كورونا ترتفع بالمغرب إلى 18.3 بالمائة
كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن نسبة التعافي التام من فيروس كورونا ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 18.3 في المائة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 حالة شفاء من فيروس "كورونا" بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 778.
ويبدو أن علاج الكلوروكين الذي يستعمله المغرب في علاج المصابين بكورونا أثبت فعاليته، إذ يُلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الشفاء التام من الفيروس مقابل تراجع في عدد الوفيات.
ووفقا للمعطيات التي قدمها اليوبي، خلال الندوة الصحافية ليومه الثلاثاء، فإن حالة الأشخاص المصابين بالفيروس في وضعية حرجة مستقرة، بينما الحالات الجديدة التي تستقبلها مستشفيات المملكة بالنسبة للحالات الحرجة تتناقص تدريجياً.
وأضاف المسؤول ذاته أن ما "مجموعه 81 حالة توجد في وحدات العناية والإنعاش، وهي نسبة تمثل من الطاقة السريرية للتكفل بهذا النوع من الحالات 13 في المائة فقط".
وعلى مستوى المخالطين، تم اكتشاف 92 مصابا بالعدوى في إطار التتبع اليومي لهذه الفئة من أصل 132 حالة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية.
مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أوضح أن "نسبة اكتشاف الفيروس ضمن المخالطين تراجعت إلى 70 في المائة فقط، نظرا لتناقص الحالات المتعلقة بالبؤر شيئا فشيئا".
ومكنت عملية تتبع المخالطين إلى حدود اليوم، من مراقبة 22960 مخالطاً، تم اكتشاف 2631 حالة مؤكدة من بينهم من ضمن 4252 حالة بالمغرب؛ فيما تواصل مصالح وزارة الصحة مراقبة 8850 مخالطاً.
يشار إلى أنه جرى تسجيل 3 وفيات في الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
راه الأطر الصحية ديالنا من أطباء وممرضيين راهوم كفاءات عالية بشهادة الغرب. راه غير المنظومة الصحية اللي عيانة عندنا، ولكن بعد الآن وغدا إن شاء الله سيولد مغرب جديد تعود إليه كفاءاته من الخارج.
نريد ان تعود الحياة طبيعية
هدا الفيروس صعب التحكم فيه كل الدول يوم تكون نتائج قليلة و بعده يزداد العدد
فقط تلك الدول تفعل الفحوصات للمخالطين مباشرة و حتى جيران المصاب و اصدقاؤه يعطونهم تعليمات بالحجر من اجل وقف انتشار العدوى .
الله يكون في العون شغل صعب لكن لابد من التعايش مع الفيروس
الحجر الصحي وحده مستحيل يوقف الارقام التي تزداد بسبب ضعف الفحوصات
نريد نرجع للحياة الطبيعية و نشتغل راه الامور صعيبة الخبز و اتاي في رمضان راه الحماق . اعرف الحقيقة صعيبة و لكن لابد نعيش الموت سنموت بكورونا او بمرض اخر
و نرجو من الوزارة وضع تقييم لبروتوكول العلاج كلوروكين و غيره.
حتى نصل انشاء الله ل 100 بالمائة حالات شفاء بدون مصل.