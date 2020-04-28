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نسبة التعافي من فيروس كورونا ترتفع بالمغرب إلى 18.3 بالمائة

نسبة التعافي من فيروس كورونا ترتفع بالمغرب إلى 18.3 بالمائة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:44

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن نسبة التعافي التام من فيروس كورونا ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 18.3 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 حالة شفاء من فيروس "كورونا" بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 778.

ويبدو أن علاج الكلوروكين الذي يستعمله المغرب في علاج المصابين بكورونا أثبت فعاليته، إذ يُلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الشفاء التام من الفيروس مقابل تراجع في عدد الوفيات.

ووفقا للمعطيات التي قدمها اليوبي، خلال الندوة الصحافية ليومه الثلاثاء، فإن حالة الأشخاص المصابين بالفيروس في وضعية حرجة مستقرة، بينما الحالات الجديدة التي تستقبلها مستشفيات المملكة بالنسبة للحالات الحرجة تتناقص تدريجياً.

وأضاف المسؤول ذاته أن ما "مجموعه 81 حالة توجد في وحدات العناية والإنعاش، وهي نسبة تمثل من الطاقة السريرية للتكفل بهذا النوع من الحالات 13 في المائة فقط".

وعلى مستوى المخالطين، تم اكتشاف 92 مصابا بالعدوى في إطار التتبع اليومي لهذه الفئة من أصل 132 حالة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية.

مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أوضح أن "نسبة اكتشاف الفيروس ضمن المخالطين تراجعت إلى 70 في المائة فقط، نظرا لتناقص الحالات المتعلقة بالبؤر شيئا فشيئا".

ومكنت عملية تتبع المخالطين إلى حدود اليوم، من مراقبة 22960 مخالطاً، تم اكتشاف 2631 حالة مؤكدة من بينهم من ضمن 4252 حالة بالمغرب؛ فيما تواصل مصالح وزارة الصحة مراقبة 8850 مخالطاً.

يشار إلى أنه جرى تسجيل 3 وفيات في الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yassine الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:54
الحمد لله، عقبال البقية، اللهم احفظ بلدنا.
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7
2 - ملاحظ الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:56
هذا التعليق قلته بالأمس...لا يجب علينا أن ننسى أن هناك ما يناهز 7500 مخالط ..يعني من بين هؤلاء من يمكن أن تكون نتاءجهم إيجابية.. المرجو من وزارة الصحة أن تزيد من عدد اختبارات الفيروس لان معدل 2000 تحليلة في اليوم غير كافية بالمرة ...وكأننا ندور في حلقة مفرغة ونساير الفيروس ..اذا اردنا التغلب على الفيروس المرجو الإكثار من التحاليل بالنسبة للمخالطين فمثلا لو كنا نعمل ما يناهز 6000 تحليلة في اليوم لحاصرنا الفيروس وحبسنا انتشاره ..ف 7500 مخالط يمكن أن تجرى لهم التحاليل في يوم ...بذلك سنكون اقوى من اجل السيطرة غدعلى الفيروس أكثرو من التحاليل وضاعفوا الجهد...
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14
3 - Momo الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:56
هذه هي النقطة الاكثر ايجابية في الايام الاخيرة،املنا كبير في الله لكي يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله،185 حالة شفاء في يومين انها جيدة جدا.
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5
4 - المداحات الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:57
اغلب الدول انقص فيها المرض والموتى رغم عدم اختراع دواء او لقاح,هناك بعض الجرائد المخزنية لي بدات تتمدح الحكومة والعلاج بالكلوروكين رغم ان الكثير من البلدان ما استعملتوش
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-16
5 - مغربي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:57
إن شاء الله ستتغير الأمور بين ليلة و ضحاها و كأنه لم يكن هناك شيئ إسمه كورونا إن شاء الله سيتحول إلى خرافة نرويها لأحفادنا
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11
6 - Brahim الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:00
سمعوني نقول لكم:
راه الأطر الصحية ديالنا من أطباء وممرضيين راهوم كفاءات عالية بشهادة الغرب. راه غير المنظومة الصحية اللي عيانة عندنا، ولكن بعد الآن وغدا إن شاء الله سيولد مغرب جديد تعود إليه كفاءاته من الخارج.
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13
7 - منصف التازي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:01
نتمنى تنقص اعداد الاصابات خلال هدا الاسبوع
نريد ان تعود الحياة طبيعية
هدا الفيروس صعب التحكم فيه كل الدول يوم تكون نتائج قليلة و بعده يزداد العدد
فقط تلك الدول تفعل الفحوصات للمخالطين مباشرة و حتى جيران المصاب و اصدقاؤه يعطونهم تعليمات بالحجر من اجل وقف انتشار العدوى .
الله يكون في العون شغل صعب لكن لابد من التعايش مع الفيروس
الحجر الصحي وحده مستحيل يوقف الارقام التي تزداد بسبب ضعف الفحوصات
نريد نرجع للحياة الطبيعية و نشتغل راه الامور صعيبة الخبز و اتاي في رمضان راه الحماق . اعرف الحقيقة صعيبة و لكن لابد نعيش الموت سنموت بكورونا او بمرض اخر
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2
8 - اغبالو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:05
الله يحفظك او صافي مازالت القضية حامضة
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-5
9 - عبد الصمد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:10
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا إنك أرحم الراحمين
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11
10 - محمد جام الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 17:17
الحمد لله
و نرجو من الوزارة وضع تقييم لبروتوكول العلاج كلوروكين و غيره.
حتى نصل انشاء الله ل 100 بالمائة حالات شفاء بدون مصل.
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4
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