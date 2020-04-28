نسبة التعافي من فيروس كورونا ترتفع بالمغرب إلى 18.3 بالمائة

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن نسبة التعافي التام من فيروس كورونا ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 18.3 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 حالة شفاء من فيروس "كورونا" بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 778.

ويبدو أن علاج الكلوروكين الذي يستعمله المغرب في علاج المصابين بكورونا أثبت فعاليته، إذ يُلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الشفاء التام من الفيروس مقابل تراجع في عدد الوفيات.

ووفقا للمعطيات التي قدمها اليوبي، خلال الندوة الصحافية ليومه الثلاثاء، فإن حالة الأشخاص المصابين بالفيروس في وضعية حرجة مستقرة، بينما الحالات الجديدة التي تستقبلها مستشفيات المملكة بالنسبة للحالات الحرجة تتناقص تدريجياً.

وأضاف المسؤول ذاته أن ما "مجموعه 81 حالة توجد في وحدات العناية والإنعاش، وهي نسبة تمثل من الطاقة السريرية للتكفل بهذا النوع من الحالات 13 في المائة فقط".

وعلى مستوى المخالطين، تم اكتشاف 92 مصابا بالعدوى في إطار التتبع اليومي لهذه الفئة من أصل 132 حالة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية.

مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أوضح أن "نسبة اكتشاف الفيروس ضمن المخالطين تراجعت إلى 70 في المائة فقط، نظرا لتناقص الحالات المتعلقة بالبؤر شيئا فشيئا".

ومكنت عملية تتبع المخالطين إلى حدود اليوم، من مراقبة 22960 مخالطاً، تم اكتشاف 2631 حالة مؤكدة من بينهم من ضمن 4252 حالة بالمغرب؛ فيما تواصل مصالح وزارة الصحة مراقبة 8850 مخالطاً.

يشار إلى أنه جرى تسجيل 3 وفيات في الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 165 حالة.