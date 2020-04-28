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الرئيسية | مجتمع | الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين

الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين

الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:35

توصل عدد من الموظفين في القطاع العمومي بأجرة أبريل الجاري متضمنةً اقتطاع ما يعادل يوما واحدا، وهو القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني باقتراح من عدة نقابات بهدف تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الحكومة أصدر قراراً موجهاً إلى مختلف القطاعات الحكومية لاقتطاع أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد للموظفين، وتحويلها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19".

لكن عدداً من النقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضت مبدأ إجبارية الاقتطاع، ودعت إلى جعل المساهمة في صندوق كورونا اختيارية وتطوعية من قبل الموظفين.

وتوصل عدد من الموظفين العموميين، في الصحة والتعليم والداخلية، بأجورهم خلال الأسبوع الجاري، ولاحظوا أنها عرفت اقتطاعاً معدله يزيد عن 100 درهم، ويختلف حسب الأجرة التي يتلقاها الموظفون.

وسيشمل قرار الاقتطاع على مدى ثلاثة أشهر موظفي الدولة الذين يقارب عددهم أكثر من 560 ألف موظف وموظفة، وهو ما سيمثل مساهمة مالية مهمة لصندوق تدبير جائحة كورونا المخصص لتأهيل قطاع الصحة ودعم الاقتصاد الوطني وتعويض فاقدي الشغل من القطاع الخاص.

ووفق آخر إحصائيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد بلغ مجموع موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة 24 أبريل حوالي 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 6.2 مليار درهم، خُصِّصت منها 2 ملايير درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.

وشارك في تمويل هذا الصندوق، الذي أُحدث بتعليمات ملكية، مختلف الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين عن طريق تبرعات مباشرة في الحساب البنكي الذي خصص لهذا الغرض أو بعث رسائل نصية قصيرة إلى الرقم 1919.

ومكنت موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة الماضي من اقتناء 460 سريراً للإنعاش و580 سريراً استشفائياً عادياً و410 أجهزة للتنفس، وسيتم الاستمرار في مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقاً لتطور الوضعية الوبائية في المملكة.

كما جرى توجيه نسبة من موارد هذا الصندوق لتقديم دعم مالي مباشر ما بين 800 و1200 درهم للمسجلين في نظام المساعدة الطبية "راميد"، وكذلك أرباب الأسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل الذين تضرروا من تداعيات الحجر الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - الصحة والأمن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:47
السلام عليكم
دابا الناس ديال الصحة والامن لي كيضوبلو العمل يعني حتى المصاريف كتضوبل لي كان كيجي للعمل ب 30 درهم ولا دابا خاصو 60 درهم ولي كان كايكل 40 درهم في النهار ولاخاصو 80 درهم في النهار وزيد عليها المشتريات ديالات الكمامات وديال المعقمات يعني ولات ميزانية عند الناس ديال الصحة والامن ناهيك عن خطر الاصابة الذي يحذق بهم
والجزاء ديالهم هو تنقصوا ليهم من الصالير. في عوض تزيدهم نقصتو ليهم.
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121
2 - يوسف الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:49
انا موظف ولي اسرة وقرض من البنك واقول مرحبا بالاقتطاع . واقول لمن يعارض : باراكا من البخل البلد في حاجة الى التآزر والتضامن و 100 درهم في الشهر وحتى 500 درهم لاصحاب الاجور المرتفعة فهي لاشيء وقد وفرنا اكثر منها فلا مقهى ولا بنزين ولا طاكسي ولا كوافير ولا حمام ولا ماكياج ولا ....
اتقوا الله ايها المعارضون ووجب علينا نحن الموظفين ان ندفع اكثر فهناك من فقد عمله وليس له اي دخل ولو تضامنا لكان احسن لنا
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97
3 - عادل الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:49
شخصيا أنا كأستاذ جالس في البيت منذ شهر ونصف، لا أمانع في اقتطاع ثلاثة أيام ولو كان إجباري، لأن مصاريف التنقل للعمل تفوق الاقتطاع...
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93
4 - الملاحظ...ب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:50
هاذ صندوق كورونا الحكومة هي ماغديش تقدم المساعدة ديالها من الميزانية العامة.....ولا باغيا غير من عندهم.....
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10
5 - مواطن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:50
لاباس في المساهمة باجرة يوم.و لاباس كذلك في اجبارية الاقتطاع لانه واجب وطني ولا يحتاج لاخد الاذن.اقل ما يمكن المساهمة به اجرة يوم واحد عمل.
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69
6 - Omar الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:50
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مافيها باس. ديننا يدعونا لمثل هذه الأمور
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71
7 - غاضب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:50
باعتباري موظف ابلغ ريس الحكومة ان فعلته هاده شنيعة وغير قانونية وأنني لا اتق ان ما تم اقتطاعه رغم عني سوف يصل كله الى المحتاجين... وادكر ريس الحكومة ان التضامن هو من اخلاقنا فقد ساهمنا ونساهم كل شهر ... ولولا دالك لمات العديد بالمجاعة ...
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16
8 - زنطيط الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:50
كورونا كورونا اينما وليت وارتحلت وغيرت الاتجاهات الا وجدتها وأصبحت تقال في اليوم اكثر من آلاف المرات
لكن ماذا استفدنا نحن كمسلمين ومغاربة ؟ وبما سنستفيد من بعدها
أظن ان القادم اسوء حيث سنعود لسنين خلت ولم نعرفها فقط سمعنا بها وسيصيبنا الجنون من كثرت الأزمات اللهم يسر والسلام
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-16
9 - Yahya biladi الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:52
واااااااالنقابة راه غي نهار ماشي 100 عام الموضفون ماشي غادي يبقاو بالجوع....
هدا راه واجب وطني اااااالنقابة
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10
10 - سمير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:53
توصلت باقتطاع 350 درهم. الحكومة لا تعرف ان الموظف في المغرب غالبا ما لا يكفيه مرتبه الى آخر الشهر مع كل الديون التي تتثقل عاثقه. الموظف هو اكثر شخص يدفع الضرائب و يدفع اكبر نسبة، رغم انه لا يستفيد من الدرسة العمومية لانه غالبا ما يدخل ابناءه مدارس خاصة لانها هي الوحيدة التي تحتفظ بابناءه الى ان يخرج من العمل. ولا يستفيد من القطاع الصحي العمومي لانه يتجه الى القطاع العمومي، ثم يحصل على تعويض هزيل مقابل ما يصرفه على التطبيب. تشعر ان الدولة تعاقب الموظف علىكونه موظف. بينما هناك تجار يحققون اضعاف ما يحصل عليه الموظف لكنهم لا يتعاملون لا بفواتير ولا باوراق وارباحهم تبقى خفية، ولا تستفيد الدولة منهم الا قليلا. لله الامر من قبل و من بعد. واقول لبنكيران ارجوا ان تستمتع باجرك السمين في الدنيا، لاني اشكوك الى الله في كل صلاة وانا خصيمك يوم القيامة.
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36
11 - bobo الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:53
كلمة الاقتطاع سهلة اما الزيادة أو الترقية فهي........
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35
12 - النعناعي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:53
ما دام هذا الاقتطاع حصل ......
لماذا الاقتراض من البنك الدولي ؟؟؟
و لماذا وافق معظم من هم في القبة البرلمانية بهذا الاجراء ؟؟
هل للتصدي لكورونا و تداعياتها ام الاطمئنان على سيولة اجورهم و تعويضاتهم المرتفعة جدا ؟؟؟
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42
13 - fonc الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:54
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما خلص إليه القول
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20
14 - rayane الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:55
اتتذكرون عندما استشهد احدهم (عن تقاعد الوزراء اتكلم )بقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. "قرقري أو لا تقرقري ، و الله لن تشبعي حتى يشبع أطفال المسلمين " وعندما استغفلنا اخذ تقاعدا سمينا، فلماذا لا يقتطعه منه أو كله .
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13
15 - elyacoubi الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:58
مرحبا بالاقتطاع . واقول لمن يعارض : باراكا من البخل البلد في حاجة الى التآزر والتضامن و 100 درهم في الشهر وحتى 500 درهم لاصحاب الاجور المرتفعة فهي لاشيء
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-4
16 - الناقد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:59
للأسف بدأنا نشك في هذا الصندوق فبعد الاقتطاع من أجور الموظفين (ق. ع) موقع صندوق الضمان الاجتماعي مغلق، الأجراء لن يتوصلو بأجرهم في الوقت لسد رمق العيش في هذه الظروف العصيبة زيادة علا مصاريف رمضان هذا وإن توصلو به، فقد رجعة الحكومة لتطبيق العراقل من جديد كيعجبوك غير فالبداية والتهلال في التلفزة،لا أعرف لماذا يحبون التعنكيش. الواجب فرض الشروط والكل يتحمل مسؤوليته والحساب من بعد مع المقاولات المتحايلة فالمتضرر من هذا هم الأجراء.
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2
17 - المهدي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:59
أسيدي الى مشات للمصلحة العامة واستفادوا الضعفاء وتم تجهيز المستشفيات والنهوض بالقطاع الصحي ما كاين مشكل على الراس والعين غير ما يضربوش لنا الخماسي فالسداسي وغدا وبعدو نسمعو جطو عاوتاني كيغني لنا معزوفة سوء التدبير وداك الشي ديال ما كاينش الجيستيفيكاتيف وووو حكاية غرامي حكاية طويلة ...
سؤال أخير : هل هؤلاء الموظفون معفيون من زكاة الفطر بعد هذا الاقتطاع ؟
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6
18 - محمد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:59
لامانع في ذلك التضامن من شيم المغاربة ولكن يجب على الحكومة عندما تكون في وضعية مستقرة ان لاتبخل على موظفيها لكي تجدهم وقت الشدة.
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2
19 - البيضاوي11 الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:00
المبدأ ان الاحسان عن طيب خاطر .وليس بالاجبار.
المغاربة كرماء بيوم او بحتى شهر.
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4
20 - زيدو قطعو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:00
المواطن هو الذي يصوت و يساهم في اقتصاد الوطن هو الذي لا يعبر عن رأيه هو آخر من يتكلم عن حقوقه ينطبق عليه مال الفيل خاصو فيلة لك الله يا وطني هناك من يربح في الارض والسماء لم يساهم ولو بدخل يوم رغم انه يعيش على ضهر الدولة ومواطنيها خلاصة القول ان الموضف هو تلك الحلقة الضعيفة التي تبنى عليها السياسة العمومية من اقتطاع إجباري و ضريبة من المنبع وقمع مقنن كل هذا من أجل بعض مصاصي الدماء الذين رهنوا الوطن وجعلوه تحت إمرة الدائنين واكلوا خيراته برا وبحرا دون أن رحمة وشفقة
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2
21 - زيدو قطعو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:00
المواطن هو الذي يصوت و يساهم في اقتصاد الوطن هو الذي لا يعبر عن رأيه هو آخر من يتكلم عن حقوقه ينطبق عليه مال الفيل خاصو فيلة لك الله يا وطني هناك من يربح في الارض والسماء لم يساهم ولو بدخل يوم رغم انه يعيش على ضهر الدولة ومواطنيها خلاصة القول ان الموضف هو تلك الحلقة الضعيفة التي تبنى عليها السياسة العمومية من اقتطاع إجباري و ضريبة من المنبع وقمع مقنن كل هذا من أجل بعض مصاصي الدماء الذين رهنوا الوطن وجعلوه تحت إمرة الدائنين واكلوا خيراته برا وبحرا دون أن رحمة وشفقة
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3
22 - سلمى الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:01
فعلا هذا ظرف يقتضي تضافر جميع الجهود لنصل الى بر الأمان و كوني موظفة في قطاع الدولة فإنني مع فكرة الاقتطاع و هو قرار صاءب 100في 100
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0
23 - موظف الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:01
كموظف عمومي اقبل المساهمة من أجل بلادي والله يحفظ وينصر ملكنا ويوفق حكومتنا وكافة السلطات والأمن وشكرا للاطر الصحية و تحية للمغاربة جميعا .
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-4
24 - لنتحد ضد كورونا الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:02
هذه بادرة طيبة تبين مدى التحام المغاربة في الاوقات العصيبة فلكي نقضي على كورونا يجب ان نتضامن ونتحد للخروج من هذه الازمة سالمين رغم ان البعض من الموظفين لا يروقه هذا الاقتطاع لهذا فهناك خل افضل للاقتطاع فاقتطاع50dhاو100dhاوزيادة على ذلك تكون حسب اجرة الموظف حتى لا يتضرر من الاقتطاع
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2
25 - آية دعاء الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:02
كأستاذة لا أعارض هذا الاقتطاع مادام سيصرف لمساعدة إخواننا المغاربة سواء الفقراء أو الذين فقدوا عملهم. أو في تعزيز المستشفيات بكل الضروريات لمواجهة الوباء. حفظنا الله جميعا وجعلنا يدا واحدة نمدها في الخير. والله لا يضيع أجر المحسنين.
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2
26 - موظف عمومي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:03
السلام عليكم نحن كمسلمون نعتز بقيم التضامن والإحسان لدينا وهذا الاقتطاع هو في محله لأن كل الموظفين يتلقون أجورهم بانتظام في هذه الفترة ولا يعملون كما كانوا لذلك فمن واجبهم المساهمة في هذا الصندوق جبرا او اختيارا، لأنه بالاختيار اكيد لن تساهم إلا فىة قليلة.
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1
27 - عباس الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:03
نتمنى فقط أن تصل هذه الأموال لمستحقيها. أما الموظف فهو مستعد دائما للتضحية من أجل الوطن .عكس الأغنياء و المليارديرات اللي مصو دم الشعب واللي كايطلبو الدولة تساعدهم في هذه الأزمة
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4
28 - محايد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:05
بالنسبة للموظفين الماكثين في المنازل بمناسبة هده الجائحة فليعتبرون هدا الاقتطاع بديلا لمصاريف تنقلاتهم الى العمل والوجبات خارج المنزل ومصاريف المقاهي وهكدا.اظن أن مصاريفهم قلت كثيرا هده الأيام
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2
29 - البعمراني الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:05
اليوم تصدمت كيوزعو القفف ديال المونة على كل المنازل .واش ماشي تبدير المال العام هذا
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-1
30 - موغرابي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:05
طريقة إجبارية ستجعل المغاربة يغيرون طريقة تعاملهم مع الكوارث و قتل روح ما يسمى بالتضامن سيجعلهم مقاطعة كل ما هو تطوعي ما دامت الحكومة الموقرة تجبرهم على الإقتطاع و إستعمال القوة و إستعراض عضلاتها بمباركة مرتزقة النقابات .فجل الموظفين ساهموا ولو بميساج و في الأخير طعنوهم من الخلف فكم من موظف إقتسم راتبه مع أسرته الكبيرة سواء أخ توقف عن العمل او أخت او صديق المهم لو كنا في دولة الحق و القانون لكان كلام آخر.
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6
31 - pieds nus الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:06
c est biensur ce brave peuple marocain qui a finance les etudes de tous ces fonctionnaires depuis le debut jusqu a la fin ; alors tres chers compatriotes soyons compatissants pour une fois . cordialement
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0
32 - أيمن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:06
أنا صراحة لم أعرف كيف تم احتساب يوم عمل بحيث المبلغ المقتطع لا علاقة له بيوم عمل واحد هذا من جهة، و من جهة ثانية كيف يمكن لموظف بسيط أن يتحمل مصاريف العائلة الصغيرة و التحمل العائلي للوالدين و مساعدة الإخوة و الاقتطاع لقرض السكن و ........و التجار الكبار و الفلاحين الكبار و الأطر العاملة في القطاع الخاص لا أحد يتجرأ على ذكر إسمهم.
حكومة سعد ما عندهاش مع السعادة عندها مع زرع الكآبة و الحكرة و الإكتئاب و ما ينساش يعطينا الكرت فيزيت ديال المصحة ديالو في نهاية ترأسه للحكومة.
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4
33 - موظف بوزارة العدل الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:07
دخلنا عليكم بالله نحن موظفو الادارات العمومية التي لا زالت تعمل رغم أن الكل توقف كيف تسمحون لانفسكم بالاقتطاع من اجورنا لا اتكلم عن المحاكم فقط هناك الامن هناك الصحة و و و لماذا لا تقتطعون للموظفات فقط فهن اللاتي توقفن عن العمل اما الرجال فلازالوا يعملون يجب ان تقتطع نصف اجرتهم و تتركون الذين يعملون ....
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-3
34 - موظف سلم 11 الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:07
كان يجب استثناء الموظفين دون السلم الثامن واقتطاع يومين كل شهر للسلاليم دون دون 10 درجة 5 و3 ايام للسلالم 10 درجة 6 فما فوق مع استثناء رجال الصحة والسلطة والامن بمختلف فءاته
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3
35 - استاذ الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:07
النقابات لا تمثل جميع الموظفين!أما الاقتطاع في سبيل التضامن الوطني،فهو واجب و شرف في وقت الأزمات...(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
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2
36 - عادل الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:09
كاين فصل في دستور المملكة ينص على اللجوء في القوة القاهرة الى اقتطاع أو تخفيض الرواتب بصفة عامة وكذلك رواتب المتقاعدين لدعم الاقتصاد الوطني الذي توقف منذ تفشي الوباء. وعلى الحكومة في هذا الظرف العصيب اقتطاع الرواتب ما فوق 5000 درهم لدعم فقراء الشعب المغربي والمستشفيات وسد الخصاص في جميع مجالات الحياة علما أن الجميع تحت الحجر الصحي ولا احد يشتغل إلا المعنيين بالأمر.
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-5
37 - mazhari mohamed الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:12
il faut un grand suivi pour qu'il n'y'aura pas de faille
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1
38 - الفاسي الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:12
لقد قرأت في مقال سابق هنا في هسبريس أن الحكومة المغربية تنوي إرجاع المغاربة العالقين بالخارج الذين معظمهم ذهبوا في جولات سياحية بأموال صندوق جائحة كورونا والتي تكلف ستون رحلة والرحلة الواحدة تكلف ثلاثمائة مليون سنتيم والمعروف أن الموظف المغلوب على أمره من ناحية القروض التي تحيط به والمصاريف وأجر هزيل وأكثر من هذا ضغوط العمل فهذا أمر لا يعقل فماذا فعلتم مع الحيتان هل قمتم بالإقتطاع من مرتباتهم أم أنكم لا تستطيعون إليها سبيلا
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4
39 - سليمان الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:12
ياإخواني أقدر التزاماتكم أحسبها صدقة إنّ المتصدّق يُظَلّ بظلّ صدقته يوم الحساب حتّى يفرغ الحساب، فقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (الرَّجلُ في ظلِّ صدقتِه حتَّى يُقضَى بين النَّاسِ).
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-1
40 - simo الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:12
هناك بعض الموظفون بدؤوا بالتباكي وهم كانوا يحصلون على تعويضات وامتيازات خاصة في التخييم والعمرة والحج... رغم أنهم لم يقوموا بأي عمل شهر 3 و 4. فنقول لهم أن يطلبوا من الله أن يزول هذا الوباء وإلا ستكون له عواقب اقتصادية كارثية على خزينة الدولة.
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-3
41 - Amnay الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:13
ليس المشكل في الاقتطاع. المشكل هي التي تقرر ونفذ بها. الموظفون لا تنقصهم الروح الوطنية وهم قادرون على سماع نداء الوطن، لكن ليس بهذه الطريقة. هناك موظفون سبق لهم أن ساهموا بما يستطيعون قبل قرار الحكومة. والاقتطاع من أجرهم ظلم... وموظفو الأمن والصحة؟ ألا يستحقون الزيادة في الأجور بدل الاقتطاع؟؟؟ هل تعلم الحكومة أنها تدعو إلى الإحباط والفشل بقرارات كهذه؟؟؟
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6
42 - غماد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:13
لمادا لم يشمل الاقتطاع رجال الامن
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-1
43 - محمد الزموري الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:14
كل موظف فهو إبن الدولة يمكن أن يساهم في مثل هذه الظروف الكارثية ولا بأس في ذلك أين المشكل كل ما يهم هو أن تبقى الدولة واقفة بكل مكوناتها لأن أي فرد منا محتاج لها من أمن وتطبيب إلخ لا داعي للبخل في مثل هذه النوازل لنجعل اليد في اليد لنسلك بمشيئة الله إلى بر الأمان.
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-2
44 - جالس في دارو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:14
أنا مع الاقتطاع لكن اتمنى أن تسرع الدولة في مساعدة المحتاجين وإعطاء الأولوية كذلك للصحة والتعليم والامن والباقي يعطى كقروض بدون فائدة لخلق استثمارات في عدد من المدن شريطة تشغيل الشباب العاطل والاستثمارات تخضع لضريبة معقولة حتى يتمكن الجميع من الاستفادة
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-1
45 - raziky الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:15
نقولو باز لهذ الانسان لشهرين هو مخدام وجالس فدارو وكيشد المانضا ديالو فكل شهر... وزايد بالهدرة وكيقول علاش يقطعوا لينا... وخونا هديك المانضا خصك منين تشدها تزكي عليها باش تحلالك... اما السلطات والصحة و.... كلهم هذوا ان شاء الله غدي تكون عندهم تعويضات مهمة من هذ الصندوق وبصحتهم والله يعاونهم...
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك انك على كل شيء قدير
آمين
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0
46 - ممرض الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:16
حسبي الله ونعم الوكيل هكذا يكافئ عمال الصحة اتسائل كيف ستكون نفسية من يعمل بالحجر الصحي ومن لهم اتصال مباشر مع مرضى كوفيد 19 بعد هذا الاقتطاع
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47 - حاميدو الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:16
الإقتطاع يتم بسرعة البرق وزيادة الأجور ولو ب 50 درهما يجب أن تصادق عليها الحكومة وتمر عبر البرلمان ثم يتم صرفها على دفعات في فاتح يناير من كل سنة ......ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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48 - Dalil الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:17
Tant que nous savons la destination du prélèvement. Et que le sujet concerne la solidarité avec ceux qui vivent dans la précarité on ne peut que saluer cette belle initiative.
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49 - الزهراء الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:18
للتوضيح الاقتطاع من أجور الموظفين لا يعتبر تبرعا بل اقتطاع بما تحمله الكلمة من معنى لان الموظف لم يستشيروه و لم يحصلوا على موافقته. و لتذكير فقط فللموظف صناديق لكورونا يساهم فيها بشكل دائم تمدرس الأخوة، النفقة على الولدين، تطبيب الوالدين لانه ليس لديهم تعويضات كنوبس أو تأمين، مساعدة فرد أو فردين من العائلة الكبيرة و اللائحة تطول و تطول.
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50 - مغربي وأفتخر الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:21
مرحبا بالأقتطاع في سبيل المصلحة العامة كفانا أنانية حان وقت المواطنة الحقيقية. (موظف في قطاع الصحة).
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51 - يوسسسسسسسف الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:22
كل مغربي حر سيفتخر بهذه المساهمة ، كما ذكرها الاخ قبلي ،لا مصاريف نقل لا خروج بالاطفال لا مقاهي لا مشتريات زائدة، وفوق كل ذاك لنطبق التضامن بالفعل ، والله )وبدون رياء لان لا احد سيتعرف علي ، ) ساهمت ثلاث مرات في شهر ونصف ومرتاح وفخور ،الله يتقبل للجميع
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52 - siso الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:23
توصلت باقتطاع 383 درهم رغم الديون البنكية التي تتثقل عاثقي ,لا حول ولا قوة إلا بالله ، و حسبي الله ونعم الوكيل فيكم , اشكوكم الى الله في كل وقت وحين .
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53 - Karim الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:24
نحن مع المساهمة في هاته الظرفية الصعبة و لكن لماذا اوقف رئيس الحكومة ترقية الموظفين. كنا ننتظرها منذ زمن طويل و نحن كذلك في ازمة مالية و نتكلف الان بافراد اسرنا الذين فقدو الشغل. فلماذا اوقفتم ترقيتنا لاجل غير مسمى ؟
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54 - مواطن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:25
باختصار تام احيانا وانا اتصفح اراء المعترضين على الاقتطاع من اجل التضامن والدعم في هذه الظروف الاستثناءية ، اشعر بالغثيان ، واحيانا اخرى اعتقد ان هؤلاء يعملون لصالح اجندات اخرى . لكل هاؤلاء ، سواء في الداخل او الخارج ، نحن الموظفون المغاربة ننتمي لهذه التربة الزكية ، نفتخر وندعم ونؤيد اي شيى يساعد على التخفيف من معاناة سواء المرضى ام العاطلين ام الذين فقدوا الوظاءف .فمنهم جيران لنا واقرباء لنا ، في الدرب والحي فكفى من المزايدات الخاوية وقليلا من الكرامة والنخوة اللهم اني قد بلغت صوتي .
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