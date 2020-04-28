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كُتّاب وآراء
الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين
توصل عدد من الموظفين في القطاع العمومي بأجرة أبريل الجاري متضمنةً اقتطاع ما يعادل يوما واحدا، وهو القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني باقتراح من عدة نقابات بهدف تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكان رئيس الحكومة أصدر قراراً موجهاً إلى مختلف القطاعات الحكومية لاقتطاع أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد للموظفين، وتحويلها إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19".
لكن عدداً من النقابات، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضت مبدأ إجبارية الاقتطاع، ودعت إلى جعل المساهمة في صندوق كورونا اختيارية وتطوعية من قبل الموظفين.
وتوصل عدد من الموظفين العموميين، في الصحة والتعليم والداخلية، بأجورهم خلال الأسبوع الجاري، ولاحظوا أنها عرفت اقتطاعاً معدله يزيد عن 100 درهم، ويختلف حسب الأجرة التي يتلقاها الموظفون.
وسيشمل قرار الاقتطاع على مدى ثلاثة أشهر موظفي الدولة الذين يقارب عددهم أكثر من 560 ألف موظف وموظفة، وهو ما سيمثل مساهمة مالية مهمة لصندوق تدبير جائحة كورونا المخصص لتأهيل قطاع الصحة ودعم الاقتصاد الوطني وتعويض فاقدي الشغل من القطاع الخاص.
ووفق آخر إحصائيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد بلغ مجموع موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة 24 أبريل حوالي 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 6.2 مليار درهم، خُصِّصت منها 2 ملايير درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.
وشارك في تمويل هذا الصندوق، الذي أُحدث بتعليمات ملكية، مختلف الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين عن طريق تبرعات مباشرة في الحساب البنكي الذي خصص لهذا الغرض أو بعث رسائل نصية قصيرة إلى الرقم 1919.
ومكنت موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة الماضي من اقتناء 460 سريراً للإنعاش و580 سريراً استشفائياً عادياً و410 أجهزة للتنفس، وسيتم الاستمرار في مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقاً لتطور الوضعية الوبائية في المملكة.
كما جرى توجيه نسبة من موارد هذا الصندوق لتقديم دعم مالي مباشر ما بين 800 و1200 درهم للمسجلين في نظام المساعدة الطبية "راميد"، وكذلك أرباب الأسر المشتغلين في القطاع غير المهيكل الذين تضرروا من تداعيات الحجر الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
دابا الناس ديال الصحة والامن لي كيضوبلو العمل يعني حتى المصاريف كتضوبل لي كان كيجي للعمل ب 30 درهم ولا دابا خاصو 60 درهم ولي كان كايكل 40 درهم في النهار ولاخاصو 80 درهم في النهار وزيد عليها المشتريات ديالات الكمامات وديال المعقمات يعني ولات ميزانية عند الناس ديال الصحة والامن ناهيك عن خطر الاصابة الذي يحذق بهم
والجزاء ديالهم هو تنقصوا ليهم من الصالير. في عوض تزيدهم نقصتو ليهم.
اتقوا الله ايها المعارضون ووجب علينا نحن الموظفين ان ندفع اكثر فهناك من فقد عمله وليس له اي دخل ولو تضامنا لكان احسن لنا
لكن ماذا استفدنا نحن كمسلمين ومغاربة ؟ وبما سنستفيد من بعدها
أظن ان القادم اسوء حيث سنعود لسنين خلت ولم نعرفها فقط سمعنا بها وسيصيبنا الجنون من كثرت الأزمات اللهم يسر والسلام
هدا راه واجب وطني اااااالنقابة
لماذا الاقتراض من البنك الدولي ؟؟؟
و لماذا وافق معظم من هم في القبة البرلمانية بهذا الاجراء ؟؟
هل للتصدي لكورونا و تداعياتها ام الاطمئنان على سيولة اجورهم و تعويضاتهم المرتفعة جدا ؟؟؟
سؤال أخير : هل هؤلاء الموظفون معفيون من زكاة الفطر بعد هذا الاقتطاع ؟
المغاربة كرماء بيوم او بحتى شهر.
حكومة سعد ما عندهاش مع السعادة عندها مع زرع الكآبة و الحكرة و الإكتئاب و ما ينساش يعطينا الكرت فيزيت ديال المصحة ديالو في نهاية ترأسه للحكومة.
اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك انك على كل شيء قدير
آمين