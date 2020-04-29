"بروميثيوس" ينادي الحكومة باحترام أحكام الدستور

هسبريس من الرباط

قال معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إن مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 22.20، الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي ستتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض، مشيرا إلى أن "مشروع القانون لا أثر له".

وأوضح معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ له، أنه "من جهة فإن النص المشار إليه أعلاه لم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعدُ، كما ينص على ذلك الدستور، ولاسيما الفصل 78 منه (الفقرة الثانية)، ثم من جهة ثانية فمشروع القانون غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "ما ذُكر يتعارض مع المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، التي تنص على أنه يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع القوانين".

وأكّد المعهد أن "التأخر في نشر مشروع القانون، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه يعـبّـر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى".

إن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، يضيف البلاغ، "وهو يتابع بقلق ما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون المشار إليه سابقا، فإنه يدعو الحكومة المغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولاسيما الـمادة 10 منه، والمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة".

وجاء في ختام البلاغ أن "معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وإن كان يعبّر عن انشغاله البالغ بمضامين مشروع القانون المشار إليه سابقا، فإنه ارتأى إرجاء تقديم موقفه القانوني المفصل إلى حين نشر مشروع القانون رسميا".