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شفاء 890 مصابا بـ"كورونا" ومجموع الحالات يبلغ 4289 بالمملكة

شفاء 890 مصابا بـ"كورونا" ومجموع الحالات يبلغ 4289 بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4289 حالة.

المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 27787 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأحد والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، أكد تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 167 حالة.

وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 112 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 890 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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