24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:03
|05:38
|12:30
|16:07
|19:13
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وثائق فرنسية - 4 -.. السجن والغرامة للساكنة بسبب "زايد أوحماد"
- سفر في تاريخ الرّيف .. "أبواب الفجر" أو الحُب خلال زمن الحرب
- "ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة"
- "الرابطة" ترقمن سلسلة "الإسلام والسياق المعاصر"
- "جينريك" مسلسلات رمضان يغري مشاهير مغاربة
"ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)
مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير (5.00)
- مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير - (193)
- الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين - (143)
- علماء يختبرون إمكانية مقاومة "كورونا" بالنيكوتين - (77)
- المغرب ينفي مزاعم ممارسة العنف الأمني في إجراءات الحَجر الصحي - (77)
- حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لأرامل ومتقاعدي الأمن الوطني - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تسجل 37 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى 6 جهات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة بفيروس "كورونا"، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، موزعة على 6 من جهات المملكة.
وارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابة بعدوى "كوفيد 19" إلى 4289 حالة مؤكدة عقب اكتشاف 13 مصابا جديدا في جهة درعة تافيلالت و10 بطنجة تطوان الحسيمة.
كما ضمت قائمة أحدث المصابين، خلال الساعات الـ18 المنصرمة، 6 حالات بجهة مراكش آسفي و5 في الرباط سلا القنيطرة، و2 في جهة الدار البيضاء سطات و1 بفاس مكناس.
وعلى الصعيد الجهوي؛ بلغ مجموع الإصابات المعلنة 1088 بجهة البيضاء و923 في مراكش آسفي، و554 في جهة طنجة و535 بفاس مكناس ومثلها في جهة درعة تافيلالت.
العدد الإجمالي للإصابات نفسها وصل إلى 314 في جهة الرباط سلا القنيطرة و175 بجهة الشرق و80 في بني ملال خنيفرة، و50 بسوس ماسة و29 في جهة كلميم و4 بجهة العيون و2 على مستوى الداخلة وادي الذهب.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
هدا خبر يثلج الصدر و نحمده و نشكره على كل حال.
قريب الفرج ان شاء الله و يختفي هدا الفيروس بغتة.
لأن عدد المصابين الحالي، حتى العاشرة من صباح يومه الأربعاء 29 أبريل 2020 هو 4289، لكن هذا العدد يشمل المتوفين والمتعافين أيضا، ولا يتم فرزهم عن عدد الحالات المصابة والتي لا تزال في طور العلاج؟
إذن، أقترح الحديث مستقبلا عن الحالات المصابة التي في طور العلاج، ثم عدد حالات الشفاء، ثم عدد حالات الوفاة؛
لأن العدد الحالي للمصابين يضم أيضا من لم يعد مصابا وتعافى، وحتى من وافتهم المنية، رحمة الله عليهم؛
فالعدد الحالي 4289 إذا فرزنا منه عدد حالات الشفاء ( 890) فالرقم الحقيقي لحالات الإصابة التي في طور العلاج هي 3399؛
وإذا فرزنا من هذا العدد أيضا ، 3399، عدد الذين توفوا (167) ، فالعدد الحقيقي لمن هو مصاب حاليا وفي طور العلاج هو 3233؛
هذه هي المعلومة الصحيح، وقد راسلت في شأنها وزارىة الصحة لكنها لم ترد.
وهذا ما باتت تعتمد عدد من الدول وحتى القنوات الإعلامية، و من بينها الجزيرة مباشر وبعض المواقع الإحصائية؛
وانشاء سنكسب المعركة ملكا وشعبا.....
هذ الاسبوع لي داز كيفوتو 2000 تحليلة ف 24 ساعة
.بدون تعليق ؟؟؟؟؟؟
هذ الاسبوع لي داز كيفوتو 2000 تحليلة ف 24 ساعة
.بدون تعليق ؟؟؟؟؟؟
بلد المغرب ككل . وهذا ماتدعو له الحكومة والمسؤولين ان نحترم ما يطلب منا الا وهو الجلوس بمنازلنا الا في حالة الضرورة القسوى . الحمد لله مرة اخرى ونرجو من الله ان يرفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر المعظم شهر رمضان .
خاص غير غدا انشاء الله ماتصبحش فايتة 100 حالة بحال لبارح.