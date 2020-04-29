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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تسجل 37 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى 6 جهات

وزارة الصحة تسجل 37 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى 6 جهات

وزارة الصحة تسجل 37 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى 6 جهات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:25

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة بفيروس "كورونا"، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، موزعة على 6 من جهات المملكة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابة بعدوى "كوفيد 19" إلى 4289 حالة مؤكدة عقب اكتشاف 13 مصابا جديدا في جهة درعة تافيلالت و10 بطنجة تطوان الحسيمة.

كما ضمت قائمة أحدث المصابين، خلال الساعات الـ18 المنصرمة، 6 حالات بجهة مراكش آسفي و5 في الرباط سلا القنيطرة، و2 في جهة الدار البيضاء سطات و1 بفاس مكناس.

وعلى الصعيد الجهوي؛ بلغ مجموع الإصابات المعلنة 1088 بجهة البيضاء و923 في مراكش آسفي، و554 في جهة طنجة و535 بفاس مكناس ومثلها في جهة درعة تافيلالت.

العدد الإجمالي للإصابات نفسها وصل إلى 314 في جهة الرباط سلا القنيطرة و175 بجهة الشرق و80 في بني ملال خنيفرة، و50 بسوس ماسة و29 في جهة كلميم و4 بجهة العيون و2 على مستوى الداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - غير دايز الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:34
الحمد لله الدي تتم بنعمته الصالحات
هدا خبر يثلج الصدر و نحمده و نشكره على كل حال.
قريب الفرج ان شاء الله و يختفي هدا الفيروس بغتة.
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169
2 - بشارة خير الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:35
الحمد لله الحالات الجديدة في تناقص، المرجو من جميع المواطنات و المواطنين مساعدة السلطات بالالتزام بالحجر الصحي و نحن على يقين تام باننا سنقضي على الجائحة باذن و تويفق من الله ...اللهم ارفع غضبك و مقتك عنا و ارحمنا و اغفر لنا و اعتق رقابنا من النار أمين.
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147
3 - عبدو الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:36
بشرى خير انشاء الله على المغاربة و المسلمين وكل الناس في بقاع العالم في هذا الشهر الكريم
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86
4 - مراكشي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:37
لم يبق الا أن نقول الحمد لله فهذه بوادر الخير بدأت تظهر اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا انك انت مولانا ونعم المصير
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90
5 - Bendahmane Youssef الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:37
يرجى رفع الحجر الصحي في الموعد المحدد له 20ماي مع التزام العامة بالكمامات وفتح المحلات ....
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53
6 - عمر بن ربيعة الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:38
هناك انخفاض حد ملاحظ لكن ليس هناك استقرار
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44
7 - ماجد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:38
نتمنى ألا ترتفع في المساء وتبقى على ماهي عليه
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67
8 - المصطفى الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:38
الحمد لله هذه هي بداية البشائر بإذن الله تعالى
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62
9 - ام عمران الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:39
يا لطيف ألطف بينا الله يشافي المرضى ويواسي اهل الموتى ويجعل متواهم الجنة يااااااا رب ارفع عنا هاد البلاء وحمي عبادك الله ينصر سيدنا ويغلبو على من عاداه الله يكتر خير الاطباء والممرضين ويجازي رجال السلطة والامن والدرك ويرجع كل واحد سالم معافا لاهله واولاده
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68
10 - ابو يحيى الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:41
اصبرو وصابرو ان فرج الله قريب ان شاء الله
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34
11 - عبد الله الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:43
ميمكنش جهة فاس مكناس تسجلات فيها جوج حالاة غير فجهة تازة
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-34
12 - متعجب الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:43
كببالي هذه الارقام غير كيشيىو بها وصافي .واش نهار 126 ونهار 37 وغذا يقوليك140. احترموا عقل المواطن
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-76
13 - وجدان الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:44
اللهم لك الحمد، اللهم عجل بالشفاء و رفع هذا الوباء واجمعنا باهلنا و أحبابنا يا رب
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26
14 - ahmed الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:46
الحمد لله والشكر لله
سنفرح جميعا
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13
15 - قادر الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:46
قال تعالى:ان بعد العسر يسرا. صدق الله العظيم . الصبر مفتاح الفرج.
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26
16 - الدكالي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:47
نتائج تبشر بالخير ومع ذلك يجب الاحتياط لان الملاحظ هو قلة عدد التحليلات التي اجريت 826تحليلة لهذا يجب الالتزام بالتعليمات والبقاء في البيوت الى ان يتم القضاء على هذا الوباء ان شاء الله اليوم ان شاء الله سيكون عددالمتشافين هو اكبر عدد لحد الان 112الحمد لله
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16
17 - أطلسي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:47
الحمد لله الأمو ر تبشر بالخير عدد المتعافين في ارتفاع مستمر نرجوك يا مولانا أن ترفع عنا هذا الوباء
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14
18 - امين الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:47
الحمدوالله كنفرحو منالي كنسمعو اﻹصبات قليلة كنتمنى تبقى على هاد الحل
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11
19 - unkown الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:48
نتمنى التريث في رفع الحجر الصحي ذلك بتخفيف الاجراءات خاصة على القطاعات الصناعية و عدم الزج بالطلبة و التلاميذ في الازقة و المدارس لانهم مستقبل المغرب و اية هفوة ممكن ان تؤدي الى كارثة
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15
20 - للتوضيح الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:49
ألا يحق لنا الحديث عن العدد الإجمالي للمصابين، ثم ننقص منه عدد حالات الوفاة وعدد الذين تعافوا، ليبقى لنا حصرا عدد المصابين....؛
لأن عدد المصابين الحالي، حتى العاشرة من صباح يومه الأربعاء 29 أبريل 2020 هو 4289، لكن هذا العدد يشمل المتوفين والمتعافين أيضا، ولا يتم فرزهم عن عدد الحالات المصابة والتي لا تزال في طور العلاج؟
إذن، أقترح الحديث مستقبلا عن الحالات المصابة التي في طور العلاج، ثم عدد حالات الشفاء، ثم عدد حالات الوفاة؛
لأن العدد الحالي للمصابين يضم أيضا من لم يعد مصابا وتعافى، وحتى من وافتهم المنية، رحمة الله عليهم؛
فالعدد الحالي 4289 إذا فرزنا منه عدد حالات الشفاء ( 890) فالرقم الحقيقي لحالات الإصابة التي في طور العلاج هي 3399؛
وإذا فرزنا من هذا العدد أيضا ، 3399، عدد الذين توفوا (167) ، فالعدد الحقيقي لمن هو مصاب حاليا وفي طور العلاج هو 3233؛
هذه هي المعلومة الصحيح، وقد راسلت في شأنها وزارىة الصحة لكنها لم ترد.
وهذا ما باتت تعتمد عدد من الدول وحتى القنوات الإعلامية، و من بينها الجزيرة مباشر وبعض المواقع الإحصائية؛
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29
21 - zaki الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:50
سنتجاوز هذه المحنة ، و سنعود إلى حياتنا اليومية إنشاء الله ، لكن ماذا سنستفيد من هذه التجربة ؟ وما الدروس التي سنأخذها من هذة الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع ؟ هل ستكون بداية لحكاية أجمل ؟ ام ستكون بداية عالم جديد ستتصارع فيه القوى على من سيحكمه؟؟
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14
22 - منى الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:53
إنها بداية النهاية والنور في آخر النفق باذن الله .نبقاو فديورنا وستفرج إن شاء الله
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9
23 - ايمداحن الحسن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:53
الحمد لله الامور تبشر بالخير نرجوا من جميع المغاربة الالتزام بتعليما ت السلطات
وانشاء سنكسب المعركة ملكا وشعبا.....
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9
24 - mohammed الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:54
لا تغرنكم حصيلة اليوم و قارنوها بعدد الكشوفات ... مزيدا من الحذر و التزام البيت
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7
25 - belahcen الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:55
اعطاء للمواطن الاحصاءيات بكورونا ونتاءجها بالجهات. نريد احثاء دقيق لكل مدينة على حدة لكي نطماءن المواطن اكثر وان في المدن التي لا تزال فيها البءور لكي يلنزم سكانها بالحجر الصحي المفروض لكي لايتسرب الوباء اليهم. هذه بشرى سارة للتخفيف. ولكن هل المواطنين الذبن هم في المستشفيات عددهم وكم لبثوا في العلاج لكي نعطي المعلومات كافية للمواطن لكي تزول على بعصهم كءابة الحجر الصحي الى الذين يطبقونه حرفيا وامهم ذخلو للحجر قبل التصريح به مم لدن السلطات. ولكم جزيل الشكر على ما تقومون به يا اسرة الصحة. ورجال السلطة كن شرطة ودرك ورجاالوقاية والقوات المساعدة والقياد وغيرهم.
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3
26 - هشام الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:57
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
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8
27 - عبد القادر اشهبار الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:57
المرجو من كل المغاربة ان يلتزمو بقرار الحجر الصحي السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
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13
28 - هنا وهناك الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:59
نحن الان في الاتجاه الصحيح مزيدا من الانضباط وسنكون في عيد الفطر نزور بعضنا البعض
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4
29 - بوهالي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 10:59
مع فقن مع سمعت خبر كي فرح القلب و كي خليك متفائل، ان شاء الله فرج الله قريب و هذا درس لينا باش نطورو من الجانب الصحي و التعليمي ديال البلاد و نركزو على البحث العلمي بدل التفاهة الى ما علماتناش كورونا ما عمر حاجة خرا تعلمنا
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6
30 - krimorocco الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:01
من أصل 789 تحليلة تم تسجيل 37 حالة .. هذا تطور مهم صراحة .. في السابق كان النسبة النصف بالنصف تقريبا .. ارجوا من المواطن المغربي استعمال الكمامة و التباعد مترين و المحلول الكحولي في الجيب أرجوووكم
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12
31 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:02
الحمد لله الحمد لله الشكر لله ولاكن علينا بدل مزيدا من الابتعاد عن بعضنا على الاقل 20 يوما بعد تسجيل اخر حالة والبقاء على اغلاق الحدود الى تسجيل اخر حالة في العالم اذن الطريق مازال طويلا ما علينا الا الصبر والشكر لله والصلاة
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6
32 - وفاء الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:02
الحمد لله رب العالمين نتمنى أن يبقى المؤشر في استقرار .الفاتحة في أنفسكم على روح المتوفين بهدا الفيروس رحمة الله عليهم
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3
33 - باحث من هناك الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:04
لي مفهمت علاش دارو غير 826 تحليلة فقط ف 24 ساعة .راه عادي يلاه إلقاو فيها 37 حالة.
هذ الاسبوع لي داز كيفوتو 2000 تحليلة ف 24 ساعة
.بدون تعليق ؟؟؟؟؟؟
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-5
34 - حمودة الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:04
حمد الله خبر زوبن... قوسو تاني باش غدا يقولو ليكم تزادت 100 ها لعار ديرو روسكم مشفتوهاش
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1
35 - باحث من هناك الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:04
لي مفهمت علاش دارو غير 826 تحليلة فقط ف 24 ساعة .راه عادي يلاه إلقاو فيها 37 حالة.
هذ الاسبوع لي داز كيفوتو 2000 تحليلة ف 24 ساعة
.بدون تعليق ؟؟؟؟؟؟
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1
36 - immad الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:08
بركة رمضان ودعاء المواطنين والتزامهم ولله الحمد ستسحق كورونا ان شاء الله.
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4
37 - سعد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:14
اصبروا وصابروا ورابطوا والتقوا الله لعلكم تفلحون
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7
38 - مماوي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:21
نرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الوضعية بداية لنهاية الاصابات ببلادنا وأن ينعم علينا بشفاء تام في أقرب وقت
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3
39 - محمد ايت عياش الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:23
الحمد لله اليوم هناك مؤشرات إيجابية تدل على أننا في مرحلة جد مهمة لكن كيف نحافظ على الدالة التناقصية؟ الأمر بسيط ولا يحتاج إلي شروحات اكثر:الكل مما لا شك فيه أدرك أن الحس بالمسؤولية بروح عالية والانخراط الفعلي في التدابير المعلنة في المملكة المغربية رهين للخروج من هذه المعركة بكل أمان.وكلونا في الموعد المحدد او قبله ان شاء الله
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1
40 - امينة بحري الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:23
الحمد لله دائما تفاءلو خيرا تجدوه سيأتي الفرج وكل شيء سيكون على أحسن ما يرام بإذن الله تعالى سيزول الفايروس وستعود الحياة الطبيعية احسن من السابق وكان شيئا لم يكن فالحمد لله دائما.
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2
41 - ملاحظ الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:24
التزموا بيوتكم، ولايخرج احد الاللضرورة القصوى وذلك لكي ننقذ أنفسنا وننقذ البلد. ألمانيا قامت برفع الحظر جزئيافي هذه الأيام، لكن عادت عدد حالات الإصابة بالفيروس للارتفاع بالرغم من الإجراءات الاحتياطية المتخذة.لذا احذروا لاتلاعب مع هذا الفيروس الذي يتربص بكل من خرج من بيته. ويستحسن ان يخرج واحد في البيت فقط لاقتناء المستلزمات مرة في الأسبوع.
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3
42 - خالد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:24
الحمد لله.
نبقاو فديورنا.
ورمضان كريم
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4
43 - tayeb الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:30
Bravo pour les casablancais, malgré la densité de la population le moins d’infection dans les régions . Forte mobilisation . Un grand
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0
44 - يونس الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:31
يلزم اغلاق جميع المعامل والمحلات التجارية لمدة 15 يوما .وعدم السماح لأي كان بالخروج من منزله نهائيا حتى النوافد يغلقهم .أما الحالات المرضية فعلى المريضة الاتصال بالمصالح المختصة وتأتي لنقله إلى الجهة التي يرغب فيها وفي هذه الحالة يجب على الدولة توفير سيارات إسعاف رهن إشارة المواطنين .واخيرا والنقطة الأهم التي ينبغي العمل بها هي مضاعفة عدد التحليلات اليومية لتصل على الأقل إلى 5000 تحليلية .وسترون النتائج في اسبوع سيتم محاصرة الوباء وفي حدود 15 يوم سينتهي بشكل نهائي وستعود الحياة إلى وضعها الطبيعي .وبلا مانقيلوا كنتفتغوا فالحلول الترقيعية المحتشمة .وشكرا
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1
45 - Amine الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:32
السلام عليكم اعتقذ ان الارقام المعلنة مبهمة هناك المغرب العميق هناك مناطق منسية متضررة و تتألم بصمت هناك اختلاف في محاربة هذه الجاءحة ورزازات تتألم ورزازات تنزف ورزازات أصبحت بؤرة نتيجة اخطاء المسوءولين اما الشعب فكان داىما ملتزم بالحضر الصحي اناشد المسؤولين و بالنظر بعين الرحمة و المسؤولية و انشاء مستشفى ميداني مجهز و البحث عن الأسر المخالطة في جميع الدواوير يا رب ألطف يارب ألطف يا رب ألطف
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-1
46 - محمد ايت عياش الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:34
الحمد لله المغرب يضرب به المثل في كل الخطوات التي اتخذها مند البداية بقيادة ملكنا العظيم محمد السادس حفظه الله ونصره
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1
47 - taha الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:38
الحمد لله والله اكبر نتمنى ان ينخفظ الرقم يوم عن يوم . يجب ان يعي الجميع ان المشكل لا قدر الله واصيب اي مواطن فهذا ليس في صالح
بلد المغرب ككل . وهذا ماتدعو له الحكومة والمسؤولين ان نحترم ما يطلب منا الا وهو الجلوس بمنازلنا الا في حالة الضرورة القسوى . الحمد لله مرة اخرى ونرجو من الله ان يرفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر المعظم شهر رمضان .
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1
48 - متابعة من اوروبا الأربعاء 29 أبريل 2020 - 11:43
الحمد لله يا ربي هادي خبار كتفرح.
خاص غير غدا انشاء الله ماتصبحش فايتة 100 حالة بحال لبارح.
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