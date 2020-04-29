وزارة الصحة تسجل 37 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى 6 جهات

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة بفيروس "كورونا"، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، موزعة على 6 من جهات المملكة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابة بعدوى "كوفيد 19" إلى 4289 حالة مؤكدة عقب اكتشاف 13 مصابا جديدا في جهة درعة تافيلالت و10 بطنجة تطوان الحسيمة.

كما ضمت قائمة أحدث المصابين، خلال الساعات الـ18 المنصرمة، 6 حالات بجهة مراكش آسفي و5 في الرباط سلا القنيطرة، و2 في جهة الدار البيضاء سطات و1 بفاس مكناس.

وعلى الصعيد الجهوي؛ بلغ مجموع الإصابات المعلنة 1088 بجهة البيضاء و923 في مراكش آسفي، و554 في جهة طنجة و535 بفاس مكناس ومثلها في جهة درعة تافيلالت.

العدد الإجمالي للإصابات نفسها وصل إلى 314 في جهة الرباط سلا القنيطرة و175 بجهة الشرق و80 في بني ملال خنيفرة، و50 بسوس ماسة و29 في جهة كلميم و4 بجهة العيون و2 على مستوى الداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.