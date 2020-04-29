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"سفارة الخرطوم" تقدم الدعم لسودانيين في المغرب

"سفارة الخرطوم" تقدم الدعم لسودانيين في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:55

قامت السفارة السودانية بالمغرب بتقديم دعم للطلاب السودانيين الذين يتابعون دراستهم في المغرب، وكذلك لفائدة الأسر السودانية المقيمة في المملكة، كمساعدة بمناسبة شهر رمضان، ودعما لها في ظل جائحة "كورونا".

العملية تمت بتنسيق مع المكتب التنفيذي للجالية السودانية، وقد شهدت توزيع حوالي 140 كيس صائم يحتوي على سبعة عشر صنفا من المواد الغذائية على الطلاب السودانيين وبعض الأسر السودانية المقيمة في المغرب.

وهنأ حسام الدين الطيب، القائم بالأعمال بالنيابة، وطاقم السفارة السودانية بالرباط، الطلاب السودانيين والجالية السودانية بالمغرب والشعب المغربي بحلول شهر رمضان.

كما شكر القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة السودان بالمغرب شركة مناجم المغربية، التي تتوفر على فرع في السودان، على مساعدتها ودعمها لإنجاح مبادرة دعم الطلاب والأسر السودانية بالمغرب.

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