24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:03
|05:38
|12:30
|16:07
|19:13
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وثائق فرنسية - 4 -.. السجن والغرامة للساكنة بسبب "زايد أوحماد"
- سفر في تاريخ الرّيف .. "أبواب الفجر" أو الحُب خلال زمن الحرب
- "ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة"
- "الرابطة" ترقمن سلسلة "الإسلام والسياق المعاصر"
- "جينريك" مسلسلات رمضان يغري مشاهير مغاربة
"ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)
مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير (5.00)
- مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير - (193)
- الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين - (144)
- علماء يختبرون إمكانية مقاومة "كورونا" بالنيكوتين - (78)
- المغرب ينفي مزاعم ممارسة العنف الأمني في إجراءات الحَجر الصحي - (78)
- حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لأرامل ومتقاعدي الأمن الوطني - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"سفارة الخرطوم" تقدم الدعم لسودانيين في المغرب
قامت السفارة السودانية بالمغرب بتقديم دعم للطلاب السودانيين الذين يتابعون دراستهم في المغرب، وكذلك لفائدة الأسر السودانية المقيمة في المملكة، كمساعدة بمناسبة شهر رمضان، ودعما لها في ظل جائحة "كورونا".
العملية تمت بتنسيق مع المكتب التنفيذي للجالية السودانية، وقد شهدت توزيع حوالي 140 كيس صائم يحتوي على سبعة عشر صنفا من المواد الغذائية على الطلاب السودانيين وبعض الأسر السودانية المقيمة في المغرب.
وهنأ حسام الدين الطيب، القائم بالأعمال بالنيابة، وطاقم السفارة السودانية بالرباط، الطلاب السودانيين والجالية السودانية بالمغرب والشعب المغربي بحلول شهر رمضان.
كما شكر القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة السودان بالمغرب شركة مناجم المغربية، التي تتوفر على فرع في السودان، على مساعدتها ودعمها لإنجاح مبادرة دعم الطلاب والأسر السودانية بالمغرب.