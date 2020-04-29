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كُتّاب وآراء
الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20
حظيت عريضة موجهة إلى الحكومة وإلى البرلمان حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة بتجاوب لافت، إذا ناهز عدد الموقعين عليها في ظرف أقل من 24 ساعة تسعة عشر ألف موقّع.
وجاء إطلاق هذه العريضة، التي تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، غداة تسريب بعض مواد مشروع القانون المذكور التي أثارت جدلا وانتقادات واسعة، لما تشكله من خطورة على حق حرية التعبير، حسب منتقديها.
واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة يتم "بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية".
وذهب أصحاب العريضة إلى القول إن مشروع القانون 22.20 "يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".
وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنه عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.
وبالرغم من أن الحكومة أكدت في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي صُودق فيه على مشروع قانون 22.20 أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وأن المشروع سيحال على لجنة تقنية لتطويره؛ فإن نشطاء الشبكات الاجتماعية رفضوه، وطالبوا بسحبه.
وتصل عقوبة من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
وأعلن الموقعون على العريضة ضد مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي "رفضهم المطلق لهذا المشروع، اعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
قرار مرفوض راه هاد المواقع هي وفرات الحماية المواطن من الظلم .
ناس تتفكر تحمي لبلاد ما توقع فيها المجاعة تيفكرو اخرج من كورونا نتما تتفكروا فمواقع التواصل اجتماعية .تقمع الناس لا حول ولا قوة الا بالله.
أولا هدا القانون غير دستوري لأن مجال الحريات من اختصاص البرلمان و ليس الحكومة أي خاص يكون مقترح قانون ماشي مشروع قانون.
ثانيا ولد القانون ميتا، كيف؟
هدا القانون يتعارض مع القوانين الدولية و حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و التي صادقت عليها دول العالم بما فيها المغرب مع اعتبار هرمية القوانين.
على جمعيات حقوق الإنسان التظلم أمام الأمم المتحدة و مراسلة الأمين العام ونشوفو ديك الساعات واش القانون يدوز و بلا ما نضيعو الوقت.
باش تولي السوشل ميديا بالمغرب بحال كوريا الشمالية لا لا و ألف لا ، إلى جاب الله صادق البرلمان على هاد مشورع القانون غير صليو صلاة الغائب على حرية التعبير
يا ترى من المقصود بالدرجة الأولى إن لم يكن الدكتور والبروفيسور محمد فايد ؟؟؟ أما جل وز الباقين فهم مع المنتوجات ومنهم من يروج لها أو يشهر بنا
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
يبدوا أن هناك خفافيش تتغدى من أزمة الشعب وخضوعه للحجر الصحي ملبيا نداء الوطن.
مالهدف ومن يسعى لتدجين الشعب المغربي وتكميمه و تكبيله و اغتيال حريته؟.
مادا سيكون موقف الساعي لفرض ارادة مصالحه الخاصة على الشعب لو خرق الشعب المغربي الحجر الصحي وخرج للتضاهر لاسترداد حقه في الحرية.؟.
قانون مثل هدا يجب أن يناقش في العلن من كافة مكونات الشعب وليس بين رئيس حزب وحزب آخر ثم يطرح لاستفتاء شعبي حر ونزيه يقرر فيه المغاربة ما يناسبهم.
وعلى من يسعى لفرض هدا القانون ان يتخيل الحياة بدون حرية قبل ان يتمم مسعاه الخبيث.
وعلى الحزب المعلوم ان يعي جيدا انه اشبعنا بل أتخمنا مرارة من كأس الخيانة.
نحن شعب لا نستغل الكوارث.
نحن شعب نصبر في المحن.
نحن شعب نتضامن بكل ما نملك.
الحكومة تستغل كل كارثة لتسلب الحريات و تفرض الافتطاعات و تقمع صوت الحق. نحن لا نبدل مبادءنا بمقابل مادي نحصل عليه فكلنا للموت و حكومة الاخوان ماذا ستقول امام الله امام سيل من القوانين الظالمة في حق المواطن.
الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا بد ان يحاسبو على ثرواتهم المشكوكة في الدنيا.
غلى ما يبدو ان الحكومة تتطلع على كل ما يدور في الانترنيت ..... بدءت هده المعراضة فب فيسبوك مند يوم الجمعة الماضي ... والحكومة لم نسمع لها رءاي ولا حتى تعقيب كاءن الشعب يخاطب حكومة دولة اخرى .رؤساء الدول نسمعهم مل يوم مند بداء الجاءحة و العثماني ضهرة مرة او مرتين و كل ما قاله كان مغلوط ( ضرورة الكمامة و .... ) .هل يمكن للعثماني ان يواجه الشعب ولو بتفسير عما يحدث ؟
لانهم يدافعون فقط عن مصالحهم كما هو الحال بالنسبة لهذا القانون الغريب.
يقتاتون ويشترون مواد غذائية غالية من الخارج. و نحن الشعب نقتات من مواد مضرة وسيئة الجودة.
لماذا تضعوا قانونا لسجن رجال الاعمال الذين لا يحترمون معايير الجودة?
Ramadan moubarak liljami3
Merci à Hespress de publier