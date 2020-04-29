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الرئيسية | مجتمع | الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20

الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20

الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:20

حظيت عريضة موجهة إلى الحكومة وإلى البرلمان حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة بتجاوب لافت، إذا ناهز عدد الموقعين عليها في ظرف أقل من 24 ساعة تسعة عشر ألف موقّع.

وجاء إطلاق هذه العريضة، التي تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، غداة تسريب بعض مواد مشروع القانون المذكور التي أثارت جدلا وانتقادات واسعة، لما تشكله من خطورة على حق حرية التعبير، حسب منتقديها.

واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة يتم "بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية".

وذهب أصحاب العريضة إلى القول إن مشروع القانون 22.20 "يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".

وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنه عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو التحريض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.

وبالرغم من أن الحكومة أكدت في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي صُودق فيه على مشروع قانون 22.20 أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وأن المشروع سيحال على لجنة تقنية لتطويره؛ فإن نشطاء الشبكات الاجتماعية رفضوه، وطالبوا بسحبه.

وتصل عقوبة من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، وفق مشروع القانون المثير للجدل، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويعاقَب بالعقوبة نفسها من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

وأعلن الموقعون على العريضة ضد مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي "رفضهم المطلق لهذا المشروع، اعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - وسيم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:31
قانون القرون الوسطي الا تخافون وجه الله في هاد ايام وسطي قوانين كوريا شمالية مازال كابوس المقاطعة يراودكم في احلام اتقو الله يا عصابات
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71
2 - السعيدي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:34
إذا نظرنا إلى المغرب، سنجده بأنه الدولة رقم واحد في العالم من ناحية تقييد مواطنيه بقوانين لصالح الرأسماليين وأصحاب النفوذ.
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73
3 - علي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:35
نحن ضد قانون يمس حرية التعبير .ناس تولدات احرار هاد عبودية ما عندنا ما نديرو بيها.
قرار مرفوض راه هاد المواقع هي وفرات الحماية المواطن من الظلم .
ناس تتفكر تحمي لبلاد ما توقع فيها المجاعة تيفكرو اخرج من كورونا نتما تتفكروا فمواقع التواصل اجتماعية .تقمع الناس لا حول ولا قوة الا بالله.
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56
4 - مواطن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:37
لا يجب المطالبة بحقوق الإنسان عل على حساب حقوق إنسان آخر. تقنين استعمال وسائل الاتصال امر صائب ومستعجل. لانه عدة اشخاص كانو ضحية هذه الوسائل.
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-66
5 - سام الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:38
على المجتمع المغربي أن يتأقلم مع الوضع الاجتماعي ما بعد كورونا حيث العالم سيعرف متغيرات و سلوكيات حكومية أخطر من قانون 20-20 حيث سيصبح الإنسان عبارة عن روبوت يتحكم فيه عن بعد فيما يأمل و يشرب و يتنقل و يفكر اللهم إذا انزل الله سكينته و رحمته على العباد فانقذنا و صرف عنا شر ذلك اليوم و الى حين ذلك لا حاجة لنا اليوم بجالوت و جنوده
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-24
6 - مواطن غيور1/ القانون الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:39
السلام عليكم
أولا هدا القانون غير دستوري لأن مجال الحريات من اختصاص البرلمان و ليس الحكومة أي خاص يكون مقترح قانون ماشي مشروع قانون.
ثانيا ولد القانون ميتا، كيف؟
هدا القانون يتعارض مع القوانين الدولية و حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و التي صادقت عليها دول العالم بما فيها المغرب مع اعتبار هرمية القوانين.
على جمعيات حقوق الإنسان التظلم أمام الأمم المتحدة و مراسلة الأمين العام ونشوفو ديك الساعات واش القانون يدوز و بلا ما نضيعو الوقت.
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43
7 - محمد اسماعيل الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:40
هي دابا ماعندناش الحق نتشكاو من اي حاجة ضارانا لان الشركات التي كانت محور المقاطعة هي التي تفرض وتظغط على المحكومة بأن تضع هذا القانون.. عار عليك ياوطني هضم الحقوق وتزيدها بتكميم الافواه... أين المفر من العزيز القدير والله لن يرحمكم في الآخرة...
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43
8 - مغربي من موريتانيا الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:41
هاد الحكومة كتقلب غي على السبة باش تدخل المواطن الحبس و الخطية في الوقت اللي خاصها تدعم الشباب و المقاولات و القطاعات المهمة
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47
9 - روفت الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:41
هد شئ كنا عارفين غي يوقع َاستغلال الضرف لنشر الخبر .او نشر الخبر لستغلال الضرف ! الحكومة البائسة اشرفة على نهايتها ،او السيد العثماني قرر بيع الماتش! او احتمال آخر إزالة حزب العدالة والتنمية المغربي ؟
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25
10 - N.H الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:42
أظن أن هذا القانون مجرد تمويه و تظليل لتمرير أشياء أشد مرا لازالت تطبخ في الخفاء لأنه قانون سادج و لن يصادق عليه
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28
11 - مهتم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:44
مشروع قانون 22.20 سيجعل من المغاربة عبيدا ورقيقا كما توصي بذلك الباطرونا والمؤسسات الاقتصادية ولوبيات الفساد الاقتصادي والسياسي ليجعلوا من هذا الشعب خانعا راكعا منبطحا بدون روح ولا حرية.
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30
12 - يونس الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:45
اتضح للعامة من خلال هذا القانون ، أن المنتخبون لا تهمهم مصلحة الشعب، بل إن همهم هو حماية مصالحهم ومصالح الشركات التي تدعمهم. نقطة نهاية.
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28
13 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:45
البلاد مشات خلى

باش تولي السوشل ميديا بالمغرب بحال كوريا الشمالية لا لا و ألف لا ، إلى جاب الله صادق البرلمان على هاد مشورع القانون غير صليو صلاة الغائب على حرية التعبير
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30
14 - [email protected] الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:48
انا ارفض هذا القانون جملة وتفصيلا.ماشي معقول.
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0
15 - red1 الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:49
مقاطعون مقاطعون مقاطعون سلاحنا الوحيد ضد جشع الباطرونا في غياب جمعيات حماية المستهلك والتي أصبحت تدافع عن المنتجين وباعت المستهلكين
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0
16 - hamid الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:49
والله تا عيقو بزاف في الفترة ديال الحجر الصحي و يجب إقاف هادا القانون السافر الهاضم لحقوق الإنسان و الله العظيم هزلت البرلمانيين لي صوتنا عليهم يمررون قوانين من شأنها تدمير المواطن و يرفضون الزيادة في ميزانية الصحة و التعليم فوضنا أمرنا فيكم إلى الواحد القهار و يال العار على الحكومة المحكومة لي ضحكات على المغاربة بالتوجه الاسلامي فستنزفته
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0
17 - مراقب محايد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:51
نعم ضد تمرير هاذا القانون ، نرفض رفضا تاما كل مايمكنه قمع الديموقراطية وحرية التعبير ، لا مكان للوبيات التي تسيطر على كل كبيرة وصغيرة وهم محسوبون على رؤس الأصابع ويسيطرون على أهم القطاعات الحيوية بالبلاد ، استغلوا هاذه الأزمة لتمرير هاذا القانون المقيت "لا من شاف لا من دري" أصلا لم على الإنتخابات التشريعية إلا القليل ، إذن لنستغل السمعة السيئة الذي حضي بها حزب العدالة والتنمية ، ونمرر من خلاله هاذا المشروع ... لعبة قدرة مكشوفة ...القمع أبدا كان حلا لتقدم الحضارات
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0
18 - علي السوسي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:52
ها المعقول بان كل هذه الضجة التي اثيرت حول هذا الوباء المصنع في المختبر والذي لم يصب ولو عشر ما يصاب بالانفلوانزا العادية خلال نفس الفترة من السنة إذا فالحقيقة ظهرت ولا مجال للشك أرادوا فرض الطوارئ لتمرير قوانينهم الظالمة والانتقام من الشعب الذي قاطع سلعهم العديمة الجودة والأكثر غلاء في العالم حذار حذار من النوم العميق فالدساءس تحاك ليل نهار
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0
19 - ناتاشي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:53
دبا عاد فهمت فين غبر داك رئيس كورية الشمالية، عيمون غا جا يفوج عدنا فالبلاد و عيكون تلاقا مع شي مسؤووولييين و عيكونوا شكاو عليه وهو ينصحم بهاد القانون، قانون كوري شمالي دكتاتوري ،لا ولن يتماشا مع المغاربة الأحرار.
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20 - الفاهم يفهم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:54
مما جاء في المقال : ... بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
يا ترى من المقصود بالدرجة الأولى إن لم يكن الدكتور والبروفيسور محمد فايد ؟؟؟ أما جل وز الباقين فهم مع المنتوجات ومنهم من يروج لها أو يشهر بنا
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
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21 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:56
المغرب يتجه إلى التحول إلى كوريا الشمالية
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22 - madghis الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:58
قانون منطقي لانه لا يعقل ان يحرض أحدهم الاخرين على مقاطعة منتوج ما لشركة معينة . الكل حر في مقاطعة ما يشاء لكن لماذا التشهير والتحريض خصوصا ان اغلب المغاربة يسهل التغرير بهم .
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23 - nawaf الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:58
من يتحرش بالاجماع الوطني في هده اللحضة الفاصلة من تاريخ المغرب؟.
يبدوا أن هناك خفافيش تتغدى من أزمة الشعب وخضوعه للحجر الصحي ملبيا نداء الوطن.
مالهدف ومن يسعى لتدجين الشعب المغربي وتكميمه و تكبيله و اغتيال حريته؟.
مادا سيكون موقف الساعي لفرض ارادة مصالحه الخاصة على الشعب لو خرق الشعب المغربي الحجر الصحي وخرج للتضاهر لاسترداد حقه في الحرية.؟.
قانون مثل هدا يجب أن يناقش في العلن من كافة مكونات الشعب وليس بين رئيس حزب وحزب آخر ثم يطرح لاستفتاء شعبي حر ونزيه يقرر فيه المغاربة ما يناسبهم.
وعلى من يسعى لفرض هدا القانون ان يتخيل الحياة بدون حرية قبل ان يتمم مسعاه الخبيث.
وعلى الحزب المعلوم ان يعي جيدا انه اشبعنا بل أتخمنا مرارة من كأس الخيانة.
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24 - الرازي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 12:58
دانون كولو فوائد يستحق 5 دهم..والحليب منقولكش يستحق 6 درهم .ممكن تشرحو ليا واحد الحاجة .ماهية الدمقراطية .وخا انا مكلخ انا نشرح ليك الدمقراطية..حكم الشعب نفسه بنفسه . هنا شعب كيصوت على شخص .يمثيل الشعب..فين هوا المشكل .يديرو حتى قانون 0000.0000.
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25 - امتحان الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:00
كان علينا نتريثوا حتى يتعرض على البرلمان وتم نعرفوا واش نيت عندنا ممثلين واحزاب باش نيت نقاطعوا كلشي
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26 - hajji الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:00
السلام عليكم
نحن شعب لا نستغل الكوارث.
نحن شعب نصبر في المحن.
نحن شعب نتضامن بكل ما نملك.
الحكومة تستغل كل كارثة لتسلب الحريات و تفرض الافتطاعات و تقمع صوت الحق. نحن لا نبدل مبادءنا بمقابل مادي نحصل عليه فكلنا للموت و حكومة الاخوان ماذا ستقول امام الله امام سيل من القوانين الظالمة في حق المواطن.
الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا بد ان يحاسبو على ثرواتهم المشكوكة في الدنيا.
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27 - Ahmed الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:01
السلام عليكم

غلى ما يبدو ان الحكومة تتطلع على كل ما يدور في الانترنيت ..... بدءت هده المعراضة فب فيسبوك مند يوم الجمعة الماضي ... والحكومة لم نسمع لها رءاي ولا حتى تعقيب كاءن الشعب يخاطب حكومة دولة اخرى .رؤساء الدول نسمعهم مل يوم مند بداء الجاءحة و العثماني ضهرة مرة او مرتين و كل ما قاله كان مغلوط ( ضرورة الكمامة و .... ) .هل يمكن للعثماني ان يواجه الشعب ولو بتفسير عما يحدث ؟
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28 - Jamal الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:01
انا اقترح قانون لمنع رجال الاعمال من الاستوزار و دخول البرلمان.
لانهم يدافعون فقط عن مصالحهم كما هو الحال بالنسبة لهذا القانون الغريب.
يقتاتون ويشترون مواد غذائية غالية من الخارج. و نحن الشعب نقتات من مواد مضرة وسيئة الجودة.
لماذا تضعوا قانونا لسجن رجال الاعمال الذين لا يحترمون معايير الجودة?
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29 - bernoussi الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:02
la simple idée penser à trouver un moyen d'iinterdire à un citoyenou à un groupe de la population de dénoncer le comportement de telle ou telle entité économique du fait de profits faramineux, de profiter d'une situation de monopole ou d'être au centre d'un conflit d'intérêt flagrant, est un acte antidémocratique alors que dire de la volonté du gouvernement de faire passer une loi interdisant d'appeler à un boycott !!! un gouvernement mené par un parti, qui s'est plaint pendant des années de lois liberticides et antidémocratiques, qui s'apprête à faire voter une loin réduisant les libertés individuelles en catimini, profitant de l'unité des marocains face au Covid-19 et de leur confinement ( pas de manifestations publiques démocratiques,) dans le but de protéger des lobby trop puissants dans notre pays...quelle ironie de l'histoire
Ramadan moubarak liljami3
Merci à Hespress de publier
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30 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:02
هذا القانون يخدم بالدرجة الأولى مجلس الباطرونا الذي يخاف من التشهير بمنتجاته كما كان الحال سنة المقاطعة لبعض الشركات مما تسبب في اضرار كبيرة لها
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31 - جيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 13:02
وما هو موقف هذا القانون من الذين يسيؤن الى الدين والمعتقدات؟ هل من مدافع عنه؟ ام أنه آخر اهتماماتكم ؟ في كل يوم في مواقعنا نرى معلقين لاهم لهم الا الإساءة للدين
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