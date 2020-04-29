الضمان الاجتماعي يشرع في استقبال "طلبات أبريل"

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة المقاولات المنخرطة عن إطلاق الإصدار الجدید لبوابة "Covid19.cnss.ma"، الذي یأخذ بعین الاعتبار المقتضیات التي جاء بھا المرسوم رقم 2.20.331، من أجل تمكین المشغلین من التصریح بأجرائھم المتوقفین مؤقتا عن العمل، كلیا أو جزئیا، جراء تفشي جائحة كوفيد خلال شهر أبريل.

وكان مجلس الحكومة صادق بتاریخ 24 أبریل على المرسوم رقم 2.20.331، الذي یحدد شروط أھلیة المشغلین للاستفادة من تدابیر مواكبة المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويؤكد المرسوم على ضرورة أن تكون المقاولة قد توقفت تماما عن مزاولة نشاطھا بموجب قرار إداري، جراء تفشي جائحة فیروس كورونا "كوفید-19"، وأن یكون رقم أعمالھا المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شھر من أشھر أبریل وماي ویونیو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الأشھر من سنة 2019، على ألا یتعدى عدد الأجراء المتوقفین مؤقتا عن عملھم، 500 فرد.

ويؤكد المرسوم أنه إذا كان عدد الأجراء المتوقفین مؤقتا عن العمل یتجاوز 500 شخصا، أو إذا انخفض رقم الأعمال المحدد سلفا، بنسبة تتراوح بین 25 في المائة وأقل من 50 في المائة فإن طلبات المشغلین المعنیین تعرض على لجنة محدثة بموجب المرسوم سالف الذكر.

إضافة لذلك، یفوض ھذا المرسوم للسلطات الحكومیة المعنیة صلاحیة تقریر ضرورة استمرار بعض القطاعات أو القطاعات الفرعیة لأنشطتھا، وبالتالي فإن المشغلین الذین یمارسون نشاطھم في أحد ھذه القطاعات أو القطاعات الفرعیة لا یعتبرون في وضعیة صعبة، ولا یجب أن یستفیدوا من إجراءات المواكبة إلا في الحالات الاستثنائیة.

وسبق أن ربطت لجنة الیقظة الاقتصادیة صرف التعویض الجزافي لصالح الأجراء المصرح بھم خلال شھر فبرایر 2020، والمتوقفین مؤقتا عن العمل جزئیا أو كلیا، خلال فترة الأزمة، بمدة التوقف عن العمل المصرح بھا من طرف المشغل.