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الرئيسية | مجتمع | "الكلوروكين" والفحوصات يقلصان الوفيات ويرفعان التعافي بالمغرب

"الكلوروكين" والفحوصات يقلصان الوفيات ويرفعان التعافي بالمغرب

"الكلوروكين" والفحوصات يقلصان الوفيات ويرفعان التعافي بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:00

نجح المغرب في تقليص عدد وفيات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بعدما كان في بداية مرحلة الوباء يُسجل نسبة وفيات مرتفعة تصل إلى 7 في المائة؛ لكنها تقلصت، اليوم، في حدود 4 في المائة.

كما ارتفعت وتيرة الشفاء التام من "كوفيد 19" بالمملكة، إذ بلغ عدد المتعافين إلى حدود الحصيلة الصباحية ليومه الأربعاء 890 حالة شفاء، بينما عدد الوفيات هو 167 حالة وفاة.

ونفت مصادر طبية أن يكون تراجع عدد الوفيات راجع إلى حقن المصابين بـ "إينوكسبارين"، مشيرة إلى أن مادة "إينوكسبارين" يتم حقنها لجميع المرضى بالفيروس لتمييع الدم ولا تسمح له بالتخثر في الشرايين.

ويرى مختصون أن تراجع الوفيات وارتفاع حالات الشفاء بالمملكة يعود إلى حزمة من الإجراءات المتخذة لمحاصرة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى نجاعة البروتوكول العلاجي الذي يعتمد على دواء الكلوروكين ومضادات أخرى للفيروسات.

وأوضح البروفيسور مصطفى الناجي، وهو أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن التدابير الاستباقية لمواجهة كورونا لعبت دوراً مهماً على مستوى تراجع عدد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء.

وأضاف الناجي، في تصريح لهسبريس، أن نتائج الحجر الصحي والتزام المغاربة بطرق الوقاية عوامل حدّت نوعاً ما من انتقال العدوى بين المواطنين، بالإضافة إلى محاصرة البؤر المهنية بمجرد ظهور العدوى بها.

الخبير في علم الفيروسات أكد أن "قرار استعمال دواء "كلوروكين" ودواء "هيدروكسي كلوروكين" وعدد من المضادات للفيروسات ساهم بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات بالمملكة، علماً أن التشخيص المبكر كان أساسياً في محاصرة رقعة وفيات كورونا".

وأشار المصدر ذاته إلى قرار وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

وأورد الناجي، في تصريحه، أن تعميم البروتوكول العلاجي على الحالات المحتملة "كان فكرة إيجابية وساهم في الحد من انتشار المرض، خصوصا في البؤر العائلية"، مشددا على أن استمرار التزام المغاربة بالحجر الصحي من شأنه أن يحد من انتشار العدوى وتجاوز الأزمة الصحية.

وفي خطوة استباقية، شرعت وزارة الصحة في إجراء تحاليل طبية على عينات عشوائية بالمناطق الصناعية حتى قبل ظهور فيروس كورونا بها؛ وذلك لمنع تسلل الوباء إلى الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، والتي كانت عاملا أساسيا في رفع وتيرة الإصابات خلال الأيام الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - السوسي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:07
شكرا للدولة على المجهودات الجبارة. والدولة تعني الملك و الحكومة و وزارة الصحة و التعليم و الداخلية. شكرا لكم
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130
2 - Amine الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:10
ولاننسى الرؤيا الحكيمة المتبصرة العظيمة لصاحب الجلالة الملك التي كانتفي نظري هي المفتاح
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73
3 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:12
الحمد لله الدي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم
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97
4 - حميد العايدي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:18
هل سيحقق المغرب معجزة التخلص من كرونا قبل ألمانيا ودول اخرى مشابهة ?
انا شخصيا اقتنعت بذلك
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95
5 - وائل مراكش الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:18
الحمد لله هدا فضل من الله الله ايرفع هاد الوباء انشاء الله سنعود الى حياتنا الطبيعية و نشكر وزارة الصحة و الطاقم الطبي في الدين قاموا بمجهود كبير جدا
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89
6 - أحمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:21
نجم المغرب سيتصاعد في الأسابيع المقبلة و تظهر ثمرة الجهود المبدولة لمكافحة الوباء
أقول للشباب المستهتر بالإجراءات الوقائية . الفيروس لم يقل كلمته الأخيرة و خوفي عليكم من عدم وضع الكمامة فكيفما تقتل تموت
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50
7 - ايت الاجر حميد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:21
إجراءات ترفع القبعة لها ولمن خلفها تجيز لكل مغربي الافتخار بمغربيه اتمنى على اي حكومة قادمة استثمارها في تحسين الوضع الصحي ببلادنا واستخلاص الدروس في إخراج بلادنا من الصورة القاتمة لوضعية الهشاشة التي عرى عنها تقرير السيد وزير المالية بمناسبة تفصيل توزيع مصاريف صندوق كورونا والتي تجعل حوالي نسبة 77% من المغربية دون عتبة الفقر .
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31
8 - ميمون الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:23
اليوم السوق ديال الخضر والفواكه في وجدة لازاري عامر مطرطق ببنادم
العيالات مع وليداتهم
والتجمعات ديال التكركير وديال الخبارات فوسط السوق
لا اعتبار لأي حظر ولا هم يحزنون
وحتى الشرطة بعض العناصر كاتتقضى فوسطهم بالزي الرسمي والتكهكيه وعادي

هل انتهى الحجر
هل نعتبر أنفسنا قد نجونا
قدمت الى السوق وزوجتي وعيالي لم يخرجو من باب المنزل منذ فرض الحجر الصحي
كنت أجد السوق ممتلئ قليلا في المرات الفارطة

أما اليوم فالسوق ممتلئ عن آخره.
والاطفال مع والديهم.
أين هي الرخصة؟
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42
9 - ابو انس ج- الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:26
عنوان دال و صحيح و الكلوروكين رغم تداعياته الجانبية يساهم في التعافي لاسيما ان هو وصف في المرحلة 1 من المرض اي المرحلة الفيروسية - لكن حين يتحول المرض الى مرض مناعي مما يؤدي الى التهاب الجهاز التنفسي فالامر يصبح عسيرا و هنا المرور الى الانعاش و التنفس الاصطناعي الثقيل -
-كرونا يمر من مرحلتين :
-1-المرحلة الفيروسية: هنا الفيروس ليس خطيرا و يمكن لاي انسان صحيح و قوي البنية صده و مواجهته بطريقة طبيعية- ثم ان الفيروس يختفي او يموت
--2- الاصابة الفيروسية تتحول الى مسألة مناعية بحيث ان نتيجة الفيروس هي انه يتسبب في تهييج الجهاز المناعي للانسان بقوة و بردة فعل قوية (مثل عاصفة) للخلايا المناعية مما ينتج عنه التهاب حاد شامل يخنق الانفاس و الرئة و يخلخل ميكانيك الجسد (قلب كبد اعصاب جلد الخ)- و هنا المرحلة الخطيرة في تحول الفيروس اي انه يصبح مناعيا (متعلق بجهاز المناعة عند الانسان)
-دواء الكلوروكين في المحلة الاولى ناجع مع اخد الحيطة و الحذر و اجراء الفحصوات القبلية (قلب سكري ربو الخ)
لا نفهم بعض دول اوربا: لا يريدون وضع الكمامات (عقد نفسية) و لا الكلوروكين- علاش؟ لا احد يفهم (تضارب مصالح) الخ
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19
10 - اللطف الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:30
هدا الدواء رخيص و خطير جدا جدا و له مضعافات اخطر , المادا ارتفاعات عداد الوفيات في فرنسا ؟ مع الأسف بسبب هدا الدواء ، الله يحفض
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-9
11 - fahd الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:30
السلام عليكم ما رأيكم في أسر لا حول ولا قوة لها إلا بالله ألتزمنا بالحجر وأتبعنا التعليمات وتم التسجيل في موقع الغير المهيكلين وتم رفض الطلب بدون معرفة السبب ولكن إلى متى أليس في نضركم تأتير هذا أكتر من الفيروس
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13
12 - زواقي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:31
والفضل يرجع كذلك لله سبحانه وتعالى.
اللهم رب الناس أذهب البأس آشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً اللهم آشف مرضانا ومرضى المسلمين "
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16
13 - مصطفى الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:34
الحمد لله و الشكر لله و لا إله إلا الله ... ينزل الدواء لكل داء
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9
14 - عبد الحميد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:35
قال تعالى : " وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ - سورة إبراهيم الآية 7 -
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12
15 - مغربي حر الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:36
لقد دخل الفيروس من مطار محمد الخامس. لان الامن استهان بالتعليمات الدولية للكشف .و كانت تجهيزات الكشف قليلة او جد منعدمة. والان نهلل ونصفق للامن لمجهوداته في القبض على الفقراء والزامهم المنازل بدون قوت او مؤونة ...لولا الامر الملكي لاغلاق الحدود لكنا سنعيش كارثة كبيرة..شكرا لجلالة الملك حفظك الله و رعاه.
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8
16 - هشام الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:38
يجب رفع حجر ورجوع إلى حياة طبيعية كوفيد سينما قريب تنتهي بنسبة للمغرب حالات قليلة
ولا تدعو إلى هاد خوف .
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-12
17 - أستاذة وطنية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:44
شكرا وشكرا لكل الفعاليات التي ساهمت في الحد من هذا الوباء ونتمنى الشفاء العاجل لكل من تبقى من المرضى حتى نخرج ونحن مطمئنون على انفسنا
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8
18 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:46
كل هذا صحيح، وهناك نظرية أخرى مبشرة لبروفسور ألماني تقول إن الفيروس أخد يفقد من مع الوقت من عدوائيته sa contagiosité بحيت ان مصاب واحد كان ينقل العدوى في المتوسط الى ثلاثة أو أكثر، أما اليوم فقد أصبح المصاب ينقل العدوى الى أقل من اثنين. هذا من جهة ومن جهة أخرى وهذا هو الأهم فإن الملاحظات الإكلينيكية تظهر أن قدرة الفيروس على الفتك la virulence du virus أصبحت تتناقص مع الوقت.
البروفسور الألماني يقول أنه يعتقد أن كوفيد ١٩ سيتحول مع الوقت إلى فيروس انفليونزا موسمية عادية.
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3
19 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:47
هناك آثار سلبية خطيرة لهذا الدواء. أشنو زعما نخرجو من كورونا و بعدها الطوفان. دول عظمى لم تستعمل هذا الواء.......
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-1
20 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:49
الشكؤ لله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير
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8
21 - سمير الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:53
اختيار تعميم الكلوروكين اختيار مصيري و مكن من إنقاذ أرواح كثيرة؛ الدكاترة المغاربة اللذين زكوا هذا الإختيار جديرون بكل العرفان؛
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1
22 - ملالي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:53
الحمد لله على هذه النتاءج والشكر كل االشكر لله عز وجل .ان ماقامت به الدولة ملكا وشعبا وحكومة من اجراءات هي التي ساهمت وتساهم مستقبلا في القضاء على هذا الوباء علينا ان نستمر في الالتزام بالحجر الصحي ولجميع الارشادات والتوجهات التي تقدمها لنا الجهات المعنية وسيكون خيرا ان شاء الله في القريب العاجل .
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1
23 - Saad الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:54
الحمد لله هاذا فضل من ربي وشكرا على المجهودات في جميع القطاعات ، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات.
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3
24 - ب.كريم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقدم بجزيل الشكر لجميع من ساهم ماديا أو معنويا في محاربة هذا الوباء مطالبا جميع المغاربة أخذ الحيطة والحذر في الأيام المقبلة حتى لا تعود هذه الجاءحة من جديد. نطلب السلامة لجميع الأمة الإسلامية.
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0
25 - متتبع الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:10
إخواني المغاربة من بعد كورونا نتحزمو جميع ونخدمو بلادنا بالمعقول هادي هي الفرصة،
وكلا واحد يساهم من جهته وموقعه في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. الدولة دارت اللي عليها وأكثر ومن بعد جاي الدور ديال الشعب. هيا هيا هيا
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