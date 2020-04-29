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كُتّاب وآراء
"الكلوروكين" والفحوصات يقلصان الوفيات ويرفعان التعافي بالمغرب
نجح المغرب في تقليص عدد وفيات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بعدما كان في بداية مرحلة الوباء يُسجل نسبة وفيات مرتفعة تصل إلى 7 في المائة؛ لكنها تقلصت، اليوم، في حدود 4 في المائة.
كما ارتفعت وتيرة الشفاء التام من "كوفيد 19" بالمملكة، إذ بلغ عدد المتعافين إلى حدود الحصيلة الصباحية ليومه الأربعاء 890 حالة شفاء، بينما عدد الوفيات هو 167 حالة وفاة.
ونفت مصادر طبية أن يكون تراجع عدد الوفيات راجع إلى حقن المصابين بـ "إينوكسبارين"، مشيرة إلى أن مادة "إينوكسبارين" يتم حقنها لجميع المرضى بالفيروس لتمييع الدم ولا تسمح له بالتخثر في الشرايين.
ويرى مختصون أن تراجع الوفيات وارتفاع حالات الشفاء بالمملكة يعود إلى حزمة من الإجراءات المتخذة لمحاصرة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى نجاعة البروتوكول العلاجي الذي يعتمد على دواء الكلوروكين ومضادات أخرى للفيروسات.
وأوضح البروفيسور مصطفى الناجي، وهو أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن التدابير الاستباقية لمواجهة كورونا لعبت دوراً مهماً على مستوى تراجع عدد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء.
وأضاف الناجي، في تصريح لهسبريس، أن نتائج الحجر الصحي والتزام المغاربة بطرق الوقاية عوامل حدّت نوعاً ما من انتقال العدوى بين المواطنين، بالإضافة إلى محاصرة البؤر المهنية بمجرد ظهور العدوى بها.
الخبير في علم الفيروسات أكد أن "قرار استعمال دواء "كلوروكين" ودواء "هيدروكسي كلوروكين" وعدد من المضادات للفيروسات ساهم بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات بالمملكة، علماً أن التشخيص المبكر كان أساسياً في محاصرة رقعة وفيات كورونا".
وأشار المصدر ذاته إلى قرار وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.
وأورد الناجي، في تصريحه، أن تعميم البروتوكول العلاجي على الحالات المحتملة "كان فكرة إيجابية وساهم في الحد من انتشار المرض، خصوصا في البؤر العائلية"، مشددا على أن استمرار التزام المغاربة بالحجر الصحي من شأنه أن يحد من انتشار العدوى وتجاوز الأزمة الصحية.
وفي خطوة استباقية، شرعت وزارة الصحة في إجراء تحاليل طبية على عينات عشوائية بالمناطق الصناعية حتى قبل ظهور فيروس كورونا بها؛ وذلك لمنع تسلل الوباء إلى الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، والتي كانت عاملا أساسيا في رفع وتيرة الإصابات خلال الأيام الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
انا شخصيا اقتنعت بذلك
أقول للشباب المستهتر بالإجراءات الوقائية . الفيروس لم يقل كلمته الأخيرة و خوفي عليكم من عدم وضع الكمامة فكيفما تقتل تموت
العيالات مع وليداتهم
والتجمعات ديال التكركير وديال الخبارات فوسط السوق
لا اعتبار لأي حظر ولا هم يحزنون
وحتى الشرطة بعض العناصر كاتتقضى فوسطهم بالزي الرسمي والتكهكيه وعادي
هل انتهى الحجر
هل نعتبر أنفسنا قد نجونا
قدمت الى السوق وزوجتي وعيالي لم يخرجو من باب المنزل منذ فرض الحجر الصحي
كنت أجد السوق ممتلئ قليلا في المرات الفارطة
أما اليوم فالسوق ممتلئ عن آخره.
والاطفال مع والديهم.
أين هي الرخصة؟
-كرونا يمر من مرحلتين :
-1-المرحلة الفيروسية: هنا الفيروس ليس خطيرا و يمكن لاي انسان صحيح و قوي البنية صده و مواجهته بطريقة طبيعية- ثم ان الفيروس يختفي او يموت
--2- الاصابة الفيروسية تتحول الى مسألة مناعية بحيث ان نتيجة الفيروس هي انه يتسبب في تهييج الجهاز المناعي للانسان بقوة و بردة فعل قوية (مثل عاصفة) للخلايا المناعية مما ينتج عنه التهاب حاد شامل يخنق الانفاس و الرئة و يخلخل ميكانيك الجسد (قلب كبد اعصاب جلد الخ)- و هنا المرحلة الخطيرة في تحول الفيروس اي انه يصبح مناعيا (متعلق بجهاز المناعة عند الانسان)
-دواء الكلوروكين في المحلة الاولى ناجع مع اخد الحيطة و الحذر و اجراء الفحصوات القبلية (قلب سكري ربو الخ)
لا نفهم بعض دول اوربا: لا يريدون وضع الكمامات (عقد نفسية) و لا الكلوروكين- علاش؟ لا احد يفهم (تضارب مصالح) الخ
اللهم رب الناس أذهب البأس آشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً اللهم آشف مرضانا ومرضى المسلمين "
ولا تدعو إلى هاد خوف .
البروفسور الألماني يقول أنه يعتقد أن كوفيد ١٩ سيتحول مع الوقت إلى فيروس انفليونزا موسمية عادية.
وكلا واحد يساهم من جهته وموقعه في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. الدولة دارت اللي عليها وأكثر ومن بعد جاي الدور ديال الشعب. هيا هيا هيا