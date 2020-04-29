"الفلاحة" تطمئن المغاربة حول التموين والأسعار‎

هسبريس من الرباط

طمأنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغاربة بخصوص تموين الأسواق بالمنتوجات الغذائية ومستويات الأسعار، خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الأسواق تعرف تموينا جيدا من المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الكبير بالرغم من الظروف التي يفرضها السياق الصحي، مشددة على أن مستويات الأسعار مستقرة ومنخفضة مقارنة بالسنة الماضية بالنسبة لبعض المواد.

الوزارة أوضحت أنها قامت، وبتنسيق مع باقي الوزارات، بمناسبة شهر رمضان، بالتأكد من التموين الجيد للأسواق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الكبير خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أن تتبع وضعية السوق يظهر التموين الجيد من الحبوب والخضراوات والمنتوجات الحيوانية (الحليب والزبدة واللحوم)، مؤكدة أن أسعار الخضر خاصة الطماطم والبصل تسجل أسعارا أقل من تلك المسجلة خلال شهر رمضان 2019 بـ20 و30 في المائة خلال نفس الفترة، مبرزة أن هذا الوضع يرجع على الرغم من السياق الصحي الحالي إلى إنتاج البصل الأخضر، كما يتجاوز عرض الطماطم الطلب بنحو 33 في المائة.

وبالنسبة للقطاني التي شهدت طلبا استثنائيا خلال الفترة الأخيرة، فتسجل -بحسب الوزارة- عودة تدريجية للوضع الطبيعي بحيث إن أسعار الحمص والفول تسجل حاليا نفس مستويات الأسعار في نفس الفترة من 2019. أما العدس، وعلى العكس من ذلك، فيسجل ارتفاعا بـ20 في المائة بالمقارنة مع 2019، مضيفة أن ذروة الطلب على هذا المنتوج تم تجاوزها. وأشارت الوزارة إلى أن أسعار لحوم الأبقار والأغنام تسجل في بداية رمضان مستويات أقل بـ6 في المائة بالمقارنة مع 2019، بينما يسجل ثمن الدجاج الحي انخفاضا بـ25 في المائة بالمقارنة مع رمضان 2019.

وفيما يخص التمور، تقول الوزارة، فالسوق يعرف تموينا جيدا، بحيث أنه على مستوى البيع بالتقسيط، فالأسعار مستقرة نسبيا بالمقارنة مع السنة الفارطة، مشيرة إلى أنها تسجل أسعارا متوسطة بالنسبة للأنواع الأكثر استهلاكا تتراوح ما بين 20 و35 درهما للكيلوغرام حسب المنتوجات وجودتها.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن توزيع الزراعات الربيعية يتواصل بشكل عادي حسب الأجندة المحددة له سلفا، مع تجاوز المساحات المحددة لبعض الزراعات، مضيفة أن عملية الزرع شملت إلى حدود اليوم 92 في المائة من المساحة المبرمجة، والباقي سيتم إنجازه خلال العشرة أيام الأولى من شهر ماي.