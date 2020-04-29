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الرئيسية | مجتمع | "الفلاحة" تطمئن المغاربة حول التموين والأسعار‎

"الفلاحة" تطمئن المغاربة حول التموين والأسعار‎

"الفلاحة" تطمئن المغاربة حول التموين والأسعار‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:40

طمأنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغاربة بخصوص تموين الأسواق بالمنتوجات الغذائية ومستويات الأسعار، خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الأسواق تعرف تموينا جيدا من المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الكبير بالرغم من الظروف التي يفرضها السياق الصحي، مشددة على أن مستويات الأسعار مستقرة ومنخفضة مقارنة بالسنة الماضية بالنسبة لبعض المواد.

الوزارة أوضحت أنها قامت، وبتنسيق مع باقي الوزارات، بمناسبة شهر رمضان، بالتأكد من التموين الجيد للأسواق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الكبير خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أن تتبع وضعية السوق يظهر التموين الجيد من الحبوب والخضراوات والمنتوجات الحيوانية (الحليب والزبدة واللحوم)، مؤكدة أن أسعار الخضر خاصة الطماطم والبصل تسجل أسعارا أقل من تلك المسجلة خلال شهر رمضان 2019 بـ20 و30 في المائة خلال نفس الفترة، مبرزة أن هذا الوضع يرجع على الرغم من السياق الصحي الحالي إلى إنتاج البصل الأخضر، كما يتجاوز عرض الطماطم الطلب بنحو 33 في المائة.

وبالنسبة للقطاني التي شهدت طلبا استثنائيا خلال الفترة الأخيرة، فتسجل -بحسب الوزارة- عودة تدريجية للوضع الطبيعي بحيث إن أسعار الحمص والفول تسجل حاليا نفس مستويات الأسعار في نفس الفترة من 2019. أما العدس، وعلى العكس من ذلك، فيسجل ارتفاعا بـ20 في المائة بالمقارنة مع 2019، مضيفة أن ذروة الطلب على هذا المنتوج تم تجاوزها. وأشارت الوزارة إلى أن أسعار لحوم الأبقار والأغنام تسجل في بداية رمضان مستويات أقل بـ6 في المائة بالمقارنة مع 2019، بينما يسجل ثمن الدجاج الحي انخفاضا بـ25 في المائة بالمقارنة مع رمضان 2019.

وفيما يخص التمور، تقول الوزارة، فالسوق يعرف تموينا جيدا، بحيث أنه على مستوى البيع بالتقسيط، فالأسعار مستقرة نسبيا بالمقارنة مع السنة الفارطة، مشيرة إلى أنها تسجل أسعارا متوسطة بالنسبة للأنواع الأكثر استهلاكا تتراوح ما بين 20 و35 درهما للكيلوغرام حسب المنتوجات وجودتها.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن توزيع الزراعات الربيعية يتواصل بشكل عادي حسب الأجندة المحددة له سلفا، مع تجاوز المساحات المحددة لبعض الزراعات، مضيفة أن عملية الزرع شملت إلى حدود اليوم 92 في المائة من المساحة المبرمجة، والباقي سيتم إنجازه خلال العشرة أيام الأولى من شهر ماي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - هشام الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:48
فلاحة يطمئن مواطنين أن خضر متوفرة
بحال غادي يفرقوه علينا فابور
ويقول المواطنين للفلاحة نقودنا متوفرة لشراء الخضركك. وباركة من رش موبيدات هلكتونا بالمرض
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-2
2 - فلاح الأربعاء 29 أبريل 2020 - 15:59
الحمد هذا من فظل الله أما الفلاح فكان الله في عونه بأرتفاع تكاليف الإنتاج وغياب أي دعم حقيقي يظمن له الأستمرار في نشاطه
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5
3 - ع غ الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:01
لابد من احكام المراقبة على البائعين الذين لا يشهرون الاثمنة في المحلات والزامهم بالفاتورة وذلك برقمنة جميع المواد الغذائية
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4
4 - الغرباوي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:02
مبان ليا حتا فرق نحن في حجر صحي ، الأسعار مرتفعة ناس كتلهوا زحام فين مامشتي،أين هو الانخفاض راه 100درهم متقدكش في اسبوع،وأين هو حجر صحي ؟
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-1
5 - حمزة الروداني الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:05
وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه
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6 - حسن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:07
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع
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7 - كريم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:07
لا أحد يمكنه أن ينكر المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الفلاحة من أجل توفير حاجيات المغاربة من الأغذية الفلاحية
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8 - اميري الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:07
المغرب و لله الحمد منتعش فلاحيا..
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9 - mariam الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:07
الحمد لله على هاد الخيرات اللي عندنا ف بلادنا وزارة الفلاحة مشكورة على هذه المجهودات
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10 - radia الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:07
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
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11 - حسن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:08
انتم تطمئنون المواطن بالوفرة والكثرة.....!!!
بل كيف وبماذا يشتري من انتم تطمئنونه واثمانها غالية وعالية، دون أي مراقبة أو تفتيش.......؟؟؟
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12 - محمد امين الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:08
شكرا لوزارة الفلاحة على المجهودات التي تبذلها من أجل موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه
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13 - sana الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:08
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
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14 - كمال الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:08
الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات
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15 - halima الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:08
فعلا نحن نفتخر بهاد الوزارة اللي وفرات لينا التموين الكافي رغما عن أنف الأزمة
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16 - hasan الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:09
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
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17 - المنصوري الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:09
الجيران عندهم عقدة على الانتعاش الفلاحي للي تتعرفو البلاد
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18 - سهيل الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:09
الحمد لله الاسواق تتوفر على كلما نحتاجه من المواد الغذائية الفلاحية و هذا بفضل الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الفلاحة
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19 - Salma الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:09
الشكر موصول لوزارة الفلاحة اللي كتسهر على التوفير التغذية سمكية كانت أم فلاحية
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20 - سعيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:09
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب
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21 - safa الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:10
كفاءة وزير الفلاحة الى جانب مخطط المغرب الاخضر الذي جاء به مكنه من النهوض بالفلاحة في المغرب حيث بيات في السنوات الخيرة نتائج ايجابية
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22 - أحمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:10
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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23 - laila الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:10
المغرب الحمد لله كيعرف واحد الازدهار كبير فالفلاحة و حنا مهنيين من هاد الناحية
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24 - سفيان الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:10
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
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25 - ghita الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:10
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر.....بالتوفي
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26 - sam الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:11
اين هي الوفرة .كل الخضار و الفواكه مرتفعة ثمن خاصة وأن أصحاب الشاحنات يشتكون من منعهم من الولوج إلى بعض المناطق الفلاحية.اين المرونة في مرور شاحنات نقل السلع هذا الشي كنسمعوه غير في ثلفزة
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27 - مولاي براهيم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:11
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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28 - samira الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:12
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
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29 - عبد الصمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:12
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
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30 - najwa الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:12
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
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31 - najla الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:12
السوق و لله الحمد فيه جميع انواع الخضر و الفواكه و السمك، فعلا نحن نفتخر بهاد الوزارة اللي ساهرة على هاد القطاع
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32 - حميد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:13
الطريقة التي يسير بها القطاع الفلاحي بالمغرب أتبتث نجعتها في العشر سنوات الاخيرة و هذا بفضل الوزير الكفء التي يشرف عليها
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33 - امل الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:13
نشكر وزارة الفلاحة لقايمة بواجبها على احسن وجه
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