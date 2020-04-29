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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يراسل الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين‬

الزفزافي يراسل الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين‬

الزفزافي يراسل الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين‬
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:35

برز اسم ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، إلى جوار 20 من المعتقلين السياسيين عبر العالم موقعين على رسالة إلى ميشيل باشليت، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يطلبون فيها تعجيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

الرسالة برز فيها اسم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، بمعية وزيري الخارجية والداخلية في حكومة كاتالونيا السابقة، ورئيس البرلمان الكاتالاني، بالإضافة إلى الزعيم النقابي في الاتحاد العمالي الأرجنتيني لويس ذي آريا، وأيضا ناشطون نقابيون وحقوقيون بكولومبيا والهندوراس.

ويطالب الموقعون بإطلاق السراح كآلية من الآليات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالسجون، منتقدين ما أسموه "تماطل الدول من تنفيذ التوصيات الأممية، بالرغم من الظروف المزرية للسجون داخلها؛ مما يشكل خطرا على حياة السجناء، ومصيرهم بالاستخفاف بأوضاعهم وعدم الاكتراث لكوارث قد تنجم عنه".

وشددت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على تحمل منظمة الأمم المتحدة لمسؤولياتها في الضغط على الدول للامتثال لتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - medoujda الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:47
لا دخل للولايات المتحدة أو غيرها في شؤون المملكة المغربية وكل من سولت له نفسه الإساءة لوطنه و لشعار وطننا و إثارة الفتنة فجزائه السجن لكي يكون عبرة لآخرين
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20
2 - مغربية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:49
و مادمت زعيما و مكافحا فلتصبر كما فعل المناضلون الاحرار المغاربة سجنوا لعقدين و اكثر و لم يتزحزح ايمانهم بقضيتهم و ضلوا اقوياء و شامخين لم يراسلوا لا الامم المتحدة و لا جمعيات حقوق الانسان و لا هولندا و لا المانيا و لا البرلمان الاوروبي كما فعلت انت ادن اين الكفاح اين النضال ؟
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13
3 - اودي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:54
عندما أرى الدنيا تسير إلى الهاوية، فليس هناك اعدل واحق من الله صبحانه وتعالى يوم الحساب كل شخص سيأخذ حقه من اي ظالم
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10
4 - الفاسي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:56
أتمنى من الحكومة المغربية أن تقوم بإخلاء سبيل المعتقلين الذين ليس لديهم تهم ثقيلة والذين لم يتبقى لهم سوى مدة قصيرة لفترة خروجهم وأن تأخد بعين الإعتبار الظروف التي نمر منها لتخفيف الإكتضاض على السجون لكي لا تتكون بؤر جديدة للوباء وأن تهدي لأسرهم فرحة لقاء أحبتهم مع العلم أن أغلب المعتقلين مظلومين ولهذا نتمنى من الدولة أن تقوم بهذه المبادرة الإنسانية بإخلاء سبيلهم وتكون للسجناء ثوبة نصوحة إن شاء الله
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-4
5 - أستاذة وطنية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:56
والله تحديتو حكومة على قدها قائمة بحد ذاتها وراسلتم الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح سجناء الفوضى وليس السجناء السياسيين أعطيت لنفسك اكثر مما تستحق وجعلت منك بطلا وذلك بدعم من أعداء الوطن الذين لا يزيدون وضعك الا تأزما خاصة وانك سبق لك وان طالبت بالتخلي عن جنسيتك وهذا يتطلب إتمام المدة السجنية فكيف اذن يطلق سراحك
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13
6 - رشيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 19:57
فعلا هاد الوباء يشكل خطراً كبيراً على السجناء ، ولكن معتقلي الحراك يشكلون خطراً على المغرب برمته
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13
7 - العريشي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:01
راسلت الأمم المتحدة أطالب بحقي في المغرب لا يعقل 2% يستولون على 95% من الثروات و 98% يتعاركون على لقمة العيش
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4
8 - الله يهديه الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:01
توجيه رسالة للأمم المتحدة كمن يزيد الطين بله
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2
9 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:03
تحية رمضانية للأخ الزفزافي .

رمضان مبارك و الله يفك سراحك و يردك بين احضان أبويك
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-15
10 - Said-Casablanca الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:06
C'est la liste des elites et pas des ignorants. Il fallait se depecher pour ajouter ton sur la liste deja envoye aux Nation des Republiques Unis
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-8
11 - الرءي والرءي الآخر الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:06
أظن أن القضاء في المغرب مستقل وبالتالي لن يخضع لأوامر الأمم المتحدة وليس من حقها التدخل في شؤون بلد له سيادة
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10
12 - خالد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:06
الله يطلق سراحهم أجمعين..
هؤلاء لم يفعلو سوى الدفاع على المستضعفين...
ولم يريدو سوى الخير لشعوبهم.. (مدرسة و مستشفى)...
واكدت كورونا انهم كانوا على حق...
لذا يجب اطلاق سراحهم و وضع الجبابرة الذين حبسوهم مكانهم...
آمين
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-7
13 - amaghrabi الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:09
ارجو من جلالة الملك حفظه الله ,ان يصدر امره المطاع ,وان يعفو على هؤلاء المغرر بهم الطائشين الذين قاموا بتلك الأفعال التي مست كرامة امتنا وجعلت بعض الدول تتطاول على سيادتنا,ومع ذلك أقول المسامح كريم,فجلالة الملك ان شاء الله يكرر فعل جده رسول الله ص حينما قال "اذهبوا فانتم الطلقاء" وان كان هؤلاء معاندون ومع الأسف حتى اولياؤهم يعاندون ,ولكن صدر ملكنا أوسع وارحب ان شاء الله
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-3
14 - Toufik الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:09
دابا تشوف الحرية نتا وغيرك بعد الكورونا كل عاق بادعاءات فارغة حول الحرية وماهي في حقيقة الامر الا الية للتدخل والضغط على دول في طور النمو
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-1
15 - Bourazzoum الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:10
انتظر حتى تاتي الأمم المتحدة وتطلق سراحك، نوض الفوضى واهجم على المسجد وسب التوابث وانتظر شهرة مناضل ولقب أيقونة الريف.
الدول الآن مشغولة بما هو أهم، وهو الحفاظ على صحة الناس وأرواحهم، وامكث أنت في سجنك. لماذا لم تطلب العفو من مسؤولي البلاد؟ ما راضيش.
خل راسك اسخون!
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7
16 - الفزواني الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:11
دائما نفس الخطأ و لماذا الامم المتحدة . هل تضن أن الامم المتحدة ممكن أن تتدخل لتمتيع الزفزافي بالحرية مع أنه مدان و الله من الغلط كان الأحرى به أن يصمت عوض طلب الامم المتحدة .
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6
17 - مراكش حداثي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:14
وعلاش هادشي كامل ، ممكن المشكل يتحل فالداخل ، بلا شوهة وبلا محاولة لي دراع الدولة .. كنظن كاينين بزاف ديال قنوات الحوار والتواصل بين المعتقلين والدولة . انا مكنقولش كنعيشوا فدولة مثالية وديموقراطية 100% ولكن راه هاد النظام من وجهة نظري مرن ومعاه الحلول مقارنة مع عشرات الانظمة الأخرى عبر العالم . رأي شخصي قابل للخطأ قبل الصواب.
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2
18 - الوزاني الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:15
أنا مازال ما فهمتش القصة ديال هاد الاخ. ما هي مشكلته الحقيقية؟
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-3
19 - سلا-الرباط الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سي الزفزافي ما زال ينوي المستحيل ،
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4
20 - المنطق الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:18
أطلقو سراح المعتقلين السياسيين
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-2
21 - سعيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:18
هذا مصير كل من أراد تخريب البلاد وزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد اللهم احفظ بلادنا المغرب من كل سوء
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5
22 - فلاح الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:22
السلام هاولاء السجناء مظلومين العالم يعرف هاذا والسلطات تنتقم منهم والحكام في بلدينا لا يهمهم الوطن ولا الشعب
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-3
23 - صداع راس الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:23
عزيز عليكم صداع راس علاش هادشي شادين العكس على والو الطمع اصافي رغم ان ممكن الشخص اتقدم لترشح وقت لنتخاب وجرب راسو وجربه ناس واش اقدر اخدم البلاد او غير الفم الشعب ماعندو فين ازيد صداعكم.
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0
24 - Miloud الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:23
اللهم فك أسر كل المظلومين يارب.
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5
25 - karim الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:24
حتى ولو وافقت الدولة على إطلاق سراحهم فإننا كمواطنين مغاربة أحرار نرفض إطلاق سراحهم..انهم مرتزقة شوهوا سمعة وطنهم أمام العالم أحزانهم أن يبقوا وراء القضبان ...
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3
26 - عبدو الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:28
اين هو النضال.المناضل دائما من اولويات مبادءه هو عدم الاستسلام للاكراهات والضغوطات .كيفما كان مصدرها سواء مرض او كاشو او الطيارة او حتى اقصى درجات التعذيب
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1
27 - يونس الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:29
الله يفك سراحو هو باقي المعتقليين
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2
28 - med الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:30
الزفزافي يطلب حقوق الانسان، والذين كان يسبهم وينعتهم باوصاف سخيفة والاعتداء على القوات العمومية والاعتداء على بيت الله هولاء ليس لهم حقوق، العدالة قالت كلمتها، هذا ليس لعب عيال،انتم في دولة وانتم مواطنين وليس من اي قوم التدخل في شؤوننا.
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2
29 - مهتم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:33
حذاري من هذا الرجل ان تطلقوا سراحة لأنه من عشاق الزعامة. زعامة حراك الريف ،زعامة معتقلي الريف، زعامة من داخل السجن ومناصرة كل ا شكال الاحتجاجات. زعامة السجناء في الملقيات الدولية والأممية. انكم والله ستندمون عن اطلاق سراحه فقد اعذر من اع نذر. وإن غدا لناظره قريب.
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1
30 - شرف الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:35
الزفزافي واتباعه ارتكبوا ما يعاقب عليه قانون الدولة المغربية ذات السيادة. وأمعنوا في اصدار نعوث قدحية في حق المغاربة والنظام السياسي، وحاولو تشويه صورة البلاد. فهم ينالون جزاءهم.
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1
31 - مومني الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:37
المغرب دولة مستقلة وليس للأمم المتحدة وغيرها الحق بالتدخل في الشؤون الداخلية للوطن ولا في الأحكام الصادرة عن المحاكم أما الزفزافي فإنه هو الوباء الدي أصيب به هدا الوطن والا من يكون حتى يتكلم باسم الشعب المغربي
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0
32 - مغربي مغترب الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:37
الأمم المتحدة لا تملك أي حق أو شرعية للتدخل في شؤون الدول التي تعاقب المخالفين للقوانين المعمول بها في هذه الدول
فهل يعي الزفزافي هذه المعلومة أم أنه مجرد داوي خاوي
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-3
33 - Omar Málaga الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:37
يا ترى من تكون انت يا ناصر؟ وما هو مستوى المقارنة حتى تسمح لنفسك بإدراج اسمك بين شخصيات عالمية وعباقرة ومناضلون رؤوسهم عامرة بالعلم والمعرفة والثقافة. هناك شيئ اخر هؤلاء العباقرة لم يقوموا بما قمت به انت. وهم عندهم مبادئ يضحون من اجلها. انت كنت تريد ابراز مبادئ اناس اخرين دفعوك وفي اخر المطاف تخلوا عنك تواجه مصيرك لوحدك.
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34 - مواطن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 20:39
لا زلت اندهش لتعنت هذا السجين واستقواءه بالغير.بقدر ماكنت اتعاطف معه عند اعتقاله بقدر ماانا اشمءز لاسلوبه الابتزازي.لا احد فوق القانون كنت على شفى ان تفجر الوضع في المغرب فتقبل مازرعت.
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