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كُتّاب وآراء
الزفزافي يراسل الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين
برز اسم ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، إلى جوار 20 من المعتقلين السياسيين عبر العالم موقعين على رسالة إلى ميشيل باشليت، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يطلبون فيها تعجيل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
الرسالة برز فيها اسم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، بمعية وزيري الخارجية والداخلية في حكومة كاتالونيا السابقة، ورئيس البرلمان الكاتالاني، بالإضافة إلى الزعيم النقابي في الاتحاد العمالي الأرجنتيني لويس ذي آريا، وأيضا ناشطون نقابيون وحقوقيون بكولومبيا والهندوراس.
ويطالب الموقعون بإطلاق السراح كآلية من الآليات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالسجون، منتقدين ما أسموه "تماطل الدول من تنفيذ التوصيات الأممية، بالرغم من الظروف المزرية للسجون داخلها؛ مما يشكل خطرا على حياة السجناء، ومصيرهم بالاستخفاف بأوضاعهم وعدم الاكتراث لكوارث قد تنجم عنه".
وشددت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على تحمل منظمة الأمم المتحدة لمسؤولياتها في الضغط على الدول للامتثال لتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
رمضان مبارك و الله يفك سراحك و يردك بين احضان أبويك
هؤلاء لم يفعلو سوى الدفاع على المستضعفين...
ولم يريدو سوى الخير لشعوبهم.. (مدرسة و مستشفى)...
واكدت كورونا انهم كانوا على حق...
لذا يجب اطلاق سراحهم و وضع الجبابرة الذين حبسوهم مكانهم...
آمين
الدول الآن مشغولة بما هو أهم، وهو الحفاظ على صحة الناس وأرواحهم، وامكث أنت في سجنك. لماذا لم تطلب العفو من مسؤولي البلاد؟ ما راضيش.
خل راسك اسخون!
فهل يعي الزفزافي هذه المعلومة أم أنه مجرد داوي خاوي