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الرئيسية | مجتمع | برلماني: "تدوينات" عدوانية وتحريضية تستحق المتابعة والمحاكمة

برلماني: "تدوينات" عدوانية وتحريضية تستحق المتابعة والمحاكمة

برلماني: "تدوينات" عدوانية وتحريضية تستحق المتابعة والمحاكمة
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 01:45

في ظل الجدل الذي خلّفه نشر بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، طالب برلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية وزير الداخلية بضرورة تطبيق القانون، مع مواجهة "التدوينات" التي وصفها بـ"المحرضة".

سعيد الزايدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والذي كان يتحدث أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بحضور وزير الداخلية، طالب بضرورة تطبيق القانون وإنفاذه من قبل السلطات العمومية في حق كل من ثبتت مخالفته له، داعيا إلى احترام السلامة الجسدية والنفسية للمخالفين، لأن هناك ظروف معيش خاصة في حالة الطوارئ الصحية.

من جهة أخرى، وفي وقت دعا البرلماني المعارض إلى الحرص على ألا تشكل هذه المتابعات نوعا من التضييق على حرية الرأي والتعبير، شدد على أن بعض "التدوينات" تكون بنفس عدواني وتحريضي مقصود، وتستحق المتابعة والمحاكمة، مبرزا أن هناك في المقابل "تدوينات" لا تتوفر فيها النية الجرمية.

وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - سفيان اكليم الخميس 30 أبريل 2020 - 01:56
بدأت سياسة تكميم الافواه.والرجوع الى عصر سنوات الرصاص وحقبة البصري من جديد.
ان تمت المصادقة على هكذا مشروع.فالحرية الفكرية والتعبيرية مقبور عليها الى ان يتم دفن صاحبها
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87
2 - مواطن مغربي الخميس 30 أبريل 2020 - 01:57
قوانين هامشية
لو طبقة الدولة القانون لحماية المستهلك كالدول الغربية و ذلك بفحص المواد و تقنين معاير الجودة لما وجد الفيسبوكيين المقاطعين
طبقوا قوانين السلامة و الامن الصحي تغنيكم عن تشريعات لا داعي لها
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92
3 - سيمو الخميس 30 أبريل 2020 - 01:59
هادشي معيق بزاف. قانون مفصل على اساس حماية أشخاص بعينهم و حماية مصالحهم هههه
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75
4 - من الساكتين تطوعا الخميس 30 أبريل 2020 - 02:00
صافي تقاضاو ليكم، مالقيتو ماديرو ݣلتو أراو نسكتو للي بغى يهدر !! فالحين غير ف بحال هادشي، زعما إلى درتو هاد القانون و الناس تكمشات غتسمى درتو إنجاز ؟ ساليتو كولشي مسالين غير تبعو مواقع التواصل الاجتماعي؟ واش الناس خوات ليكم السوق تابعينهم حتى ف الأنترنت ! بااااز
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25
5 - simo الخميس 30 أبريل 2020 - 02:02
بغيت نقول لهاذ البرلماني واش على قبل هادشي عطيناك صوتنا وصوتنا عليك .هذا هو البرنامج الانتخابي لي كنتي كاتدور بيه فالدروبا وكاتكل لينا دماغنا بيه هذا هو الدفاع لي دافعتي على المواطن الفقير لي انا واحد منهم ،اذا كنا كانصوتوا عليكم غير باش تضيق علينا وتزمتنا باش ما نهضروش على حقنا لي ما هضرتيش عليه داخل قبة البرلمان.
بغيت نطمأنك أنني هاذوك المنتوجات لي كتهضر عليهم ما كانشريهم لانني ما عنديش باش نشريهم اصلا غير تهنا ،
وحتا الفايسبوك ما عنديش لانه التيليفون لي فيدي دبا ما بقاش يمكن تحمل منوا التطبيقات
غير نوكيا لوميا 530
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25
6 - سعيد الخميس 30 أبريل 2020 - 02:04
لماذا لم تفكروا في ضل الأزمة الاقتصادية الذي يعيشها المغرب الناتجة عن الحجر الصحي عن وضع قوانين بفرض ضريبة على ثروة لأننا محتاجين لموارد مادية للخروج من الأزمة أم القوانين تخرج فقط من اجل تكميم الأفواه وحرية التعبير
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20
7 - الديمقراطية بزاف علينا الخميس 30 أبريل 2020 - 02:05
انا اطالب بمحاكمة كل برلماني لا يقوم بواجبه و لا يحضر الجلسات ويتقاضى تعويضات لا يستحقها. البرلماني الذي لا يشتغل يضرب الديمقراطية في الصميم ويسرق احلام شعب بأكمله. هناك برلمانيون في المستوى هذا صحيح ولكن هناك اللي ما نعرف كيدار ليها و صبح داخل المؤسسة.
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19
8 - hamidou الخميس 30 أبريل 2020 - 02:11
هدا النوع من البشر .تكلم الله عليهم في القرآن. وهي سورة ويل للمطففين. سأشرح لكم. حزب التقدم وليس له من تقدم شيئ. فين ما كتبان ليه الزردة غادي ليها. البارح زعيمهم تيقول نحن ضد هدا القرار. اليوم هد البرلماني تيعجل بتطبيق هدا القرار. والقرارمعروف من اتخده ومن دونه انه حزب الحمامة ليدافع على مصالح رئيسهم. لما حزب التقدم عرف ان الفائز المقبل هو الحمامة الان تيمسح ليهم الكابا باش يديرو ليه شي بلاصة فين يكون. ادا كان هدا الحزب له على ما يحشم غير يلتزم السكوت احسن. الشعب في محنة والدولة ليس لها استراتيجية للتغلب على هده الازمة. ولان يدافعون على الشركات ولوبي الاقتصاد. بدلا ان يدافعو على المغلولين على امرهم.. يعجبونا غير بلكلام دولة ديمقراطية دولة الحق والقانون دولة الحرية. وووو.
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19
9 - Amine الخميس 30 أبريل 2020 - 02:11
و الله الا ضحكاتني هاديك "داعيا إلى احترام السلامة الجسدية والنفسية للمخالفين، لأن هناك ظروف معيش خاصة في حالة الطوارئ الصحية." يعني لا حشومة تتصرفو مع المواطنين بذاك الشكل فهاذ الظروف ساينو حتى دوز و ديرو كيف بغيتو فيهم ههه. براكا غير هاذ الكلمات باش يتضح لينا العقلية ديال هاذ "المسؤولين"
المرجو النشر
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17
10 - مواطن٦ الخميس 30 أبريل 2020 - 02:17
المواطن المغربي اصبح واعيا اكثر من اي وقت مضى فكل فرد له عقله ويختار حسب ذوقه الافضل من المنتتجات كيف ما كان نوعها ومصدرها . فهو لا يؤمن ب" made in" . ولا يمكن ان نرغم احد على استهلاك منتوج معين . يجب ان نفكر في مستقبل البلاد وليس في مستقبل الشركات او اربابها .لسنا في حاجة الى مرشد الكل واضح وضوح الشمس والقمر ولا للبلبلة والتحريض وانتها الكلام .
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8
11 - حرية كرامة عدالة اجتماعية الخميس 30 أبريل 2020 - 02:17
يجب محاربة الفساد اولا والزج بالمسؤولين المفسدين في السجون + السيزي + الطرد النهائي من العمل وايظا اطلاق سراح لكافة المختطفين السياسيين وتوفير العيش الكريم والصحة والتعليم والعمل والاستجابة لجميع مطالب الشعب المنكوب والمفقر ,لا للضلم لا للاستبداد لا للقمع والحكرة ولا للتخويف والترهيب ولا للتهديد ولا للتركيع ولا للنهب ولا ثم مليار لااااااااا لتكميم الافواه
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14
12 - nahda الخميس 30 أبريل 2020 - 02:17
أولا خرجة بنعبدالله و بعده هذا البرلماني. عماذا يبحث حزب التقدم و الإشتراكية؟. رحم الله سي يعتة
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9
13 - مهاجر مقلق الخميس 30 أبريل 2020 - 02:18
هدية مابعد كورونا يقولونا مايفعلون الامس رئيس الحزب بن عبدالله يقول لن يصوت على مشروع القانون واليوم واحد من حزب تيطلب السجن كل قام بتدوينة واش الحبس خاوي هاذ الناس متخلفين الناس على المخدرات والسرقة بدون عنف تتشوف كفاش تكون العقوبة من غير السجن مثلا اعمال تنضيف الشوارع اعمال خيرية وهادوا خرق الحجر الصحي السجن تدوينة السجن واش ما عندكم شغل غير صيفطوا الناس الحبس شوفوا facebook ديال الفرنسيين و الامريكيين و الايطاليين و جميع الدول الديمقراطية الانتقادات والمعارضين للحجر الصحي ولرئاسهم و حكوماتهم ومعارضتهم السياسية. وادحكوماتهم تتكلم على ااحلول لتعليم و الصحة والاقتصاد وانتم تتقلبوا غير على التفاهات وتتقولوا علاش الشعب متخلف بغينا نولو بحال مصربرلمان وحكومة دون المستوى مع الضرفية..
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9
14 - Dahmani الخميس 30 أبريل 2020 - 02:21
أنا كمواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج و أن أعلن مقاطعتي لأي منتوج و أن أعبر عن رأيي في أي ظرف.
فهذا حقي كمستهلك، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا.
ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون ان انشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.
مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لجبر خاطر جهة عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .
نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير .
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11
15 - لحسن الخميس 30 أبريل 2020 - 02:21
هناك 3 سلط محمية جيدا اما السلطة الرابعة (القليل فقط) بعد أن بدأت تاتي اكلها يريد اصحاب السلط الثلاث وأدها في مهدها لحماية إمبراطوريات التي اسستهم و اسسوها ليبقى الشعب بين مطرقة القانون و سندان الاستغلال و الاستهلاك
ربي أسألك رفع الضلم قبل أن ترفع الوباء لان الوباء أتى ليكشف ما مدى الغفلة التي نحن فيها
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8
16 - bouthirit الخميس 30 أبريل 2020 - 02:22
ادا تبت فعلا ان القانون تم تمريره وبهاته الطريقة وبهده السرية. فلا يسعني الا ان اقول للعتماني انك قد خنت الأمانة . . والاخوان خونة جميعهم . ووداعا للتقة بكل النخبة السياسية في المغرب . لأنكم عجزتم عن مقاومة الباطرونا وابانتم عن الضعف. بل وأنكم سحبتم قانون الأثراء لارضائهم . وكممتم افواهنا. لاكن في الحقيقية أنها نقطة نهاية حزب العدالة المغربي في حياتي.وكل الأحزاب المغربية .
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7
17 - مواطن الخميس 30 أبريل 2020 - 02:22
قوانين نصف الليل والضرب تحت الحزام، حقوق الانسان تتراجع بشكل فظيع. فليعد ساستنا لرشدهم، ففي الحريات تنتعش مصالحهم ومصالح الشعب وتزدهر البلاد.
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5
18 - larbi الخميس 30 أبريل 2020 - 02:22
نواب حنا نتاخبناهم باش يمتلونا في البرلمان و يدافعو علينا فحالة تواضعات شي قوانين ضد الشعب وحرية التعبير ماشي العكس ،هنا كيتبت لينا بلي دور ديال لبرلمان دور زائف و كنزيدو نفقدو التقة فالاحزاب
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5
19 - وطني قبل كل شيء الخميس 30 أبريل 2020 - 02:23
كفى سيأتي يوم الإنفجار .اتقوا الله في انفسكم لعلكم تغلحون
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6
20 - جيوا علينا شوية الخميس 30 أبريل 2020 - 02:23
انا ضد تجريم دعوات المقاطعة او حرية التعبير لكن مع تجريم التلاعب بمشاعر المواطنين من اجل ربح اكبر عدد من مشاهدات و تعليقات للفوز باموال ادسنس ....اكبر مثال حمزة من طنجة .....وصلك فبديو ديالوا سير اخويا حطوا غي كوميسارية وهوما يقوموا بشغلهم لكنك تنشروا وتتنصب محاكمة شعبية للسيدة و في الاخير يطلع الولد مونطي لفيديو ومفبركه ومستفزها باش تبان على انها مجرمة فسمحلي هدشي متيدارش .......شحال من مرة نشروا فيديوهات طلعوا مفبركيين او روايتهم مغلوطة .....هدشي راه البسالة ....والاخطر هوما صحاب فيديوهات المروعة ...شبينا وببنك اخويا تتصورو القتلة و الحرق وتنشروه لينا ...هدشي مكاينش حتى في ميريكان ....سير حط لفيديو في كوميسارية.. نشرتيه تحمل مسؤوليتك ..انتهى
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0
21 - مصطفى الخميس 30 أبريل 2020 - 02:24
هذا ما جنيناه من حكومة تجار الدين
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5
22 - يوسف الخميس 30 أبريل 2020 - 02:24
اعلى مراحل البروقراطية.. صراحة لا يفاجئني هذا القانون في ظل ما تعيشه البلاد منذ سينين من عدم وجود ديمقراطية واضحة و عدم المساءلة و المحاسبة و قمع و فساد.. قوانبن تحمي اللوبيات في المغرب ان لم نقل هي التي تسنخا و تصادق عليها.. لكن اظن ان هذا القانون سيكون مثل النار تحت الخشيم
.
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2
23 - الرامي الخميس 30 أبريل 2020 - 02:27
بعدما شاهدنا تلاحما كبيرا بين الشعب والدولة للخروج من هذه الجائحة، وجب استتمار كل هذا على مزيد من الانفتاح والديمقراطية وحرية التعبير، وجدنا من يريد ان يجر ردا إلى سنوات الرصاص فعلا عجيب مايحصل معنا، إبداء رأي أو انتقاد شيء ما لم يكن يوما جرما ودستور 2011 واضح وصريح فهل هناك مجموعة تسبح ضد التيار أم ماذا، لا أستطيع إيجاد ايجابة واضحة لماذا طرح هذا القانون المقيد للحريات العامة وخصوصا في ظل هذه الظروف
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0
24 - jiji19 الخميس 30 أبريل 2020 - 02:30
ما بقا حق عندنا في هاد البلاد راه كاين منتوجات كضر بالصحة والعالم كامل عارف هاد شي اكايهدرو عليه في مواقع التواصل عادي مفهمتش علاش الحكومة المغربية هي بوحدها لبغات تعزل عن باقي العالم . فين غادي المغرب سؤال خصنا نعرفو جوابو من بعد كورونا ؟؟؟؟
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6
25 - المايسترو الخميس 30 أبريل 2020 - 02:34
خوفي من أن نصبح كوريا الشمالية ..........تطبيق ااحكم سوف يأخد النية هي الأساس....يعني إدا القاضي بان ايه نيتك زوينة يمكن يطلقك هههه واش بصح هاد القانون....قولو لي راني تنحلم عفاكم
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4
26 - محمد الصحراوي الخميس 30 أبريل 2020 - 02:34
وهل ستنزل قانون يحمي المواطنين والفقراء من بطش الأطروحات.!!!
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2
27 - سارتر العضيم الخميس 30 أبريل 2020 - 02:36
شرطة الفكر وشرطة العقول وشرطة التخدير كلها مخططات جهنمية تثبت اننا في عصر الضلمات انها الاطلاقية الشاملة
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3
28 - Nabil الخميس 30 أبريل 2020 - 02:38
Bonjour,
Effectivement,il y a des personnes qui écrivent n importe quoi.
Il faut les arreter.
Notre pays et tout le monde affrontent une situation difficile,il faut etre solidaire et non pour les informations contre les autorités et services publics qui veillent sur notre santé et notre sécurité.
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-2
29 - مواطن الخميس 30 أبريل 2020 - 02:41
لن يمرر بعد هدا مجرد مشروع قانون . ونحن ضد القانون
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0
30 - slima الخميس 30 أبريل 2020 - 02:43
لو كان القضاء ومنظمة حماية المستهلك تقومان بواجبهما على أحسن وجه لتفهمنا الوضع ولكن أن نكمم أفواه المستهلك ونترك الغش وحلب المواطن فهذا شيء آخر
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1
31 - مول البيكالة الخميس 30 أبريل 2020 - 02:44
الاحتجاج والتعبير عن الرأي يجب أن يكون في إطار القانون ، ففي الدول المتقدمة لاوجود لحرية تعبير مطلقة . ففي فرنسا إذا شككت في صحة محرقة اليهود تعاقب أمام القضاء الفرنسي .
بعض حملات المقاطعة لمجموعة من المنتوجات سابقا تزعمها ذباب الكتروني لحزب مغربي وانساق المغاربة وراءها بحسن نية وهم لايعرفون أن الهدف منها هو تصفية حساب سياسي مع حزب معين . مقاطعة المنتوجات تؤذي العمال والمستخدمين وتقطع أوراقهم أما الثري صاحب الشركة فلايتاثر كثيرا في خبزه اليومي .
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0
32 - شبكوني الخميس 30 أبريل 2020 - 02:44
هؤلاء خارج التغطية سيلجأ المغاربة اللى حيل اخرى الكتابة على الجدران ..انكم الان تنشرون الوعي لان مع الكبت يتولد الانفجار..اننا نسير نحو الانفجار والانتقام..لقد اعتقد المخزن ان الناس لما التزموا بالحجر الصحي ان الشعب مجموعة من الدواجن .الالتزام كان حضاريا خوفا من الاصابة او نقل العدوى..وخير دليل على ذلك ان تبادل الزيارات والتصدق بالحريرة والاكل قل خوفا من الاصابة بالوباء...ان هذا الانضباط يجب ان يعتبر دليل قوة وليس دليل ضعف .ان القراءات الخاطئة ستوقع الدولة في مطبات لا مخرج لها كالذي وقعت فيه مع ريافة اساءت التقدير ففقدت ريافة..هل تريدون ان تفقدوا ثقة المغاربة قاطبة
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0
33 - هادشي خطييييييييييييير جدا الخميس 30 أبريل 2020 - 02:51
تكميم الافواه واخراس اصوات الحق اخطر وافتك من كورونا والطاعون لا لا لا لا هادشي ميمكنش ,لي هو ممنوع دوليا وهو التحريض على الجرائم كيف ما كان نوعها اما حرية التعبير من حق الانسان يعبر على الراي ديالو ومن حق الانسان يذكر الاسماء ديال الطواغيت والمفسدين ودائما ودائما ودائما فظج الطواغيت لكن بالادلة والحجج
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2
34 - عجم الخميس 30 أبريل 2020 - 02:52
القوانين التي سيتم تمريرها بحجة حالة الطوارئ الصحية، سيحتاج المغاربة إلى أجيال من التضحيات للتخلص منها . برلمان ينقسم بين أميين وذئاب سمان لا يعرف الوطن ، لك الله يا شعب الغفلة
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2
35 - مول الدلاحة الخميس 30 أبريل 2020 - 03:01
لقد جربنا الثقة في العملية الديموقراطية و الثقة في دستور 2011، فكانت النتيجة محاولة للتراجع عن مكتسبات دستور 2011 و ضربا تحت الحزام و استغلالا لحالة الطوارئ الصحية لمحاولة تمرير قانون يسير ضد الدستور و ضد حقوق الإنسان و ضد مكتسبات المغاربة.
ربما يجب أن نقتنع أنه لن تكون هناك مسيرة ديموقراطية، بل لن نحافظ على مكتسباتنا الديموقراطية على قلتها، إن لم نضغط من الشارع مثلما فعل إخوتنا الجزائريون، بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية طبعا.
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0
36 - deterte الخميس 30 أبريل 2020 - 03:03
اول مرة اكتشف الغباء السياسي الفضيع والتخبط الذي تعيشه بعض القوى السياسة في هذا البلد فهل يمكن ان نوقف التعليقات المناوئة في الفايسبوك أو التويتر أو اليوتيوب فهذا شيئ أصبح من المستحيلات فإن ارادت الدولة والشركات الضاغطة التي كانت وراء هذا القانون المهزلة ان تمنع نشر النداءات الداعية للمقاطعة فعليها أن تنهي خدمة الانترنيت في البلاد لانه الحل الوحيد والاوحد وهذا مستحيل والا لوجدت نفسها في فوهة بركان كل المجالس الحقوقية الدولية قد تمنع وتقمع المدونين القاطنين داخل البلاد وماذا ستعمل مع المدونين والتدوينات الآتية من الخارج
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37 - صحراویة مغربیة الخميس 30 أبريل 2020 - 03:03
اقول لهذا البرلمانی ان قولک هذا هو تحریض بحد ذاته للدولة ضد الشعب لقد وضعناکم هناک فی البرلمان لنخطب الحکومة بلسانکم و تدافعو عن حقوقنا و تباشرو قضایانا لا لکي تطالب حضرتک بسلبنا المتنفس الوحید المتبقي لدینا کشعب لنخاطب بعضنا بعضا بعد ان اغلقتم آذانکم عن أصواتنا و صراخنا
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