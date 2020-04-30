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كُتّاب وآراء
برلماني: "تدوينات" عدوانية وتحريضية تستحق المتابعة والمحاكمة
في ظل الجدل الذي خلّفه نشر بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، طالب برلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية وزير الداخلية بضرورة تطبيق القانون، مع مواجهة "التدوينات" التي وصفها بـ"المحرضة".
سعيد الزايدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والذي كان يتحدث أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بحضور وزير الداخلية، طالب بضرورة تطبيق القانون وإنفاذه من قبل السلطات العمومية في حق كل من ثبتت مخالفته له، داعيا إلى احترام السلامة الجسدية والنفسية للمخالفين، لأن هناك ظروف معيش خاصة في حالة الطوارئ الصحية.
من جهة أخرى، وفي وقت دعا البرلماني المعارض إلى الحرص على ألا تشكل هذه المتابعات نوعا من التضييق على حرية الرأي والتعبير، شدد على أن بعض "التدوينات" تكون بنفس عدواني وتحريضي مقصود، وتستحق المتابعة والمحاكمة، مبرزا أن هناك في المقابل "تدوينات" لا تتوفر فيها النية الجرمية.
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
ان تمت المصادقة على هكذا مشروع.فالحرية الفكرية والتعبيرية مقبور عليها الى ان يتم دفن صاحبها
لو طبقة الدولة القانون لحماية المستهلك كالدول الغربية و ذلك بفحص المواد و تقنين معاير الجودة لما وجد الفيسبوكيين المقاطعين
طبقوا قوانين السلامة و الامن الصحي تغنيكم عن تشريعات لا داعي لها
بغيت نطمأنك أنني هاذوك المنتوجات لي كتهضر عليهم ما كانشريهم لانني ما عنديش باش نشريهم اصلا غير تهنا ،
وحتا الفايسبوك ما عنديش لانه التيليفون لي فيدي دبا ما بقاش يمكن تحمل منوا التطبيقات
غير نوكيا لوميا 530
المرجو النشر
فهذا حقي كمستهلك، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا.
ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون ان انشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.
مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لجبر خاطر جهة عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .
نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير .
ربي أسألك رفع الضلم قبل أن ترفع الوباء لان الوباء أتى ليكشف ما مدى الغفلة التي نحن فيها
.
Effectivement,il y a des personnes qui écrivent n importe quoi.
Il faut les arreter.
Notre pays et tout le monde affrontent une situation difficile,il faut etre solidaire et non pour les informations contre les autorités et services publics qui veillent sur notre santé et notre sécurité.
بعض حملات المقاطعة لمجموعة من المنتوجات سابقا تزعمها ذباب الكتروني لحزب مغربي وانساق المغاربة وراءها بحسن نية وهم لايعرفون أن الهدف منها هو تصفية حساب سياسي مع حزب معين . مقاطعة المنتوجات تؤذي العمال والمستخدمين وتقطع أوراقهم أما الثري صاحب الشركة فلايتاثر كثيرا في خبزه اليومي .
ربما يجب أن نقتنع أنه لن تكون هناك مسيرة ديموقراطية، بل لن نحافظ على مكتسباتنا الديموقراطية على قلتها، إن لم نضغط من الشارع مثلما فعل إخوتنا الجزائريون، بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية طبعا.