جمعية "العون والإغاثة" تساهم في "صندوق كورونا"

هسبريس من الرباط

ساهمت جمعية العون والإغاثة بمبلغ 40000 درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (كوفيد19)، وذلك "تعبيرا من أعضائها وعضواتها عن انخراطهم وتجندهم الدائم وراء كل المبادرات الملكية السامية".

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن المساهمة تأتي بدعم ومساندة من جميع الموظفين والأعضاء الشرفيين الداعمين لبرامج ومشاريع الجمعية الاجتماعية الموجهة إلى أسرة اليتيم والفئات الهشة، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر العريقة المنبثقة من روح المجتمع المغربي.

وأضاف البلاغ الموقع من طرف مصطفى بوكور، رئيس الجمعية، أنه "إذ يعلن نساء ورجال جمعية العون والإغاثة استعدادهم التام لتقديم كافة التضحيات في إطار مجهودات التعبئة الوطنية الشاملة التي تقوم بها كل مكونات بلدنا، للحد من آثار الوباء وضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين، فإنهم يؤكدون استعدادهم الدائم لتلبية نداء الوطن وتنفيذ التعليمات الملكية السامية".