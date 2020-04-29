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المختبرات الطبية تستبعد 1600 "حالة مشتبَهة" بفيروس كورونا

المختبرات الطبية تستبعد 1600 "حالة مشتبَهة" بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:35

تواصل وزارة الصحة اكتشاف أكبر عدد ممكن من إصابات كورونا ضمن عملية تتبع المخالطين، فمن بين 69 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية تم اكتشاف 47 إصابة ضمن خطة تتبع المخالطين من طرف السلطات الصحية، أي بنسبة 69 في المائة من الحالات الجديدة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، الأربعاء، أن المنظومة الوطنية للمراقبة استبعدت خلال الـ24 ساعة الماضية 1600 حالة كان من المحتمل إصابتها بالوباء، إلا أن المختبرات أكدت خلوها من "كوفيد 19".

وتواصل حالات الشفاء الارتفاع يوما بعد يوم، فقد تأكد شفاء 150 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للتعافي بالمغرب إلى 928 حالة. وقال اليوبي إن النسبة المئوية للشفاء من بين مجموع الإصابات قفزت إلى 21.5 في المائة.

وأضاف المسؤول في وزارة الصحة، في تصريحه، أن المنظومة الصحية المخصصة لاستقبال حالات كورونا تسجل يوما بعد يوم تقلصا في عدد الحالات التي يتم استقبالها وهي في وضعية حرجة؛ إذ باتت هذه الفئة تمثل فقط 4 في المائة، بينما 82 في المائة من الحالات المصابة تم التكفل بها، ولا تظهر عليها أي علامات أو علاماتها كانت بسيطة.

ووفقا للمعطيات التي قدمها اليوبي فإن وزارة الصحة تتابع 8948 مخالطاً، وتضعهم تحت المراقبة الصحية، بينما مجموع المخالطين منذ بداية الوباء بلغ 25231 مخالطاً.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:49
لا يجب علينا أن ننسى أن هناك ما يناهز 8900 مخالط ..يعني من بين هؤلاء من يمكن أن تكون نتاءجهم إيجابية.. المرجو من وزارة الصحة أن تزيد من عدد اختبارات الفيروس لان معدل 2000 تحليلة في اليوم غير كافية بالمرة ...وكأننا ندور في حلقة مفرغة ونساير الفيروس ..اذا اردنا التغلب على الفيروس المرجو الإكثار من التحاليل بالنسبة للمخالطين فمثلا لو كنا  نعمل ما يناهز 6000 تحليلة في اليوم لحاصرنا الفيروس وحبسنا انتشاره ..ف 8900 مخالط يمكن أن تجرى لهم التحاليل في يومين ...بذلك سنكون اقوى من اجل السيطرة على الفيروس .
أكثرو من التحاليل لانها الطريقة الوحيدة بالاضافة الى الحجر الصحي من اجل الحد من انتشار االفيروس أكثروا من التحاليل أكثروا من التحاليل أكثروا من التحاليل...
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38
2 - منصف التازي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:49
ان شاء الله الفرج قريب
رغم انني محبط لكن ثقتنا في الله كبيرة
نسينا امراضنا المزمنة
و الله لدينا مرضى القلب و ارتفاع الضغط و السكري و لا نقدر نذهب بهم الى المستشفى عندما يرتفع لهم الضغط او السكريخوفا من التقاط العدوى
الله لطيف بعباده ان شاء الله يرفع عنا هده الجائحة
نسمع و نقرا كل يوم اخبار تعطي الامل و اخبار العكس
الله هو مولانا و هو حسبنا و نعم الوكيل
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28
3 - mohammed الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:53
Essayer de faires les tests pour tout ces cas svp
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9
4 - Youssef الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:54
عادي جدا نسبة الشفاء ستصل الي أكتر من 85 الي 96 في المائة فالفيروس كرونة 15 في المائة هي التي تضهر فيها الأعراض و 5 في المائة هي التي تكون حرجة بين الموت والحياة هاذ 5 في المائة هي التي يجب العمل من أجل العناية الفائقة بها أما الأغلبية فستتماتل للشفاء فقط بالمناعة الذاتية فقط بين 10 الى 20 يوم حسب مناعة الشخص يجب العمل علي 15 في المائة التي تظهر أعراض
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10
5 - Ahmed Sidki الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:55
أتمنى أن نكون قد وصلنا الى الذروة
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15
6 - صبري عبدو الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:56
اللهم يارب الأرض والسماء أنزل علينا الشفاء وأذهب عنا الداء وهزيمة الوباء، اللهم يا منزل الداء أظهر لنا الدواء واجعله في أيدينا سهلا ميسورا، بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين".
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18
7 - moou66 الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:56
اودي راه بنادم مابقاش خايف ولا خارج بحال يلا ماكاين والو غير الله يحفض وصافي راه ماخاص تاواحد يتهاون
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7
8 - الريفي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:57
ها هو بغا يطفى هاهو بغا يشعل ، ها هو بغا يطفى ها هو بغى يشعل. هذه هي حال ارقام الاصابات بالمغرب. ليست مستقرة غلى حال. لكن على العموم الحمد لله ليست الارقام بنفس الحدة التي كانت عليها قبل بداية شهر رمضان و الذي مميز في الامر و لله الحمد هو انه حالات الشفاء في ارتفاع . لكن عدد الاصابات يجب ان يبقى في نفس المستوى المنخفض هلى الاقل لمدة اسبوع في ذلك الحين يمكن لنا ان نقول اننا تجاوزنا الاصعب و الاشد . لان هذا الزيكزاك ليس مطمءنا بشكل قطعي و شكرا هيسبريس
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4
9 - مهاجر مقلق الأربعاء 29 أبريل 2020 - 16:57
واش ولينا كلا نهار ورزقوا لا توقعات لهم يحزنون .
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4
10 - Merci الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:02
un très grand merci à l'équipe de Hespress chargée de la gestion de https://covid.hespress.com/
pour la présentation des résultats à 'échelle nationale et à l'échelle de chaque région.
le conseil de chaque région devra présenter les
données détaillées (par ville) de sa région
l'équipe Hespress dépasse le ministere de la santé et les élus....chapeau
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2
11 - Prof karimi الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:04
Vraiment, il faut revoir le systeme de SANTe et surtout la gestion


Qui peut nous expliquer les millairds qu on investit dans ce secteur et on arrive meme pas a acheter des kits qui nous permet de faire 10.000 analyses par jours sans se faire comaprer avec les autres pays qui font jusau 50.000 par jours

Il faut 10 jours pour tester ces 8900


a vous de comprendre
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2
12 - el ghazaoui abdellah الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:05
الحمد لله كثيرا اخبار مفرحة اتمنى من الله العلي القدير الا يخرج رمضان الا نكونو قد تخلصنا من هذا الوباء كما اتمنى الشفاء لمرضانا والرحمة لموتانا انك قريب مجيب الدعواة.
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13 - مواطنة مغربية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:11
الحمد لله حمدا كثيرا فبفضله أولا وفضل الطاقم الطبي، بدأت معدل الإصابات ينخفض أما الناس لا علاقة لهم لا بالحجر الصحي و لا بالتدابير الاحترازية، الأسواق ممتلئة عن آخرها و خصوصا في الأحياء الشعبية، الشباب مجمعين في الأزقة و ما عاملينش الكمامة و حتى لي عاملها حاطها تحت أنفه و كاين لي مخليها فوق عنقه تقول كرافطة. أما الزيارات العائلية و الفطور مع بعضهم البعض حدث و لا حرج.
انا أتمنى ألا يرفع الحجر الصحي يوم 20 ماي على متاجر الملابس و الأحذية يعني (القيصاريات و المول) و كذلك الحمامات و صالونات الحلاقة و التجميل، أي مكان يكون فيه الاكتضاض و إلا و سنرجع إلى نقطة الصفر.
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4
14 - mustapha lagha الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:11
c est dans leur interet de ne pas tester tout ceux qui etaient en confrentation avec les malades, comme ça y peuvent étendre la duree du confinement et passer les lois qu ils veulent, comme celle du 22.20 ..
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1
15 - السناني محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:37
نحن المغاربة نشيد بالتدابير التي تخدة من طرف الصلطة المغربية والشعب استجاب الي الصلطة في الحجر الصحي ولكن مع الاسف في الاخير الشركات في الاخير يعرضون العمال للخطر فهل صبر المغاربة سيدهب سدا نرا شركات استدعو العمال للعمل تحت تهديد وهنا نسأل مالاجراء مع الشركات
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