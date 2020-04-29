24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:03
|05:38
|12:30
|16:07
|19:13
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وثائق فرنسية - 4 -.. السجن والغرامة للساكنة بسبب "زايد أوحماد"
- سفر في تاريخ الرّيف .. "أبواب الفجر" أو الحُب خلال زمن الحرب
- "ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة"
- "الرابطة" ترقمن سلسلة "الإسلام والسياق المعاصر"
- "جينريك" مسلسلات رمضان يغري مشاهير مغاربة
"ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)
مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير (5.00)
- مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير - (195)
- الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين - (148)
- الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20 - (86)
- المغرب ينفي مزاعم ممارسة العنف الأمني في إجراءات الحَجر الصحي - (81)
- "الفلاحة" تطمئن المغاربة حول التموين والأسعار - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المختبرات الطبية تستبعد 1600 "حالة مشتبَهة" بفيروس كورونا
تواصل وزارة الصحة اكتشاف أكبر عدد ممكن من إصابات كورونا ضمن عملية تتبع المخالطين، فمن بين 69 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية تم اكتشاف 47 إصابة ضمن خطة تتبع المخالطين من طرف السلطات الصحية، أي بنسبة 69 في المائة من الحالات الجديدة.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، الأربعاء، أن المنظومة الوطنية للمراقبة استبعدت خلال الـ24 ساعة الماضية 1600 حالة كان من المحتمل إصابتها بالوباء، إلا أن المختبرات أكدت خلوها من "كوفيد 19".
وتواصل حالات الشفاء الارتفاع يوما بعد يوم، فقد تأكد شفاء 150 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للتعافي بالمغرب إلى 928 حالة. وقال اليوبي إن النسبة المئوية للشفاء من بين مجموع الإصابات قفزت إلى 21.5 في المائة.
وأضاف المسؤول في وزارة الصحة، في تصريحه، أن المنظومة الصحية المخصصة لاستقبال حالات كورونا تسجل يوما بعد يوم تقلصا في عدد الحالات التي يتم استقبالها وهي في وضعية حرجة؛ إذ باتت هذه الفئة تمثل فقط 4 في المائة، بينما 82 في المائة من الحالات المصابة تم التكفل بها، ولا تظهر عليها أي علامات أو علاماتها كانت بسيطة.
ووفقا للمعطيات التي قدمها اليوبي فإن وزارة الصحة تتابع 8948 مخالطاً، وتضعهم تحت المراقبة الصحية، بينما مجموع المخالطين منذ بداية الوباء بلغ 25231 مخالطاً.
وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
أكثرو من التحاليل لانها الطريقة الوحيدة بالاضافة الى الحجر الصحي من اجل الحد من انتشار االفيروس أكثروا من التحاليل أكثروا من التحاليل أكثروا من التحاليل...
رغم انني محبط لكن ثقتنا في الله كبيرة
نسينا امراضنا المزمنة
و الله لدينا مرضى القلب و ارتفاع الضغط و السكري و لا نقدر نذهب بهم الى المستشفى عندما يرتفع لهم الضغط او السكريخوفا من التقاط العدوى
الله لطيف بعباده ان شاء الله يرفع عنا هده الجائحة
نسمع و نقرا كل يوم اخبار تعطي الامل و اخبار العكس
الله هو مولانا و هو حسبنا و نعم الوكيل
pour la présentation des résultats à 'échelle nationale et à l'échelle de chaque région.
le conseil de chaque région devra présenter les
données détaillées (par ville) de sa région
l'équipe Hespress dépasse le ministere de la santé et les élus....chapeau
Qui peut nous expliquer les millairds qu on investit dans ce secteur et on arrive meme pas a acheter des kits qui nous permet de faire 10.000 analyses par jours sans se faire comaprer avec les autres pays qui font jusau 50.000 par jours
Il faut 10 jours pour tester ces 8900
a vous de comprendre
انا أتمنى ألا يرفع الحجر الصحي يوم 20 ماي على متاجر الملابس و الأحذية يعني (القيصاريات و المول) و كذلك الحمامات و صالونات الحلاقة و التجميل، أي مكان يكون فيه الاكتضاض و إلا و سنرجع إلى نقطة الصفر.