المختبرات الطبية تستبعد 1600 "حالة مشتبَهة" بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط

تواصل وزارة الصحة اكتشاف أكبر عدد ممكن من إصابات كورونا ضمن عملية تتبع المخالطين، فمن بين 69 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية تم اكتشاف 47 إصابة ضمن خطة تتبع المخالطين من طرف السلطات الصحية، أي بنسبة 69 في المائة من الحالات الجديدة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، الأربعاء، أن المنظومة الوطنية للمراقبة استبعدت خلال الـ24 ساعة الماضية 1600 حالة كان من المحتمل إصابتها بالوباء، إلا أن المختبرات أكدت خلوها من "كوفيد 19".

وتواصل حالات الشفاء الارتفاع يوما بعد يوم، فقد تأكد شفاء 150 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للتعافي بالمغرب إلى 928 حالة. وقال اليوبي إن النسبة المئوية للشفاء من بين مجموع الإصابات قفزت إلى 21.5 في المائة.

وأضاف المسؤول في وزارة الصحة، في تصريحه، أن المنظومة الصحية المخصصة لاستقبال حالات كورونا تسجل يوما بعد يوم تقلصا في عدد الحالات التي يتم استقبالها وهي في وضعية حرجة؛ إذ باتت هذه الفئة تمثل فقط 4 في المائة، بينما 82 في المائة من الحالات المصابة تم التكفل بها، ولا تظهر عليها أي علامات أو علاماتها كانت بسيطة.

ووفقا للمعطيات التي قدمها اليوبي فإن وزارة الصحة تتابع 8948 مخالطاً، وتضعهم تحت المراقبة الصحية، بينما مجموع المخالطين منذ بداية الوباء بلغ 25231 مخالطاً.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3 وفيات في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.