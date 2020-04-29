24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0305:3812:3016:0719:1320:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)

  2. "الرابطة" ترقمن سلسلة "الإسلام والسياق المعاصر" (5.00)

  3. نقابة تعليمية ترفض "الإجهاز" على مكاسب الشغيلة‬ (5.00)

  4. مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير (5.00)

  5. إلى أي مغرب سنعود؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | لفتيت يكشف استفادة أشخاص غير مستحقين من صندوق كورونا

لفتيت يكشف استفادة أشخاص غير مستحقين من صندوق كورونا

لفتيت يكشف استفادة أشخاص غير مستحقين من صندوق كورونا
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:00

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن المغرب لم يعش مثل هذه المرحلة الصعبة التي لا يظن أننا سنعيش مثلها مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك إكراهات، "لكن وسطها أمل لنخرج رابحين من هذه المعركة".

وسجل لفتيت، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تتم بتنسيق بين العمال ورؤساء الجماعات، وزاد: "مع قرار منع الخروج في ليالي رمضان تحولت قرارات إغلاق المحلات والأسواق من المحلي إلى الوطني، إذ يتم العمل حاليا من الساعة السابعة إلى الخامسة مساء".

وزير الداخلية أكد بخصوص استفادة فاقدي الشغل أن "البعض استغل هذه الأزمة لمطالبة أرباب العمل بالحصول على ما قررته الدولة، رغبة منه في عدم العمل"، مؤكدا بخصوص المستفيدين من "إعانة راميد" أن "الإعانة ليست للفقراء أو الضعفاء، بل للذين فقدوا أنشطتهم ومداخيلهم بسبب فيروس كورونا".

وشدد المسؤول الحكومي على أن "هذه الإعانات يجب أن توجه بشكل معقلن لمن يستحقها"، مشيرا إلى أن "هناك غير مستحقين استفادوا في حين أن بعض المستحقين لم يستفيدوا".

ورغم ذلك، يرى وزير الداخلية أنه "لا يمكن القول باستفادة كبيرة لغير المستحقين، أو أن الذين يستحقون لم يستفيدوا"، مضيفا: "نحن نتحدث بصفة عامة عن عدد يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة، وأن هذه الإعانة تظل مؤقتة وهدفها أن نتجاوز هذه المرحلة بالنسبة للذين كانوا يشتغلون وتوقفوا عن العمل".

لفتيت أكد من جهة ثانية أن الوزارة تسعى إلى تنظيم الأسواق في هذه الفترة تجنبا للازدحام، موردا أن توقيف الأسواق الأسبوعية كان قرارا صعبا، لأن سكان البادية يتسوقون مرة في الأسبوع.

وفي هذا الصدد أوضح لفتيت أنه لتجنب الإشكالات التي طرحت ظلت هذه الأسواق شبه مفتوحة تجنبا للازدحام طيلة الأسبوع، موضحا أن "المطلوب هو حل يضمن فتح الأسواق دون أن تشكل خطرا على صحة المواطنين".

وحول التنقل بين المدن، يرى لفتيت أن التنقل الحضري تم التقليص منه واتخاذ عدد من الإجراءات لتجنب نقل العدوى، وخصوصا بالحافلات وسيارات الأجرة، مشيرا إلى أن منع التنقل بين المدن يهدف إلى وقف انتقال العدوى، وإلى أن عددا من الأقاليم إلى اليوم خالية من الفيروس بفضل الإجراءات الصارمة لمواجهة العدوى.

وسجل لفتيت أن المنع جاء تدريجيا حتى لا يتم نقل العدوى، وأعطى دفعة قوية في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن "وقف النقل بين المدن جنبنا العديد المشاكل، في حين أنه لن يتم رفع المنع ضمن الإجراءات الأولية".

وبخصوص تنقل الأشخاص اعتبر لفتيت أنه "لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين"، داعيا إلى "الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - رضوان الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:05
أضن ان الحكومة وجد فرصة ذهبية للقيام بما يحلو لها . من تمرير القوانين و طلب قروض من البنك الدولي ،
رضينا بالذل ، والذل مارضى بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - محسن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:07
وما هو دورك كوزير للداخلية ان استفاد من الإعانة من لا يستحقها؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
3 - القانون الجنائي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:09
جائحة كورونا ستكون مناسبة لكي تعيد الدولة النظر في طريقة عمل هياكلها التنفيذية والتشريعبة والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة الفساد التي كان ولا يزال ينخر جسم الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - Moha الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:09
انا خدام فواحد المطعم ورب العمل ممصرح بيا لمدة سنة كاملة امعيا مجموعة من الافراد كولشي غادي اقول بلي حتا نعسنا مكنسولو موالو ولكت واش عمر الدولة تحركات باش توقف علي هدشي وت4ريبا غاديل لشهر باش تسجلت فالموقع tadamon
امزال مدارو معايا والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - سباتة الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:09
على سلامة.
تأخرتم ف السجل الإجتماعي.
تأخرتم ف بطاقة الوطنية الجديدة.
تسرعتم ف إفراغ صندوق كورونا.
لمغاربة دياولنا كيعرفوهم غير خوتهم المغاربة. نريد تحفيزات مالية لرجال الأمن و الصحة و السلطة.
جزار كيربح 10000dh ؤ ستافذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - منير الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:10
مكرهتوش حتى واحد يستفد من الدعم الهزيل
وتسسسسسيييييير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
7 - سناء الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:12
انا مازال مستفدت ومتضررة جلست من العمل يوم 20/03/2020 عائلتي في مدينة أخرى وبقيت انا واختي لا حنين لا رحيم اصلا اغلبية الناس مستفدوش وهما في امس الحاجة لهذا بمبلغ واخا بسيط المهم مايمدش ايدو لغيرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
8 - مغربي حر الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:12
مشكلتنا في هذا الوطن اننا نفتقد للقناعة.
القناعة راس المال وتاج فوق رأس الفقراء، اما الاغنياء اللذين يزاحمون الفقراء فنقول لهم: اللي فيكم يكفيكم والله يعطيكم العز اما الذل راكم فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
9 - مواطن غيور1/ القانون الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:12
السلام عليكم
كفانا من التصريحات و وجب أن يكون الفيصل بين السلطة و لمواطن القانون الدي يضمن حقوقه و عليه واجبات، و ليس القوانين التي تفصل بليل و لتكميم الأفواه.
نريد أن نحس بمواطنتنا كاملة لا بقطيع من الغنم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - محمد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:12
انا فقدت شغلي منذ 15 مارس ولم اعمل واعيش لوحدي وانا في غرفة كراء كل يوم انظر الى هاتفي لعل الكود يذخل لكن بدون جدوى انا اقرض فقط من الناس اتمنى ان يرفع الله الوباء لنعمل بعرقنا ونكسب قوتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
11 - مهاجر متفاشئم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:13
القياد والشيوخ والمقدمين والولات اول المسؤلين يا اما الفحص الحقيقي و اشد العقاب للخونة للشعب والوطن و للملك واما الانتفاضة ستأتي على الاخضر واليابس فوضع الحكومة الحالية لا يبشر بالخير من ترف وتفقير وتبديد الاموال فهدا الفيروس سيأتي بالثورة لا رأس ولا رجلين لها انها نهاية المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
12 - مواطن غاضب الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:14
أغلب حاملي بطاقة الراميد هم من كبار الفلاحين والتجار والميسورين..شخص يملك الهكتارات والقطعان من الابقار والاغنام يعتبرونه من فئة ذات دخل غبير قار !!!
طبعا السبب هو الشيخ والمقدم..السبب في الفساد.الذي ينخر هذه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
13 - كسال الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:15
أنا كسال متوقف منذ 20 مارس و استفدت عن هذا الشهر متى سنستفيد عن شهر أبريل راه الوقت الصعيبة و رمضان ولدي 4 أولاد و المصاريف كثير و فحال استمر الحجر واش غنستافدو بحال ناس ضمان الاجتماعي عن شهور ماي و يونيو ؟؟ شكرا هسبريس لدي جار سرباي له 5 أولاد وكاري و كيهددو مول الكراء دائما و مزال مستافد كاري بيت و كوزينة هو ولادو ويعيشون الدمار المرجو منكم أن تقولو للسيد الوزير أن يسرع في استفادة الجميع لأن الناس تتنظر وهي مقهورة و شكرا لك هسبريس (متتبع وفي لأقوى جريدة بالمغرب و العالم العربي )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - عبدو الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:16
مما لا شك فيه أنه سيتم نهب هذا الصندوق كما تم نهب صناديق من قبله....لأن ضمائر المسؤولين ماتت من زمان حتى في عز الأزمة....وليس صندوق التفاح ببعيد.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
15 - عبدالله الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:16
بعض الناس اعطاهم الله وحصل ا على مبالغ التظامن وبعظهم ليس عنده شيء ولم يحصل على اي شيء صندوق التظامن قسم الأموال عشوائبا انا عاطل عندي الرميد انتهى لكنه في طور التچديد لكنهم لم يرسلوا لي شيء بعدها سجلت في التظامن بالتعريف اعطوني رقم التحقيق مع ذلك لم يرسلوا شيء يعني شيء يقلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - وزير فاشل الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:16
تدبير الوزير لفتيت لجائحة كوفيد فاشل بكل المقاييس... عشوائية في أخد القرارات (نموذج منع الصحافة المستقلة من ممراسة مهمتها بشكل طبيعي). عنصرية في التفريق بين صحافة عمومية و صحافة تابعة ربما للبوليساريو حسب فهم لفتيت الضيق.. رغم ان الصحافيبن مغاربة كاملين تامغربية.... عشوائية في إتخاذ القرارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - Jaouad الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:16
بغيت نمشي نشوف ولادي هدي 47 يوم ماشفتهم.نتمنى هدشي يسالي دغيا كيبكيو عليا فتلفون وماعندي جهد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
18 - أستاذة وطنية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:16
يا سيدي هناك تلاعب كبير في بطاقة راميد فهناك أناس ميسوري الحال ويمتلكون البطاقة بينما من يستحقها من الفقراء والمعوزين لا يمتلكونها مما فوت عليهم فرصة الاستفادة من الدعم في المغرب كل المجالات فيها التخلويض والرشوة وباك صاحبي ربما هذا الوباء يعلم الناس الا يبيعوا ذممهم لان الدنيا التي يتشبثون بها زائلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - محمد ريان الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:18
في نظري أنه يجب نشر بيانات حول صرف مستحقات صندوق كورونا مثل مايتم به نشر أرقام انتشار الوباء كي يطلع المواطن عن كيفية وتدبير توزيعها العادل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
20 - marocco الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:19
إلي السيد الوزير من نص فشهر مارس وحنا گلسين فديور باقي مشدينا والو فحين أن دولن قدمو المساعدة للمواطنين في بداية الجائحة والموهيم المغاربة عولو على راسكم وتحزمو بصبر رمكين والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - سؤال الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:21
علاش مكيصرحوش بالأرقام الدقيقة و عدد المستفيدين بالتدقيق ماشي بالنسبة المئوية ... و العدد الباقي و المدة اللازمة لإنتهاء العملية راه كاين لي دفع هادشي شهر وعندو 7 ولاد و مازال مشد الريال ( ها علاش السجل الإجتماعي ضرورة قصوى و ملحة فأقرب وقت )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - عبد الله الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:21
السلام عليكم أقول للسيد الوزير كلامك واقعي إن شاء ألله سوف يتجاز المغرب هذه المحنة لكن الملاحظة أن الكثير من الإجراء موقفون عن العمل لم يستفيدو من أي تعويض المستفيد الأكبر الدولة ام نحن افطارنا بسيط لأنكم جوعتونا ألله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - متفرج الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:22
ايها الوزير المخترم ان الشيوخ والمقدمين في الصف الامامي للفساد والافساد هذه الايام.لقد وصلت بهم الوقاحة الى حد ضرب بعض المواطنين لا لشيئ سوى انهم طالبوا بحصصهم من المساعدات.حدث هذا على سبيل الحصر مع مقدم العزيب جماعة بوعادل اقليم تاونات وذلك امام الملا..انهم يتصرفون خارج القانون ويختارون ضحاياهم. كما انهم متمسكون بالرشاوي مقابل التسجيل ضمن المستفيدين.كل هذا والسادة القواد على علم ولكن هيهات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
24 - mohamed الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:23
خاص حتى الفقراء يستافدو او انت وزير و لديك ما تاكله .هداك الصندوق ديال المحسنين استافدو منو الفقراء و الناس اي فقدت العمل .حيك نتا متاحسش بالفقير منين متايلقاش مايكل .عطيو الناس المحتاجين من هداك الصندوق و الصندوق مشي ديال حتى شي واحد .الملك لي دار هاد الصندوق كون جات عليكم نتوما الوزراء راكوم ماديرو والو الله ينصر ملكنا محمد السادس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - covid.ma deja الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:24
صحيح هذشي لقال وزير الداخلية صحيح كنعرف الناس عندهم الديور والاراضي الفلاحية والفلوس ومزحمين الفقراء في هذه الازمة تحت عنوان هذشي ديال الدولة نتا معطي والو وللاسف كينين عائلات حالتهم ضعيفة بينما صحاب لفلوس ربحو وحصلو على هذا المساعدة مذا يحدث يا ترى خاص الدولة تكلف هذه المهمة للجماعات والمقدم والشيخ هما لعرفين لمحتاج ولممحتاج جذبر بالذكر ان كثيرا ديال العائلات الفقيرة والمحتاجة ممخصوصة وكيعانيو لحد الان مزال محصلو على اي مساعدة ...... الدولة سمحات فيهم بينما.... الاغنياء تهلات فيهم وحصلو على الدعم مذا يحدث يا ترى.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - بغينا كلش يستافد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:24
جاي نقول شعار واحد ونمشي نقرا شوي الله الوطن الملك . الله فوق الجميع بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتي الوطن ثم الملك الذي يضمن دوام الوطن واستمراه وأمنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - كريم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:24
.... مؤكدا بخصوص المستفيدين من "إعانة راميد" أن "الإعانة ليست للفقراء أو الضعفاء، بل للذين فقدوا أنشطتهم ومداخيلهم بسبب فيروس كورونا".
يعني ماذا ? الفقراء والضعفاء وضعهم احسن من فاقدي الشغل ? فهمنا شي واحد انا دماغي حبس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
28 - الحقيقة الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:25
هدشي تخربيق باش انسوي ناس من القانون الجديد ديال منوع تهضر غير كضحكو على شعب خاص تغير اشخاص ديال الحكومة كاملين اوا كن مكنتش كورونا فرنسا كن مشيتو ليها والحمد الله كل شي كيف كيف عند الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - العربشي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:25
كّالوا باك طاح كّاليهم من الخيمة خرج مايل !!! وهذه الا البداية الخطوط الجوية ستأخد حقها و السكك الحديدية كذالك و أصحاب الفنادق و أصحاب وكالات الأسفار و الفلاحين الكبار و منتجي الأسمنت و مستردين الطحين وووو كل المافيات لابد أن تأخد حقها هذا هو مغرب المافيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
30 - soufien الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:26
للأسف من يستحق المساعدة لم يستفد، وهذا ظلم وحيف في حق فئات إلتزمت بالحجر الصحي رغم أنها تعاني .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - رشبد بشار الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:27
أريد أن أقول لك سيدي الوزير أن الناس استفادة من القليل و القليل جدا مما يزخر به بلدنا الحبيب من تروات هذا إن احتسبتم مبلغ من 800 إلى 1200 درهم استفادة لأن من الناس من اخدها و أدى بها واجبات كراء شهر أما أكله و مشربه هو و عياله فله رب رحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - سعيد بعيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:27
الإعانة ليست للفقراء أو الضعفاء، بل للذين فقدوا أنشطتهم ومداخيلهم بسبب فيروس كورونا"" والله ان كلام هذا المخلوق ينم عن لامسؤولية قل نضيرها ،حتى البصري ماكان ليقوله، وماذا لو استفاد هؤلاء من شيء من ثروات هذا البلد التي لا تحصى ...لماذا لا تتكلم عندما يتعلق الامر بناتي الفنادق العمومية ومن يستغل مناجم ومقالع و مدن باكملها دون وجه حق .هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
33 - منصف التازي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:27
مع احتراي لهدا الوزير 85 في المائة من المغاربة فقراء يحتاجون المساعدة خصاة في هده الازمة
المغرب اغلب الناس تشتغل في الشغل غير المهيكل الاغلبية الساحة الا يعرف هدا الرجل هدا الكلام
باستثناء الخضارة الاغلبية توقف مصدر رزقه و حتى كثير من الشركات تقوفت عن العمل . بدون ما نتحدث عن ناس كانت تعمل بدون حقوق في المقاهي و الفنادق و الحمامات و المواصلات بدون حقوق . الداخيلية تعرف هجا جيدا لاداعي توجد ناس اخدت المساعدةلا تستحقها . 800 او 1000 او 1200 درهم راه عيب نقول مساعدة لرب اسرة و نضرب بها الطر كما يقول المثل الشعبي راه الا خلص الكراء بقا بالجوع و الا شرا لوازم البيت اكل مول الكراء
الله يرفع عنا البلاء نريد نرجع نعمل بلي كتب الله لا نريد مساعدة لاننا لدينا عزة نفس و كرامة و اتمنى تنشر هيس بريس الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - كريم السباعي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:27
نحن نعمل في جمعية خيرية لم نتلقى أجورنا منذ خمس شهور ولم نستفذ من الضمان الاجتماعي لأن المؤسسة تمر بضروف صعبة ولم نستفد من صندوق كورونا وهلكتنا الديون والقروض الصغرى والمعيشة فأين هي دراسة الطلبات ولجنة الرقابة ولاحول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - الرباطي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:28
فيناهوا التعويض اليوم الخامس فرمضان و مازال ماوصلنا التعويض حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - سميرة الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:28
مع كامل احترامي لك أيها الوزير وهل انتم تستحقون كل الامتيازات التي تحصلون عليها دون نسيان الراتب الضخم كل شهر؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - علي بابا الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:28
والله إلا كاينين وهم كُثُر لي شد شي ريال مكيستحقش وعنده دخل يكفيه الله يعطيه كورون والحبس والزلط والفقر و الجوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - %%%% الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:30
comment on va faire pour acheter les vêtements de l 3aide pour les enfants deja ils sont séquestrés a la maison et ne jouent pas et ils ne savent pas et franchement ils douvent au moins avoir les vêtements de l 3aide et pense a ouvrir les magasins. pensez y et trouver une solution meme temporaire
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - عزوز الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:30
فعلا.. للأسف الشديد بعض البشر ليس لهم لا ضمير ولا أخلاق ولا شهامة ولا مروءة ولا اي شيء.. والله العلي العظيم اعرفهم حق المعرفة رجال لديهم اكثر من 150 رأس غنم وأكثر من 15 رأس بقر وهكتارات من الاراضي ويرسلون للرقم 1212...واستفادوا... والله الى عيب وعار وحرااااام. ان تتزاحم مع فقراء ومساكين ويتامى وارامل لا يمتلكون غير اجرة يومهم مقابل عمل شاق ومتعب كان يزاوله قبل الحجر الصحي اما الآن فلا مدخول لديه غير ماينتظرك من صندوق كورونا... واعتقد انه لولا هؤلاء الانتهازيين لكان الدولة زادت في قيمة الدفعات حتى 1700 على الاقل او 2000درهم اسوة بما يحصل عليه اصحاب الضمان الاجتماعي.. cnss
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - رحمان فريد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:31
ما دمتم قررتم قانون تكميم الأفواه تم انهيار كل شيء وأي كلام بعد الفضيحة يفتقد للمصداقية !!
انتهى كل شيء بين من قرروا قانون تكميم الأفواه والشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - كريم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:33
يجب مراقبة المسموح لهم من التنقل من مدينة إلى أخرى بإجراء المزيد من التحاليل المخبرية للوافدين من المدن المصابة للتحكم أكثر في الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - منافقون الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:33
وزير الداخلية أكد بخصوص استفادة فاقدي الشغل أن "البعض استغل هذه الأزمة لمطالبة أرباب العمل بالحصول على ما قررته الدولة، رغبة منه في عدم العمل".
لبارح عمال معمل سباط بداو تيمثلو ان بينهم مصابين باش مايخدموش ,والكثير مثلهم باغين يتخلصو بلا مايخدمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - عبد العالي الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:37
لماذا لم يوضح الفتيت ..الاشخاص المستثنيين من التنقل بين المدن مثلا التجار والمهنيين المرخص لهم بمزاولة المهن الحيوية مثل البقالة ومواد النظافة والخضارة...فمثلا هناك من لديه محل بيع مواد النظافة ومواد الاغدية في مدينة .وهو .يسكن في مدينة اخرى مثلا تمارة والرباط او سلا والبحراوي..والأن رجال الدرك والشرطة يمنعون هؤلاء التجار ..ويقولون وثيقة المقدم غير صالحة ووزارة الفتيت قالت في الاول فالوثيقة صالحة لغاية رفع الطوارئ..لماذا لم يوضح الفتيت بين السفر والمهن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - hosin الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:37
سلام انا الحسين من اكادير الدي محال الانترنت سابير تم اعلق المحال من يوم 19مارس وانا ادفع فاتورة الانترنت كل شهر ولم استفيد من الدعم تسجليتمن موقم الدعم ولم استفيد وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - زهير الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:39
للأسف ستأتي أيام عصيبة للأسف لن و لن ارحمنا الحكومة نتسناو منكن ترفع دعم و تبكيو على الشعب و نتحملو الزيادة و هكذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - رشيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:42
ان استفادة علاش كيهدر هدا حنا هنا الرميد تا واحد مشد شي ريال خرجو لبوادي وسولو مسرحية داروها باش تبقي ملاهي غد نشد غد نشد داز شهر وصل رمضان مكاين والو تبي غد غد تالعيد والو وغيقولك رفع طوارء بتديرج كيدارت فرنسا مكاين والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - حسبي الله ونعم الوكيل الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:45
حسبي الله ونعم الوكيل مند انطلاقة عملية التسجيل فيtadamon قمت بالتسجيل وقالولي بلي ملف تيتدرس بعد اسبوع اتصلو وسألوني عن عدد الاطفال قلت لهم بنت واحدة قالو لي الرجل هو من يحق له الطلب قلت لهم أن زوجي انتهة صلاحية بطاقته الوطنية فطعو الاتصال بوجهي لحد الأن لم نتوصل بأي شئ مع العلم اننا توقفنا عن العمل مند بداية الحجر الصحي الأن اما نموة بكورونا او نموت جوعا. حسبنا الله ونعم الوكيل بلد الغش القوي يأكل الضعيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - Said الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:46
هادي نقطة مهمة مثلا انا خدام فلقهوة تابعة لواحد الشركة Trsp. عندي Cnss مديكلاري حتا لشهر 2. 2020. متوصلت بتعويض صحابي كاملين توصلوا ،،،،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - حسن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:49
وزير في مستوى عالي وقد بينت الوزارة بالملموس على علو كعبها وتبقى ام الوزارات وليت وزارة التربية الوطنية تكون بنفس المستوى مستقبلا حتى نقضي على الفكر الاناني وننشر قيم الخير والتظامن بين المواطنين هناك مع الاسف ناس ميسورين وتجار استفدوا من بطاقة رمييد في حيين ان بعض المستهدفين الاصلبين لم ييستفيدوا انا شخصيا لي بطاقة رمييد ولم يسمح لي ضميري بان اطلب الدعم لعلمي اليقين بان هناك من يستحق الدعم اكثر مني ولاحول له ولا قوة كما اتمنا من السيد الوزير ان يامر بتحسين وضعية عمال الانعاش الوطني وكذا اعوان السلطة بالحاقهم بقانون الوظيفة العمومية لان الواقع اضهر وطنيتهم وعمالهم الدوب في ظل الازمة عكس بعض المواظفين في كل الوزارات الذين غابوا عن المشهد ولم يخدموا الوطن بشيء فيجب العدل بين الجميع كل على قدر عمله وتفنيه واقول لمن ينتقدون السيد الوزير انهم ليسوا على دراية بالمشهد السياسي في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - عبدالله الأربعاء 29 أبريل 2020 - 17:50
بكل اختصار لماذا منحت بطاقة راميد لأشخاص أغنياء وهم بالآلاف والآن يتم الاقتطاع من أجرة موظف بسيط لتعطى لمن لا يستحقها يجب مراجعة شاملة لكل الأشخاص الذين ذكرتهم والسلطات المحلية أدرى بهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 50 | عرض: 1 - 50

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.