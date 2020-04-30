إحيائيون يضعون مختبرات لمحاربة "كوفيد 19"

هسبريس من الرباط

قالت النقابة الجهوية للإحيائيين بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات إن إحيائيي الدار البيضاء، أطباء وصيادلة، وضعوا مختبراتهم الخاصة، بما فيها من أطر وتجهيزات، رهن إشارة المندوبية الجهوية للصحة منذ 20 مارس الماضي؛ وذلك تضامنا مع سلطات الصحة العمومية بالجهة للحد من انتشار وباء كوفيد 19.

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أنه تم إنشاء خلية تحت إشراف النقابة الجهوية للإحيائيين بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات، بتنسيق مع المديرية الجهوية، ووضع خطة عمل تمكن من الاستجابة لحاجيات بعض المراكز العمومية والخاصة التي تستقبل مرضى كوفيد 19.

وفي الإطار نفسه، يضيف البلاغ، وبمبادرة تطوعية، تم إجراء أزيد من 850 فحصا و5200 تحليل، تحملت المختبرات الطبية الخاصة المنخرطة في المبادرة تكاليفها. كما امتدت المبادرة إلى ما بعد 20 أبريل الجاري، التاريخ المحدد لنهاية المرحلة الأولى من الحجر الصحي، إلى أن تم إشعار النقابة يوم 24 أبريل بقرار الوزارة الوصية دعم المختبرات التابعة للقطاع العام وتمكينها من سد الخصاص.

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن رئيس النقابة يؤكد استعداد الإحيائيين الدائم لتقديم الدعم وإبقاء مختبراتهم رهن إشارة المندوبية ووزارة الصحة للاستجابة لأي طلب محتمل لمواجهة الوباء.