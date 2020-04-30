24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0205:3712:3016:0719:1420:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيدرالية تقدم مذكرة استعجالية لاستكمال الدراسة (5.00)

  2. بكاري وقانون 22.20 (5.00)

  3. "ديوان المائدة" ـ 5 ـ .. "المروزية" أكلة موسمية تزين المطبخ المغربي (5.00)

  4. الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20 (5.00)

  5. "معا": أبناك مغربية تستغل الجائحة لجني الأرباح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | رمضان يُغيّر العادات الاستهلاكية للأسر المغربية‬ في "زمن كورونا"

رمضان يُغيّر العادات الاستهلاكية للأسر المغربية‬ في "زمن كورونا"

رمضان يُغيّر العادات الاستهلاكية للأسر المغربية‬ في "زمن كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 11:00

اعتاد المغاربة على مجموعة من الطقوس التي تطبع شهر رمضان، لكنه يأتي هذه السنة بطعم آخر في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي أرخى بظلاله على نمط الاستهلاك لدى الأسر المغربية، سواء تعلق الأمر بالبوادي أو الحواضر.

وتشهد الأسواق حركة عادية في الأيام الأولى لشهر رمضان، حيث تقتني الأسر ما يلزمها من المواد الغذائية بأسعار منخفضة، لاسيما بعد العودة إلى الطبخ المنزلي الذي فرضه الوباء، مقابل الإعراض عن الوجبات الغذائية الجاهزة قصد تفادي أي احتمال للإصابة بالفيروس العالمي.

وتعليقا على ذلك، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "الأسر المغربية تقتني ما يلزمها من المنتجات الغذائية لمدة معينة، وذلك بسبب تفشي الوباء في أغلب مدن المغرب"، وزاد: "توجد وفرة كبيرة في المنتجات الغذائية بالأسواق الوطنية".

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلع الغذائية موجودة في الأسواق بأسعار مناسبة لجميع الشرائح المجتمعية"، مستدركا: "لم يعد الهلع سائدا لدى المواطنين مثلما وقع في بداية فرض الطوارئ الصحية بالبلاد".

وتابع الفاعل عينه: "خلال الأيام الأولى التي تلت تطبيق حالة الطوارئ الصحية، كان الناس متخوفين من طبيعة المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل غياب التحسيس بشكل أمثل وعدم التدرج في تطبيق الإجراءات، لكن كل ذلك اختفى في الظرفية الحالية بعد اعتياد المواطنين على الوضعية الصحية الراهنة".

وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: "رغم التقشف السائد بخصوص التدبير اليومي، إلا أن التبذير مازال قائما نسبيا في شهر رمضان، وهو ما لاحظته في صناديق القمامة الممتلئة عن آخرها ليلا، ما يستوجب ضرورة التقشف في استهلاك الأسر تفاديا لهذه الظاهرة".

ويصوم المغاربة رمضان هذه السنة في ظروف استثنائية أملتها الوضعية الصحية الوطنية، إذ افتقدوا مجموعة من "العادات الرمضانية"، من قبيل الرواج الاقتصادي الذي كان يطبع الأسواق، فضلا عن السمر الليلي وموائد الإفطار التي تجمع الأهل أو الأصدقاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اللهم نهى هذا المنكر الخميس 30 أبريل 2020 - 11:19
سبحان الله العظيم يشتكون من الازمة ولا يراعون حقوق المواطن. الموطن من حقه ان يقتصد في معيشته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - انا الحر الخميس 30 أبريل 2020 - 11:50
رمضان اصبح شهر الإسراف والتبذير عكس ما نص عليه الاسلام. حان الوقت ليقوم الناس بمعرفة ودراسة دينهم الذي لا يعرفون الا طقوسه. في زمن كورونا وجب على الناس التزهد في القراءة ودراسة الأشياء التي يجهلونها وخاصة ان ثقافة الجهل منتشرة بشكل واسع داخل المجتمع المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.