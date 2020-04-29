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الرئيسية | مجتمع | تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:20

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني في مدن تطوان والرباط والعيون وسلا وأكادير، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إرساء معايير للتداول على المسؤولية، وضخ دماء جديدة عبر الاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، ومجندة لحمايته وتيسير ولوجه إلى خدمات المرفق العام الشرطي.

وشملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب للمسؤولية، من بينها تعيين رؤساء جدد لثلاث دوائر شرطية بمدينة سلا وأخرى بمدينة تطوان، ورئيسين للهيئة الحضرية بمنطقة أمن التقدم السويسي بالرباط ومفوضية الشرطة بأيت ملول، بالإضافة إلى تعيين مسؤول على رأس المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة العيون.

وقد تم الحرص في الترشح والتعيين لشغل هذه المناصب، اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيه المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:30
مزيان ايديرو لينا نخبة من الشرطة من الجيل الجديد ، أو نتمناو ايحايدو علينا هادوك السكة لقديمة اللي ماتهضر معاه حتى ايقمعك ولا داور معاه واخا تكون مخالف للقانون
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2 - فوزية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:32
السيد المدير العام للأمن الوطني، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني المحترم،
ما تقومون به كله يصب في مصلحة المواطن المغربي، لكن يجب أن تعيدوا النظر في إبن جرسيف الذي أسندت إليه مهمة والي أمن جهة الشرق لإستغلاله للسلطة والنفوذ ودخوله في بعض الحسابات الضيقة...إلخ.
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11
3 - حكيم الوطني الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:34
حفظ الله جميع العناصر الامنية مزيد من اليقظة كل احترام وتقدير الى السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني و مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.على المديرية العامة للامن الوطني حماية رجال الشرطة من تلفيق تهم من تجار المخدرات من اجل تضليل العدالة
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9
4 - من بلقصيري الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:35
لمادا اقتطاع 300 درهم من الأجور. ونحن سددنا1200 درهم عبر البريد كمساعدة من أجل التصدي لهده الجاءحة. لنا الله
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3
5 - yass الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:38
انا موظف في الادارة العمومية... و الله مكرهت الالتحاق بهذه المديرية... ملي كتشوف مدير فاهم و عارف و واقف على شغلوا.. و كيكافأك على المجهودات التي تقوم بها... ف والله مكرهت الالتحاق بها وخا بدون اجر في خدمة الوطن والله تنخدم... انشري هسبريس على و عسى يجي التسير على بدك و شكرا....
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6 - معاذ الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:50
الله ينصر سيدنا و شكرا للشرطة و الدرك و الاطباء
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7 - FARHAT الأربعاء 29 أبريل 2020 - 21:51
تشكرتنا واحترامنا لرجال الشرطة بالدائرة الثامنة التابعة لأمن الفداء درب السلطان عن وقوفها اليوم لتوقيف الحركات الغير الأخلاقية لأصحاب الدراجات النارية عبر شوارع و أزقة درب الكبير
فتحياتنا لهؤلاء الساهرين على الأمن العمومي
وعلى أمن المواطنين
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