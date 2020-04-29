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كُتّاب وآراء
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني في مدن تطوان والرباط والعيون وسلا وأكادير، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إرساء معايير للتداول على المسؤولية، وضخ دماء جديدة عبر الاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، ومجندة لحمايته وتيسير ولوجه إلى خدمات المرفق العام الشرطي.
وشملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب للمسؤولية، من بينها تعيين رؤساء جدد لثلاث دوائر شرطية بمدينة سلا وأخرى بمدينة تطوان، ورئيسين للهيئة الحضرية بمنطقة أمن التقدم السويسي بالرباط ومفوضية الشرطة بأيت ملول، بالإضافة إلى تعيين مسؤول على رأس المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة العيون.
وقد تم الحرص في الترشح والتعيين لشغل هذه المناصب، اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيه المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد المقاربة التواصلية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني.
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تعليقات الزوّار (7)
ما تقومون به كله يصب في مصلحة المواطن المغربي، لكن يجب أن تعيدوا النظر في إبن جرسيف الذي أسندت إليه مهمة والي أمن جهة الشرق لإستغلاله للسلطة والنفوذ ودخوله في بعض الحسابات الضيقة...إلخ.
فتحياتنا لهؤلاء الساهرين على الأمن العمومي
وعلى أمن المواطنين