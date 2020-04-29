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الرئيسية | مجتمع | أمزازي ينفي اجتياز الامتحانات في "الخيام والملاعب"

أمزازي ينفي اجتياز الامتحانات في "الخيام والملاعب"

أمزازي ينفي اجتياز الامتحانات في "الخيام والملاعب"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:40

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة حول إجراء الامتحانات.

وجاء في بيان حقيقة للوزارة ردا على ما نشره أحد المواقع الإلكترونية مفاده بأن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد وجه مراسلة داخلية إلى رؤساء الجامعات بخصوص وضع بروتوكل خاص بإجراء الامتحانات، أن "الوزارة تنفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير قد وجه أي مراسلة تتضمن المعطيات التي جاءت في المقال".

وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تعرض مروجيها للمساءلة القانونية.

وكانت أخبار قد راجت بشأن دعوة أمزازي إلى "وضع بروتوكول يقوم على برنامج مؤسساتي وبيداغوجي وصحي يقوم على مجموعة من النقط، من بينها تقسيم الطلبة، خلال الامتحانات، إلى مجموعات، مع ضرورة اللجوء إلى تجهيز المدرجات والقاعات الكبرى من أجل ضمان وجود مسافة بين الطلبة، بالإضافة إلى وضع خيام في مرائب السيارات والملاعب واستغلالها في اجتياز الامتحانات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - السلامة الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:47
اقسم بالله العظيم الا هاد القرار موراه شي حد لا علاقة له بالتعلبم
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17
2 - أستاذ الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:50
يحب إجراء إمتحانات الباكالوريا فقط شهر شتنبر المقبل و إنجاح جميع المستويات الأخرى هذا هو الحل الوحيد و الأوحد دون مشاكل في صفوف التلاميذ أما الطلبة سيجتازون الامتحانات بشكل عادي شهر غشت ام شتنبر
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23
3 - عادل الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:51
وجب على وزارة التربية اتخاذ قرارات شجاعة، فالموسم الدراسي غالبا انتهى، والتلاميذ بين مطرقة الحجر الصحي ومطرقة المجهول الذي ينتظرهم، فرفقا بفلذات أكبادنا...
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63
4 - متتبع الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:51
راه الصمت و التكتم و الضبابية التي تنهجها الوزارة هي السبب في هذه الاشاعات.
قولي لينا اشنو كاين راه كلشي تالف.
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49
5 - Ayoub الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:53
لكن السؤال الذي يظل مطروحا هو كيف سيتم التعامل مع الوضع فيما يتعلق بإجراء الامتحانات خصوصا المستويات الاشهادية؟ ،هل للوزارة خطة في هذا الاطار ام ان الوضع متروك لما سيكشف عنه الوقت بنفسه؟
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17
6 - عباس الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:56
عطفا على ما أكده السيد الوزير يجب متابعة مصدر الدعاية والوشاية الكاذبة.
لو كان مواطن بسيط من ادعى هذا الخبر لتم الزج به في السجن.
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3
7 - Amnay الأربعاء 29 أبريل 2020 - 22:56
مادام السيد الوزير لا يتواصل مع المواطنين في ما يخص مسؤولياته، فإن الشائعات ستنتشر وفي النهاية، تفقد البوصلة ويتيه الجميع.
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24
8 - بن ناصر الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:08
نعم تجرى الإمتحانات في "قاعات الكبرى من أجل ضمان وجود مسافة بين الطلبة، بالإضافة إلى وضع خيام في مرائب السيارات والملاعب واستغلالها في اجتياز الامتحانات".
حتى يبقى الحرم البيداغوجي عن منأى كل التساؤلات
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0
9 - bobo الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:13
المرجو من السيد الوزير اعطاءنا رؤية واضحة حول الإمتحانات.....
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17
10 - طالب علم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:19
الحقيقة الحقة هي أن وزارة التعليم وبمجرد الانتهاء من أزمة كورونا، فهي ستنزل بكل قوة على الطالب والتلميذ والاستاذ ودون رحمة، أو اعتبار لقدرة الطالب المغلوب على أمره، فكل دعوات الدولة بالمكوث في المنازل ستتحول إلى وابل من الامتحانات والاستدراكيات وفي وقت قياسي جدا، ليس الهدف هو التحصيل العلمي بقدر ماهو الهدف هو " راه عتقنا العام الدراسي " ولو على حساب مستوى الطلبة والتلاميذ أو المجهود الإضافي الذي يبذله الأستاذ سواء ا من وقته الشخصي الخاص أو ماله الخاص. ومن هذا المنبر اءقول للطلبة والتلاميذ أن يستعدوا لأسوأ سيناريو لأن هذه الوزارة " ماغاديش تعقل عليكم "
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18
11 - طااب الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:20
ها العار غير قولو لينا شي تاريخ و ريحونا من هاد العذاب،راه احنا كنحفضو في خضم ظروف غااااامضة،ارحمونا من فضلكم و خدو الأمر بجدية و تحاوروا معنا الله يرحم ليك الوالدين
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21
12 - إحراج الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:22
الوزير جد محرج وذلك راجع لتصريحاته السابقة من جهة أولى والوضع الحالي الذي تحفظ فيه وزير الداخلية عن شرحه
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2
13 - citoyen الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:23
La réalité impose des faits qui sont clairs. Les niveaux qui sont peut être concernés par l'obligation d'un contrôle sont le bac, le 9eme et le 6eme. Une mobilisation nationale et un calendrier bien établi permettra de réussir à passer ces examens sont trop de problèmes. Pour les examens universitaires, ils sont gérables en éliminant la contrainte de temps (c'est à dire faire passer les controles aux licences et masters et les autres niveau en septembre). Pour tous les autres niveaux il suffit de tenir compte de la note du 2eme trimstre.
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-1
14 - مواطن الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:31
قال السيد امزازي.انني ساحدد موعد الامتحانات عندما يتوقف الحجر الصحي......بناءا على هذا فان ما يروج اكذوبة مراد بها خلق بلبلة وسط الاباء والتلاميذ......
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1
15 - مهتم الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:33
لم الإنكار.وجميع المديريات اتصلت بالمديرين لوضع اللمسات على نهاية السنة وأخذ اقتراحات المديرين حول كيفية إجراء الامتحانات.
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3
16 - قلقة جدا الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:35
الرؤية غير واضحة : صراحة الدراسة عن بعد و بالهواتف الذكية أؤكد أن الغالبية من التلاميذ لا تركز مع الأساتذة و لا التمارين و لا اي شيء الا الألعاب و الولوج لمواقع أخرى يعني هناك مضيعة للوقت ، إذا كانت هناك امتحانات لنيل الشهادة فأنا أقول من الآن إنا لله و إنا إليه راجعون على مستوى غالبية التلاميذ .
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17 - مغربية الأربعاء 29 أبريل 2020 - 23:40
كفى من الإشاعات والتلاعب بنفسية تلاميذ الأقسام الاشهادية. لاجتياز امتحان ما لابد من استعداد نفسي جيد لاسيما وان الطريقة التي تصحح الامتحانات لاتكون مضمونة لان الاستاذ يكون بدوره مضغوطا بكم هائل من الأوراق عوض ان تكون طاولة مستديرة ولكل تمرين من جميع الأوراق استاذ ومراقب ثم تمرر الورقة تلو الأخرى استاذ يصحح واخر يراقب وهكذا دواليك ما على الوزارة الا ان تكشف تاريخ الامتحان كي يستعد كل تلميذ ويرتب وقته. عوض الانسياق وراء اشاعات بعدها نفي لها بالله عليكم رفقا بالتلميذ المغربي فنحن ليست لدينا أموال لندرسهم في مدارس البعثات فرفقا بالتلميذ الذين غالبيتهم قاصرين
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