أمزازي ينفي اجتياز الامتحانات في "الخيام والملاعب"

هسبريس من الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة حول إجراء الامتحانات.

وجاء في بيان حقيقة للوزارة ردا على ما نشره أحد المواقع الإلكترونية مفاده بأن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد وجه مراسلة داخلية إلى رؤساء الجامعات بخصوص وضع بروتوكل خاص بإجراء الامتحانات، أن "الوزارة تنفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير قد وجه أي مراسلة تتضمن المعطيات التي جاءت في المقال".

وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تعرض مروجيها للمساءلة القانونية.

وكانت أخبار قد راجت بشأن دعوة أمزازي إلى "وضع بروتوكول يقوم على برنامج مؤسساتي وبيداغوجي وصحي يقوم على مجموعة من النقط، من بينها تقسيم الطلبة، خلال الامتحانات، إلى مجموعات، مع ضرورة اللجوء إلى تجهيز المدرجات والقاعات الكبرى من أجل ضمان وجود مسافة بين الطلبة، بالإضافة إلى وضع خيام في مرائب السيارات والملاعب واستغلالها في اجتياز الامتحانات".