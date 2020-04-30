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الرئيسية | مجتمع | مركز حقوقي يدين مسودة مشروع القانون 22.20

مركز حقوقي يدين مسودة مشروع القانون 22.20

مركز حقوقي يدين مسودة مشروع القانون 22.20
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 11:20

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن مقاطعة المنتوجات التجارية "سلوك حضاري يخوضه المواطنون حين يكتشفون ضعف جودتها أو خطورتها على صحة مستهلكيها، أو بسبب غلاء أسعارها، مما يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور بمنطوق الفصل 25 الذي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين حرية الفكر والرأي والتعبير".

وأضاف المركز في بلاغ له أن ما تضمنته مسودة مشروع القانون 22.20 من عقوبات "انتكاسة حقيقية وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان، لما يحمله من إمعان ممنهج في التضييق على حرية الرأي والتعبير"، موردا أنها، أي المسودّة، "بمثابة صك براءة بل وحماية قانونية للشركات المتورطة في ممارسة الغش أو رفع الأسعار".

واعتبر بلاغ المركز أن مسودة مشروع القانون "تعتبر وسيلة قانونية للانتقام من الزخم التوعوي الهائل الذي خرج من رحم مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ضاقت أمام المواطنين كل سبل التعبير الحر عن الرأي في الواقع الملموس، مما يعتبر وسيلة مفضوحة للجم وتكميم الأصوات عبر العالم الافتراضي الرحب".

إن مسودة مشروع القانون المذكور، يضيف البلاغ، "هي وصمة عار في جبين الحكومة، ما دامت مصرة على تمرير مقتضيات تشريعية غير دستورية ومناقضة تماما لكل الخطابات الرسمية التي تدعي من خلالها مراعاتها لحرية التعبير".

وعبر المركز في الأخير عن إدانته لمسودة 20ـ22 "جملة وتفصيلا"، معلنا رفضه التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون المذكور، "ما لم يتم اعتماد مقاربة تشاركية في مناقشته، قبل إحالته على المصادقة، حتى يراعي مواقف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطن غيور1/ الوطن الخميس 30 أبريل 2020 - 11:41
السلام عليكم
أريد ان اتقدم باعتدار لرئيس كوريا الشمالية ميم جونغ أون على تهجمنا على دولته في مسألة حقوق الإنسان.
قديما قالوا : ما دمت في المغرب فلا تستغرب
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13
2 - بشير الخميس 30 أبريل 2020 - 11:49
ما فتئت هذ الحكومة تخرج بخرجات كما لو انها ضد الشعب. المتعارف عليه أن اي حكومة يجب أن تعزز المكتسبات. اذا عبر المواطنون عن رأيهم في ما يتعلق بأسعار او جودة او.... يجب أن تنصت إليهم هذه الحكومة وان تنصفهم اذا كانوا على حق. لا ان تزج بهم في السجن مع الغرامة. الحكومة جعلت لإدارة الحياة والخدمة المواطنين لا لانحياز للشركات الكبرى.
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5
3 - anas الخميس 30 أبريل 2020 - 11:50
هذه نتيجة مباشرة لمزج السياسة بالاقتصاد ،كيف يعقل استغلال ظرفية الحجر الصحي و المنادات إلى محاربة الأخبار الزائفة لتمرير فقرات سالبة للحقوق التعبير ....رجال السياسة رجال مصالح
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5
4 - محمد ابوا هبة الله الخميس 30 أبريل 2020 - 11:53
كنت في ما مضى ضد مثل القوانين التي كنت وألف ألف ألف خط تحت كلمت كنت أضنها مجحفة وقاسية.. لكن مع الأيام ومع فساد الدوق العام جراء انتشار وباء الأخبار الكاذبة والفيديوهات الرخيصة وزيد عليها الكلام واللحن الهابط... أرجوا توسيع صلاحية الدولة فيما يخص هذا القانون وألي بغا يكتب ممكن يستاعن بالصحافة الإلكترونية المرخص لها.. والي بغا ينشر شي خبيرة ولا أغنية يجيب ترخيص بالنشر عندنا شباب خاص نحميوه ولا تأتي التربية بمشاهدة محتويات أغلب أصحابها لايهتمون إلا بنسب المشاهدة حتى ولو كان هذا على حساب الدوق العام
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-6
5 - medoujda الخميس 30 أبريل 2020 - 11:54
انا مع القانون الجديد و لا للمقاطعة هذا القانون يترك البعض المتطفلين يعرفون مالذيهم وماعليهم وشكرا لأهل القرار وانا واثق ان تعليقي هذا لا يعجب بعض من يسمون أنفسهم حقوقيون ولا يهمني الأمر
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-7
6 - معلق الخميس 30 أبريل 2020 - 11:55
يجب على اللجان البرلمانية و السلطات القضائية فتح تحقيق عال المستوى في الموضوع لمعرفة من كان وراء مشروع القانون..

فلا يعقل ان يكون وزير، لا يملك حتى شركة، ان ينادي بقرارات لا تصدر الا من حاقد حقيقي على المغرب و تطوره.

فصاحب مشروع القانون يريد كذلك ضرب كل ما عمله الملك و الشعب من تطوير للبنيك التحتبة و جلب استثمارات عالمية عرض الحائط: فأنت بقمع المستهلكين من ابداء رأيهم في المنتوج فانت تحكم عليها بالموت بسبب عدم معرفتها حاجيات السوق.

القانون فيه ضرب كبير لمصلحة المغرب و تطوره قبل ان يكون اداة جزرية فرضها حاقد حقيقي.

المصادقة عليه كذلك تطرح اكثر من علامة استفهام.. ان كان اناس مثقفون في الحكومة لا يعرفون ان هذا القانون سيكون مشنقتهم، اذا مروا للمعارضة بعد الانتخابات المقبلة، إن أبدوا رأيهم في سياسات الحكومة المقبلة.. فتلك كارثة
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2
7 - محلل الخميس 30 أبريل 2020 - 11:55
سينقلب السحر على الساحر. والمقاطعة طريقة متحضرة للتعبير عن رفض المواطن لما لا يتماشى مع ضروفه .والقوة لنا نحن المواطنين.
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