38 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 4359 حالة في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4289 حالة في المغرب.

المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، قد بلغ 29563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، أكد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 168 حالة.

وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.