24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:02
|05:37
|12:30
|16:07
|19:14
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استمرارية المرفق العام في زمن كورونا..
- 282 شخصا يتعافون من "كورونا" بجهة مراكش
- بالخفّ: أن تكون شكورا
- عائلات بليساسفة تتسلم ألفي قفة غذائية برمضان
- "تطبيق الحجر" يرسل عون سلطة إلى المستعجلات
"ديوان المائدة" ـ 5 ـ .. "المروزية" أكلة موسمية تزين المطبخ المغربي (5.00)
- لفتيت يكشف استفادة أشخاص غير مستحقين من صندوق "كورونا" - (130)
- وزير الداخلية: الأصعب قادم .. وجميع الاحتمالات واردة بعد 20 ماي - (112)
- الآلاف يوقعون عريضة ضد مشروع القانون 22.20 - (105)
- الزفزافي يراسل الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين - (96)
- الرباط توافق على ترحيل عالقين أجانب ومغاربة إلى بلجيكا وإسبانيا - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
38 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 4359 حالة في المغرب
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4289 حالة في المغرب.
المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، قد بلغ 29563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، أكد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 168 حالة.
وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
أخبار سارة قادمة إنشاء الله
((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً))
و الله يرفع عنا هذا الوباء يا رب
والمرجو من المواطنين اتباع نصائح وزارة الصحة
الله يرحم والدكم نبقاو فديورنا
والقادم سيكون احلى ان شاء الله
يا رب عدد المصابين والوفيات ينقص خلال الأيام القادمة ونرجع للمساجد على خير وناخد العشر الأواخر من رمضان في بيوت الله.
اللهم ارفع الغمة عن الأمة وارفع الوباء عن الإنسانية جمعاء.
الان نجد الوباء حصد العديد من الارواح في صفوف الواطنين العاديين و ايضا من الطواقم الطبية و من رجال السلطة و تلوقاية المدنية و الذيم نشكرهم على كل تضحياتهم؛ و بعد التغلب على هذا الوباء بحول الله وقوته : أدعو من هذا المنبر للاحتفال بهم و تقديم تعويضات لهم و تعويض اسر الضحايا عرفانا لكل منهم بالجميل بدلا عن الاقتطاع من اجورهم