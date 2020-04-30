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الرئيسية | مجتمع | 38 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 4359 حالة في المغرب

38 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 4359 حالة في المغرب

38 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 4359 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4289 حالة في المغرب.

المصدر ذاته شدد على أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات الخاصة بها، قد بلغ 29563 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تحيين المعطيات، بين الرابعة من بعد زوال أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، أكد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 168 حالة.

وتبعا للمصدر نفسه فقد تم تسجيل 41 حالة شفاء جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 969 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - 2020 الخميس 30 أبريل 2020 - 10:11
أجمل سيناريوا ممكن احصل فهاد رمضان هو انقيموا ليلة القدر فالمساجد وانصليو صلاة اليد فالمصليات
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61
2 - فاتي الخميس 30 أبريل 2020 - 10:13
الحمد الله الله يلطف ربي بالعباد ديالو نطلب يرفع عنا هدا الوباء على جميع المسلمين والشكر لكل الساهرين على سلامة المواطن
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32
3 - simo الخميس 30 أبريل 2020 - 10:13
الحمد لله.القادم أحسن إن شاء الله
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35
4 - عبد الله الخميس 30 أبريل 2020 - 10:13
الحمد لله. الأرقام تبشر بالخير. مزيدا من الصبر ففرج الله قريب
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43
5 - الإفريقي الخميس 30 أبريل 2020 - 10:15
الحمد لله..الأمور تبشر بخير قادم ..والفرج آت لا محالة إن شاء الله ..فأبشروا...
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27
6 - Soufiani الخميس 30 أبريل 2020 - 10:15
اللهم لك الحمد و الشكر اللهم اشفنا واشف مرضانا و ارحمنا وارحم موتانا. انشاء الله خير.
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27
7 - med الخميس 30 أبريل 2020 - 10:16
الحمد لله نتمناو يبقا هدا الانخفاظ الايام المقبلة
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21
8 - عادل الخميس 30 أبريل 2020 - 10:17
الحمد لله، الوباء بدأ ينحصر، وفي الأيام المقبلة سيأتي الفرج، ولكن على السلطات التعامل مع الشركات والمصانع مثلما تتعامل مع المواطنين الدراويش بنفس الحزم...
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21
9 - الاحتياط الخميس 30 أبريل 2020 - 10:17
الحالات التي أعلن عن تعافيها يجب مراقبتها والتعامل مع نتائج التحاليل المخبرية بحذر
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19
10 - SAUFAINE الخميس 30 أبريل 2020 - 10:17
الحمد لله الامور بخير وبدأت تظهر نتائج الطوارئ الصحية وإنشاء الله سنجتاز هذه المحنة العصبية وترجع الأمور إلى طبيعتها
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20
11 - Abdou RABAT Far الخميس 30 أبريل 2020 - 10:17
الحمد لله هناك إستقرار في عدد الحالات ما يهمنا أكثر هو مضاعفة عدد الاختبارات والتحاليل للمخالطين .وتشديد حالة الطوارئ الصحية
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16
12 - رشيد الخميس 30 أبريل 2020 - 10:18
الحمد لله الحالات في بلادنا ماشي جد مرتفعة ، أو حتى نسبة المتشافين مرتفعة خاص غير الناس اللي خارجين من ديورهم ايديرو الكمامات ومن الاحسن يبقاو بعاد على بعضياتهم ويغسلو أيديهم حتى ايفوت هاد الوباء
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15
13 - ام شيماء الخميس 30 أبريل 2020 - 10:19
الحمد لله العدد بدأ وينقص شوية بشوية
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9
14 - BEN MALEK MOHAMED الخميس 30 أبريل 2020 - 10:20
اللهم رب الناس مذهب البأس إشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت إشفي شفاءا لا يغادر سقما .
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19
15 - ايمان الخميس 30 أبريل 2020 - 10:20
الحمد لله الله يرفع علينا هاد البلاء
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18
16 - شفيق الخميس 30 أبريل 2020 - 10:20
صححو عدد الإصابات الجديدة و إجمالي الإصابت راهم غالطين
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15
17 - jajoi الخميس 30 أبريل 2020 - 10:20
اللهم اصرف عنا هذا الوباء عن اهل الارض اجمعين
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14
18 - مغربي الخميس 30 أبريل 2020 - 10:21
الحمد لله نتمنى ان يستمر هذا الانخفاض في معدل الاصابات و الوفيات و نسال الشفاء العاجل لجميع المصابين
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17
19 - Hassani الخميس 30 أبريل 2020 - 10:22
تواصل ارتفاع حالات الشفاء مقابل انخفاض الوفيات..969 متعافي و168 وفاة. الحمد لله ومزيدا من الحذر والصبر. إن الفرج قريب بإن الله
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1
20 - عبدو الخميس 30 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله على كل شيء اللهم ابعد عن الداء........بإذن الله قريبا سوف محاصر هذا الوباء......وترجع الحياة من جديد......يارب يارب يارب
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2
21 - نبيل الخميس 30 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله رمضان جاء ببركته الحلات الجديدة في انخفاض و الوفيات تكاد تنعدم و حالات الشفاء في ازدياد

أخبار سارة قادمة إنشاء الله
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22 - Farah الخميس 30 أبريل 2020 - 10:23
المغرب مع نهاية كرونا إنشاءالله غادي اقدم أكبر درس للأعداء ديالو. .المغرب والمغاربة تحداو هاد الوباء وابانو على حس عالي ووحدة وتضامن وصبر لا مثيل لهم أفتخر مغربيتي
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4
23 - سمير الخميس 30 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله على خبار الخير. آلله يحفظنا ز بعاقينا ز بشافي مرضانا و يرحم موتانا.
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3
24 - Ali الخميس 30 أبريل 2020 - 10:23
الحمدلله سوف نفرح برحمة الله.قريبا انشاءااله سوف نصل الى تصفير الوباء ونعود الى حياتنا الطببعبة.
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2
25 - مواطن الخميس 30 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله أعداد الإصابات بدأت في التراجع بفضل الله مع دخول هذا الشهر العظيم.مزيدا من الصبر و سوف نجتاز هذه المحنة عما قريب بإذن الله.
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2
26 - فتيحة الخميس 30 أبريل 2020 - 10:26
ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث.اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
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4
27 - متفائل الخميس 30 أبريل 2020 - 10:27
الحمد لله... الحمد لله... كونو متفائلين.... قريبا سيرفع الله عنا هذا الوباء...
 ((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً)) 
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2
28 - منير الخميس 30 أبريل 2020 - 10:29
اخاف ان يكون العدد اكبر لأن عدد الكشوفات في المغرب قليل جدا بل يكاد يكون منعدم أمام اختبارات دول مثل أمريكا 140 الف اختبار في اليوم لهذا نفسر كثرة الاصابات لذيهم لأنهم ينهجون سياسة الهجوم أفضل وسيلة لتطويق المرض و في السعودية سيتم فحص كل المواطنين في منازلهم هاته هي الطرق التي ستقضي على الفيروس أن تجد عددا كبيرا في اليوم و تحاصر المرض خير من تنتظر حتى يظهر شخص به أعراض لتفحصه ثم ما ادراك انك تتبعت كل مخالطيه هل كنت معه كل تلك الأيام فكل شخص يلتقي مع عشرات الأشخاص في الشارع و الأسواق و أماكن عدة و كل شخص تعادى منه التقى بدوره مع عشرات و هكذا المهم نتمنى أن يوسع نطاق الفحوصات على اوسع مدى خصوصا في الشارع على الناس النشطين و نسأل الله السلامة للوطن و المسلمين اجمعين
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-1
29 - abdo agadir الخميس 30 أبريل 2020 - 10:29
الحمدلله علامة الفرج تظهر لدالك علينا مزيدا من الصبر نبقاو فديارنا ونلتزم بالنظافة وعدم الإختلاط .الله إرحم موتانا واشفي مرضانا وابعد عنا هدا البلاء .
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30 - Saïdia Maroc الخميس 30 أبريل 2020 - 10:31
الحمد لله نحن في خطى ثابتة للحد من هذا الفيروس
و الله يرفع عنا هذا الوباء يا رب
والمرجو من المواطنين اتباع نصائح وزارة الصحة
الله يرحم والدكم نبقاو فديورنا
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31 - كاتب اڨليمي الخميس 30 أبريل 2020 - 10:32
الحمدلله عدد الاصابات في تناقص. نشكر كل المساهمين في الحد من هذا الوباء. لكن يجب المزيد من الحذر وتشديد إجراءات السلامة الصحية والحجر الصحي كي لا تظهر بؤر جديدة
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32 - محمد او الخميس 30 أبريل 2020 - 10:33
الحمد لله.....بدانا نجني نتائج الاجراءات التي اقرها الملك محمد السادس. و الذليل هو هو انخفاض عدد المصابين....وارتفاع عدد المتعافين.....الحمد لله.....لكن بنبغي عدم التراخي في احترام اجراءات الطورائ....و قواعد السلامة و النظافة.... وانشاء الله سنربح المبارة ضد كورونا في وقتها القانوني دون اللجوء الى الاشواط الإضافية او الضربات الترجيحية......وكل رمضان وقراء هسبريس بخير.
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0
33 - علي الخميس 30 أبريل 2020 - 10:33
الحمد لله ...هادشي تيبشر بالخير....الامور غاديا مزيانة ....
والقادم سيكون احلى ان شاء الله
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0
34 - المنطق الخميس 30 أبريل 2020 - 10:33
الى 2020 ،ليلة القدر ماشي هي ليلة 27 ، و ملي غادي يسالي هادشي ان شاء الله ،غادي ترجع الحياة العاديه بالتدريج ، ماشي ، a vos marques prêts,partez
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0
35 - عابر سبيل الخميس 30 أبريل 2020 - 10:34
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجدوه .....الفرج قادم بلا شك ...ان شاء الله وباذنه وارادته
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36 - إلى 2020 الخميس 30 أبريل 2020 - 10:34
كلنا بغينا نصليو فالمساجد ولكن يا أخي واخا تنزل الإصابات راه خاصك على الأقل 14 يوم باش تتأكد من أن الفيروس إنحصر، واش كضن أن غي المساجد لي غادي يعمروا راه صحاب لقهاوي ودوران باغيين غا إيمتا يسالي الحجر ومتنساش كاين فئة مغاديش دير احتياط أو تلتازم
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37 - بشير bln الخميس 30 أبريل 2020 - 10:35
اللهم ردنا إلى بيوتك ردا جميلا
يا رب عدد المصابين والوفيات ينقص خلال الأيام القادمة ونرجع للمساجد على خير وناخد العشر الأواخر من رمضان في بيوت الله.
اللهم ارفع الغمة عن الأمة وارفع الوباء عن الإنسانية جمعاء.
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38 - بنكبور الخميس 30 أبريل 2020 - 10:35
الوباء اتانا من الخارج؛ لهذا فلو اننا في بداية الوباء خصصنا فقط عشر ( Le 1/10 ) من طواقمنا الطبية و من رجال السلطة عند نقط العبور الثلاث كلها الجوية عند المطارات و البحرية عند الموانئ و البرية لما وصلنا لما وصلنا اليه من انتشار للوباء و عدد الوفيات و مشاكل الاقتصاد و معانات كل المغاربة
الان نجد الوباء حصد العديد من الارواح في صفوف الواطنين العاديين و ايضا من الطواقم الطبية و من رجال السلطة و تلوقاية المدنية و الذيم نشكرهم على كل تضحياتهم؛ و بعد التغلب على هذا الوباء بحول الله وقوته : أدعو من هذا المنبر للاحتفال بهم و تقديم تعويضات لهم و تعويض اسر الضحايا عرفانا لكل منهم بالجميل بدلا عن الاقتطاع من اجورهم
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-1
39 - الحقيقي جواد الخميس 30 أبريل 2020 - 10:36
الحمد لله هتد ااشي تيبشر بالخير. اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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40 - ابو يحيى الخميس 30 أبريل 2020 - 10:36
اصبرو وصابرو ان فرج الله قريب ان شاء الله
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