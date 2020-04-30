تطورات كورونا في المغرب .. "لا وفيات" وأحدث الإصابات بـ3 جهات

هسبريس من الرباط

أبرزت وزارة الصحة، من خلال تحيين معطيات وضعية "كورونا" الوبائية حتى العاشرة من صباح اليوم الخميس، أن 38 إصابة جديدة اكتشفت ضمن النفوذ الترابي لـ3 جهات في المملكة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 4359 حالة مؤكدة، خلال الساعات الـ18 الماضية، بعد تسجيل 19 إصابة حديثة في جهة مراكش آسفي و10 بجهة طنجة و9 في فاس مكناس.

مجموع الحالات المعلن عنها استقر في 1100 بجهة الدار البيضاء سطات و535 بدرعة تافيلالت، و314 في الرباط سلا القنيطرة و175 بجهة الشرق و80 على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.

كما لم تتغير حصيلة الجائحة في جهة سوس ماسة التي سجلت 50 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، وبقيت الإصابات تعادل 29 في كلميم وادي نون و4 بالعيون الساقية الحمراء و2 في جهة الداخلة وادي الذهب.

أما الإصابات المعلن عنها صباح اليوم الخميس فقد رفعت الحصيلة إلى 947 مصابة ومصابا في جهة مراكش آسفي و575 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و548 حالة في المناطق التابعة لجهة فاس مكناس.

جدير بالذكر أن الساعات الـ18 الماضية لم تعرف تسجيل أي وفاة بسبب فيروس "كوفيد 19" في المملكة، لتستقر حصيلة الوفيات في 168 حالة، بينما عدد المتعافين زاد بـ41 ليبلغ 969 في المجموع.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.