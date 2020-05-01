دراسة تقارب حماية المعطيات الخاصة وقت كورونا

هسبريس - أمال كنين

أثارت دراسة حديثة صادرة عن "أفريك أدفيزور" إشكالية التوفيق بين احترام حماية البيانات الصحية والحق في احترام الحياة الخاصة وبين إدارة المخاطر الصحية في وقت جائحة كورونا، قائلة إنه في هذه الفترة من الأزمة الصحية العالمية بدأت تظهر العديد من التدابير التي توختها السلطات العامة أو المنظمات الخاصة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في المغرب.

وتذكر الدراسة أنه بين هذه التدابير، على وجه الخصوص، الإعلان عن النشر الوطني لتطبيقات الهاتف المحمول لتتبع الوباء وكذلك الإجراءات المختلفة التي يتصورها أرباب العمل لضمان السلامة والصحة في العمل، في سياق التكاثر الأخير لتفشي الوباء في القطاع الصناعي.

وتوضح الدراسة أن المبادرات المتخذة تنطوي على جمع ومعالجة البيانات الشخصية، ولا سيما البيانات الصحية، وأنها تؤدي إلى زيادة خطر انتهاك حماية هذه البيانات واحترام الخصوصية، قائلة إن إدارة هذه الأزمة الصحية تفتح الطريق أمام تفكير أوسع، فيما يتعلق بحماية الخصوصية، حول استصواب أو عدم استخدام تدابير وتقنيات مختلفة لاحتواء الوباء بشكل فعال.

وتقول الوثيقة إنه "يعود الأمر الآن إلى العديد من الجهات الفاعلة الأخرى لإثراء هذا النقاش المفتوح من أجل تحديد أفضل توازن بين حماية الخصوصية وإدارة المخاطر الصحية، وهما ضرورتان متناقضتان على ما يبدو... وسيتعين على اختصاصيي علم الأوبئة ومطوري التطبيقات المحمولة والشركاء الاجتماعيين والسلطات العامة أن يحددوا بدقة الفوائد المتوقعة للحلول المتوخاة للسماح للهيئة التنظيمية بإجراء عمليات التحكيم اللازمة وتعديلها بمرور الوقت".

وتذكر الدراسة أن تطبيق الهاتف المحمول يعمل من خلال تحديد حالات الإصابات المحتملة وتنبيهها من خلال تتبع رحلة المستخدمين الذين تم جمع ومعالجة البيانات الصحية الخاصة بهم، ولكن أيضًا، اعتمادًا على التكنولوجيا المستخدمة بالهاتف من قبيل بيانات الموقع والبيانات المتعلقة بمحطات التنقل.

وبحسب الوثيقة تفترض فعالية ونجاح تطبيق التتبع المحمول أنه يتم تنفيذه في إطار يحترم الخصوصية والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من أجل إحاطة استخدامه بضمانات كافية، وتهيئة الظروف لثقة المواطن ومقبوليته.

وتبرز الدراسة أنه حتى الآن لا يوجد إطار قانوني محدد، تم اعتماده في إطار حالة الطوارئ الصحية ينص على أنه من الممكن عدم التقيد بواجب موافقة الأشخاص المعنيين في سياق معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بإدارة الأزمة الصحية، منبهة إلى أنه في حال كان القصد من استخدام التطبيق إلزاميًا، أمام المشرِّع خياران: تمرير قانون يجيز للدولة جمع ومعالجة بيانات الأفراد، أو تأهيل جمع ومعالجة المعطيات المقدمة من قبل التطبيق كمهمة تدخل في إطار المصلحة العامة.

وضربت الدراسة مثالا ببريطانيا التي وضعت مشروع قانون يقدم العديد من الإجراءات الوقائية المصممة لحماية المواطنين من الآثار التمييزية المحتملة الناشئة عن استخدام تطبيق التتبع الرجعي.

وجاءت الدراسة على ذكر قرار السماح لرب العمل بقياس درجة حرارة الموظفين قبيل دخولهم للعمل، وقالت إنه "من الضروري أن تكون إجراءات تنفيذ هذه الاستبيانات ومحتواها ومراقبتها ومعالجة المعلومات الصحية التي يرسلها الموظفون مسؤولية الخدمات الطبية المهنية أو الطبيب المهني الملتزمين بالسرية المهنية، وليس لصاحب العمل أو للموارد البشرية".