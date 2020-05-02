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الرئيسية | مجتمع | "الكسابة" المغاربة يتخوفون من تأثيرات "كورونا" على عيد الأضحى

"الكسابة" المغاربة يتخوفون من تأثيرات "كورونا" على عيد الأضحى

"الكسابة" المغاربة يتخوفون من تأثيرات "كورونا" على عيد الأضحى
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 02 ماي 2020 - 12:00

لا حديث هذه الأيام بين كبار الفلاحين الكسابة وصغارهم على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، ومعها باقي الجهات بالمملكة، سوى عن الاستعدادات لعيد الأضحى برسم هذه السنة، والتي تأتي في ظرفية صعبة مع انتشار جائحة كورونا.

ويتخوف الفلاحون الكسابة، الذين دأبوا كل سنة على إعداد القطيع لعيد الأضحى مع بداية شهر رمضان قصد بيعه في الأسواق الكبرى، من استمرار الوضع على ما هو عليه لأسابيع أخرى، خصوصا حالة الطوارئ الصحية، التي ساهمت بشكل كبير في ضعف القدرة الشرائية لديهم.

ويرى الفلاحون الكسابة أن الظرفية الحالية ساهمت في التأثير على وضعيتهم، وجعل الكثيرين يترددون في مسألة تعليف الماشية وتحضيرها لعيد الأضحى المقبل، إذ يتخوفون من أن تكون لتداعيات هذه الجائحة قرارات أخرى في الفترة المقبلة.

ويؤكد عدد من الفلاحين الكسابة أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها السلطات في مختلف المناطق لتسهيل وصول العلف إليهم خلال حالة الطوارئ الصحية، فإنهم تضرروا بشكل لافت للانتباه، خصوصا الفلاحين الصغار الذين كانوا يعتمدون على الأسواق الشعبية الأسبوعية لبيع جزء من ماشيتهم لشراء الأعلاف لضمان استمرارية تعليف القطيع.

واعتبر خالد الكيراوي، رئيس الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية، أن الفلاحين الكسابة "تأثروا بالإجراءات الناتجة عن تدبير هذه الأزمة، خصوصا على مستوى تأمين الأعلاف للماشية بسبب ضعف القدرة الشرائية أولا وارتفاع الأثمان وصعوبة الوصول إليها، إذ فقد عموم الكسابة الصغار عاملا مهما من عوامل الحياة الاقتصادية وهي الأسواق الأسبوعية التي شكلت على الدوام مصدرا لبيع جزء من الماشية من أجل شراء الأعلاف والمحافظة على الصحة الغذائية لبقية القطيع، وهذا جعلهم في دائرة معزولة وخانقة".

وشدد الكيراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الإجراءات العمومية المتخذ، أثرت على صعوبة توزيع الأعلاف وتوقف المعاملات السابقة بين الفلاحين والموزعين بالتقسيط بسبب توقف الأنشطة التجارية والشلل الذي ضربها بسبب إغلاق الأسواق.

وأكد المتحدث ذاته أن وضعية الكسابة في ظل هذه الظروف "صعبة للغاية، والأزمة مزدوجة من جراء الوباء والجفاف الذي ضرب معظم المناطق الفلاحية بالمغرب، وساهم في تراجع كميات العلف وغلاء المواد العلفية الطبيعية والمركبة".

وبحسب رئيس الجمعية، فإن غالبية الكسابة وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد ثمن الدعم المخصص في مادة الشعير المتمثل في درهمين للكيلوغرام الواحد، "بسبب غياب المواد الفلاحية التي كانت تؤمنها لهم الأسواق، وبالتالي، وحدهم بعض الفلاحين الميسورين تمكنوا من اقتناء هذا الشعير المدعم، علما أن الثمن ظل على حاله ولا يتغير مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية".

ويتوقع الفلاحون الكسابة، كما يشير إلى ذلك رئيس الجمعية، أن "يتراجع مستوى إنتاج رؤوس الأغنام لمرحلة عيد الأضحى، مع تدهور كبير في أثمانها؛ وهو ما سيشكل نكسة حقيقية للفلاحين، مقابل بروز المضاربين والوسطاء و'مول الشكارة' الذين سيستغلون الأوضاع للتحكم في الأسواق ورفع الثمن على المستهلك في نهاية المطاف".

ودعت الجمعية، على لسان رئيسها، السلطات الفلاحية بالمغرب إلى "التدخل لتأمين تسويق الكسابة لماشيتهم بشكل مباشر ومن دون وسطاء لتحقيق هامش ربح متحكم فيه كفيل بتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها في الإنتاج من جراء أزمة كورونا".

ويرى الفلاحون الكسابة أنه بات من الآن على السلطات المختصة التفكير في السبل الناجعة لتدبير عملية عيد الأضحى بالشكل الذي يوازن تعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها في هذه المرحلة الحرجة ويراعي القدرة الشرائية الضعيفة للمستهلك المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - العرايشي السبت 02 ماي 2020 - 12:07
هل بقي لمثل هذه المناسبات معنى لقد اكل الدهر عليها وشرب
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-48
2 - خاليد السبت 02 ماي 2020 - 12:08
منا لتما ربي تما ولى فلمكتاب تلحق ما تمشي غا فين مشاك الله وما تكول غير لكتاب ليك الله
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21
3 - روخو السبت 02 ماي 2020 - 12:09
أشمن عيد ﻷضحى مكة مكرمة خوات ملك غادي عفو علينا هد العام إنشاء ألله وقت مزرية
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28
4 - اجديك السبت 02 ماي 2020 - 12:10
كلا وهمو، حنا وصلنا بعدا العيد الكبير، حتي واحد ما كيعرف اش مخبي لينا غدا، كل ماهنالك نساير يوما بعد يوم ونتعامل مع المعطيات حسب الظروف اامتاحة، حتي أكبر المستقبليين داخوا مع هاد كورونا، يمكن أن تسألوا كدلك المستتمرين الدين يتخدون مناسبة شهر رمضان لحصد تروة تغنيهم السنة كلها، وأتكلم عن عمرة رمضان، كما يقال يصبح ويفتح...
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23
5 - حاضي السبت 02 ماي 2020 - 12:11
اش خصك العريان والجوعان. ؟ أي عيد. هى بيوت الله أغلقت. وشعائر الحج والعمرة ألغيت. فلمن نضحي؟
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1
6 - hajjoub السبت 02 ماي 2020 - 12:12
السلام عليكم ورحمة الله ، إخواننا الكسابة ما عليهم سوى الصبر لأن مسألة عيد الأضحى هذه السنة مستبعدة جدا في ظل هذه الجائحة و أستحيي أن أقول ‘‘من الغباء أخوتنا الكسابة تخافو على كسيبتكم تبوربي ومترفدوش الهم لبنادم لي ميت وهو حي ‘‘ العام مشى، بداية 2021 عاد ترجع الحياة كيف كانت وترجع الحركية.
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29
7 - Moi__cool السبت 02 ماي 2020 - 12:12
Allah kbirr prions le bon Dieu de nous épargnez de cette pandémie
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11
8 - خالد السبت 02 ماي 2020 - 12:14
الكثيرون فقدوا عملهم بسبب الجائحة ولم يتوصلوا بدرهم من واحد من صندوق كورونا ويعيشون الان فقط بما يجود به أفراد العائلة الاخرين و بالقروض من عند الأقارب وسيكون همهم الوحيد بعد زوال كورونا هو البحث عن عمل و ارحاع القررض لأصحابها. أمام خروف عيد الاضحى فإنه مجرد حلم يصعب تحقيقه إن لم يكن مستحيلا
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9 - mamass السبت 02 ماي 2020 - 12:14
Avec cette crise et cette CORONA VIRUS mieux ne pas fêter Ide al adha.
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18
10 - عادل السبت 02 ماي 2020 - 12:15
وجب إلغاء سنة الاحتفال بعيد الأضحى، لأن معظم الأسر متضررة جدا من الحجر الصحي، وإذا جاء العيد بعد انتهاء الحجر، فتسود السرقة والبلطجة والقتل ....فالكل سيبحث عن ثمن الكبش المفقود...
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7
11 - عالق مغربي في اسبانيا السبت 02 ماي 2020 - 12:16
من الطبيعي توقع الاقبال الضعيف على اضحية ااعيد نضرا للوضعية المالية الضعيفة لاغلب المغاربة وكدالك عدم دخول مغاربة المهجر الشيء الدي يدفع الثمن الى التهاوي وبدالك سيتضرر الفلاح بشكل كبير فاين السيد العثماني وحكومته من هادا المعطى.
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3
12 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 02 ماي 2020 - 12:18
إذا استمرت حالة الطوارئ للشهر الثالث ولم تبادر الحكومة إلى إلغاء أضحية هذا العام كما فعل الحسن في التسعينات. فإن الكساب سيتضرر كثيرا.. لان معظم الأسر المغربية تأزمت ماديا مند الشهر الأول للحجر
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3
13 - محمد ااوجدي السبت 02 ماي 2020 - 12:20
ليست هنالك اي دواع للقلق.عملية ترقيم الأضاحي انطلقت مند بداية شهر الرحمة بسائر أرجاء الوطن وستمر أجواء العيد بشكل طبيعي.يجب فقط أخد العبرة و نرحم ضعفاءنا حتى لا نحرم من كرم ااكريم
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-4
14 - متتبع السبت 02 ماي 2020 - 12:20
باش غدي نشريو هذ الاضحية الله يجيب من الاحسن نتعفاو هذ العام.
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4
15 - تعليق السبت 02 ماي 2020 - 12:21
على الدولة التفكير في مساعدة الفقراء في المدن قبل عيد الاضحى ليبيع الفلاحة مواشيهم باثمن مناسبة
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3
16 - الكسابة في حيرة السبت 02 ماي 2020 - 12:24
بعد الخسارة التي لحقت بالموسم الفلاحي الحالي وسعي الكسابة لإنقاذ ما يمكن انقاذه يبقى الملاذ الاخير لهذه الفئة هو خروف العيد
إذ مع بداية شهر رمضان تبدأ عملية تسمين خروف العيد
وعليه فإنه يتعين على السلطات المعنية أن تخرج بتوضيح بخصوص العيد حتى لا تكون خسارة الفلاحين خسارتين
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4
17 - حسن السبت 02 ماي 2020 - 12:25
لتفادي المشاكل الاسرية التي سيخلقها عيد الضحى لهذه السنة حيث ان العديد من العمال فقدوا مناصبهم وكذلك العديد من التجار فقدوا الكثير من مداخيلهم فانه من الاجدر بالحكومة اعلان التخلي عن شعيرة دبح الضاحي هذه السنة حتى يتحسن حال الاقتصاد الوطن.
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0
18 - عبد الحق السبت 02 ماي 2020 - 12:27
نتمنى من أمير المؤمنين أن يحدو متل أبيه الراحل الحسن الثاني رحمه الله و يلغي عبد الأضحى لأن المغرب في أزمة
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19 - عابيد السبت 02 ماي 2020 - 12:28
ههههههه صبحان الله قاليك عيد الضحى وقلو الله يرفع علينا هذ الوباء عاد نفكرو في للحم
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0
20 - عينك ميزانك السبت 02 ماي 2020 - 12:28
شيئ بديهي ان القدرة الشرائية لغالبية المغاربة زادت في التدني مع هاته الجائحة 2000 درهم و نحن ستة أشخاص .تصور ، قبح الله فاحشي الثراء و المبدرين لا يشعرون بالمحتاج الفقير قبح الله المبدرين عديمي الضمير .هاته الجائحة إشارة للكم الهائل من التبدير حتى يعيد كثير من الناس حسابتهم.
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2
21 - غلام علي السبت 02 ماي 2020 - 12:29
هذه السنة يجب الغاء هذه السنة لان اغلبية المواطنين اصبحوا مع الجفاف وكورونا اصبحوا يعانون من الهشاشة وقد تزيد مصاريف العيد تأزيم الوضعية التي كانت أصلا كارثية !!
فميزانيته اغلب الاسر تأثرت بشكل قوي على المدى القريب والمتوسط ولا يمكن معها توفير مصاريف هذه المناسبة !!وستكون الضربة القاضية لتماسك الأسر
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22 - ملاحظ السبت 02 ماي 2020 - 12:29
هذا العام كلشي تأجل مكين لا موازين ولا عيد كبير ولا اصطياف ولا مخيمات ولا.... ولا.... خوفا من عودة كورونا في راس السنة والله يحفظ نسلكو بعدا من هذه.... وربي كريم.
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23 - khalid52 السبت 02 ماي 2020 - 12:30
بكل صراحة أتمنى من الوزارة الوصية أن تلغي هذا العام العيد، لأن أغلب الناس متضررين.
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24 - Mahdi السبت 02 ماي 2020 - 12:32
القرار الصائب هو إلغاء عيد الاضحى..
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25 - العزيز السبت 02 ماي 2020 - 12:32
تعويض خسارتهم على حساب الشعب أو المواطن.
و المواطن البسيط ليس له لا دخل ولا راتب من أين سيحصل على ثمن الشراء و بما أن هذه الأشهر لا عمل ولا دخل من أين يوفر المواطن الثمن الشراء هل تساهم الدولة؟
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26 - مواطن السبت 02 ماي 2020 - 12:33
الغاء عيد الاضحى هد السنة سيكون افضل قرار للجميع،لا ضرر ولا ضرار،بنسبة للمواطن العادي و بنسبة للكسابة.
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27 - باحث السبت 02 ماي 2020 - 12:33
حفاظا على صحة وسلامة السدة العالية بالله يستحسن إلغاء العيد هذه السنة
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28 - عزالدين لعيون السبت 02 ماي 2020 - 12:34
ما لا يعرفه بعض الناس أن لماشية لم تعد تساوي شيء وخصوصا لأن لم يعد هناك أسواق أسبوعية والفلاح يرعا المواشي ويطعمها من قوت أبناءه في هده الضرفية بسبب الجفاف وهدا الفيروس ولم يساعده أحد ام عن الاحتفال بعيد الأضحى من عدمه فدالك متروك لي الله علام الغيوب.
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29 - محب للبيئة والحياة السبت 02 ماي 2020 - 12:34
يقولون أن ثقب الأوزون قد انغلق والغابات استرجعت حيويتها .. لما لا تسترجع الحيوانات بما فيهم الغنم ايضا عافيتها؟
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30 - مجد السبت 02 ماي 2020 - 12:35
مرحبا بالحولي ديال أقل من 50kg ؤ 30dh لكيلو يا كتستافدو من دعم بالأعلاف
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-1
31 - Ba hassoune السبت 02 ماي 2020 - 12:36
باقي ما سلينا حتى رمضان كتشوفوا في عيد الأضحى. إلى بقات الحياة مستمرة. هذه السنة بيضاء في المدارس وكدالك موسم الحج وعيد الاضحى... الخليفة على الله ...
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32 - وليد السبت 02 ماي 2020 - 12:37
السلام عليكم،
يجب على الدولة ان تقرر بسرعة هل سيكون العيد هذا العام ام لا، حتى يعرف الاخوة الكسابة هل سيعلفون ويستثمروا في ماشية العيد ام لا. ارجوا من الدولة ان لا تلغي العيد بأسبوعين قبل العيد كما وقع في التسعينان وكانت هناك خساءر كبيرة جدا تسببت فيها الدولة.
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33 - مغرب الغد السبت 02 ماي 2020 - 12:38
أعتقد أن الأمور ستطول لأن المغرب لم يصل بعد ذروة الإصابة رغم التزام أغلبية المواطنين لذلك على الكسابة بيع ماشيتهم و عدم انتظار العيد و إلا ستحل بهم خسارة كارثية و قد أعذر من أنذر الصلاة ممنوعة في المساجد بقا لينا غير العيد الفرض أولى من السنة أليس كذلك و هناك من الناس من لا يقيم حتى الشعائر المفروضة فرضا و عند العيد السنة تجده مهرولا همه الوحيد بطنه و تقليد اجتماعي
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34 - mohamed chrif السبت 02 ماي 2020 - 12:41
وصلتو للعيد الكبير هههه حتى نبقاو على قيد الحياة
لأنه اللي ما قتلاتو كورونا غايقتلو الجوع أو يموت بالحسرة
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35 - Abdelwahid el Hawli السبت 02 ماي 2020 - 12:42
Had anee’ 2020 restera dans l’histoire pour les nouvelles generations , En est le 8 Ramadan est se parle deja de Aid el kbir machallah,
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36 - Eddaoudi السبت 02 ماي 2020 - 12:44
نعم عيد الأضحى والطلاق والمشاكل العا ءلية والاجرام لهدا من الواجب إلغاءهده الشعيرة وإتمها أكبر من نفعها في هده السنة فهناك صندوق أن نتعاون فيه وكل منا يضحي بتمن الاضحية وقد سبق أن ألغيت هده المناسبة
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