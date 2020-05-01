"معهد التدبير" يواكب "الحجر الصحي" بندوات رقمية

هسبريس من الرباط

رغم وضعية "الحجر" و"الطوارئ الصحية"، يستمرّ معهد الدراسات العليا للتّدبير بالرباط (HEM) في تنظيم أنشطته الثقافية؛ فقد أعلن عن تنظيم ندوة رقمية تناقش تحدّيات ما بعد "الجائحة"، ومحاضرات تكوينية تستهدف الشباب.

ودعا معهد الدراسات العليا للتّدبير بالرباط مجموعة من الشخصيات الثقافية للتّفكير والنّقاش في ما بعد "كوفيد-19" والأزمة الصحية التي مسّت معظم دول العالم وتمثّل أكبر تهديد واجهته الإنسانية منذ قرون، مذكّرا في ورقة تأطيرية للنّدوة بأنّه رغم هشاشة البنية التحتية المغربية، إلا أنّ البلد قد أثبت عبر استجابته للتّحدّي "قدرة على التأقلم من أجل مواجهة الوضع الحالي".

وتشارك في الندوة الرقمية الشخصيات الثقافية التالية: الباحثة في حقوق الإنسان والبيوتيقا نزهة جسوس، والكاتب ادريس جيدان، والاقتصادي ادريس خروز، والمندوب العامّ لـ"مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد" علي بوعبيد، وتؤطّرها الصحافية حنان حراث.

ويطرح المعهد في هذه النّدوة، التي تبثّ بدعم من الشبكة الدولية الكندية (LCI Éducation) التي حصل "HEM" على عضويتها، أسئلة النظام التعليمي الذي نحتاج تطويرَه، وقيمه، وطبيعة المواطن المعنيّ به، والتحديات الأخلاقية والحقوقية التي يواجهها النّظام الصحّيّ.

كما يتناول المعهد في هذه النّدوة الرقمية المباشرة، التي ستنطلق يوم السبت 2 ماي ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، النموذج الاقتصادي الذي نحتاج لإنتاج ثروة أكبر، وأسئلة التقسيم الأنجع لهذه الثروة في مناخ معَولَم، ونظام الحكامة والمؤسسات الذي نحتاج إعادة تشكيله، وعلى أيّ أسس؟

كما يوفّر معهد الدّراسات العليا للتّدبير بالرباط للشباب، خاصّة بسلك الباكالوريا، سلسلة من النّدوات الرقمية لمواكبتهم، بمعالجة مواضيع تهمّهم، تتمثل في: تدبير العاطفة، وتشجيع الذّات، والتّموقف الإيجابي، والتّوجيه بعد الباكالوريا، وتدبير الوقت.

ويؤطّر هذه المواضيعَ الموجّهة للشّباب أساتذةٌ ومدرّبون متخصّصون، وستُبَثُّ بشكل مباشر، بعد التسجيل، يوم الأربعاء 6 ماي القادم ابتداء من الساعة الرابعة مساء، ويوم السبت 9 ماي ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء، ويوم السبت 16 ماي، ويوم الأربعاء 20 ماي، في التوقيت نفسه.