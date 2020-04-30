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الرئيسية | مجتمع | تحاليل تُبعد "كورونا" عن موظف في سجن تنغير

تحاليل تُبعد "كورونا" عن موظف في سجن تنغير

تحاليل تُبعد "كورونا" عن موظف في سجن تنغير
محمد ايت حساين
الخميس 30 أبريل 2020 - 15:05

كشفت نتائج تحاليل مخبرية "ثانية" أجريت للموظف العامل بالسجن المحلي بورزازات، والقاطن بحي حلول بمدينة تنغير، خلوه من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت التحاليل السابقة إيجابية، ووضعه بالمستشفى المحلي بقلعة مكونة، حيث خضع للبروتوكول العلاجي.

وذكرت مصادر مسؤولة أن المصالح الطبية توصلت بنتائج التحاليل المخبرية الثانية التي أجريت للموظف المذكور وجاءت سلبية، مشيرة إلى أن التحاليل السابقة جاءت إيجابية رغم عدم ظهور أي أعراض عليه أو علامات المرض.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموظف العامل بالسجن المحلي بورزازات سيخضع للتحاليل المخبرية للمرة الثالثة من أجل التأكد بصفة رسمية خلوه من الفيروس أو عكس ذلك، لافتة إلى أن الموظف المعني يوجد بالعزل الصحي بالمستشفى المحلي بقلعة مكونة ويتابع علاجه بشكل طبي، في انتظار التوصل بنتائج التحاليل الأخيرة.

ووفق إفادة مصدر طبي بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، فإن جميع مخالطي الموظف المذكور جرى إخضاعهم للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحاليل جاءت كلها سلبية.

وبإعلان خلوه جسم الموظف المذكور من فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنت المصالح الطبية في وقت سابق إصابته، فإن عدد المصابين بالإقليم بلغ 8 حالات؛ منها ست حالات في عائلة واحدة بقيادة الخميس، ومصاب بقلعة مكونة والذي تماثل للشفاء، ومصاب بقيادة أيت سدرات، فيما تبقى مدينة تنغير إلى حدود اليوم بدون إصابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - draa الخميس 30 أبريل 2020 - 15:51
مفهمنا والو هادي يومين خرجو ايجابية ليوما ثاني خىجو سلبية كيدارو ليها
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2 - مول الكرموص الخميس 30 أبريل 2020 - 15:52
المرجو من وزارة الصحة تتبع ومراقبة التحاليل والمختبرات لتفادي وقوع اخطاء جسيمة
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3 - said Tinghir الخميس 30 أبريل 2020 - 15:53
الحمد لله خبر مفرح جزاكم الله خيراً اللهم ابعد هذا الوباء عن مغربنا الحبيب وعل العالم بأسره
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4 - البيضاوي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:07
حكومة ضحكت من جهلها أمم.....أكاد أحتقر نفسي أني أنتهي إلى هاته الحكومة
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