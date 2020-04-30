المغرب يسجل 102 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4423 حالة مؤكدة.

المصدر ذاته أورد أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وفي لقائه الصحافي اليومي، أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية