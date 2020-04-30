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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 102 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 102 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 102 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 16:05

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4423 حالة مؤكدة.

المصدر ذاته أورد أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم.

وفي لقائه الصحافي اليومي، أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة.

وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رمضان الخميس 30 أبريل 2020 - 16:11
الله يدير تاويل الخير..... رمضان مبارك
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24
2 - aziz الخميس 30 أبريل 2020 - 16:11
توقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في تصريح له يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 أن تكون الأيام المقبلة صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا، وقال بأنه لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة، وجميع الاحتمالات واردة بعد 20 ماي. ماهذا ؟؟؟ فالدكتور جمال الدين البوزيدي الخبير في الأمراض التنفسية والحساسية والمناعية الذي هو من أصحاب الإختصاص أكد أن جميع المؤشرات الحالية تظهر أن "الوضعية مسيطر عليها تماما" ويتفاءل بأن تكون المؤشرات الحالية تدل على إمكانية رفع الحجر الصحي في 20 ماي المقبل !!.... يظهر أن وزارة الداخلية تخفي معطيات عن الشعب المغربي أو أنها تريد أن تعدنا نفسيا من الآن لتقبل فترة حجر صحي أخرى بعد 20 ماي !!!!!!!!! .
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0
3 - حائر الخميس 30 أبريل 2020 - 16:11
العجب كل العجب في هده الارقام .يوم ينزل يوم يصعد .هل من تفسير .
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10
4 - سعيد الخميس 30 أبريل 2020 - 16:12
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم الإصابات ارتفعت وحالات الشفاء كذلك ارتفعت وإنشاء الله سنجتاز هذه الأيام ومزيدا من الحيطة والحذر
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15
5 - فاقد التقة الخميس 30 أبريل 2020 - 16:12
لم أعد أقوى على تتبع حالات هذا الفيروس مرة نقول لقد ظهر بريق الأمل ومرة أخرى أعود فاقد التقة
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14
6 - مواطنة الخميس 30 أبريل 2020 - 16:12
يا رب الطف بنا نفرح ثم نحزن
الأب هم أرفع عنا هذا الوباء يا رب
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7
7 - العلوي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:13
كون هير سكت السي العتماني و ناهضرش على هاد الشي
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4
8 - عمر الخميس 30 أبريل 2020 - 16:13
يا رب السلامة ياالله فرحنا حيت نقص العدد من 38 ل 102 كثيرة المرجو اتخاد الحذر و اتباع تدابير السلامة
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3
9 - متفائل الخميس 30 أبريل 2020 - 16:13
في 6ساعات تزادو 60حالة في صباح كانو غي 38تفائلنا على كل حال الحمد لله عدد حالات الشفاء في تزايد الله يحد الباس
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7
10 - Amira الخميس 30 أبريل 2020 - 16:14
الله يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ كل المسلمين منه
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7
11 - حسان احمد الخميس 30 أبريل 2020 - 16:14
اش اوا هاد شي غير قبيل قالو 35 حالة ودابا تزاد
ياربي لطفك
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-3
12 - حبيبه الخميس 30 أبريل 2020 - 16:14
يآرب إرفع عنا البلاء قولوا يالله يالله يالله يارحمان يارحيم
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4
13 - زواقي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:14
لحمد لله على كل حال.... أنا متفائل.... وعندي اليقين بالله أنه سيرفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل، اللهم ارحم جميع موتانا في هذا الشهر العظيم، واشفي جميع مرضانا.. ولا شافي إلا هو، ولا شفاء إلا شفاؤه، ولا يرفع المرض إلا هو.
 ((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً)) 
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7
14 - Jaouad الخميس 30 أبريل 2020 - 16:14
بغيت نمشي نشوف ولادي هدي 47 يوم ماشفتهم.نتمنى هدشي يسالي دغيا كيبكيو عليا فتلفون وماعندي جهد فوقاش يسالي هد الشي عيينا.
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15
15 - رضوان الخميس 30 أبريل 2020 - 16:14
يا معشر المغاربة لا تقنطوا من رحمة الله .
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10
16 - بقا فدارك الخميس 30 أبريل 2020 - 16:15
اصابة 64 في ضرف 6 ساعاة كنا نامل انخفاض في الاصابات اللهم الطف بنا وارفع عنا هذا الوباء يارب.
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2
17 - مجرد كلام الخميس 30 أبريل 2020 - 16:15
والله كنت في شارع قبل 10 دقائق الناس يجتمعون بشكل عادي الكل خارج هناك ازدحام عند الخضارة في المحلبة المهم تجد صعوبة في المشي من كثرت الازدحام اين الحجر صحي
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6
18 - مواطن غاضب الخميس 30 أبريل 2020 - 16:16
أكيد ان الدولة سترفع الحجر قي أقرب وقت..
اقتصاد المغرب ليس هو اقتصاد المانيا او فرنسا لذلك الحجر لن يطول لأنه مدمر للاقتصاد
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-3
19 - الله المستعان الخميس 30 أبريل 2020 - 16:17
على مايبدو ان فيروس كورونا سيمكث في المغرب شهور عديدة بسبب عدم احترام كثير من هذا الشعب الحجر الصحي.
وللاسف سنفقد كثير من احبتنا بسبب تهور المغارية الخارجين عن القانون
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2
20 - مواطن الخميس 30 أبريل 2020 - 16:18
لا يغركم انخفاض عدد المصابين، لا زال السيناريو غير واضح لحد الان بخصوص السيطرة على الوضع لذا مزيدا من الالتزام من فضلكم فالوباء ينتشر بسرعة خيالية
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4
21 - وجدة الخميس 30 أبريل 2020 - 16:18
احنا بخينا نعرف شعل رهم ديرو من تحليل فنهر وش هدو بقيلهوم 8000 شخس بش ديروهم فينهر ويتهناو هما خسهم كملهم مع تلي نتع حجر مفهمنا ولو معا هد ناس
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1
22 - عالق مغربي في اسبانيا الخميس 30 أبريل 2020 - 16:20
ضبابية تامة في منحنى الاصابات بفيروس كورونا في المغرب وعلى ما يبدو لا نهاية لهدا الروتين الممل .المرجوا من المسؤولين الشفافية لانه يوما بعد يوم تتناقص الثقة في اخبار كورونا . ملاحظة لاعضاء هسبريس انكم لا تنشرون تعاليقي لمادا؟
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4
23 - حمادي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:21
يبدو ان الحالة الوبائية بالمغرب لازالت مربتبكة،ولا نعلم هل مرد ذلك للبؤر التي تظهر فجأة؟ ام الى ضعف التحاليل وقلتها،ام الى خلل في تحيين المعلومات حول النتائج؟
الله يلطف ويحد الباس.
المزيد من الحرص وعدم التهاون مهما كانت النتائج،مادام هناك اصابات فكل شيء وارد.
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0
24 - Momo الخميس 30 أبريل 2020 - 16:21
الحمد لله على كل حال،حال احسن من حال،في عالم الفيروسات ليس هناك منحنى محدد في نسبة الاصابات،مرة طالع مرة هابط.
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0
25 - الحجر الصحي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:22
كفاش 4 ساعات فيها 70 حالة ماباقي فهمنا والو واش هاد الارقام صحاح ولا لا الا بقينا على هاد الحال ماعارفينش فين غاديين راه مكندنش غانخرجو نهار 20
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0
26 - amine الخميس 30 أبريل 2020 - 16:22
كتلعبو لينا بالمشاعير ........
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0
27 - عادل الخميس 30 أبريل 2020 - 16:22
عفاكم اب اب راه عيينا من عيطو البوليس.

ما كاينش الحجر كلشي خارج ولا احترام لتعليمات السلامة الصحية.

كنتمنى البوليس تفيقو معانا حدانا واحد البيار كايبقا حال النهار والليل والشباب أفواج أفواج كايدخلو عندو. وكأس ستعملو المخدرات.

المكان : سلا حي الصفاء القرية قطاع 3 قرب اعدادية امام مالك
اتصلنا بالبوليس اوالو ماتايسد تال 4 الصباح.

عفاكم عاونونا.
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4
28 - كورونا الخميس 30 أبريل 2020 - 16:23
أعتقد أن قانون كمامة المحال على أنظار البرلمان قد يكون مصيره مزبلة التاريخ و أرجو من وزير العدل أن ينتبه إلى ما يجري حوله و من يحبكون المؤامرات ضده هم من أقرب المقربين إليه فجلفة الموز التي نتروها في طريقك كانت ستكون القاضية لولا الألطاف الإلاهية المرة القادمة اعمل بمثل 100 تخميمة و لا ضربة بالمقص...
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0
29 - فاطمة الزهراء الخميس 30 أبريل 2020 - 16:23
يا فرحة ما تمت .......الظاهر أن كورونا طاب له المقام عندنا.......مرة خدام مرة كستراح ! الناس ديال المبيان غادي يوصل للذرة وينزل ! إنزلو من قلاعكم العالية ! D:
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30 - واقعي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:23
الحمد لله على كل حال، مزيدا من الصبر، ستنفرج عما قريب
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0
31 - ام ياسر الخميس 30 أبريل 2020 - 16:24
ياربي السلامة لم تكتمل فرحتنا بالعدد المتناقص للاصابات فإذا به يرتفع من جديد
على كل نطلب من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء وعلى الكل الاتزام الصارم بالحذر الصحي فلا يعقل اننا كاكثر المغاربة لا نخرج إلا مرة في 15يوما للضرورة القصوى وحين تخرج تظن أن الكل بالخارج
الله يهدي ما خلق!!!!!!!!
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1
32 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الخميس 30 أبريل 2020 - 16:26
يجب رفع ساعات الحجر الى 1 بدل 7 بعد الزوال لان الناس لا تعي ماذا تفعل فوضى عارمة بالاسواق وجولان عادي واكتظاظ بالازقة بالشباب والمراهقين والمدمنين كأن شيئا لم يكن فأذا سرنا على هذا الحال سنتخطى 20 ماي وهذا سيكون له وقع على اقتصادنا ومستقبل ابنائنا وسيكون له وقع على فرص الشغل ببلادنا فبسلوك المتهورين منا سنفقد الكثير
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-1
33 - mounir الخميس 30 أبريل 2020 - 16:26
هناك عدة مؤشرات و دلالات مخفية في طريقة التواصل الحكومي مع الشعب و في البرامج اللتي تنقل عبر قنواتنا و التهليل و التصفيق المتزايد و المبهرج و المقصود لكثير من الامور
تدل على شيء واحد و نتيجة واحدة انه هناك احتمال كبير بتفشي المرض بين الناس بنسب كبيرة و وزارة الصحة لا تستطيع مواكبة المرض عبر التحاليل . الله يستر و صافي. اختي المواطنة و اخي المواطن جلس في دارك و دير لكمامة هذي خي الطريقة الوحيدة باش نحاربو هاد الوباء .
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-1
34 - كيفاش الخميس 30 أبريل 2020 - 16:27
الله احفظ مبقينا فاهمين والو فهاذ شي المهم حنا فيد الله أصافي.
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35 - immad الخميس 30 أبريل 2020 - 16:27
صراحة عدد الاصابات غريب ويثير عدة تساؤلات....مامعنى ان تسجل في 18ساعة 38 وفي 6 ساعات 64 !!!
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36 - ahmadich20 الخميس 30 أبريل 2020 - 16:28
لالتجارة التفاؤل..نعم نتعشم خيرا في تطور الحالة الوبائية لكن رجاء لامغالاة في توقع جلاء الوباء لأن هذا قد يؤدي لااستسهال بعض المواطنين.
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37 - ادريس الخميس 30 أبريل 2020 - 16:28
. المرجو من وزارة الصحة أن تزيد من عدد اختبارات الفيروس لان معدل 2000 تحليلة في اليوم غير كافية بالمرة ...وكأننا ندور في حلقة مفرغة ونساير الفيروس ..اذا اردنا التغلب على الفيروس المرجو الإكثار من التحاليل بالنسبة للمخالطين فمثلا لو كنا  نعمل ما يناهز 6000 تحليلة في اليوم لحاصرنا الفيروس وحبسنا انتشاره ..ف 9000 مخالط يمكن أن تجرى لهم التحاليل في يوم أو يومين...بذلك سنكون اقوى من اجل السيطرة غدعلى الفيروس أكثرو من التحاليل لأنه إذا بقينا على هذا الوضع ...فإننا لن ننتهي من هذا السيناريو كل يوم الإعداد في ازدياد ونفس عدد التحاليل في اليوم اي 2000 لن نسيطر على الفيروس وحتى 2022 وشوف تشوف ..ومحمد اليوبي غادي يبقى معانا ...أكثروا من التحاليل بحت حناجرنا ....
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38 - [email protected] الخميس 30 أبريل 2020 - 16:29
الحمد لله على كل حال و في السراء والضراء ❤✌
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39 - Amir الخميس 30 أبريل 2020 - 16:31
نتمنى ان يتم السيطرة على الوباء في وقت قصير، عندما تصبح الحالات الجديدة اقل من عدد المتشافين سوف تكون بداية السيطرة على الوباء
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40 - Ahmed الخميس 30 أبريل 2020 - 16:32
عندما يصبح عدد المرضى المسجلين يوميا في تصاعد أو هبوط،هذا يدل على أن منحى تطور الوباء لم تتضح معالمه وحان الوقت لمراجعة إستراتيجية التصدي الجاري بها العمل حاليا لأنها تبدو غير كافية ( الحجر الصحي غير شامل وصارم/عدد التحاليل اليومية غير كافية ).
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