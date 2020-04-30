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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 102 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 102 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4423 حالة مؤكدة.
المصدر ذاته أورد أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم.
وفي لقائه الصحافي اليومي، أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة.
وتبعا للمتحدث ذاته فقد تم تسجيل 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
الأب هم أرفع عنا هذا الوباء يا رب
ياربي لطفك
((اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً))
اقتصاد المغرب ليس هو اقتصاد المانيا او فرنسا لذلك الحجر لن يطول لأنه مدمر للاقتصاد
وللاسف سنفقد كثير من احبتنا بسبب تهور المغارية الخارجين عن القانون
الله يلطف ويحد الباس.
المزيد من الحرص وعدم التهاون مهما كانت النتائج،مادام هناك اصابات فكل شيء وارد.
ما كاينش الحجر كلشي خارج ولا احترام لتعليمات السلامة الصحية.
كنتمنى البوليس تفيقو معانا حدانا واحد البيار كايبقا حال النهار والليل والشباب أفواج أفواج كايدخلو عندو. وكأس ستعملو المخدرات.
المكان : سلا حي الصفاء القرية قطاع 3 قرب اعدادية امام مالك
اتصلنا بالبوليس اوالو ماتايسد تال 4 الصباح.
عفاكم عاونونا.
على كل نطلب من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء وعلى الكل الاتزام الصارم بالحذر الصحي فلا يعقل اننا كاكثر المغاربة لا نخرج إلا مرة في 15يوما للضرورة القصوى وحين تخرج تظن أن الكل بالخارج
الله يهدي ما خلق!!!!!!!!
تدل على شيء واحد و نتيجة واحدة انه هناك احتمال كبير بتفشي المرض بين الناس بنسب كبيرة و وزارة الصحة لا تستطيع مواكبة المرض عبر التحاليل . الله يستر و صافي. اختي المواطنة و اخي المواطن جلس في دارك و دير لكمامة هذي خي الطريقة الوحيدة باش نحاربو هاد الوباء .