وزارة الصحة تراقب أزيد من 8 آلاف مخالط للمصابين بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن من بين 102 حالة تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 71 حالة عن طريق التتبع الصحي للمخالطين.

وأوضح مدير مديرية الأوبئة، في التصريح الصحافي اليومي، الخميس، أن عملية تتبع المخالطين مازالت تكشف نسبا مهمة من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن 8810 مخالطين قيد التتبع الصحي حالياً.

واستبعدت المختبرات الوطنية خلال الـ24 ساعة الماضية ما مجموعه 1809 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إذ أكدت التحاليل خولها من الوباء. كما ارتفع إجمالي عدد الحالات المستبعدة إلى 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأضاف اليوبي أن نسبة التعافي تسجل تطوراً ملحوظاً ببلوغها اليوم 22.2 في المائة، بينما نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.8 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة، فيما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.