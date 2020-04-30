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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تراقب أزيد من 8 آلاف مخالط للمصابين بفيروس كورونا
كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن من بين 102 حالة تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 71 حالة عن طريق التتبع الصحي للمخالطين.
وأوضح مدير مديرية الأوبئة، في التصريح الصحافي اليومي، الخميس، أن عملية تتبع المخالطين مازالت تكشف نسبا مهمة من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن 8810 مخالطين قيد التتبع الصحي حالياً.
واستبعدت المختبرات الوطنية خلال الـ24 ساعة الماضية ما مجموعه 1809 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إذ أكدت التحاليل خولها من الوباء. كما ارتفع إجمالي عدد الحالات المستبعدة إلى 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وأضاف اليوبي أن نسبة التعافي تسجل تطوراً ملحوظاً ببلوغها اليوم 22.2 في المائة، بينما نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.8 في المائة.
وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة، فيما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
هيسبريس المرجو النشر.
هذا 6 الساعات الأخيرة سجلت فيها إصابات أكبر من 18 ساعة
ما يقدم في الإعلام شيء وما يجري في الواقع شيء آخر مختلف تماما إلى حد التناقض.
انشري يا هسبريس مشكورة لعل المسؤولين القابعين في الرباط يتحركون لفعل شيء من أجل مصابي هذه المدينة المنكوبة الواقعة في مجال المغرب غير النافع.
عندما تذهب إلى مستشفى وأنت حامل لجميع الأعراض ويتعاملون معك على أنك تكذب وأن هذه ممكن لأمراض أخرى ثم يسئلونك أسئلة لا محل لها من الإعراب من قبيل هل خالطت أحدا من الخارج مع العلم أن المطارات أقفلت مند أكثر من شهر.ثم تجد واحد بستاني ويحمل آلة قص الأشجار هو من يسألك عن الأعراض في باب المستشفى وعندما تذخل يطلب منك تأذية مصاريف كشف الطبيب ...والله وكأنهم يقولون لك إذهب بمرضك هذا بعيدا عن المستشفى .
التحاليل تنتظر نتائجها ليومين كما قالوا لتجد نفسك في انتظار لمدة أسبوع دون أن يتصلوا بك في 5》ثواني ويقولون نتائج التحليل يتركوك تنتظر فقط.
كورونا عرت واقعنا رغم ما اتخذ من إجراءات ليس بالسهلة
و التتبع يتم في المستشفى او في الحجر المنزلي في غالب الاحيان، حيث يتم الاستفسار عن حالة المخالط على الهاتف من طرف طبيب مرتين غي اليوم.
ما كاينش الحجر كلشي خارج ولا احترام لتعليمات السلامة الصحية.
كنتمنى البوليس تفيقو معانا حدانا واحد البيار كايبقا حال النهار والليل والشباب أفواج أفواج كايدخلو عندو. وكأس ستعملو المخدرات.
المكان : سلا حي الصفاء القرية قطاع 3 قرب اعدادية امام مالك
اتصلنا بالبوليس اوالو ماتايسد تال 4 الصباح.
عفاكم عاونونا.
لمعلوماتكم اخواني الكرام، مهنيو المحروقات كانوا يصرحون قبل 30/3 ان الاثمنة المعروضة في السوق هي للمحروقات المخزنة و المشترات قبل 15 يوما من تاريخ البيع، اي انه يتم تغيير الاثمنة كل 15 يوما ، لكن يوم 15/4 لم يتغير ثمن البيع عندنا رغم ان ثمن البرميل نزل ل20 دولار و ثمن البرميل لبداية شهر ابريل كان هو 36 دولار للبرميل. اي انه انخفض ب44.4٪ لكنه لم ينخفض بسنتيم واحد في محطات بيع الوقود.
اين هو مجلس المنافسة؟؟ لماذا لم يوافق على التسعير؟ الا تظنون ان كورونا ما هو الا ابتلاء من المولى لهؤلاء الظالمين ، آكلي السحت؟؟ االهم اجعل تلك الاموال الننهوبة نارا في بطونهم الى يوم الدين.