24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0205:3712:3016:0719:1420:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ديوان المائدة" ـ 6 ـ .. بين أعشاب "رأس الحانوت" و"كليلة ودمنة" (5.00)

  2. فيدرالية تقدم مذكرة استعجالية لاستكمال الدراسة (5.00)

  3. بكاري وقانون 22.20 (5.00)

  4. مركز حقوقي يدين مسودة مشروع القانون 22.20 (5.00)

  5. بريطانيا ترحب بهواوي في بناء "شبكة الجيل 5" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تراقب أزيد من 8 آلاف مخالط للمصابين بفيروس كورونا

وزارة الصحة تراقب أزيد من 8 آلاف مخالط للمصابين بفيروس كورونا

وزارة الصحة تراقب أزيد من 8 آلاف مخالط للمصابين بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الخميس 30 أبريل 2020 - 16:40

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن من بين 102 حالة تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 71 حالة عن طريق التتبع الصحي للمخالطين.

وأوضح مدير مديرية الأوبئة، في التصريح الصحافي اليومي، الخميس، أن عملية تتبع المخالطين مازالت تكشف نسبا مهمة من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن 8810 مخالطين قيد التتبع الصحي حالياً.

واستبعدت المختبرات الوطنية خلال الـ24 ساعة الماضية ما مجموعه 1809 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إذ أكدت التحاليل خولها من الوباء. كما ارتفع إجمالي عدد الحالات المستبعدة إلى 30418 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأضاف اليوبي أن نسبة التعافي تسجل تطوراً ملحوظاً ببلوغها اليوم 22.2 في المائة، بينما نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.8 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الفترة الزمنية المذكورة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة، فيما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي نجحت في التعافي إلى 984 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - fatima الخميس 30 أبريل 2020 - 16:46
يا فرحة ما تمت .......الظاهر أن كورونا طاب له المقام عندنا.......مرة خدام مرة كيستراح ! الناس ديال المبيان غادي يوصل للذرة وينزل ل 0 !!! إنزلو من قلاعكم العالية ! D:
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - محمد اليحياوي الخميس 30 أبريل 2020 - 16:52
راه هادو لي خاصهم التحاليل ف 24ساعة باش نعرفو تا لين غانوصلو. ونيت منها يبانو المخالطين ديالهم بالزربة قبل ما يعاديو غيرهم اما سياسة اتباع المخالطين راه ما خليت فين قلتها.... راها فاشلة 100%
هيسبريس المرجو النشر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - مواطن غاضب الخميس 30 أبريل 2020 - 16:53
طيب الم ينتبه احد من الحكومة او البرلمان او المعلقين الى مافيا المحروقات وما تجنيه في لتر واحد من الوقود الم ينشر الى ان برميل النفط اصبح ب 11 دولار وخام برنيت ب 17 دولار ولا زال لتر الكازوال ب 7 دراهم و25 سنتيم واكثر الم يخرج علينا من سمى نفسه بخبير من حوالى ثلاثة ايام قائلا ان المغرب لن يستفيد من نزول ثمن النفط الى اقصاه مستدلا بمن سبقوه انه يخاطب المداويخ والقطيع و... على الاقل المبالغ الضخمة يجب ضخها في صندوق الجائحة عوض استفادة اشخاص لا يهمهم الاجمع الاموال واصطياد الفرص ولو في الكوارث كالتي نعيشها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - Jaouad الخميس 30 أبريل 2020 - 16:54
واش كل نهار 8000 حالة من المخالطين فوقاش غديرولهم التحاليل ونساليو عيينا فالدار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
5 - عبد الودود الخميس 30 أبريل 2020 - 16:55
الله إرفع عنا هذا البلاء
هذا 6 الساعات الأخيرة سجلت فيها إصابات أكبر من 18 ساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - العياشي ولد فاطنة الخميس 30 أبريل 2020 - 16:57
يجب استيراد كشاف الفيروس من الصين ولو بأموال صندوق التضامن لقد اشترت السعودية كشافات من الصين.... ولا هيل تسلفو لينا الصين الله ارحمولدين ... كولوها لصين شوفو اشنو تكول ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
7 - علال الخميس 30 أبريل 2020 - 16:58
ارجوا من الاخوة ان يشرحوا لنا 8810 موخاليط كيف يتتبعونهم واين هم هل هم في الحجر الصحي في منازلهم وان كان نعم ومن يضمن انهم لايخالطون اناس اخرون وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
8 - عبد الله تازة الخميس 30 أبريل 2020 - 16:58
اعباد الله غادي كل نهار نبقاو نسمعو فالزيادة ديال عدد المصابين مادام انه لا يتم إجراء الفحص لجميع المخالطين دفعة واحدة. ماغاديش نخرجو من هاد الدوامة كونو على يقين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - said الخميس 30 أبريل 2020 - 16:58
هذا نفس الخطأ اللذي قمتم به منذ بدأ الوباء بالمغرب تراقبوا المخالطين،لماذا لاتجروا لهم التحاليل كلهم الآن و تعالجوهم قبل أن ينقلوا الفيروس ل الآخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - ورزازات المنكوبة الخميس 30 أبريل 2020 - 17:03
الدولة تقوم بجهد لا يمكن إنكاره. لكن هناك تفاوت كبير في ظروف العلاج بين الجهات. ظروف العلاج والتتبع في ورزازات لا علاقة لها بما يراه المغاربة على شاشات التلفاز. الاوضاع في المستشفيات خصوصا مستشفى بوكافر كارثية رغم المجهودات التي تبذلها الطواقم الطبية، فالازبال والأوساخ في كل مكان وهناك قلة المرافق الصحية واختلاط بين المرضى القدامى والجدد . أما المخالطون فلا ينقلون للحجر في سيارات الإسعاف الرباعية الدفع التي نراها في التلفاز ليل نهار وإنما يتم نقلهم في سيارات لنقل البهائم (البيكوبات) المتعفنة والتي قد تكون السبب في نقل العدوى لكثير من المصابين.
ما يقدم في الإعلام شيء وما يجري في الواقع شيء آخر مختلف تماما إلى حد التناقض.
انشري يا هسبريس مشكورة لعل المسؤولين القابعين في الرباط يتحركون لفعل شيء من أجل مصابي هذه المدينة المنكوبة الواقعة في مجال المغرب غير النافع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
11 - ثري الخميس 30 أبريل 2020 - 17:03
أظن أن وزارة الصحة لا تقوم بتحاليل مخبرية مكثفة. حتى لا يكون هناك ظغط كبير على المستشفيات و كذلك على الطاقم الطبي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
12 - الحمريطي الخميس 30 أبريل 2020 - 17:04
مشكل الاختلاط والاكتظاظ ما زال مطروحا في الأسواق والمحلات التجارية ، وهو ما يساعد على نقل و تفشي وباء كورونا ..قيل ان هناك حاملي الفيروس لاتظهر علامات المرض يتجولون بين المواطنين مما يشكل خطرا كبيرا على نقل العدوى.. ويبقى الحظر الصحي والمكوث في المنزل هو الحل الانجع...لكن كما يتضح أن المواطنين يتجولون في جميع الاماكن دون الالتزام بالحظر المنزلي، مما يستدعي معه تطبيق الزجر من الان قبل استفحال الأمر لا قدر الله .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
13 - طبيب اوبئة الخميس 30 أبريل 2020 - 17:08
عندنا الزهر كورونا تهلا في افريقيا وماهجمش عليها بزاف,اما كون داخت الحكومة وتلف الشعب لي هرب هرب.مادام عندنا كجميع دول افريقيا الزهر فالحكومة وصحافتها طالقين السلوقية عن نجاح الحكومة واستعمالها الذكي للكلوروكين رغم انه لايعالج كورونا وان الملايين شفيت في العالم دون اخذ اي دواء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - بقاو في الدار إنشاء الله خير. الخميس 30 أبريل 2020 - 17:17
للتوضيح : راه مزال أزيد من 8000 مخالط يعني هاد الناس مزال ما عملو ليهم التحليلة. و هذا هو سب العدد المتذبذب للإصابات اليومية. و اللي كايبشر يالخير هو عدم وجود بؤر جديدة و الحمد لله. و لكن حذاري ثم حذاري يكون تهاون سواء من المواطنين أو من السلطات. لأننا لم نتجاوز الخطر بعد. الله يجازيكم بخير الزموا منازلكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - نجم الخميس 30 أبريل 2020 - 17:17
مجموع المخالطين يتعدى 8 آلاف....ليش ما يديروا فحص للجميع في ظرف وجيز مثل يومان أو ثلاثة أو أربع أيام....ونكونوا تخلصنا من فحص المخالطين مرة وحدة.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - سعيد الخميس 30 أبريل 2020 - 17:23
بالطريقة التي تسير بها الكشوفات والتحاليل لن تنتهي عندنا كورونا ولو بعد 2050 بل ستقتل سكان المغرب.
عندما تذهب إلى مستشفى وأنت حامل لجميع الأعراض ويتعاملون معك على أنك تكذب وأن هذه ممكن لأمراض أخرى ثم يسئلونك أسئلة لا محل لها من الإعراب من قبيل هل خالطت أحدا من الخارج مع العلم أن المطارات أقفلت مند أكثر من شهر.ثم تجد واحد بستاني ويحمل آلة قص الأشجار هو من يسألك عن الأعراض في باب المستشفى وعندما تذخل يطلب منك تأذية مصاريف كشف الطبيب ...والله وكأنهم يقولون لك إذهب بمرضك هذا بعيدا عن المستشفى .
التحاليل تنتظر نتائجها ليومين كما قالوا لتجد نفسك في انتظار لمدة أسبوع دون أن يتصلوا بك في 5》ثواني ويقولون نتائج التحليل يتركوك تنتظر فقط.
كورونا عرت واقعنا رغم ما اتخذ من إجراءات ليس بالسهلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - ملاحظ الخميس 30 أبريل 2020 - 17:24
المرجو من وزارة الصحة أن تزيد من عدد اختبارات الفيروس لان معدل 2000 تحليلة في اليوم غير كافية بالمرة ...وكأننا ندور في حلقة مفرغة ونساير الفيروس ..اذا اردنا التغلب على الفيروس المرجو الإكثار من التحاليل بالنسبة للمخالطين فمثلا لو كنا  نعمل ما يناهز 6000 تحليلة في اليوم لحاصرنا الفيروس وحبسنا انتشاره ..ف 9000 مخالط يمكن أن تجرى لهم التحاليل في يوم أو يومين...بذلك سنكون اقوى من اجل السيطرة غدعلى الفيروس أكثرو من التحاليل لأنه إذا بقينا على هذا الوضع ...فإننا لن ننتهي من هذا السيناريو كل يوم الإعداد في ازدياد ونفس عدد التحاليل في اليوم اي 2000 لن نسيطر على الفيروس وحتى 2022 وشوف تشوف ..ومحمد اليوبي غادي يبقى معانا ...أكثروا من التحاليل بحت حناجرنا ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - توضيح الخميس 30 أبريل 2020 - 17:29
المخالطون حتى و ان اجريت لهم التحاليل و كانت سلبية، لا يمكن الجزم بعدم حملهم للفيروس، لذا فمن الضروري تتبعهم لمدة لا تقل عن 15 يوما.
و التتبع يتم في المستشفى او في الحجر المنزلي في غالب الاحيان، حيث يتم الاستفسار عن حالة المخالط على الهاتف من طرف طبيب مرتين غي اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - ahmed الخميس 30 أبريل 2020 - 17:32
عفاكم اب اب راه عيينا من عيطو البوليس.

ما كاينش الحجر كلشي خارج ولا احترام لتعليمات السلامة الصحية.

كنتمنى البوليس تفيقو معانا حدانا واحد البيار كايبقا حال النهار والليل والشباب أفواج أفواج كايدخلو عندو. وكأس ستعملو المخدرات.

المكان : سلا حي الصفاء القرية قطاع 3 قرب اعدادية امام مالك
اتصلنا بالبوليس اوالو ماتايسد تال 4 الصباح.

عفاكم عاونونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - Seddouk ali الخميس 30 أبريل 2020 - 17:36
Il y a lieu de fermer toutes les usines sauf celles usuelles pour maintenir l'alimentation et la santé pendant au moins 15 jours
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - امينة الخميس 30 أبريل 2020 - 17:43
راه مخالطين كيعلمو بيهم السلطة كيبقاو فدار وكيتسخرو ليهم وكياخدو ليهم تليفون كيكنو معروفين في الحومة ميخرجوش.راه كيتزادو 2000 مخالطين وهما يلاه قادين علا 2000 تحليلة في اليوم . الدين يعيشون في نفس الدار مع مصاب كيديرو ليهم تحليلة اما المخالطين متلا جيران او مول الحانوت كيتبعوهم وكيفرض اعليهم ميخرجروج بمساعدة السلطة ومقدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - فيصل الخميس 30 أبريل 2020 - 17:52
فعلا ، لقد صدقت في استنتاجك،لا احد اهتم لهذا الموضوع الحساس. مافيا المحروقات تنهب ملايير الشعب المغربي المسكين التائه في ارقام اصابات كورونا.
لمعلوماتكم اخواني الكرام، مهنيو المحروقات كانوا يصرحون قبل 30/3 ان الاثمنة المعروضة في السوق هي للمحروقات المخزنة و المشترات قبل 15 يوما من تاريخ البيع، اي انه يتم تغيير الاثمنة كل 15 يوما ، لكن يوم 15/4 لم يتغير ثمن البيع عندنا رغم ان ثمن البرميل نزل ل20 دولار و ثمن البرميل لبداية شهر ابريل كان هو 36 دولار للبرميل. اي انه انخفض ب44.4٪ لكنه لم ينخفض بسنتيم واحد في محطات بيع الوقود.
اين هو مجلس المنافسة؟؟ لماذا لم يوافق على التسعير؟ الا تظنون ان كورونا ما هو الا ابتلاء من المولى لهؤلاء الظالمين ، آكلي السحت؟؟ االهم اجعل تلك الاموال الننهوبة نارا في بطونهم الى يوم الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - مواط٢ الخميس 30 أبريل 2020 - 17:53
المراقب هو الله لا اله الا هو . لا بنو ادم يصعب مراقبته . بما ان الحيوانات لا تتأثر ب كوفيد 19 لان لها مناعة قوية هكذا هو حال بعض الشعوب العربية . المهم عندنا في المغرب وداعا كورونا الى الى السنة المقبلة ان شاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - كيف يتم التعامل مع المخالطين الخميس 30 أبريل 2020 - 17:56
واش هاد المخالطين تحت الرعاية الطبية ولا جالسين فدبورهم ا عباد الله راه مافهمنا والو بقا 20 يوم علاش ميديروش التحاليل للمخالطين كلهم؟ ولا مايمكنش وعلاش ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.